约上好友前往附近的WPN店，获得新的好东西并非最主要的……不过既然这是一种锦上添花，我们又何必拒绝呢？

光雷驿镖客还有几周就上市了，这个新系列的特色是劫案、罪行、各行各业的一众角色、有挥舞龙虾般爪子的巨龙、一些麋鹿梗，以及更多有趣的东西。

在你的本地游戏店等地畅玩光雷驿镖客的方法很多，准备好工具（或者双手），在接下来的赛事中挖掘新的补充包，这一切的起点是……

4月12-18日的售前赛。

光雷驿镖客售前赛是在本地游戏店度过欢乐时光的传统赛事，同时也是首次带着新牌满载而归的机会。

报名参与售前赛即可获得一份售前组合，其中包含20面的spindown生命计数器，6包光雷驿镖客常规补充包和1张本系列中且盖有戳记的稀有或秘稀牌，以纪念你参加售前赛。只要这些东西，你就可以构组一副现开套牌，这是理解新系列的机制和主题的最好方式之一。

光雷驿镖客是万智牌多重宇宙中最新最令人激动的边疆地带，一批独特的角色聚集于此，准备大干一票。跟瓯柯和他的狐朋狗友（准确地说是半敌半友）一样，你也可以带上整个帮派来本地的售前赛，还能获赠美妙的新赠卡。

欧尔特克织质匠

（宽画赠卡） 易质洗礼池（赠卡）

这两张”好友齐来“赠卡自售前赛起即可在WPN零售商获得。你只需要带新接触万智牌的朋友参与他们的第一场万智牌赛事（例如售前赛）即可。如果你们都用威世智帐号报名参赛，就可以每人都获得一份这些赠卡！除此之外，「携友前来」赠卡栽培也可在本地游戏店获得！

栽培

（传统闪「携友前来」赠卡）

带朋友来玩，领取奖励。赠卡赠完即止。就这么简单。这一切都始自光雷驿镖客售前赛，和你的搭档们一起在附近的售前赛里享受欢乐时光吧！

体验日：4月19-21日

准备在即将到来的本地WPN零售商劫案……赛事中找些同伙吗？ 光雷驿镖客体验日就是为你贴身打造的赛事！

体验日为新牌手带来低门槛学习万智牌的机会。全球各地的WPN零售商可以自行决定如何举办体验日，带给新牌手最好最本地的体验。体验日的形式可以是用入门套组或速战产品举办单独试玩对局，也可以让新牌手和带他们来的老牌手组队玩双头巨人赛制，让新牌手体验万智牌友好的社交氛围，领会游戏的乐趣。

使用威世智帐号参赛的玩家可获得一张复古牌框恶魔导师赠卡，赠完即止。零售商除了向带新牌手来的老牌手发放上述的「携友前来」赠卡栽培外，也可以在体验日发放”好友齐来“赠卡！

恶魔导师（复古牌框赠卡）

无需多说，赠卡先到先得，赠完即止。如需了解最近游戏店处的赛事详情，请联系本地的WPN零售商。

4月19日起标准赛对决继续

标准赛对决在卡洛夫庄园谋杀案系列回归后，在光雷驿镖客系列也走进了新的边疆。这个赛事帮WPN零售商鼓励牌手参与标准赛——这个赛事中使用60张牌构组套牌，着重最近发售的系列。目前的牌池始自依尼翠：黯夜猎踪。

标准赛牌手可以在标准赛对决中和本地的其他标准赛牌手对局，成绩优秀的牌手还能获得传统闪奖品赠卡全图预兆路基本地。每家WPN零售商获得的每种基本地数量有限，请询问本地游戏店后续几周赛事的奖品结构，了解每场赛事可以获得几张，以及每周的赛事是哪张。WPN零售商也可以根据本地社群的情况设置其他奖品，所以别忘了和本地游戏店确认赛事的所有详情。

平原（全图赠卡） 海岛（全图赠卡） 沼泽（全图赠卡）

山脉（全图赠卡） 树林（全图赠卡）

准备好赢取预兆路地了吗？赶快构组标准套牌，然后关注离你最近的WPN店铺的赛事安排。

指挥官节：4月19-21日于四座城市，5月17-19日于一座城市

指挥官节回来了！在离你最近的举办地体验数日包括指挥官在内的各种赛事狂欢，精彩活动不止于此！最好带上一整伙人，干一票大的！（注：请不要真的带一批非法帮派成员，我们这里指的是你的朋友。也请不要真的抢劫或者偷窃。我们的赛事组织者人都很好，他们不想被洗劫一空。偷东西不好，别这么做。）

如果你还没去过指挥官节，简单介绍一下，这是万智牌和所有与指挥官相关主题的小型展会。在这里你可以结交新朋友，和老朋友会面，一起玩指挥官，尽享友情。组织者一般还会安排提前规划的赛事和人齐即开的赛事，帮你调整节奏。参与赛事，赢取奖励！指挥官节通常还会邀请特殊嘉宾，例如提供签名等的画家，万智牌社群的扮装爱好者和内容创作者等。

这些体验通常都需要徽章才能入场，徽章需要另行购买。四月和五月期间指挥官节的所有组织者都销售徽章，详情请咨询具体的组织者，了解有哪些选项和价格等等。

具体指挥官节安排如下，请点击前往各组织者的官网了解详情。

光雷驿镖客专业赛4月26-28日

错过4月26-28日在twitch.tv/magic直播的光雷驿镖客专业赛，没能关注世界上最强的万智牌手们争夺50万美元的奖池——那才称得上是真正的罪行。

当然，游戏规则上这个不算罪行。但我们由衷觉得应该算。总之，在日历上标好时间，不要错过！

光雷驿镖客专业赛的参赛人选包括过去专业赛中取得优异成绩的选手，大型赛事冠军，和在最近赛季的区域冠军赛（1月27日至3月10日）中层层遴选出的强者。他们会在专业赛上争夺大量奖金和专业赛冠军的头衔。

所有参与专业赛的牌手都不会空手而归。赛事的50万美元奖池人人有份，而且所有参赛牌手都会获赠一张不闪的秘室珍品版芮恩与六树妖，带有Ricardo Vavolo绘制的精美插画。

除此之外，2024年专业赛的前32名选手还会额外获赠一张传统闪版的芮恩与六树妖！

芮恩与六树妖

（秘室珍品奖品赠卡） 芮恩与六树妖

（传统闪秘室珍品奖品赠卡）

专业赛上，可以从全世界顶尖的牌手那里学到光雷驿镖客的轮抽赛技巧，如果你打算参加接下来的店家冠军赛，也可以关注标准构组环境，思考接下来应该使用什么标准套牌。（后文会有更多相关内容！）无论如何，你都不会想要错过twitch.tv/magic上的这场直播。

像麋鹿一样猛冲进专业赛直播，周五周六分别以三局光雷驿镖客补充包轮抽开始，随后是大量标准赛。

你说这个麋鹿植入得很强行？好吧，的确很强行。瓯柯会为我们感到骄傲吗？呃……大概不会。

指挥官欢庆会：4月26日-5月2日

在观看专业赛直播期间还想找点别的事做？那就来参与光雷驿镖客指挥官欢庆会吧！这些指挥官赛事在全球各地的WPN店铺同步举行，自4月26日起至5月2日结束。

指挥官欢庆会会使用带有光雷驿镖客主题的额外游戏材料为通常的指挥官游戏增添一点趣味。说到这里，你应该已经可以想到，我们会鼓励你在指挥官赛事中犯下罪行（注：当然指的是在游戏规则中）……但除此之外，也有些小变化。

使用指挥官欢庆会材料开始游戏的每位牌手在游戏开始时都是”正派市民“……就像所有人开始时一样。随着正派的生活逐渐显得无聊，每位牌手的结束步骤时，需要在五个宝库之间分配赏金指示物。每位牌手均可在自己的回合把”正派市民“材料翻面，变成”逃亡“，洗劫一处宝库并获得其好处。当你在”逃亡“期间，”正派市民“牌手会争取从你手里夺回赏金来获得好处，所以要多加小心！

在正派市民和在逃劫犯之间不断切换之余，也不要忘了光雷驿镖客指挥官欢庆会还有一张仅限此赛事的赠卡，赠完即止。这张赠卡便是复古牌框昂贵劫夺！大多WPN零售商处可获得不闪的版本，WPN优质店铺则会发放传统闪版。

昂贵劫夺（复古牌框赠卡）

另一个需要记住的事情：本系列起，指挥官欢庆会可从周五到下一周的周四期间举办，这样就可以在工作日晚上举办，方便所在地区的牌手参加了。不要错过这些精彩活动，寻找你附近可以参与的指挥官欢庆会吧！

店家冠军赛：5月4-12日

你或许听说了”满载而归“。但你知道最能让你满载而归的是什么吗？那便是这只又大又凶的松果怪物！

不过或许你没法真的满载着它而归。我们只是想强调下它有多大和多凶。而且巧了，只要你在附近店铺的光雷驿镖客店家冠军赛中拿到成绩，就能把它带回家。这些赛事会由WPN零售商在5月4-12日期间举办。

店家冠军赛是向本地社群展现你威风的好机会。在标准赛对局展现你的套牌构组技艺，即可在店家冠军赛中获得优势。证明了自己的60张标准赛套牌最强的牌手即可获赠精美赠卡和本地强者的名号。

光雷驿镖客店家冠军赛会赠出一系列这个时空主题的赠卡，所有牌张都有办法让你绕过通常情况下需要支付法术力才能施放的限制。参与店家冠军赛的牌手均可获得赠卡版炽焰萝特瓦拉，赠完即止。

炽焰萝特瓦拉（全图赠卡）

在本地的店家冠军赛中打进八强，还能获得一张空壳石椁赠卡！

空壳石椁（全图赠卡）

最后，如果你席卷整场比赛，就能获得这张无文字全图复仇藤蔓（松果版）赠卡！

复仇藤蔓（无文字全图赠卡）

拿出你最强的标准赛套牌，在标准赛对局上测试调整，最后在附近店铺的店家冠军赛中争夺全新的复仇藤蔓冠军赠卡！

区域冠军赛：5月4日至6月2日

1月6日至3月24日赛季的区域冠军资格赛（RCQ）赢家可在5月4日至6月2日期间的区域冠军赛中争夺参加专业赛和万智牌世界冠军赛的资格。就算没能赢得资格，区域冠军赛现场往往还会举办最后机会资格赛，给你跻身区域级大型赛事的机会！

本赛季的区域冠军赛中取得优异成绩的选手可以参加6月28-30日的阿姆斯特丹摩登新篇3专业赛。根据你所在的区域，赛事会在以下时间地点举行：

在本赛季的区域冠军赛中，牌手会带来他们最强大的标准构组套牌，争取赢得奖金和专业赛参赛资格。

参与本赛季区域冠军资格赛的牌手均可获赠一张不闪的秘室珍品熔天顶瓦拉库，带有Graham Yarrington作画的插画。

熔天顶瓦拉库

（无边框秘室珍品奖品赠卡）

此外，成绩优异的牌手还能获得传统闪版本的熔天顶瓦拉库。传统闪赠卡数量因地区而异。奖金和专业赛邀请名额也因地区而异，因此别忘了和所在地区的赛事组织者了解更多有关你获得资格的赛事和离你最近的赛事的详情。

区域冠军资格赛：4月20日至7月21日

4月20日起，新一轮区域冠军资格赛（RCQ）赛季正式开始，对应的专业赛是“Tennis”系列，也即2025年的第一场专业赛。

在本赛季，WPN店铺可举办限制赛或先驱赛的RCQ。终点RCQ赛事——通常是在大型场馆（如酒店宴会厅等）举办的公开赛——可能会选用这以外的赛制，请在组织者的网站了解更多详情。

本赛季的RCQ赠卡也如二月时的预告经过了更新。参赛玩家可获得F. Malta作画的不闪的春叶鼓，赠完即止。

春叶鼓

（无边框秘室珍品参赛赠卡）

在RCQ中取得优异名次，即可获得这张Luke Pearson作画的不闪的秘室珍品鬼怪向导奖品赠卡。除此之外，在RCQ中获得2024年秋季区域冠军赛参赛资格的牌手可以获得一张传统闪鬼怪向导！

鬼怪向导

（无边框秘室珍品奖品赠卡）