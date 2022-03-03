她属于那种能融入其中，却又一眼就能被锁定的人。棕色的秀发及锐利的双眼，每一步的脚步声听起来都充满自信且专注：毫无疑问她就是那个你被要求尾随但绝不想被她发现的人。

从休息室的另一头，你远远望着她懒散地低着头，蕨类的影子落在她的身上。她背靠在角落—搜寻着任何打量她的人，没人能从她手上讨到一丝便宜。

聪明。聪明的人往往爱问问题。

她和谁在一起？是在等人吗？什麽时候要离开？她接着要去哪？

这些问题是大家都会问题，但这麽久以来的第一次一个更大的问题佔据了你的思绪：她是谁，她又为什麽会在这裡？

「来自厨房的问候。」

你转头看到一个侍者端着精緻的小点站在你面前。你微笑点了点头，调整个餐巾准备要开口道谢时—他们的眼神已经移开，来回打量着。

毫无疑问，他们，也在监视。

啪。

侍者的托盘翻倒在远处，剩下的小点一股脑地都洒在了你的大腿上。你花了一些时间清理，然后站了起来。

「我很抱歉。」侍者连声赔罪，小心地移动了桌巾、重新摆好乾淨的餐具，并从附近拿了一副乾淨的餐巾。

你突然发现：这一切并不是意外，一切都只是障眼法—且已经足够：你回头发现那个棕发女子已经步出了前门。马上起身追上去或许能让你不跟丢，不过周遭有太多人可能会造成像刚刚一样的画面。

现在你也成了目标。

在桌上留了远高于帐单的金额后，你来到了室外刚好看到她消失在转角—在敞篷车裡扬长而去。

为何不跟上？

有些问题需要一个好的答案，但这个问题彷彿没有明天般地迅速消逝。而对于那些有多双眼睛在看着他们的人而言，或许这个问题没有答案。那就只是新卡佩纳：喧嚣黑街的日常。

新卡佩纳：喧嚣黑街重要日程

新卡佩纳：喧嚣黑街系列符号（左）和新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官系列符号（右）

新卡佩纳：喧嚣黑街 故事 ：3月28日—4月5日

：3月28日—4月5日 新卡佩纳：喧嚣黑街 故事影片 ：3月31日

：3月31日 首发影片及预览开始 ：4月7日

：4月7日 完整牌图集公开 ：4月15日

：4月15日 指挥官预览： ：4月18-19日

：4月18-19日 指挥官完整牌图集公开 ：4月20日

：4月20日 店内售前现开赛及开始贩售 ：4月22日

：4月22日 万智牌线上版上市 ：4月28日

：4月28日 新卡佩纳：喧嚣黑街 发售预告 ：4月28日

：4月28日 全球发售 ：4月29日

：4月29日 指挥官发售欢庆会 ：4月29日—5月1日

：4月29日—5月1日 Game Day ：5月7日—5月15日

：5月7日—5月15日 店家冠军赛：7月9日—7月17日

预览前的故事将继续

如果你想在新卡佩纳的街道巷弄间活下来，你得知道要提防什麽。从3月28日起，你会认识掌管街道的五个家族，过程中将了解为什麽这个城市对一些角色来说十分重要—比你所预期的更多，且危及了他们的过去及未来。

3月31日我们来自Command Zone 的好朋友会跟大家分享一段影片一探新卡佩纳：喧嚣黑街的故事及背景，让你能更进一步来认识这些角色、家族和住在这个城市裡所会面临到的危险。

预览紧接其后

新卡佩纳：喧嚣黑街是一个充斥着力量的浮华城市—以及力量所带来的腐化。如果你错过了之前华丽的内容，让Weekly MTG帮助你补上：

影片版太过生硬？那来看看新卡佩纳：喧嚣黑街裡一些牌的第一次亮相吧！

这个城市完全展现了新卡佩纳流露出的力量和奢华，一切都多亏了这五个家族：

秘闻帮

（白蓝黑）

绝艺盟

（蓝黑红）

勤工联

（黑红绿）

乐舞会

（红绿白）

扶济社

（绿白蓝）

虽然你马上就可以更认识这些强大的家族，他们的影响和触角延伸到了城市裡的每一个角落。你在上面看到的全图都会基本地都将会出现在轮抓、系列和聚珍补充包裡（和神河：霓朝纪裡的浮世绘基本地一样）。

新卡佩纳裡每个竞争权力—和利益—的家族都不只一或两个颜色。家族在这个城市裡代表着本分，和交易者与武力展现的结盟可以让你在已有四个以上家族邀请你时从中分出差异。

金钱与力量带来奢华，新卡佩纳的家族可以透过投入心力的美丽地景展现一切—不管是否合法。无边框和摩天大楼的设计只是你会发现风格中的其中一项。

你希望成为能利用他们所提供内容的家族。每个可选的家族都有自己爬上顶端的计画—扶济社所提供的只是其中一瞥。

如果你打算联繫其中一个家族获得权力，看看黄金世代的版本并展现你的新人脉。

下面是你会在新卡佩纳：喧嚣黑街裡所找到的内容—以及更多：

新卡佩纳：喧嚣黑街轮抓、系列和聚珍补充包—加上一个专属日本的全新10包系列补充包的包装

新卡佩纳：喧嚣黑街套装，包含一张异画的赠卡及记血骰

新卡佩纳：喧嚣黑街 主题补充包，包含新卡佩纳裡全部五个家族

新卡佩纳：喧嚣黑街售前现开赛套组，每个家族一个，包含记血骰且有家族重点牌的家族补充包

五副新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官套牌，每个家族一个

轮抓补充包外包装

系列补充包外包装

聚珍补充包外包装

套装

主题补充包

售前现开赛套组（秘闻帮）

新卡佩纳：喧嚣黑街 指挥官套牌店内活动

新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官包含专属于系列补充包的牌、聚珍补充包裡的扩图牌，再加上分别代表每个家族的指挥官套牌：

秘闻帮窥秘（白蓝黑）

绝艺盟摧绝（蓝黑红）

勤工联出勤（黑红绿）

乐舞会歧乐（红绿白）

扶济社匡扶（绿白蓝）

每副新卡佩纳：喧嚣黑街的指挥官套牌都会有一包聚珍补充包的样品包—内含两张来自你能从新卡佩纳：喧嚣黑街聚珍补充包裡开到的牌—提供一些你会想换进套牌裡的美丽新牌。

你可以在4月29日到5月1日于店家内举办的指挥官发售欢庆会上，向大家展示你的家族本分。比赛将会有赠卡版本的疾行靴—正是让你在城市裡走遍大街小巷最好的鞋履。

在北美，新加入万智牌 的牌手可以和朋友一起参加指挥官发售欢庆会—和之后的活动，邀请朋友一同参加将能让你们两个各获得一张赠卡版本的心灵石。

Caroline Gariba 作画

从3 月28日新卡佩纳：喧嚣黑街故事上线后，留意你在城市裡徘徊时的步伐，接着等待4月7日的预览开始。你不会想错过这个机会的。