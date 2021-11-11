依尼翠：腥红婚誓插画牌
依尼翠：腥红婚誓的系列补充包包括了展示系列裡 81 张精美插画的插画牌。不只这样，每 20 张插画牌裡就有 1 张会有画家签名或鹏洛客标誌的金印。
在依尼翠：腥红婚誓产品概览裡，你可以了解更多系列补充包的内容，你也可以在下面看到金印版本的插画牌（无金印版本会是相同的插画但少了金印）。
插画牌
阴鬱的索霖 1 插画牌 1/81
阴鬱的索霖 2 插画牌 2/81
游魂猎手卡娅插画牌 3/81
先祖之拥插画牌 4/81
配装天使插画牌 5/81
新娘婚纱插画牌 6/81
非请莫入插画牌 7/81
墓地卫护兵插画牌8/81
恩资森盾击手插画牌9/81
骏鹭骑手插画牌10/81
鹭翼骑兵插画牌11/81
圣魂萦绕插画牌12/81
鹭佑游魂插画牌13/81
曙鹿集殉道者凯蒂妲插画牌14/81
凯蒂妲破晓之威插画牌15/81
席嘉妲遭缚插画牌16/81
席嘉妲召唤插画牌17/81
瑟班守护者莎利雅插画牌18/81
传教牧师插画牌19/81
生辉巨蛇插画牌20/81
墓地燃灯灵插画牌21/81
锁梦游魂插画牌22/81
月相拒斥插画牌23/81
集电尸嵌插画牌24/81
渴求发现插画牌25/81
游灯精怪插画牌26/81
亲睹未来插画牌27/81
血狂名流插画牌28/81
浴血欢欣客插画牌29/81
恶魔交易插画牌30/81
恐惧神游插画牌31/81
拚死效命插画牌32/81
伐肯纳先人插画牌33/81
尖牙赋礼插画牌34/81
新郎礼服插画牌35/81
寄生之攫插画牌36/81
不死管家插画牌37/81
风化侵蚀插画牌38/81
墓地守门者插画牌39/81
时来运转插画牌40/81
好客诅咒插画牌41/81
破晓战士插画牌42/81
伐肯纳贵客1 插画牌43/81
炎佑弩矢插画牌44/81
蜜月柩车插画牌45/81
塑魔残虐者插画牌46/81
奥莉薇亚的喜娘插画牌47/81
葬火孽物插画牌48/81
吸血鬼復仇插画牌49/81
沃达连品血客1 插画牌50/81
製图师勘绘插画牌51/81
自然之拥插画牌52/81
取回旧物插画牌53/81
锯轮射手插画牌54/81
绚烂復生插画牌55/81
邪气伴娘安姬插画牌56/81
怨仇亡者多萝霞1 插画牌57/81
多萝霞的报偿插画牌58/81
遭魅新郎艾德嘉1 插画牌59/81
艾德嘉马可夫之棺插画牌60/81
受难先知伊如插画牌61/81
马可夫涤淨师插画牌62/81
马可夫圆舞者插画牌63/81
受诅血咒的欧吉克插画牌64/81
绯红新娘奥莉薇亚插画牌65/81
卢诺溪堡插画牌66/81
头颅尸嵌插画牌67/81
日落隘口插画牌68/81
沃达连邸插画牌69/81
米娜哈克插画牌70/81
不死血爵德古拉插画牌71/81
血瓶贩商插画牌72/81
伐肯纳贵客2 插画牌73/81
沃达连品血客2 插画牌74/81
遭魅新郎艾德嘉2 插画牌75/81
怨仇亡者多萝霞2 插画牌76/81
全能噬蛙葛诺克插画牌77/81
平原1 插画牌78/81
平原2 插画牌79/81
山脉插画牌80/81
树林插画牌81/81