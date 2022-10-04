1993年8月，一款名不见经传的、名叫“万智牌”的游戏在美国西海岸的游戏店上架。在接下来的30年里，它逐渐在全球声名鹊起，成为了业内标杆以及有史以来最负盛名的游戏之一。今天我们要开启为期超过一年的庆祝活动。

如果你没有耐心看到最后——请为我们破个例。此次发布精彩纷呈，并且还有压轴内容，千万别错过。

作为庆典的一部分，在接下来的14个月里，我们会陆续推出各式赠卡、产品以及联动，用我们能想到的所有方式来庆祝。海量收藏品、联动以及必不可少的牌张内容都会在今天的发布会上释出，但这还不是全部。在2023年的万智牌30周年到来之际，我们会陆续推出更多酷炫的方式来庆祝此次盛事。这是属于我们的周年，怎么庆祝都不为过。

今天发布会上展示的以及之后推出的内容——都会打上30周年徽标。它看起来像这样：

印有徽标的产品即代表和周年挂钩，待到40周年或更远的将来，回顾这些产品具有非凡的纪念意义。

先介绍一下部分赠卡。

30周年游戏赠卡

万智牌30周年是每个人都来加入的盛会。为凸显这一特点，参与的WPN店会收到每场售前赛使用的周年赠卡，共计30种——每种代表万智牌历史上的一年。从现在开始至2023年底举办的售前赛上都会提供周年赠卡，其中部分赠卡会印制非英语版。我们已经公布了多明纳里亚：众志成城和兄弟之战售前赛期间提供的赠卡，内容如下：

多明纳里亚：众志成城

撒拉天使 爆雷炼球 范得贺恩妖精

兄弟之战

林木妖精 根墙

横财 忠臣

其余赠卡是什么样的呢？现在正是展示几乎其余所有赠卡的最佳时机，以显示我们对此次周年庆的重视。以售前赛为单位提供的赠卡如下所示。

非瑞克西亚：万界归一

寇族庇护地 雪恨

昂扬天使 伪神殿堂

邪军压境

不朽见证人 和声召集 炎灵尼米捷

魔戒：中洲传说

塔莫耶夫 艾蓝卓幽谷大法师

酸液黏菌 撼地象

Wilds of Eldraine

蜂后 索命恶魔

卡隆尼亚多头龙 鬼怪闹事头

Lost Caverns of Ixalan

龙王安塔卡 戏剧性逆转

祖灵径道 兽群语者

系列开发代号“Polo”

多温的否决 暮影蔷薇之棘维托

致命争执 万智牌牌背

以上是29张赠卡内容以及一张万智牌的牌背。最后一张赠卡呢？据推测，这张赠卡于2022年印制，会同兄弟之战一起发布，尽请期待。我们会在今年晚些时候举行的预览活动结束后发布赠卡内容。

此外，针对重要赛事赠卡，我们也进行了升级。参加通往2023年专业赛3相关赛事的牌手（2023年1月举行的区域冠军资格赛）会收到这些带有精美全新插画的赠卡。发放的赠卡都是蓝色，显然是有人偷看了我的梦境日记。

区域冠军资格赛参赛赠卡

Turn Over

区域冠军资格赛高排名牌手赠卡

区域冠军赛赠卡

欲了解获得赠卡途径的更多详情，请参阅此处的详细说明。

万智牌30周年和兄弟之战预览

针对30周年庆典的首场派对已开放邀请：在美国拉斯维加斯举行。数千名牌手已报名参加此次庆祝活动，但还有许多丰富多彩的周年内容尚未公布。

其中一项重点内容是兄弟之战预览活动，详情我们会在今天的发布会上公布。万智牌30周年庆是一览兄弟之战内容的唯一场所。

我们会在社交媒体以及DailyMTG上发布精华内容，但你现在仍有机会购买虚拟门票参加座谈会、现场采访，外加虚拟赛事以及有机会购买万智牌30周年的周边商品。

想了解万智牌30周年庆期间发售的兄弟之战在店内有什么？以下是我们今天分享的内容预览。首先介绍的是米斯拉的终极形态：

翻面 翻面

万智牌30周年开始之前，请尽情一览兄弟之战丰富多彩的内容预告。

兄弟之战故事 ：10月20日至26日

：10月20日至26日 世界构建座谈会 ：10月20日

：10月20日 开始首次视频和预览 ：10月27日

：10月27日 万智牌30周年：兄弟之战预览 ：10月28日至30日

：10月28日至30日 继续兄弟之战预览活动 : 10月31日至11月4日

: 10月31日至11月4日 WPN游戏店售前赛 ：11月11日至17日

：11月11日至17日 兄弟之战上线《万智牌：竞技场》和万智牌线上版 ：11月15日

：11月15日 兄弟之战全球发售 ：11月18日

：11月18日 WPN游戏店指挥官欢庆会赛事 ：12月16日至18日

即将上市

三十年对于一款游戏来说是一个里程碑式的重要阶段，对孜孜不倦打造酷炫产品的员工，以及渴望更多产品内容爱好者来说亦是如此。

万智牌的核心是创新。尝试新鲜事物，改进过去的产品，并走在研发前列是我们秉持的宗旨。为此，从现在开始至2023年底，我们将陆续打造并推出不可思议的产品，其中一些我们会在今天重点发布，有令人惊掉下巴的产品等你来看。

多明纳里亚：重制版

没有什么比重返多明纳里亚更具历史意义了。这个系列里的牌均精选自万智牌的故乡时空相关的系列，将于2023年第一季度发售，部分内容如下所示。首先，也许你还不知道，产品包装是这样的：

此外，提供给WPN店铺的赠卡反击咒语使用了初版画师Mark Poole绘制的插画，并配有复古牌框。

我们非常期待重置版的发售，以下是精选自万智牌历史的回归牌张预览——尽请欣赏。

天堂鸟 无边框天堂鸟 复古牌框天堂鸟

常规 无边框 复古牌框

常规 无边框 复古牌框

复古牌框

常规 复古牌框

常规 复古牌框

《万智牌：竞技场》——探索过去

《万智牌：竞技场》虽然是近几年推出的平台，此次也会和其他产品一起加入到致敬历史的行列。

首先，《万智牌：竞技场》将于今年年底发售第二款探险赛精选，用于探险赛的全新牌张将首次亮相。

随后在2023年上半年，依尼翠暗影重置版推出可用于探险赛和史迹赛的全套牌张，并上线《万智牌：竞技场》。

我们会在发售临近时发布更多相关信息。

秘室珍品——30周年倒计时套件

恰逢节假日，秘室珍品——30周年倒计时套件内含30包单独包装的补充包，每一包代表万智牌历史上的一年。你会在其中开出代表各个年份的牌张（还有意外惊喜）——这些牌张延续了秘室珍品的一贯风格。

我们邀请了秘室珍品的人气艺术家和设计师共同打造30周年倒计时套件，定能让爱好者欣喜。这些牌不仅是万智牌的精品，部分还是在过去三十年重要比赛中获胜的牌。因此这些牌不仅具有历史意义——还是比赛中获得优胜的牌（大部分），你一定也很想用它们参加游戏。

此次我们不会公布全部牌张——以下是套件中的部分内容。其余的牌张内容——就请你像打开生日礼物一般自行发掘。这个主意不错吧？

如果你更倾向于提前知道礼物里面有什么，可在10月24日前往MagicSecretLair.com提前一窥套件内容。

30周年倒计时套件售价149.99美元，和其他秘室珍品不同的是，其数量有限。该套件将于11月1日太平洋时间上午9点上线MagicSecretLair.com，销售一直持续到11月4日太平洋时间上午9点，或者持续到提前售罄。

作为福利，每张牌有30%的几率升级至传统闪。作为福利中的福利，大多数地区会在12月1日前收到此套件。你可自行决定在这段时间如何使用套件内容。

万智牌30周年版

压轴产品终于亮相。内容丰富，具有收藏价值和纪念意义的产品（无法在比赛中使用）来了。绝对让你惊掉下巴。我们特地为此写了一篇完整的文章进行介绍。

预祝万智牌30周年快乐。一起庆祝吧！