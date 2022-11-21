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速战2022的上市日期是2022年12月2日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可在其他出售万智牌的渠道购买。

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无色 | 神器 | | 所有牌张

不朽士兵阿固寇斯
不朽士兵阿固寇斯

幼狮天使
幼狮天使

监护锁链
监护锁链

杰出咒法师
杰出咒法师

狮族巧匠
狮族巧匠

机械工程师莉塔
机械工程师莉塔

宽宏执政官
宽宏执政官

妙手空空摩技
妙手空空摩技

逮捕
逮捕

漂浪骑士芭澜
漂浪骑士芭澜

巧辞幻灵
巧辞幻灵

解放天使
解放天使

明灭命运
明灭命运

狮群之王
狮群之王

智者妙想
智者妙想

英勇以对
英勇以对

特遣部队
特遣部队

杂耍计略
杂耍计略

翔空改装
翔空改装

乙太盾神器师
乙太盾神器师

狮群之力阿耶尼
狮群之力阿耶尼

阿耶尼的群伴
阿耶尼的群伴

丰穰蔻灵
丰穰蔻灵

洁羽天使
洁羽天使

天使勒令
天使勒令

天使信差
天使信差

天国守护使
天国守护使

勇气赐圣使
勇气赐圣使

药剂师游魂
药剂师游魂

正义统领
正义统领

阳华统领
阳华统领

照护治疗师
照护治疗师

灵气法师
灵气法师

巴席利的侍僧
巴席利的侍僧

宾纳里亚仪队兵
宾纳里亚仪队兵

受福反抗
受福反抗

受福圣殿
受福圣殿

福佑精怪
福佑精怪

明驹
明驹

送上法庭
送上法庭

造以恒久
造以恒久

千手槛
千手槛

魅力独角兽
魅力独角兽

束手就擒
束手就擒

骑兵教官
骑兵教官

忠诚焰圈
忠诚焰圈

战斗教授
战斗教授

典范达妮莎卡帕轩
典范达妮莎卡帕轩

希望曙光
希望曙光

拂晓天使
拂晓天使

破晓教士
破晓教士

破晓角驹
破晓角驹

正义的宣判
正义的宣判

拒斥死亡
拒斥死亡

明光吞噬
明光吞噬

神箭穿心
神箭穿心

明圣裁定
明圣裁定

注亡旅人
注亡旅人

可怖漠然
可怖漠然

受福的埃米尔
受福的埃米尔

信念拘锁
信念拘锁

伊洛安斯恩眷兵
伊洛安斯恩眷兵

晶角幼兽
晶角幼兽

晶角兽生息所
晶角兽生息所

逼迫敬拜
逼迫敬拜

华铠骑兵
华铠骑兵

绞刑台护卫
绞刑台护卫

巨牛
巨牛

正义斗士基定
正义斗士基定

基定维安兵
基定维安兵

荣光护持僧
荣光护持僧

金夜指挥官
金夜指挥官

巧艺技师
巧艺技师

报应时刻
报应时刻

完美时机
完美时机

帝国翔翼龙
帝国翔翼龙

皇室搜救机
皇室搜救机

资深步兵
资深步兵

励志僧侣
励志僧侣

励志监管使
励志监管使

今田猎犬勇丸
今田猎犬勇丸

大司法通道
大司法通道

古律神
古律神

狐族高手
狐族高手

费米瑞甫之傲桂恩岱
费米瑞甫之傲桂恩岱

律印执法官
律印执法官

狮族布陷手
狮族布陷手

领战狮族
领战狮族

希望明光
希望明光

黎明使者莱拉
黎明使者莱拉

奋勇抗敌
奋勇抗敌

烈士英魂
烈士英魂

陵墓守卫
陵墓守卫

高地山猫
高地山猫

致真者今田魅知子
致真者今田魅知子

午夜哨兵
午夜哨兵

奇迹复生
奇迹复生

得胜之时
得胜之时

调查谋杀
调查谋杀

夜巡守卫
夜巡守卫

九桥巡卫
九桥巡卫

殁世不忘
殁世不忘

金蟋蟀骑士团
金蟋蟀骑士团

方阵兵团战法
方阵兵团战法

岁月朝圣客
岁月朝圣客

避柱救援灵
避柱救援灵

虔敬旅人
虔敬旅人

扑击山猫
扑击山猫

觅食晶角兽
觅食晶角兽

蕾荻安的判决
蕾荻安的判决

难驯杂犬
难驯杂犬

威严狞猫
威严狞猫

复归天使
复归天使

正气女武神
正气女武神

正气
正气

圣所石像鬼
圣所石像鬼

草原雄狮
草原雄狮

草原智者
草原智者

无私精怪
无私精怪

鸣鸟商贩
鸣鸟商贩

安详监管人
安详监管人

超凡安生
超凡安生

闪光盔甲
闪光盔甲

虚位印记
虚位印记

巡防空猎者
巡防空猎者

游掠空猎者
游掠空猎者

幽灵钢锋
幽灵钢锋

灵念伴侣
灵念伴侣

忠贞女武神
忠贞女武神

斯达海姆求索客
斯达海姆求索客

草原山猫
草原山猫

狮爪艾林爵士
狮爪艾林爵士

阿喀洛斯老兵塔若妮卡
阿喀洛斯老兵塔若妮卡

蓄势老兵
蓄势老兵

瑟班巡检官
瑟班巡检官

驯良狞猫
驯良狞猫

入圣使节
入圣使节

三联精怪
三联精怪

宝库护卫
宝库护卫

至上权威
至上权威

先兆女武神
先兆女武神

阿喀洛斯骁勇
阿喀洛斯骁勇

英勇以对
英勇以对

英勇角驹
英勇角驹

良知重荷
良知重荷

编缕天使
编缕天使

空梦师雅岚卓
空梦师雅岚卓

茂典阁巨海兽
茂典阁巨海兽

扣押讯问
扣押讯问

雪宝伊须
雪宝伊须

塔萨僧侣克涅索斯
塔萨僧侣克涅索斯

首秀失误
首秀失误

人鱼学子
人鱼学子

剽窃复体
剽窃复体

读取魂魄
读取魂魄

同步驱赶
同步驱赶

莫测导师克蜜娜
莫测导师克蜜娜

美洛理骑士
美洛理骑士

镜身影
镜身影

注定
注定

魂魅船员
魂魅船员

纷咒仙灵
纷咒仙灵

旋翼浪客
旋翼浪客

琉晶研究
琉晶研究

悲痛教训
悲痛教训

魔法教师
魔法教师

学院老练法师
学院老练法师

空行修补匠
空行修补匠

阿米巴化形
阿米巴化形

钉入乙太
钉入乙太

水路入侵
水路入侵

神器师的顿悟
神器师的顿悟

卜算猫头鹰
卜算猫头鹰

雪崩唤师
雪崩唤师

翔空先驱
翔空先驱

陶拉里亚大法师巴林
陶拉里亚大法师巴林

冰山神行客
冰山神行客

海生割喉客
海生割喉客

埋没书丛
埋没书丛

冰寒毛虫
冰寒毛虫

冰寒陷阱
冰寒陷阱

睥睨
睥睨

覆顶潮浪
覆顶潮浪

致残冰寒
致残冰寒

隐密巨蛇
隐密巨蛇

退散
退散

祈愿巨灵
祈愿巨灵

拖入汪洋
拖入汪洋

沉船地探险家
沉船地探险家

精英讲师
精英讲师

尔卓道燃灯灵
尔卓道燃灯灵

恒久绊索
恒久绊索

巨眼兽
巨眼兽

仙灵兵阵
仙灵兵阵

仙灵预言师
仙灵预言师

莽撞仙灵
莽撞仙灵

静修贤者
静修贤者

丝金随员
丝金随员

飞掠扰神
飞掠扰神

寻水猎犬
寻水猎犬

霜峰雪怪
霜峰雪怪

觅械巨蛇
觅械巨蛇

工匠逸才
工匠逸才

庞巨原生质
庞巨原生质

艾蓝卓幽谷恶戏者
艾蓝卓幽谷恶戏者

潮兆人鱼
潮兆人鱼

图符幽光
图符幽光

冰缚石柱
冰缚石柱

解读预兆
解读预兆

奥术策士杰斯
奥术策士杰斯

杰斯的洞察
杰斯的洞察

宣示主权
宣示主权

扬尘而去
扬尘而去

书库窃犯
书库窃犯

利雅拉寻亲人
利雅拉寻亲人

警戒员驱障
警戒员驱障

博识都哨兵
博识都哨兵

浪潮斗篷
浪潮斗篷

玛莉雷基沉眠
玛莉雷基沉眠

机械化生产
机械化生产

人鱼君王
人鱼君王

军事情报
军事情报

迷雾行者
迷雾行者

出谜月人
出谜月人

多重选项
多重选项

神秘飞鱼
神秘飞鱼

解除威胁
解除威胁

无路可逃
无路可逃

八爪先知
八爪先知

御风而行
御风而行

噬梦蛸
噬梦蛸

抉择
抉择

过负学徒
过负学徒

险恶旅程
险恶旅程

恼人鬼
恼人鬼

偷窃翔鹰
偷窃翔鹰

强求解答
强求解答

享誉兵匠
享誉兵匠

河流偷袭客
河流偷袭客

瀑布智者
瀑布智者

智者街学者
智者街学者

海生壮汉
海生壮汉

海床先知
海床先知

艾蓝卓幽谷哨兵
艾蓝卓幽谷哨兵

浆液预视
浆液预视

塑形师学徒
塑形师学徒

闪光巨龙
闪光巨龙

卓越赋生师
卓越赋生师

小巧精致
小巧精致

惊人成长
惊人成长

钢目狮鹫
钢目狮鹫

螯刺狮鱼
螯刺狮鱼

仙儿窃走
仙儿窃走

石溪钓客
石溪钓客

风暴塑师
风暴塑师

海空女神希亚尔
海空女神希亚尔

慧眼伊诺拉爵士
慧眼伊诺拉爵士

月智者多美代
月智者多美代

泰菲力的门徒
泰菲力的门徒

神器大师泰兹瑞
神器大师泰兹瑞

振翼机情报网
振翼机情报网

陶拉里亚巨海兽
陶拉里亚巨海兽

陶拉里亚哨兵
陶拉里亚哨兵

魔典活灵
魔典活灵

岸袭屈东
岸袭屈东

海底入侵客
海底入侵客

维多肯工程师
维多肯工程师

薇安留聚群
薇安留聚群

波涛痛击兵
波涛痛击兵

水阱织师
水阱织师

裂波鱼驹
裂波鱼驹

焊锢区翼匠
焊锢区翼匠

御风巡卫
御风巡卫

冬蛰
冬蛰

影群灰衣
影群灰衣

乱调指挥魔
乱调指挥魔

匍行吸血怪
匍行吸血怪

致命阴谋
致命阴谋

坏灭信徒
坏灭信徒

藏骨堂老鼠
藏骨堂老鼠

暮光使者朗多夫
暮光使者朗多夫

滑骨蠕虫
滑骨蠕虫

可疑跛行怪
可疑跛行怪

终命业者
终命业者

恶魔的勒令
恶魔的勒令

饱食死者
饱食死者

遭诅者领主
遭诅者领主

立誓吸血鬼
立誓吸血鬼

贫窟霸食人魔
贫窟霸食人魔

播疫师
播疫师

拼接师备尸
拼接师备尸

悲剧失足
悲剧失足

浩劫之树
浩劫之树

鲜血画家
鲜血画家

鲜血盛宴
鲜血盛宴

邪恶溃伤
邪恶溃伤

食尸鬼盛宴
食尸鬼盛宴

穆坎女妖
穆坎女妖

骨经鼠人
骨经鼠人

非瑞克西亚疫病王
非瑞克西亚疫病王

非瑞克西亚的矫治
非瑞克西亚的矫治

重组骷髅妖
重组骷髅妖

反叛恶魔
反叛恶魔

血蝇虫群
血蝇虫群

醒夜舞者
醒夜舞者

暗巷绞杀客
暗巷绞杀客

远古渴望
远古渴望

黑猫
黑猫

萎荒守卫
萎荒守卫

鲜血代价
鲜血代价

生脉吸血鬼
生脉吸血鬼

嗜血舞空客
嗜血舞空客

溯血师
溯血师

食骨鸟
食骨鸟

窃物鼠
窃物鼠

墓地征召
墓地征召

必死无疑
必死无疑

吱叫老鼠
吱叫老鼠

坠入深渊
坠入深渊

尸体翻搅
尸体翻搅

暗潮乌鸦
暗潮乌鸦

残酷凌虐狂
残酷凌虐狂

墓穴老鼠
墓穴老鼠

重负
重负

死亡之风
死亡之风

死华散绿菌
死华散绿菌

夺命龙侯
夺命龙侯

灾变恶魔
灾变恶魔

恶魔赠礼
恶魔赠礼

恶魔信徒
恶魔信徒

恶魔之攫
恶魔之攫

吞噬虫群
吞噬虫群

注亡逆徒
注亡逆徒

颤栗鬼影
颤栗鬼影

恐惧魂骑
恐惧魂骑

可怖奴隶主
可怖奴隶主

恐惧猎犬
恐惧猎犬

沙丘甲虫
沙丘甲虫

硬壳蜷曲虫
硬壳蜷曲虫

生吞活剥
生吞活剥

无尽亡者行列
无尽亡者行列

鲜血饕客
鲜血饕客

摘胆剜心
摘胆剜心

放干鲜血
放干鲜血

伐肯纳贵族
伐肯纳贵族

腥臭小恶魔
腥臭小恶魔

真菌感染
真菌感染

加渥尼孽物
加渥尼孽物

呼伴食尸鬼
呼伴食尸鬼

啃食灵俑
啃食灵俑

食尸兀鹰
食尸兀鹰

战墓收成
战墓收成

墓刃劫掠者
墓刃劫掠者

墓场匍尸
墓场匍尸

掘墓怪
掘墓怪

怪诞变异
怪诞变异

覆篷杀手
覆篷杀手

不当遗产
不当遗产

潜伏魔性
潜伏魔性

卡列奇夜巡卫
卡列奇夜巡卫

卡尔费育兽师
卡尔费育兽师

贮魂恶魔柯索非
贮魂恶魔柯索非

刻洛虫群
刻洛虫群

亡者女王莉莲娜
亡者女王莉莲娜

莉莲娜的精兵
莉莲娜的精兵

莉莲娜的掌控
莉莲娜的掌控

莉莲娜的管家
莉莲娜的管家

伏击神射手
伏击神射手

玛费尔双身
玛费尔双身

劫掠芜土僧
劫掠芜土僧

劫掠碎骨怪
劫掠碎骨怪

屠戮亚龙
屠戮亚龙

泥沼萎疾
泥沼萎疾

泥沼屈东
泥沼屈东

渴血之时
渴血之时

貌纹绘师
貌纹绘师

死灵术士备品室
死灵术士备品室

溃疽伤
溃疽伤

巢居食尸鬼
巢居食尸鬼

涅卡那杀手
涅卡那杀手

忿恨欧尼希兹
忿恨欧尼希兹

欧尼希兹的酷行
欧尼希兹的酷行

舞蛇术士
舞蛇术士

超卖墓园
超卖墓园

非瑞克西亚贬者
非瑞克西亚贬者

暗渊门卫
暗渊门卫

瘟疫喷兽
瘟疫喷兽

血仪僧侣
血仪僧侣

深渊刽子手
深渊刽子手

裂魂术
裂魂术

转世贪欢者
转世贪欢者

复仇者
复仇者

无情抛弃
无情抛弃

颠倒黑白的逝斩
颠倒黑白的逝斩

影裔恶魔
影裔恶魔

跛行食尸鬼
跛行食尸鬼

扭曲病媒
扭曲病媒

史革达高阶僧侣
史革达高阶僧侣

史革达祈愿僧
史革达祈愿僧

掷弹指战官
掷弹指战官

魂槛邪鬼
魂槛邪鬼

火花掠夺客
火花掠夺客

拼接师备尸
拼接师备尸

窒息芽孢
窒息芽孢

冷酷孔纳德爵士
冷酷孔纳德爵士

竹沼血祭师
竹沼血祭师

幽光召唤师提瓦什
幽光召唤师提瓦什

受虐灵魂
受虐灵魂

悲剧失足
悲剧失足

十三恐惧症
十三恐惧症

伤寒鼠
伤寒鼠

溃烂
溃烂

不死卜算师
不死卜算师

吸血鬼特使
吸血鬼特使

吸血鬼仪式
吸血鬼仪式

病媒饕客
病媒饕客

村民仪式
村民仪式

暮影蔷薇之棘维托
暮影蔷薇之棘维托

悲号食尸鬼
悲号食尸鬼

邪恶守护者
邪恶守护者

巫婆鼎镬
巫婆鼎镬

乌尔博格吞蛙雅骨尔
乌尔博格吞蛙雅骨尔

兴战补匠阿朵兹
兴战补匠阿朵兹

谗言魔小碧阿姨
谗言魔小碧阿姨

莽霸联盟炮击
莽霸联盟炮击

煤火灵
煤火灵

大胆盗虐
大胆盗虐

鬼怪学究
鬼怪学究

摹械骑士米捷兹
摹械骑士米捷兹

战咒食人魔
战咒食人魔

劫夺掠龙
劫夺掠龙

巨龙食粮
巨龙食粮

巨龙法师
巨龙法师

卓尼斯术击师
卓尼斯术击师

裂镜奇奇几奇
裂镜奇奇几奇

贪宝巨龙
贪宝巨龙

索具奔越者
索具奔越者

击矛手
击矛手

热力炼金术士
热力炼金术士

快意拼搏
快意拼搏

余震
余震

掷焰手
掷焰手

焰刃专家
焰刃专家

逞性妄为
逞性妄为

军火商
军火商

艾席嘉骑兵
艾席嘉骑兵

禁咒焰
禁咒焰

猛掷食人魔
猛掷食人魔

战斗航空队
战斗航空队

大干一票
大干一票

焰球
焰球

蜇息怪灵
蜇息怪灵

鲜血求索客
鲜血求索客

血迷狼獾
血迷狼獾

博卡登化龙师
博卡登化龙师

电闪猎犬
电闪猎犬

边境劫掠者
边境劫掠者

莽霸联盟掠盗
莽霸联盟掠盗

鲁莽狼群
鲁莽狼群

怒火冲天
怒火冲天

兰娜莉速腾船长
兰娜莉速腾船长

触媒元素
触媒元素

盛焰怒火茜卓
盛焰怒火茜卓

茜卓的熔岩犬
茜卓的熔岩犬

茜卓的幼火灵
茜卓的幼火灵

茜卓的旋炎咒
茜卓的旋炎咒

茜卓的喷火灵
茜卓的喷火灵

负煤猪
负煤猪

火炎锥
火炎锥

独眼巨人电流术士
独眼巨人电流术士

与魔共舞
与魔共舞

豪英裁定
豪英裁定

擅动致灾
擅动致灾

龙卵
龙卵

巨龙食粮
巨龙食粮

龙王仆役
龙王仆役

龙语祭师
龙语祭师

电激启示
电激启示

电击
电击

狂热惹事鬼
狂热惹事鬼

激昂一击
激昂一击

暴烈终局
暴烈终局

火热干预
火热干预

火束
火束

火炎炮轰击
火炎炮轰击

炎鞭飞舞
炎鞭飞舞

惹事人烈焰
惹事人烈焰

狂热鬼怪
狂热鬼怪

熔炉幼龙
熔炉幼龙

戴冠祸害加札克
戴冠祸害加札克

烁角海贼
烁角海贼

直扑活物
直扑活物

鬼怪大炮
鬼怪大炮

鬼怪手榴弹
鬼怪手榴弹

鬼怪的军旗
鬼怪的军旗

病态鬼怪
病态鬼怪

鬼怪闹事头
鬼怪闹事头

鬼怪动员
鬼怪动员

领路鬼怪
领路鬼怪

鬼怪战酋长
鬼怪战酋长

金辉猎犬
金辉猎犬

跨金桥巨龙
跨金桥巨龙

葛塔夜奔客
葛塔夜奔客

族人爆发
族人爆发

贪婪烈焰
贪婪烈焰

鬼怪战术家依部哈夫哈特
鬼怪战术家依部哈夫哈特

燃亮未来
燃亮未来

无尽风暴劫掠者
无尽风暴劫掠者

悲剧临头
悲剧临头

临时武器
临时武器

伊雷岩烈焰术士
伊雷岩烈焰术士

无拘狂欢人
无拘狂欢人

卡加龙骑士
卡加龙骑士

飞船大盗卡丽泽夫
飞船大盗卡丽泽夫

凯尔顿突击兵
凯尔顿突击兵

暴民头目克仑可
暴民头目克仑可

库度沙炎魔
库度沙炎魔

龙后拉黎丝
龙后拉黎丝

熔岩巨蛇
熔岩巨蛇

熔足突击队
熔足突击队

闪电斧
闪电斧

养鼠狂鬼
养鼠狂鬼

岩浆联能师
岩浆联能师

玛尔都穿心客
玛尔都穿心客

马可夫军头
马可夫军头

泥钮炬跑者
泥钮炬跑者

鬼怪要人穆克斯
鬼怪要人穆克斯

劫巢恐龙
劫巢恐龙

普罗烽斯的试炼
普罗烽斯的试炼

以量取胜
以量取胜

火焰柱
火焰柱

带刺狨猴
带刺狨猴

破相好手
破相好手

葬火锤纵燃师
葬火锤纵燃师

撼地独眼巨人
撼地独眼巨人

利爪掠击
利爪掠击

贪食巨人
贪食巨人

夷毁肖像
夷毁肖像

鲁莽织焰匠
鲁莽织焰匠

爬虫映影
爬虫映影

凿鳞掠食者
凿鳞掠食者

掘根棘蜥
掘根棘蜥

翻拣鬼怪
翻拣鬼怪

应激冲动
应激冲动

龙语者萨坎
龙语者萨坎

萨坎之怒
萨坎之怒

萨坎的幼龙
萨坎的幼龙

焦热龙炎
焦热龙炎

炙热矛
炙热矛

掌握风暴
掌握风暴

翔帆损毁
翔帆损毁

闷燃魔神
闷燃魔神

霜剑山熔铁匠
霜剑山熔铁匠

创意火花
创意火花

火花法师学徒
火花法师学徒

啸电巨龙
啸电巨龙

咒润怪奇
咒润怪奇

怨毒捣乱魔
怨毒捣乱魔

流星暴
流星暴

速腾舰队烈焰术士
速腾舰队烈焰术士

地底斥候
地底斥候

突破进展
突破进展

神气海盗
神气海盗

旋风腿
旋风腿

热力炼金术士
热力炼金术士

火炬讯使
火炬讯使

折磨幽声
折磨幽声

诱人珍宝
诱人珍宝

墓穴劫匪
墓穴劫匪

舞火凡尔西诺
舞火凡尔西诺

齐射老手
齐射老手

战名求索客
战名求索客

战嚎凤凰
战嚎凤凰

鼬背红帽客
鼬背红帽客

焊接火花
焊接火花

野火元素
野火元素

游荡怪兽依达罗
游荡怪兽依达罗

年轻烈焰术士
年轻烈焰术士

绿

善心多头龙
善心多头龙

巨型瓢虫
巨型瓢虫

乌克塔比王子奇博
乌克塔比王子奇博

谦恭图书管理员
谦恭图书管理员

太古传令使
太古传令使

莽闯成长
莽闯成长

巨兽召师卢那迪
巨兽召师卢那迪

魂魅召猎灵
魂魅召猎灵

雄立长臂猿
雄立长臂猿

掠行群长札嘶克
掠行群长札嘶克

狼群之声雅琳
狼群之声雅琳

腐蚀毛虫
腐蚀毛虫

巨兽扬威
巨兽扬威

回春妖精
回春妖精

多头龙式生长
多头龙式生长

坎尼之心探险
坎尼之心探险

轰然撞倒
轰然撞倒

痛击霆伟龙
痛击霆伟龙

毁世恶体
毁世恶体

过境留痕
过境留痕

乌克塔比长臂猿
乌克塔比长臂猿

恶狼
恶狼

冒险冲动
冒险冲动

唤醒古物
唤醒古物

赞迪卡复仇者
赞迪卡复仇者

闯林巴洛西
闯林巴洛西

携手出击
携手出击

迅孳种
迅孳种

弹跃狼
弹跃狼

荆群首领
荆群首领

鬃毛野猪
鬃毛野猪

缘尽而去
缘尽而去

孳巢监卫
孳巢监卫

林冠巴洛西
林冠巴洛西

好斗巨魔
好斗巨魔

庞巨血口龙
庞巨血口龙

克罗芬斯的骏马
克罗芬斯的骏马

蠕爬异感
蠕爬异感

匍行巨蔓
匍行巨蔓

栽培
栽培

亡桥巨甲虫
亡桥巨甲虫

宣示威权
宣示威权

驯化多头龙
驯化多头龙

昏睡暴伟龙
昏睡暴伟龙

苦力甲虫
苦力甲虫

暮壳爬虫
暮壳爬虫

德维恩的精兵
德维恩的精兵

古叶居导师
古叶居导师

妖精曲弓
妖精曲弓

善战妖精
善战妖精

吞食熔滓亚龙
吞食熔滓亚龙

增大
增大

喂食狼群
喂食狼群

野性多头龙
野性多头龙

凶猛幼狼
凶猛幼狼

沃壤灵
沃壤灵

凶猛猎巫狼
凶猛猎巫狼

滋养猎狼
滋养猎狼

锋疆乳齿象
锋疆乳齿象

盖亚守护者
盖亚守护者

吉拉波向导
吉拉波向导

巨型毛虫
巨型毛虫

巨兽赋礼
巨兽赋礼

黑山之威血爪
黑山之威血爪

土地暴涌
土地暴涌

海温森亚龙
海温森亚龙

高叫山魈
高叫山魈

狩猎威嚎
狩猎威嚎

长嚎游魂
长嚎游魂

嚎群饥欲
嚎群饥欲

猎者显威
猎者显威

依吕夏女像柱
依吕夏女像柱

骄傲至美
骄傲至美

虹彩角虫
虹彩角虫

铁壳甲虫
铁壳甲虫

长春藤巷居民
长春藤巷居民

凯锡革破栅客
凯锡革破栅客

刻洛搜粮群
刻洛搜粮群

刻洛鱼叉手
刻洛鱼叉手

刻洛战士
刻洛战士

库贾塑碧匠
库贾塑碧匠

黎撒拉那领猎人
黎撒拉那领猎人

庞巨蜘蛛
庞巨蜘蛛

幽猎领袖
幽猎领袖

蛇圣拒斥
蛇圣拒斥

众人之力
众人之力

苔墓千足虫
苔墓千足虫

月光猎杀
月光猎杀

活力那伽
活力那伽

耕耘螳人
耕耘螳人

奈西安角虫
奈西安角虫

夜群袭狼
夜群袭狼

欧夏拉耕者
欧夏拉耕者

昂度巨人
昂度巨人

倪勒娅的试炼
倪勒娅的试炼

暴躁双冠龙
暴躁双冠龙

压袭
压袭

过度生长
过度生长

唤群幼狼
唤群幼狼

天堂德鲁伊
天堂德鲁伊

瘟疫狼
瘟疫狼

幽魅螳人
幽魅螳人

猛扑
猛扑

掠食者嚎叫
掠食者嚎叫

刚德现身
刚德现身

捕食
捕食

高傲斑猫
高傲斑猫

原初多头龙
原初多头龙

觅食蛇豹
觅食蛇豹

采石场甲虫
采石场甲虫

莽闯巴洛西
莽闯巴洛西

鲁莽增术师
鲁莽增术师

复碧智者
复碧智者

不懈追击
不懈追击

无畏神罗纳斯
无畏神罗纳斯

挑战之吼
挑战之吼

智慧缠根
智慧缠根

玫茨长戟
玫茨长戟

蛮野殴击
蛮野殴击

勇攀高峰
勇攀高峰

孽裔召唤体
孽裔召唤体

灵巧猫猴
灵巧猫猴

龙鳞仆从
龙鳞仆从

银背猿祭师
银背猿祭师

猿猴喧哗兵
猿猴喧哗兵

急攫糙节兽
急攫糙节兽

灵魂瀚力
灵魂瀚力

孢背狼
孢背狼

潜行奴兽
潜行奴兽

跛行菌兽
跛行菌兽

巨身争斗
巨身争斗

旋林蜥怪
旋林蜥怪

异常侵略性
异常侵略性

幻境保卫者
幻境保卫者

狡诈猫猴
狡诈猫猴

野狼行猎
野狼行猎

狼族羁绊
狼族羁绊

狼林庇护地
狼林庇护地

狼獾骑兵
狼獾骑兵

林生贝西摩斯
林生贝西摩斯

林地斗士
林地斗士

幼狼
幼狼

赞迪卡的狂搅
赞迪卡的狂搅

乌克塔比王子奇博
乌克塔比王子奇博

无色

重获自由的卡恩
重获自由的卡恩

终结恶体
终结恶体

巨物现身
巨物现身

地界护卫
地界护卫

神器

尽责摹形械
尽责摹形械

炼狱雕像
炼狱雕像

战事用具
战事用具

时空图集
时空图集

寒钢核心
寒钢核心

放大镜
放大镜

护宁巨像
护宁巨像

发条多头龙
发条多头龙

孳虫尸坑
孳虫尸坑

历险配备
历险配备

乙太咒击弹
乙太咒击弹

炼金术士药瓶
炼金术士药瓶

厄勒德拉特快
厄勒德拉特快

组装工人
组装工人

百宝囊
百宝囊

血脉顶替客
血脉顶替客

校区向导
校区向导

地窖门
地窖门

修线机虫
修线机虫

齿轮组装工
齿轮组装工

龙血
龙血

巨龙宝库
巨龙宝库

威权高塔
威权高塔

探险地图
探险地图

探险家望远镜
探险家望远镜

工匠守护者
工匠守护者

金光屏障
金光屏障

金脉镐
金脉镐

魔像工匠
魔像工匠

崩坏锤
崩坏锤

行走机库
行走机库

穿心弓
穿心弓

晶石档案
晶石档案

家传宝剑
家传宝剑

英雄宝刃
英雄宝刃

渗透镜
渗透镜

铸铁恶霸
铸铁恶霸

骑枪
骑枪

攻城巨车
攻城巨车

航筝
航筝

狮族弯刀
狮族弯刀

洛司温石像鬼
洛司温石像鬼

象族战锤
象族战锤

魔力人偶
魔力人偶

陨石魔像
陨石魔像

猴槛
猴槛

万和琴
万和琴

非瑞克西亚千斤脚
非瑞克西亚千斤脚

穿刺神行客
穿刺神行客

朝圣客之眼
朝圣客之眼

变态爬虫
变态爬虫

劫掠者卡筏
劫掠者卡筏

符文随侍
符文随侍

自组工人
自组工人

跛行铠甲
跛行铠甲

黯色幻影
黯色幻影

钢铁督军
钢铁督军

苦楚秘爪
苦楚秘爪

多美代的札记
多美代的札记

泰菲力的魔术方块
泰菲力的魔术方块

奇术师的佣兽
奇术师的佣兽

全形机械兽
全形机械兽

万溶剂
万溶剂

龙炎瓶
龙炎瓶

自行弩炮
自行弩炮

武器架
武器架

制桨机
制桨机

平原
平原

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

树林
树林

遍蛭沼泽
遍蛭沼泽

灰烬瘠地
灰烬瘠地

枯萎泽地
枯萎泽地

持绊人秘境
持绊人秘境

心智神荒漠
心智神荒漠

成形野地
成形野地

遗世山洞
遗世山洞

智行纪念碑
智行纪念碑

米斯拉的工厂
米斯拉的工厂

丧葬泥沼
丧葬泥沼

水虎鱼沼地
水虎鱼沼地

砂岩桥
砂岩桥

悉诺议会宅邸
悉诺议会宅邸

烁迹山谷
烁迹山谷

兴旺绝壁
兴旺绝壁

兴旺树丛
兴旺树丛

兴旺荒地
兴旺荒地

兴旺岛屿
兴旺岛屿

兴旺湿地
兴旺湿地

树顶村落
树顶村落

克撒的工厂
克撒的工厂

克撒的矿脉
克撒的矿脉

克撒的动力炉
克撒的动力炉

克撒的塔
克撒的塔

歪曲地境
歪曲地境

覆雪海岛
覆雪海岛

荒野
荒野

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