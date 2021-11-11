依尼翠：腥红婚誓的系列补充包包括了展示系列裡 81 张精美插画的插画牌。不只这样，每 20 张插画牌裡就有 1 张会有画家签名或鹏洛客标誌的金印。

在依尼翠：腥红婚誓产品概览裡，你可以了解更多系列补充包的内容，你也可以在下面看到金印版本的插画牌（无金印版本会是相同的插画但少了金印）。