为了保护多重宇宙，自多明纳里亚：众志成城开始（并在兄弟之战和非瑞克西亚：万界归一中得到延续），各路人马一起对抗非瑞人，但战况的不利程度超出了所有人的想象。如今，这场争斗要在邪军压境画上休止符。

多重宇宙——以及万智牌——即将被永远改变。

邪军压境 邪军压境指挥官

轮抽补充包展示盒

系列补充包展示盒

速战补充包展示盒

套装

除以上产品外，该系列还会推出满是精美牌张的聚珍补充包，外加五副100张牌的指挥官套牌，其中有全新的万智牌牌张，并附送一包聚珍补充包尝鲜包。具体内容暂时还请自行想象（我们会在发布更多故事内容后揭开产品的面纱）。

邪军压境系列代码：MOM

邪军压境指挥官系列代码：MOC

网站：邪军压境

立即预定：可在亚马逊网购，还可以前往当地游戏店购买

售前赛 ：2023年4月14-20日

：2023年4月14-20日 上线《万智牌：竞技场》和万智牌线上版 ：2023年4月18日

：2023年4月18日 桌面版发售：2023年4月21日

售前组合

延续至整个2023年，万智牌30周年赠卡将一如既往地为邪军压境售前赛提供支持。这一次是以下三种赠卡，仅提供标注的语言版本：

这些传统闪赠卡将为WPN游戏店举办的邪军压境售前赛提供支持，发完即止。请尽早前往当地游戏店报名参加售前赛，以便提前获知具体的赠卡发放方式。

邪军压境：终战回响

与非瑞人的最终决战即将落幕，多重宇宙的命运彻底改变。邪军压境：终战回响不仅为标准赛制（也包括其他赛制）加入了全新牌张，还为邪军压境增添了更多赛事机会。

邪军压境：终战回响系列代码：MAT

邪军压境：终战回响桌面版发售：2023年5月12日

邪军压境：终战回响

邪军压境：终战回响是标准赛合法的袖珍系列，每包后记补充包内含五张牌。该系列还推出了满是酷炫牌张的套装和聚珍补充包，套装、后记补充包展示盒以及聚珍补充包展示盒的设计会在晚些时候发布——故事情节的释出绝对会早于以上内容。

非瑞克西亚：万界归一上市在即，尽请期待该系列的精彩内容，我们会在以后展示2023年发售的邪军压境和邪军压境：终战回响。