多明纳里亚：重制版牌图集合
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多明纳里亚：重制版的上市日期是2023年1月13日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可通过其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
灵气法师
战呼
前锋团僧侣
聚集
圣礼
启蒙导师
荣耀
狮鹫引领
艾凯逊掷枪手
现造甲
奇亚多石像鬼
柯塔中尉
黎明使者莱拉
台地咒术师
瞬时闪动
秘教狂信者
游牧人诱敌手
欧琳之雷
和平主义
幽魅战群
蕾荻安的判决
补偿
重拾信念
草原雄狮
撒拉天使
撒拉圣者
瑟纹的复还
魂魅山猫
心灵羁绊
日之扣
化剑为犁
耐力试炼
警醒的哨兵
万物使者
白鬃狮
风生谬思
神之愤怒
蓝
水生阿米巴
全能的阿卡尼思
造命艾文
艾文渔人
循环逻辑
仙灵云群
没收
反击咒语
深入分析
深海潜兽
真伪莫辨
水闸
意志之力
狂搜乱寻
烁翼召现师
闭门苦读
高潮
马蹄蟹
冲动
拳沉如铅
战舰水母
神秘鱼阵
神秘导师
执意搜寻
唱反调
羊化术
羊化术师
隼龙兽
弹指
神来一笔
窃鹊
时间延展
变节
铸物勋爵克撒
隐匿巨蛇
乱心史芬斯
奇肢龙兽
黑
窃体者
咳吼恶魔
惧像大师崔纳
崔纳的勒令
黯境枯萎
颤栗再现
逼从
入土
欧拜高的邪眼
无面屠夫
溃伤鬼怪
撕肉魔
变节鬼怪
彼方之吼
透翅游魂
滑溜脓水
削心兽
螳人阴魂
死灵学者
夜景院佣兽
绝不宽贷
超卖墓园
非瑞克西亚贬者
非瑞克西亚食尸鬼
非瑞克西亚狂怒兽
非瑞克西亚盾甲队
皇家刺客
街道鬼魂
惊骇
变态实验
不死剑斗士
乌尔博格吸魂法师
乌尔博格式起义
吸血鬼导师
污劣驽蛙
索蓝医师约格莫夫
灵俑侵扰
红
阿帕垒兽
连锁闪电
煤司炉
投尸器
幼龙
灰烬兽
净空繁殖地
火焰冲击波
焰舌卡甫
赌博
晶掌放火鬼
鬼怪女舍监
鬼怪医疗员
霰散弹
狰狞熔岩术士
最后机会
闪电反射
闪电迸裂
刺尾豪猪巨兽
莫葛战场元帅
雄势
帕沙力克将军芒氏
脊顶迅猛龙
西瓦巨龙
攻城指挥官
司克探矿者
剁成碎片
偷袭
炎阳冲击波
星火飞溅
风暴灵
地底斥候
硫磺旋风
舒夸塔的枪骑兵
不熄愤怒
源火守卫瓦杜克
吞世龙
绿
黑藤遍野
战场搜括者
天堂鸟
裂为碎片
兽群的呼唤
轮耕法
亡林树妖
畸变妖精
妖精精怪向导
绿宝石护符
探险
法迪亚预言师
遗世先人
猎场看守人
巨型蜘蛛
鼓舞恩泽
木万弗黎隐士裘蕾尔
克洛萨铁卫卡马尔
卡甫大君
克洛萨返璞师
安抚
大自然的知识
坚果采集者
罔两野猫
原始增力
沙暴
腐生共栖
熙藤的愿望
松鼠巢穴
坚木召现师
森林图书馆
共生野兽
噬地兽
熊人
疯狗
野地丛生
处世导师
多色
吸收
阿卡迪萨巴斯
摧残
卓尔努的圣战
杰拉尔德的决断
猎场
秘教执法者
幽魅尼索巴
葬火灵俑
水银匕首
凯尔顿传人拉妲
退缩
醒眠龙王丽丝
锯齿潜鸟
沼泽王索坎纳
脊椎强殖
心灵贩子
深洋德鲁伊塔托娃
飞船护持师蒂娅娜
曦拉亚里恩
结界大师祖尔
忍受
刁难
烦扰
突袭
增盈
秩序
幻影
黑夜
热火
生命
神器
狭窄空间
隐密闸门
滞阻法球
打肢怪
龙血
龙形引擎
力量护手
苏醒头盔
寒冰操弄器
贾伦的巨著
小丑帽
攻城巨车
远古神兵
莲花丛
石磨人偶
心灵石
扑翼机
索蓝魔像
托玛墓穴
三臂铁人
脐带
克撒的设计蓝图
克撒的抚育设备
垃圾墙
地
崖顶修行所
克罗希司的墓穴
达里迦的火山口
黑暗深渊
飘移牧草地
德洛马的地窟
宝石矿脉
内陆港湾
孤立礼拜堂
伊斯的迷宫
米斯拉的工厂
螳人僧院
污泥沼
离岛
丽丝的丛林
湿滑灰岩地
闷燃火山口
硫磺瀑布
冰碛岩缘
翠瓦的遗迹
林地墓园
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林