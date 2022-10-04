开启万智牌30周年庆典
1993年8月，一款名不见经传的、名叫“万智牌”的游戏在美国西海岸的游戏店上架。在接下来的30年里，它逐渐在全球声名鹊起，成为了业内标杆以及有史以来最负盛名的游戏之一。今天我们要开启为期超过一年的庆祝活动。
如果你没有耐心看到最后——请为我们破个例。此次发布精彩纷呈，并且还有压轴内容，千万别错过。
作为庆典的一部分，在接下来的14个月里，我们会陆续推出各式赠卡、产品以及联动，用我们能想到的所有方式来庆祝。海量收藏品、联动以及必不可少的牌张内容都会在今天的发布会上释出，但这还不是全部。在2023年的万智牌30周年到来之际，我们会陆续推出更多酷炫的方式来庆祝此次盛事。这是属于我们的周年，怎么庆祝都不为过。
今天发布会上展示的以及之后推出的内容——都会打上30周年徽标。它看起来像这样：
印有徽标的产品即代表和周年挂钩，待到40周年或更远的将来，回顾这些产品具有非凡的纪念意义。
先介绍一下部分赠卡。
30周年游戏赠卡
万智牌30周年是每个人都来加入的盛会。为凸显这一特点，参与的WPN店会收到每场售前赛使用的周年赠卡，共计30种——每种代表万智牌历史上的一年。从现在开始至2023年底举办的售前赛上都会提供周年赠卡，其中部分赠卡会印制非英语版。我们已经公布了多明纳里亚：众志成城和兄弟之战售前赛期间提供的赠卡，内容如下：
多明纳里亚：众志成城
兄弟之战
其余赠卡是什么样的呢？现在正是展示几乎其余所有赠卡的最佳时机，以显示我们对此次周年庆的重视。以售前赛为单位提供的赠卡如下所示。
非瑞克西亚：万界归一
邪军压境
魔戒：中洲传说
Wilds of Eldraine
Lost Caverns of Ixalan
系列开发代号“Polo”
以上是29张赠卡内容以及一张万智牌的牌背。最后一张赠卡呢？据推测，这张赠卡于2022年印制，会同兄弟之战一起发布，尽请期待。我们会在今年晚些时候举行的预览活动结束后发布赠卡内容。
此外，针对重要赛事赠卡，我们也进行了升级。参加通往2023年专业赛3相关赛事的牌手（2023年1月举行的区域冠军资格赛）会收到这些带有精美全新插画的赠卡。发放的赠卡都是蓝色，显然是有人偷看了我的梦境日记。
区域冠军资格赛高排名牌手赠卡
欲了解获得赠卡途径的更多详情，请参阅此处的详细说明。
万智牌30周年和兄弟之战预览
针对30周年庆典的首场派对已开放邀请：在美国拉斯维加斯举行。数千名牌手已报名参加此次庆祝活动，但还有许多丰富多彩的周年内容尚未公布。
其中一项重点内容是兄弟之战预览活动，详情我们会在今天的发布会上公布。万智牌30周年庆是一览兄弟之战内容的唯一场所。
我们会在社交媒体以及DailyMTG上发布精华内容，但你现在仍有机会购买虚拟门票参加座谈会、现场采访，外加虚拟赛事以及有机会购买万智牌30周年的周边商品。
想了解万智牌30周年庆期间发售的兄弟之战在店内有什么？以下是我们今天分享的内容预览。首先介绍的是米斯拉的终极形态：
万智牌30周年开始之前，请尽情一览兄弟之战丰富多彩的内容预告。
- 兄弟之战故事：10月20日至26日
- 世界构建座谈会：10月20日
- 开始首次视频和预览：10月27日
- 万智牌30周年：兄弟之战预览：10月28日至30日
- 继续兄弟之战预览活动: 10月31日至11月4日
- WPN游戏店售前赛：11月11日至17日
- 兄弟之战上线《万智牌：竞技场》和万智牌线上版：11月15日
- 兄弟之战全球发售：11月18日
- WPN游戏店指挥官欢庆会赛事 ：12月16日至18日
即将上市
三十年对于一款游戏来说是一个里程碑式的重要阶段，对孜孜不倦打造酷炫产品的员工，以及渴望更多产品内容爱好者来说亦是如此。
万智牌的核心是创新。尝试新鲜事物，改进过去的产品，并走在研发前列是我们秉持的宗旨。为此，从现在开始至2023年底，我们将陆续打造并推出不可思议的产品，其中一些我们会在今天重点发布，有令人惊掉下巴的产品等你来看。
多明纳里亚：重制版
没有什么比重返多明纳里亚更具历史意义了。这个系列里的牌均精选自万智牌的故乡时空相关的系列，将于2023年第一季度发售，部分内容如下所示。首先，也许你还不知道，产品包装是这样的：
此外，提供给WPN店铺的赠卡反击咒语使用了初版画师Mark Poole绘制的插画，并配有复古牌框。
我们非常期待重置版的发售，以下是精选自万智牌历史的回归牌张预览——尽请欣赏。
《万智牌：竞技场》——探索过去
《万智牌：竞技场》虽然是近几年推出的平台，此次也会和其他产品一起加入到致敬历史的行列。
首先，《万智牌：竞技场》将于今年年底发售第二款探险赛精选，用于探险赛的全新牌张将首次亮相。
随后在2023年上半年，依尼翠暗影重置版推出可用于探险赛和史迹赛的全套牌张，并上线《万智牌：竞技场》。
我们会在发售临近时发布更多相关信息。
秘室珍品——30周年倒计时套件
恰逢节假日，秘室珍品——30周年倒计时套件内含30包单独包装的补充包，每一包代表万智牌历史上的一年。你会在其中开出代表各个年份的牌张（还有意外惊喜）——这些牌张延续了秘室珍品的一贯风格。
我们邀请了秘室珍品的人气艺术家和设计师共同打造30周年倒计时套件，定能让爱好者欣喜。这些牌不仅是万智牌的精品，部分还是在过去三十年重要比赛中获胜的牌。因此这些牌不仅具有历史意义——还是比赛中获得优胜的牌（大部分），你一定也很想用它们参加游戏。
此次我们不会公布全部牌张——以下是套件中的部分内容。其余的牌张内容——就请你像打开生日礼物一般自行发掘。这个主意不错吧？
如果你更倾向于提前知道礼物里面有什么，可在10月24日前往MagicSecretLair.com提前一窥套件内容。
30周年倒计时套件售价149.99美元，和其他秘室珍品不同的是，其数量有限。该套件将于11月1日太平洋时间上午9点上线MagicSecretLair.com，销售一直持续到11月4日太平洋时间上午9点，或者持续到提前售罄。
作为福利，每张牌有30%的几率升级至传统闪。作为福利中的福利，大多数地区会在12月1日前收到此套件。你可自行决定在这段时间如何使用套件内容。
万智牌30周年版
压轴产品终于亮相。内容丰富，具有收藏价值和纪念意义的产品（无法在比赛中使用）来了。绝对让你惊掉下巴。我们特地为此写了一篇完整的文章进行介绍。
预祝万智牌30周年快乐。一起庆祝吧！