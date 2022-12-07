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多明纳里亚：重制版的上市日期是2023年1月13日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可通过其他出售万智牌的渠道购买。

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灵气法师
灵气法师

战呼
战呼

前锋团僧侣
前锋团僧侣

聚集
聚集

圣礼
圣礼

启蒙导师
启蒙导师

荣耀
荣耀

狮鹫引领
狮鹫引领

艾凯逊掷枪手
艾凯逊掷枪手

现造甲
现造甲

奇亚多石像鬼
奇亚多石像鬼

柯塔中尉
柯塔中尉

黎明使者莱拉
黎明使者莱拉

台地咒术师
台地咒术师

瞬时闪动
瞬时闪动

秘教狂信者
秘教狂信者

游牧人诱敌手
游牧人诱敌手

欧琳之雷
欧琳之雷

和平主义
和平主义

幽魅战群
幽魅战群

蕾荻安的判决
蕾荻安的判决

补偿
补偿

重拾信念
重拾信念

草原雄狮
草原雄狮

撒拉天使
撒拉天使

撒拉圣者
撒拉圣者

瑟纹的复还
瑟纹的复还

魂魅山猫
魂魅山猫

心灵羁绊
心灵羁绊

日之扣
日之扣

化剑为犁
化剑为犁

耐力试炼
耐力试炼

警醒的哨兵
警醒的哨兵

万物使者
万物使者

白鬃狮
白鬃狮

风生谬思
风生谬思

神之愤怒
神之愤怒

水生阿米巴
水生阿米巴

全能的阿卡尼思
全能的阿卡尼思

造命艾文
造命艾文

艾文渔人
艾文渔人

循环逻辑
循环逻辑

仙灵云群
仙灵云群

没收
没收

反击咒语
反击咒语

深入分析
深入分析

深海潜兽
深海潜兽

真伪莫辨
真伪莫辨

水闸
水闸

意志之力
意志之力

狂搜乱寻
狂搜乱寻

烁翼召现师
烁翼召现师

闭门苦读
闭门苦读

高潮
高潮

马蹄蟹
马蹄蟹

冲动
冲动

拳沉如铅
拳沉如铅

战舰水母
战舰水母

神秘鱼阵
神秘鱼阵

神秘导师
神秘导师

执意搜寻
执意搜寻

唱反调
唱反调

羊化术
羊化术

羊化术师
羊化术师

隼龙兽
隼龙兽

弹指
弹指

神来一笔
神来一笔

窃鹊
窃鹊

时间延展
时间延展

变节
变节

铸物勋爵克撒
铸物勋爵克撒

隐匿巨蛇
隐匿巨蛇

乱心史芬斯
乱心史芬斯

奇肢龙兽
奇肢龙兽

窃体者
窃体者

咳吼恶魔
咳吼恶魔

惧像大师崔纳
惧像大师崔纳

崔纳的勒令
崔纳的勒令

黯境枯萎
黯境枯萎

颤栗再现
颤栗再现

逼从
逼从

入土
入土

欧拜高的邪眼
欧拜高的邪眼

无面屠夫
无面屠夫

溃伤鬼怪
溃伤鬼怪

撕肉魔
撕肉魔

变节鬼怪
变节鬼怪

彼方之吼
彼方之吼

透翅游魂
透翅游魂

滑溜脓水
滑溜脓水

削心兽
削心兽

螳人阴魂
螳人阴魂

死灵学者
死灵学者

夜景院佣兽
夜景院佣兽

绝不宽贷
绝不宽贷

超卖墓园
超卖墓园

非瑞克西亚贬者
非瑞克西亚贬者

非瑞克西亚食尸鬼
非瑞克西亚食尸鬼

非瑞克西亚狂怒兽
非瑞克西亚狂怒兽

非瑞克西亚盾甲队
非瑞克西亚盾甲队

皇家刺客
皇家刺客

街道鬼魂
街道鬼魂

惊骇
惊骇

变态实验
变态实验

不死剑斗士
不死剑斗士

乌尔博格吸魂法师
乌尔博格吸魂法师

乌尔博格式起义
乌尔博格式起义

吸血鬼导师
吸血鬼导师

污劣驽蛙
污劣驽蛙

索蓝医师约格莫夫
索蓝医师约格莫夫

灵俑侵扰
灵俑侵扰

阿帕垒兽
阿帕垒兽

连锁闪电
连锁闪电

煤司炉
煤司炉

投尸器
投尸器

幼龙
幼龙

灰烬兽
灰烬兽

净空繁殖地
净空繁殖地

火焰冲击波
火焰冲击波

焰舌卡甫
焰舌卡甫

赌博
赌博

晶掌放火鬼
晶掌放火鬼

鬼怪女舍监
鬼怪女舍监

鬼怪医疗员
鬼怪医疗员

霰散弹
霰散弹

狰狞熔岩术士
狰狞熔岩术士

最后机会
最后机会

闪电反射
闪电反射

闪电迸裂
闪电迸裂

刺尾豪猪巨兽
刺尾豪猪巨兽

莫葛战场元帅
莫葛战场元帅

雄势
雄势

帕沙力克将军芒氏
帕沙力克将军芒氏

脊顶迅猛龙
脊顶迅猛龙

西瓦巨龙
西瓦巨龙

攻城指挥官
攻城指挥官

司克探矿者
司克探矿者

剁成碎片
剁成碎片

偷袭
偷袭

炎阳冲击波
炎阳冲击波

星火飞溅
星火飞溅

风暴灵
风暴灵

地底斥候
地底斥候

硫磺旋风
硫磺旋风

舒夸塔的枪骑兵
舒夸塔的枪骑兵

不熄愤怒
不熄愤怒

源火守卫瓦杜克
源火守卫瓦杜克

吞世龙
吞世龙

绿

黑藤遍野
黑藤遍野

战场搜括者
战场搜括者

天堂鸟
天堂鸟

裂为碎片
裂为碎片

兽群的呼唤
兽群的呼唤

轮耕法
轮耕法

亡林树妖
亡林树妖

畸变妖精
畸变妖精

妖精精怪向导
妖精精怪向导

绿宝石护符
绿宝石护符

探险
探险

法迪亚预言师
法迪亚预言师

遗世先人
遗世先人

猎场看守人
猎场看守人

巨型蜘蛛
巨型蜘蛛

鼓舞恩泽
鼓舞恩泽

木万弗黎隐士裘蕾尔
木万弗黎隐士裘蕾尔

克洛萨铁卫卡马尔
克洛萨铁卫卡马尔

卡甫大君
卡甫大君

克洛萨返璞师
克洛萨返璞师

安抚
安抚

大自然的知识
大自然的知识

坚果采集者
坚果采集者

罔两野猫
罔两野猫

原始增力
原始增力

沙暴
沙暴

腐生共栖
腐生共栖

熙藤的愿望
熙藤的愿望

松鼠巢穴
松鼠巢穴

坚木召现师
坚木召现师

森林图书馆
森林图书馆

共生野兽
共生野兽

噬地兽
噬地兽

熊人
熊人

疯狗
疯狗

野地丛生
野地丛生

处世导师
处世导师

多色

吸收
吸收

阿卡迪萨巴斯
阿卡迪萨巴斯

摧残
摧残

卓尔努的圣战
卓尔努的圣战

杰拉尔德的决断
杰拉尔德的决断

猎场
猎场

秘教执法者
秘教执法者

幽魅尼索巴
幽魅尼索巴

葬火灵俑
葬火灵俑

水银匕首
水银匕首

凯尔顿传人拉妲
凯尔顿传人拉妲

退缩
退缩

醒眠龙王丽丝
醒眠龙王丽丝

锯齿潜鸟
锯齿潜鸟

沼泽王索坎纳
沼泽王索坎纳

脊椎强殖
脊椎强殖

心灵贩子
心灵贩子

深洋德鲁伊塔托娃
深洋德鲁伊塔托娃

飞船护持师蒂娅娜
飞船护持师蒂娅娜

曦拉亚里恩
曦拉亚里恩

结界大师祖尔
结界大师祖尔

忍受
忍受

刁难
刁难

烦扰
烦扰

突袭
突袭

增盈
增盈

秩序
秩序

幻影
幻影

黑夜
黑夜

热火
热火

生命
生命

神器

狭窄空间
狭窄空间

隐密闸门
隐密闸门

滞阻法球
滞阻法球

打肢怪
打肢怪

龙血
龙血

龙形引擎
龙形引擎

力量护手
力量护手

苏醒头盔
苏醒头盔

寒冰操弄器
寒冰操弄器

贾伦的巨著
贾伦的巨著

小丑帽
小丑帽

攻城巨车
攻城巨车

远古神兵
远古神兵

莲花丛
莲花丛

石磨人偶
石磨人偶

心灵石
心灵石

扑翼机
扑翼机

索蓝魔像
索蓝魔像

托玛墓穴
托玛墓穴

三臂铁人
三臂铁人

脐带
脐带

克撒的设计蓝图
克撒的设计蓝图

克撒的抚育设备
克撒的抚育设备

垃圾墙
垃圾墙

崖顶修行所
崖顶修行所

克罗希司的墓穴
克罗希司的墓穴

达里迦的火山口
达里迦的火山口

黑暗深渊
黑暗深渊

飘移牧草地
飘移牧草地

德洛马的地窟
德洛马的地窟

宝石矿脉
宝石矿脉

内陆港湾
内陆港湾

孤立礼拜堂
孤立礼拜堂

伊斯的迷宫
伊斯的迷宫

米斯拉的工厂
米斯拉的工厂

螳人僧院
螳人僧院

污泥沼
污泥沼

离岛
离岛

丽丝的丛林
丽丝的丛林

湿滑灰岩地
湿滑灰岩地

闷燃火山口
闷燃火山口

硫磺瀑布
硫磺瀑布

冰碛岩缘
冰碛岩缘

翠瓦的遗迹
翠瓦的遗迹

林地墓园
林地墓园

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

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