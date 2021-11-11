依尼翠：腥红婚誓的系列补充包包括了展示系列裡 81 张精美插画的插画牌。不只这样，每 20 张插画牌裡就有 1 张会有画家签名或鹏洛客标誌的金印。

依尼翠：腥红婚誓产品概览裡，你可以了解更多系列补充包的内容，你也可以在下面看到金印版本的插画牌（无金印版本会是相同的插画但少了金印）。

插画牌

Sorin the Mirthless 1 Art Card 1/81
阴鬱的索霖 1 插画牌 1/81

Sorin the Mirthless 2 Art Card 2/81
阴鬱的索霖 2 插画牌 2/81

Kaya, Geist Hunter Art Card 3/81
游魂猎手卡娅插画牌 3/81

Ancestor's Embrace Art Card 4/81
先祖之拥插画牌 4/81

配装天使Art Card 5/81
配装天使插画牌 5/81

Bride's Gown Art Card 6/81
新娘婚纱插画牌 6/81

By Invitation Only Art Card 7/81
非请莫入插画牌 7/81

Cemetery Protector Art Card 8/81
墓地卫护兵插画牌8/81

Estwald Shieldbasher Art Card 9/81
恩资森盾击手插画牌9/81

Gryff Rider Art Card 10/81
骏鹭骑手插画牌10/81

Gryffwing Cavalry Art Card 11/81
鹭翼骑兵插画牌11/81

Hallowed Haunting Art Card 12/81
圣魂萦绕插画牌12/81

Heron-Blessed Geist Art Card 13/81
鹭佑游魂插画牌13/81

Katilda, Dawnhart Martyr Art Card 14/81
曙鹿集殉道者凯蒂妲插画牌14/81

Katilda's Rising Dawn Art Card 15/81
凯蒂妲破晓之威插画牌15/81

Sigarda's Imprisonment Art Card 16/81
席嘉妲遭缚插画牌16/81

Sigarda's Summons Art Card 17/81
席嘉妲召唤插画牌17/81

Thalia, Guardian of Thraben Art Card 18/81
瑟班守护者莎利雅插画牌18/81

Traveling Minister Art Card 19/81
传教牧师插画牌19/81

Biolume Serpent Art Card 20/81
生辉巨蛇插画牌20/81

Cemetery Illuminator Art Card 21/81
墓地燃灯灵插画牌21/81

Dreamshackle Geist Art Card 22/81
锁梦游魂插画牌22/81

Lunar Rejection Art Card 23/81
月相拒斥插画牌23/81

Repository Skaab Art Card 24/81
集电尸嵌插画牌24/81

Thirst for Discovery Art Card 25/81
渴求发现插画牌25/81

Wanderlight Spirit Art Card 26/81
游灯精怪插画牌26/81

Witness the Future Art Card 27/81
亲睹未来插画牌27/81

Bloodcrazed Socialite Art Card 28/81
血狂名流插画牌28/81

Bloodsoaked Reveler Art Card 29/81
浴血欢欣客插画牌29/81

Demonic Bargain Art Card 30/81
恶魔交易插画牌30/81

Dread Fugue Art Card 31/81
恐惧神游插画牌31/81

Dying to Serve Art Card 32/81
拚死效命插画牌32/81

Falkenrath Forebear Art Card 33/81
伐肯纳先人插画牌33/81

Gift of Fangs Art Card 34/81
尖牙赋礼插画牌34/81

Groom's Finery Art Card 35/81
新郎礼服插画牌35/81

Parasitic Grasp Art Card 36/81
寄生之攫插画牌36/81

Undead Butler Art Card 37/81
不死管家插画牌37/81

Abrade Art Card 38/81
风化侵蚀插画牌38/81

Cemetery Gatekeeper Art Card 39/81
墓地守门者插画牌39/81

Change of Fortune Art Card 40/81
时来运转插画牌40/81

Curse of Hospitality Art Card 41/81
好客诅咒插画牌41/81

Daybreak Combatants Art Card 42/81
破晓战士插画牌42/81

Falkenrath Celebrants 1 Art Card 43/81
伐肯纳贵客1 插画牌43/81

Flame-Blessed Bolt Art Card 44/81
炎佑弩矢插画牌44/81

Honeymoon Hearse Art Card 45/81
蜜月柩车插画牌45/81

Manaform Hellkite Art Card 46/81
塑魔残虐者插画牌46/81

Olivia's Attendants Art Card 47/81
奥莉薇亚的喜娘插画牌47/81

Pyre Spawn Art Card 48/81
葬火孽物插画牌48/81

Vampires' Vengeance Art Card 49/81
吸血鬼復仇插画牌49/81

Voldaren Epicure 1 Art Card 50/81
沃达连品血客1 插画牌50/81

Cartographer's Survey Art Card 51/81
製图师勘绘插画牌51/81

Nature's Embrace Art Card 52/81
自然之拥插画牌52/81

Retrieve Art Card 53/81
取回旧物插画牌53/81

Sawblade Slinger Art Card 54/81
锯轮射手插画牌54/81

Splendid Reclamation Art Card 55/81
绚烂復生插画牌55/81

Anje, Maid of Dishonor Art Card 56/81
邪气伴娘安姬插画牌56/81

Dorothea, Vengeful Victim 1 Art Card 57/81
怨仇亡者多萝霞1 插画牌57/81

Dorothea's Retribution Art Card 58/81
多萝霞的报偿插画牌58/81

Edgar, Charmed Groom 1 Art Card 59/81
遭魅新郎艾德嘉1 插画牌59/81

Edgar Markov's Coffin Art Card 60/81
艾德嘉马可夫之棺插画牌60/81

Eruth, Tormented Prophet Art Card 61/81
受难先知伊如插画牌61/81

Markov Purifier Art Card 62/81
马可夫涤淨师插画牌62/81

Markov Waltzer Art Card 63/81
马可夫圆舞者插画牌63/81

Odric, Blood-Cursed Art Card 64/81
受诅血咒的欧吉克插画牌64/81

Olivia, Crimson Bride Art Card 65/81
绯红新娘奥莉薇亚插画牌65/81

Runo Stromkirk Art Card 66/81
卢诺溪堡插画牌66/81

Skull Skaab Art Card 67/81
头颅尸嵌插画牌67/81

Sundown Pass Art Card 68/81
日落隘口插画牌68/81

Voldaren Estate Art Card 69/81
沃达连邸插画牌69/81

Mina Harker Art Card 70/81
米娜哈克插画牌70/81

Dracula, Blood Immortal Art Card 71/81
不死血爵德古拉插画牌71/81

Bloodvial Purveyor Art Card 72/81
血瓶贩商插画牌72/81

Falkenrath Celebrants 2 Art Card 73/81
伐肯纳贵客2 插画牌73/81

Voldaren Epicure 2 Art Card 74/81
沃达连品血客2 插画牌74/81

Edgar, Charmed Groom 2 Art Card 75/81
遭魅新郎艾德嘉2 插画牌75/81

Dorothea, Vengeful Victim 2 Art Card 76/81
怨仇亡者多萝霞2 插画牌76/81

Grolnok, the Omnivore Art Card 77/81
全能噬蛙葛诺克插画牌77/81

Plains 1 Art Card 78/81
平原1 插画牌78/81

Plains 2 Art Card 79/81
平原2 插画牌79/81

Mountain Art Card 80/81
山脉插画牌80/81

Forest Art Card 81/81
树林插画牌81/81