多明纳里亚：重制版特殊牌图集合
来看看新公布的多明纳里亚：重制版补充包添趣特殊牌和赠卡。如想了解常规牌，请访问多明纳里亚：重制版牌图集合。
多明纳里亚：重制版的上市日期是2023年1月13日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可通过其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
圣礼
启蒙导师
荣耀
柯塔中尉
黎明使者莱拉
台地咒术师
瞬时闪动
重拾信念
草原雄狮
撒拉天使
撒拉圣者
瑟纹的复还
心灵羁绊
化剑为犁
耐力试炼
白鬃狮
风生谬思
神之愤怒
启蒙导师
黎明使者莱拉
耐力试炼
风生谬思
神之愤怒
蓝
全能的阿卡尼思
反击咒语
深海潜兽
真伪莫辨
意志之力
狂搜乱寻
高潮
冲动
神秘鱼阵
神秘导师
唱反调
羊化术
隼龙兽
神来一笔
时间延展
变节
铸物勋爵克撒
乱心史芬斯
深海潜兽
意志之力
高潮
神秘鱼阵
神秘导师
时间延展
铸物勋爵克撒
黑
窃体者
惧像大师崔纳
崔纳的勒令
黯境枯萎
颤栗再现
逼从
入土
削心兽
螳人阴魂
死灵学者
绝不宽贷
超卖墓园
皇家刺客
街道鬼魂
惊骇
不死剑斗士
吸血鬼导师
索蓝医师约格莫夫
惧像大师崔纳
崔纳的勒令
入土
绝不宽贷
超卖墓园
街道鬼魂
吸血鬼导师
索蓝医师约格莫夫
红
连锁闪电
幼龙
净空繁殖地
火焰冲击波
焰舌卡甫
赌博
晶掌放火鬼
鬼怪女舍监
狰狞熔岩术士
最后机会
莫葛战场元帅
雄势
帕沙力克将军芒氏
西瓦巨龙
攻城指挥官
偷袭
硫磺旋风
源火守卫瓦杜克
吞世龙
焰舌卡甫
赌博
狰狞熔岩术士
最后机会
攻城指挥官
吞世龙
绿
黑藤遍野
天堂鸟
亡林树妖
妖精精怪向导
探险
法迪亚预言师
遗世先人
鼓舞恩泽
木万弗黎隐士裘蕾尔
克洛萨铁卫卡马尔
安抚
大自然的知识
坚果采集者
腐生共栖
松鼠巢穴
森林图书馆
疯狗
野地丛生
处世导师
黑藤遍野
天堂鸟
坚果采集者
森林图书馆
处世导师
多色
吸收
阿卡迪萨巴斯
摧残
卓尔努的圣战
杰拉尔德的决断
猎场
秘教执法者
幽魅尼索巴
葬火灵俑
水银匕首
凯尔顿传人拉妲
退缩
醒眠龙王丽丝
锯齿潜鸟
沼泽王索坎纳
脊椎强殖
心灵贩子
深洋德鲁伊塔托娃
飞船护持师蒂娅娜
曦拉亚里恩
结界大师祖尔
吸收
摧残
猎场
凯尔顿传人拉妲
神器
狭窄空间
隐密闸门
滞阻法球
力量护手
苏醒头盔
寒冰操弄器
小丑帽
攻城巨车
远古神兵
莲花丛
心灵石
扑翼机
索蓝魔像
托玛墓穴
三臂铁人
脐带
克撒的设计蓝图
克撒的抚育设备
力量护手
苏醒头盔
小丑帽
远古神兵
莲花丛
三臂铁人
克撒的抚育设备
地
崖顶修行所
黑暗深渊
宝石矿脉
内陆港湾
孤立礼拜堂
伊斯的迷宫
米斯拉的工厂
硫磺瀑布
林地墓园
黑暗深渊
宝石矿脉
伊斯的迷宫