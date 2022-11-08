在本週稍晚的时候，DailyMTG在后端将会进行一次更新升级，但在前端也会看起来不一样。这个网站依然会是你接收万智牌第一手消息的地方，但在外观及功能上将会有所更新。

随着我的职涯发展，DailyMTG 也已经有一段时程受到比我能更好照顾它的人负责。这个网站不只是我心中最重要的一部分，对那些已经投入了游戏很长一段时间的牌手们来说也都是。基于这点，我们很小心地确保这次的转移可以在更好地向大家传达内容及资讯的同时，也可以让大家能有更好的体验。

从11月10日开始，我们会将后端完全转移到与Magic.gg—专注于万智牌对局的网站—同样的后台系统。除了能更好地在同一个后端同时管理两个网站，这也帮助我们能进行外观上的更新及提供更好的功能。

我知道我讲了两次「外观」，但我指的是：这是个充满现代感的全新改变。

事实上，过去几週你已经看到我们由新后端所提供的文章及内容—包括兄弟之战的故事—我们已经在大范围更动前静静地先开始进行新文章的测试及调整。

另外，并非所有我们打算更动的东西都会在11月10日上线。举例来说，我们很兴奋将会有一些新工具支援我们在预览季时的牌图集，但高机率我们会等到多明纳里亚重製版或之后才会正式上线。我们了解到牌表的功能将需要继续调整及升级、寻找一个可以加强我们展示播客及媒体内容（像是 万智牌系列的原声带上线）的方法，以及更多。我们会在接下来的几天、几週和几个月内开发更多改变—这是个持续进行的升级，目的是为了让你在DailyMTG 上所看到关于万智牌的内容越来越好。

简单来说，东西会感觉有所不同，但我们依然会提供大家所有官方的最新资讯及资源，让大家能随时收到我们最喜欢的万智牌的情报。

谢谢你们一直以来对DailyMTG 上所有万智牌内容的支持。

The Biblioplex | Piotr Dura 作画

「全新」DailyMTG FAQ

问：从11月10日起，所以之前刊载在DailyMTG上的文章依然可以观看吗？

答：不，有些文章将会消失。虽然一直以来都很热门及高流量的文章，像是万智牌的故事以及Mark Rosewater 的製作魔法专栏，还有过去几年大部分的文章都会一起移转到新的后台，但一些较旧了文章会就此退休。

有些原因导致我们决定要结束这些内容—有些需要已经不再使用的旧有技术或网页处理方式、内容是暂时的或是之后有再被更新、或是已经不符合现在编辑所要求的标准等等—且这些年来大量的文章内容都代表着一些旧有的内容应该要被淘汰。

任何你有留下书籤的英文文章—只要它有被转移到新的后台—都会继续连到文章新的位置。基于技术上的限制，经过本地化（非英文）的内容原本的连结将不会连结到新的内容。那需要一些时间，但你可以透过搜寻的方式找到这些文章，如同你过去是如何找到那些重要的旧文章一样。

问：那些旧的比赛内容—像是专业赛或是世界冠军赛—在11月10日后依然可以观看吗？

答：可以，不过不是马上。移动那些在 2019年Magic.gg 上线前的比赛内容的程序已经在进行中。虽然许多赛事—尤其是2019前那些—在11月10日时将会无法观看，但之后它们将会被重新刊载在Magic.gg 上并可以透过赛事纪录找到。

在我们举办Magic 30 和万智牌 世界冠军赛 XXVIII 的同时，我们也把 万智牌名人堂 从DailyMTG整合到了 Magic.gg。赛事团队为了带回「The Gathering」的部分十分忙碌，但还有更多带回历史赛事的程序正在持续进行。

问：还有其他内容会从DailyMTG 移到Magic.gg 吗？

答：有，但不是马上。之后你将可以预期在Magic.gg上看到更多跟赛制相关的内容。不管你是否已经参加过自己的第一场售前现开赛，或是正在往挑战万智牌世界冠军赛的路上努力，你都能在Magic.gg上找到适合你的内容。.

今年上半年，Magic.gg 把重心放在每週专栏的回归—Metagame Mentor 和The Week That Was—来聚焦竞争级别的赛制及套牌，并和牌手一同努力成为下一个专业赛的冠军。我们会持续增加内容以支持及庆祝游玩万智牌的过程。

问：DailyMTG 会持续发表除了英文以外其他语言的文章吗？

答：会！万智牌被全世界的牌手所喜欢，在MTG Arena和桌上产品中发行了十一种语言，且有着三十年与国际接轨的历史。DailyMTG 会持续支持各个地方的万智牌社群，威世智的成员也会一直把新游戏带到各个地方。更新后的DailyMTG 将会持续进行所有已经存在的本地化内容。

问：如果我在DailyMTG的文章或网站上的任何地方发现了问题，我该怎麽做？

答：在你分享在Reddit 或其他地方获得足够分数后，你可以在这裡回报问题或显示上碰到的状况，或提交关于DailyMTG的反馈以利团队在后台检视。