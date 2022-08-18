万智牌的下一步是什麽？

未来满是令人惊喜的万智牌内容，从9月9日起和多明纳里亚：众志成城一起回到一切的起点—刚好赶上庆祝万智牌的 30週年纪念—10月 28–30日在拉斯维加斯所举办的万智牌30—而Unfinity和无疆新宇宙的Warhammer 40,000系列将会更早在10月7日上市。

还没完。威世智呈献 带我们一起来到2022的尾声，并揭露明年的万智牌及更多的内容：

威世智呈献发表了比我们可以在这裡总结更多的内容，但如果你想了解未来万智牌那些最重要的内容，我们为你整理了一下。

多明纳里亚：众志成城

你回到的万智牌的故乡：多明纳里亚.

非瑞克西亚人也回来了。这个时空面临了自古以来的敌人，每个盟友都能帮上大忙。

Aurore Folny 作画

今天，我们将跟大家分享多明纳里亚：众志成城故事的最后一部分，先让我们从一些预览开始吧：

如果你现在才加入，七月时我们分享了所有的关键日期、很棒的活动及令人心动的多明纳里亚：众志成城预览。你还可能在一些多明纳里亚：众志成城聚珍补充包裡找到一些之前遗失的传承（牌）。

最早可以玩到这些牌的机会是参加多明纳里亚：众志成城售前现开赛，那将会于9月2–8日在你身边的本地店家举办。多明纳里亚：众志成城会于9月9日全球上市，而MTG Arena和万智牌线上版的上市日期则是9月1日。

在数位多明纳里亚：众志成城和售前现开赛开始后，还有更多可以参加的活动：

上市週末： 9月 9–11日

9月 9–11日 欢乐日： 9月17日

9月17日 指挥官欢庆会： 9月30日–10月2日

9月30日–10月2日 店家冠军赛： 10月15–22日

虽然我们的英雄们正与非瑞克西亚的力量战斗，那些已经结束的人们肯定会更喜欢多一张多明纳里亚：众志成城的赠卡。专属于WPN优质店家举办的指挥官欢庆会，参加的牌手将可以获得一张非瑞克西亚文版本的肢解赠卡（送完为止）！

兄弟之战

万智牌的故事从多明纳里亚开始，不过让我们回到遥远的过去一段兄弟之间极具毁灭性的冲突，兄弟之战中的克撒与米斯拉。

Dominik Mayer 作画

让我们一起跟着大家熟悉的鹏洛客旅行回到多明纳里亚其中一个关键的历史时刻，我们将会了解更多当时的人物及地点—以及那场战役中巨像及机械惊人的力量。

兄弟之战 系列代码：BRO

网站：兄弟之战

现在预购：Amazon和你身边的本地店家。

售前现开赛：2022年11月11–17日

上市纪念赛 ：2022年11月18–20日

：2022年11月18–20日 欢乐日： ：2022年12月3-11日

：2022年12月3-11日 WPN优质店家专属的指挥官欢庆会：2022年12月16-18日

兄弟之战的售前现开赛是你绝对不想错过的桌上万智牌对局。

除了售前现开赛套组内会包含六包兄弟之战的轮抽补充包之外，你也可以直接从兄弟之战的速战补充包开始。不管你是使用哪种兄弟之战的新牌，都可以获得更多万智牌30週年的赠卡。

这些传统闪卡版本的赠卡将会在WPN 优质店家裡举办的兄弟之战的售前现开赛中提供（发完为止）。快找找你身边的本地店家并赶快提前报名售前现开赛以了解店家发放赠卡的方式。

我们将会在9月29–30跟大家分享更多兄弟之战的内容。

明年的万智牌

兄弟之战或许是2022年的最后一个系列，但故事远远不止这样。让我们一起来看看明年整年万智牌的标准赛系列有哪些。

在2023的第一季，我们将会回到另一个时空—这次将是那些最危险的时空其中之一。

非瑞克西亚：万界归一延续了万智牌在兄弟之战上未完的故事，随着与非瑞克西亚人的战役在现代万智牌的世代中继续升温。

Magali Villeneuve 作画

接着，战鼓声延续到了2023年的第二季。

器械进击是一个从多明纳里亚：众志成城开始横跨了四个系列故事的史诗最终章—并以万智牌永远的改变作结。

Billy Christian 作画

万智牌会如何改变？随着尘埃落定，我们会在器械进击：馀响中再来一探究竟—作为这场事件后记的小系列，那将为这个不可思议故事的开放结局收尾。

再来呢？

*Logo 尚未定案

在2023年的第三季，艾卓的童话世界在艾卓荒野的王国裡等着我们去冒险—我们将回到一个满是童话奇幻—以及危险—的时空。

Magali Villeneuve 作画

明年万智牌的历险还不只这样。

*Logo 尚未定案

在 2023年的第四季，我们将回到满是海盗（及恐龙）的时空—依夏兰失落洞窟。我们将会看到依夏兰的海洋及陆地，但在那潜伏着的是什麽？

Alix Branwyn 作画

更多2023年万智牌的内容—店内与更多

在2023年裡你能期待的万智牌内容不仅只有标准赛系列而已。不管你喜欢的是特殊轮抽赛制、指挥官套牌，或是高奇幻度的内容，你都可以在万智牌裡找到。

首先我们将在多明纳里亚：重製版裡向万智牌的故乡致敬。

多明纳里亚：重製版横跨了万智牌的系列，为大家带来多明纳里亚历史中混合了熟悉及充满怀旧的牌张，从最早的系列到现代都有。

Ryan Pancoast作画

Arboria 无边框Arboria 復古框Arboria

意志之力 无边框意志之力 復古框意志之力

不管是透过轮抽补充包体验丰富的历史和乐趣，或是从聚珍补充包裡获得那些回归牌最酷的版本，多明纳里亚：重製版 对一直以来万智牌的牌手或回归的牌手都是最好的选择。

多明纳里亚：重製版将于2023前期上市，并会在上市一周前可以于WPN优质店家参加预览赛事。你也可以在Amazon 和 你身边的本地店家抢先预购。

2023 也将带来大家期盼已久的无疆新宇宙系列：魔戒：中土世界传奇™。

Dmitry Burmak 作画

我们毫不掩饰我们对魔戒的兴奋，也为了把永恆故事的版本带进万智牌，我们很努力与中土世界公司的人持续努力。那个世界的样貌及感觉、角色、武器、地点和故事时刻都将会让大家感到十分熟悉，却仍能让更多牌手感觉新鲜。

中土世界公司的人视自己的角色如监护人一般十分认真，而每个关于角色的决定都带着对原版十足的敬意。考虑到了这一点，我们一起设定要在两个守则下製作这个系列：

多样性：魔戒的故事内容是不同来自中土世界的人们集结起来对抗索伦，利用他们的多样性找出优势。我们想要让这个引人入胜的故事让更广泛的受众感到新鲜及切题。

原创性：这个系列的目标是表现故事并在万智牌的牌上设定魔戒。前人以有无尽的努力为这个世界绘出鲜明的插画，但我们的目标是有现在的方式处理J.R.R. Tolkien 的作品，为新世代的牌手及支持者打造出他们的爱好。

结果是令人惊艳的。这裡有个插画的例子让你看看2023年魔戒：中土世界传奇™ 上市后会有什麽样的内容。

Magali Villeneuve 作画

加上，一些绝伦的插画值得不只一张牌，并延伸到更多新美好地捕捉了故事的无边框场景牌上—像是刚铎外的帕兰诺平原战役。

Tyler Jacobsen作画

魔戒：中土世界传奇™ 将于2023年年中全球上市。

更多无疆新宇宙和Secret Lair的内容

Warhammer 40,000 指挥官套牌将会在10月7日全球发售，把Warhammer 40,000 宇宙中的Grimdark lore、经典的插画和敌对的组合带进万智牌的多重宇宙。万智牌和Warhammer 40,000 的爱好者可以期待万智牌无疆新宇宙 Warhammer 40,000 合作所带来的令人惊叹的插画及视觉呈现。

Lie Setiawan 作画

Anton Solovianchyk 作画

这次的合作包括了三套 Secret Lair 的套组—Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks；Secret Lair x Warhammer Age of Sigmar；和Secret Lair x Blood Bowl—将会在今年下半发售。

而无疆新宇宙和万智牌上还有更多内容。

Justyna Dura 作画

Alexander Gering 作画

万智牌会在无疆新宇宙的超时空奇侠合作于2023年上市时遇上时间和空间相对维度（TARDIS）。共有四副指挥官套牌、特殊的牌张设计、聚珍补充包，当然也有Secret Lair。这次的合作有着绝佳的风味，并能为60 年以来超时空奇侠故事裡每位奇侠的支持者都带来乐趣。

说到Secret Lair，你知道八月的套组马上就要发售了吗？

8月22日9 a.m. PT，快上MagicSecretLair.com 去看看所有可以提供预购的精美套组！

收工

这是大部分今年威世智呈献中万智牌的内容！要欣赏更多万智牌的插画并了解所有龙与地下城的内容，快去看看完整的威世智呈献！

我们很快就会再见面了！