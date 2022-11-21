速战2022牌图集合
来看看速战2022公布的最新牌张。
速战2022的上市日期是2022年12月2日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可在其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
无色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
不朽士兵阿固寇斯
幼狮天使
监护锁链
杰出咒法师
狮族巧匠
机械工程师莉塔
宽宏执政官
妙手空空摩技
逮捕
漂浪骑士芭澜
巧辞幻灵
解放天使
明灭命运
狮群之王
智者妙想
英勇以对
特遣部队
杂耍计略
翔空改装
乙太盾神器师
狮群之力阿耶尼
阿耶尼的群伴
丰穰蔻灵
洁羽天使
天使勒令
天使信差
天国守护使
勇气赐圣使
药剂师游魂
正义统领
阳华统领
照护治疗师
灵气法师
巴席利的侍僧
宾纳里亚仪队兵
受福反抗
受福圣殿
福佑精怪
明驹
送上法庭
造以恒久
千手槛
魅力独角兽
束手就擒
骑兵教官
忠诚焰圈
战斗教授
典范达妮莎卡帕轩
希望曙光
拂晓天使
破晓教士
破晓角驹
正义的宣判
拒斥死亡
明光吞噬
神箭穿心
明圣裁定
注亡旅人
可怖漠然
受福的埃米尔
信念拘锁
伊洛安斯恩眷兵
晶角幼兽
晶角兽生息所
逼迫敬拜
华铠骑兵
绞刑台护卫
巨牛
正义斗士基定
基定维安兵
荣光护持僧
金夜指挥官
巧艺技师
报应时刻
完美时机
帝国翔翼龙
皇室搜救机
资深步兵
励志僧侣
励志监管使
今田猎犬勇丸
大司法通道
古律神
狐族高手
费米瑞甫之傲桂恩岱
律印执法官
狮族布陷手
领战狮族
希望明光
黎明使者莱拉
奋勇抗敌
烈士英魂
陵墓守卫
高地山猫
致真者今田魅知子
午夜哨兵
奇迹复生
得胜之时
调查谋杀
夜巡守卫
九桥巡卫
殁世不忘
金蟋蟀骑士团
方阵兵团战法
岁月朝圣客
避柱救援灵
虔敬旅人
扑击山猫
觅食晶角兽
蕾荻安的判决
难驯杂犬
威严狞猫
复归天使
正气女武神
正气
圣所石像鬼
草原雄狮
草原智者
无私精怪
鸣鸟商贩
安详监管人
超凡安生
闪光盔甲
虚位印记
巡防空猎者
游掠空猎者
幽灵钢锋
灵念伴侣
忠贞女武神
斯达海姆求索客
草原山猫
狮爪艾林爵士
阿喀洛斯老兵塔若妮卡
蓄势老兵
瑟班巡检官
驯良狞猫
入圣使节
三联精怪
宝库护卫
至上权威
先兆女武神
阿喀洛斯骁勇
英勇以对
英勇角驹
良知重荷
编缕天使
蓝
空梦师雅岚卓
茂典阁巨海兽
扣押讯问
雪宝伊须
塔萨僧侣克涅索斯
首秀失误
人鱼学子
剽窃复体
读取魂魄
同步驱赶
莫测导师克蜜娜
美洛理骑士
镜身影
注定
魂魅船员
纷咒仙灵
旋翼浪客
琉晶研究
悲痛教训
魔法教师
学院老练法师
空行修补匠
阿米巴化形
钉入乙太
水路入侵
神器师的顿悟
卜算猫头鹰
雪崩唤师
翔空先驱
陶拉里亚大法师巴林
冰山神行客
海生割喉客
埋没书丛
冰寒毛虫
冰寒陷阱
睥睨
覆顶潮浪
致残冰寒
隐密巨蛇
退散
祈愿巨灵
拖入汪洋
沉船地探险家
精英讲师
尔卓道燃灯灵
恒久绊索
巨眼兽
仙灵兵阵
仙灵预言师
莽撞仙灵
静修贤者
丝金随员
飞掠扰神
寻水猎犬
霜峰雪怪
觅械巨蛇
工匠逸才
庞巨原生质
艾蓝卓幽谷恶戏者
潮兆人鱼
图符幽光
冰缚石柱
解读预兆
奥术策士杰斯
杰斯的洞察
宣示主权
扬尘而去
书库窃犯
利雅拉寻亲人
警戒员驱障
博识都哨兵
浪潮斗篷
玛莉雷基沉眠
机械化生产
人鱼君王
军事情报
迷雾行者
出谜月人
多重选项
神秘飞鱼
解除威胁
无路可逃
八爪先知
御风而行
噬梦蛸
抉择
过负学徒
险恶旅程
恼人鬼
偷窃翔鹰
强求解答
享誉兵匠
河流偷袭客
瀑布智者
智者街学者
海生壮汉
海床先知
艾蓝卓幽谷哨兵
浆液预视
塑形师学徒
闪光巨龙
卓越赋生师
小巧精致
惊人成长
钢目狮鹫
螯刺狮鱼
仙儿窃走
石溪钓客
风暴塑师
海空女神希亚尔
慧眼伊诺拉爵士
月智者多美代
泰菲力的门徒
神器大师泰兹瑞
振翼机情报网
陶拉里亚巨海兽
陶拉里亚哨兵
魔典活灵
岸袭屈东
海底入侵客
维多肯工程师
薇安留聚群
波涛痛击兵
水阱织师
裂波鱼驹
焊锢区翼匠
御风巡卫
冬蛰
黑
影群灰衣
乱调指挥魔
匍行吸血怪
致命阴谋
坏灭信徒
藏骨堂老鼠
暮光使者朗多夫
滑骨蠕虫
可疑跛行怪
终命业者
恶魔的勒令
饱食死者
遭诅者领主
立誓吸血鬼
贫窟霸食人魔
播疫师
拼接师备尸
悲剧失足
浩劫之树
鲜血画家
鲜血盛宴
邪恶溃伤
食尸鬼盛宴
穆坎女妖
骨经鼠人
非瑞克西亚疫病王
非瑞克西亚的矫治
重组骷髅妖
反叛恶魔
血蝇虫群
醒夜舞者
暗巷绞杀客
远古渴望
黑猫
萎荒守卫
鲜血代价
生脉吸血鬼
嗜血舞空客
溯血师
食骨鸟
窃物鼠
墓地征召
必死无疑
吱叫老鼠
坠入深渊
尸体翻搅
暗潮乌鸦
残酷凌虐狂
墓穴老鼠
重负
死亡之风
死华散绿菌
夺命龙侯
灾变恶魔
恶魔赠礼
恶魔信徒
恶魔之攫
吞噬虫群
注亡逆徒
颤栗鬼影
恐惧魂骑
可怖奴隶主
恐惧猎犬
沙丘甲虫
硬壳蜷曲虫
生吞活剥
无尽亡者行列
鲜血饕客
摘胆剜心
放干鲜血
伐肯纳贵族
腥臭小恶魔
真菌感染
加渥尼孽物
呼伴食尸鬼
啃食灵俑
食尸兀鹰
战墓收成
墓刃劫掠者
墓场匍尸
掘墓怪
怪诞变异
覆篷杀手
不当遗产
潜伏魔性
卡列奇夜巡卫
卡尔费育兽师
贮魂恶魔柯索非
刻洛虫群
亡者女王莉莲娜
莉莲娜的精兵
莉莲娜的掌控
莉莲娜的管家
伏击神射手
玛费尔双身
劫掠芜土僧
劫掠碎骨怪
屠戮亚龙
泥沼萎疾
泥沼屈东
渴血之时
貌纹绘师
死灵术士备品室
溃疽伤
巢居食尸鬼
涅卡那杀手
忿恨欧尼希兹
欧尼希兹的酷行
舞蛇术士
超卖墓园
非瑞克西亚贬者
暗渊门卫
瘟疫喷兽
血仪僧侣
深渊刽子手
裂魂术
转世贪欢者
复仇者
无情抛弃
颠倒黑白的逝斩
影裔恶魔
跛行食尸鬼
扭曲病媒
史革达高阶僧侣
史革达祈愿僧
掷弹指战官
魂槛邪鬼
火花掠夺客
拼接师备尸
窒息芽孢
冷酷孔纳德爵士
竹沼血祭师
幽光召唤师提瓦什
受虐灵魂
悲剧失足
十三恐惧症
伤寒鼠
溃烂
不死卜算师
吸血鬼特使
吸血鬼仪式
病媒饕客
村民仪式
暮影蔷薇之棘维托
悲号食尸鬼
邪恶守护者
巫婆鼎镬
乌尔博格吞蛙雅骨尔
红
兴战补匠阿朵兹
谗言魔小碧阿姨
莽霸联盟炮击
煤火灵
大胆盗虐
鬼怪学究
摹械骑士米捷兹
战咒食人魔
劫夺掠龙
巨龙食粮
巨龙法师
卓尼斯术击师
裂镜奇奇几奇
贪宝巨龙
索具奔越者
击矛手
热力炼金术士
快意拼搏
余震
掷焰手
焰刃专家
逞性妄为
军火商
艾席嘉骑兵
禁咒焰
猛掷食人魔
战斗航空队
大干一票
焰球
蜇息怪灵
鲜血求索客
血迷狼獾
博卡登化龙师
电闪猎犬
边境劫掠者
莽霸联盟掠盗
鲁莽狼群
怒火冲天
兰娜莉速腾船长
触媒元素
盛焰怒火茜卓
茜卓的熔岩犬
茜卓的幼火灵
茜卓的旋炎咒
茜卓的喷火灵
负煤猪
火炎锥
独眼巨人电流术士
与魔共舞
豪英裁定
擅动致灾
龙卵
巨龙食粮
龙王仆役
龙语祭师
电激启示
电击
狂热惹事鬼
激昂一击
暴烈终局
火热干预
火束
火炎炮轰击
炎鞭飞舞
惹事人烈焰
狂热鬼怪
熔炉幼龙
戴冠祸害加札克
烁角海贼
直扑活物
鬼怪大炮
鬼怪手榴弹
鬼怪的军旗
病态鬼怪
鬼怪闹事头
鬼怪动员
领路鬼怪
鬼怪战酋长
金辉猎犬
跨金桥巨龙
葛塔夜奔客
族人爆发
贪婪烈焰
鬼怪战术家依部哈夫哈特
燃亮未来
无尽风暴劫掠者
悲剧临头
临时武器
伊雷岩烈焰术士
无拘狂欢人
卡加龙骑士
飞船大盗卡丽泽夫
凯尔顿突击兵
暴民头目克仑可
库度沙炎魔
龙后拉黎丝
熔岩巨蛇
熔足突击队
闪电斧
养鼠狂鬼
岩浆联能师
玛尔都穿心客
马可夫军头
泥钮炬跑者
鬼怪要人穆克斯
劫巢恐龙
普罗烽斯的试炼
以量取胜
火焰柱
带刺狨猴
破相好手
葬火锤纵燃师
撼地独眼巨人
利爪掠击
贪食巨人
夷毁肖像
鲁莽织焰匠
爬虫映影
凿鳞掠食者
掘根棘蜥
翻拣鬼怪
应激冲动
龙语者萨坎
萨坎之怒
萨坎的幼龙
焦热龙炎
炙热矛
掌握风暴
翔帆损毁
闷燃魔神
霜剑山熔铁匠
创意火花
火花法师学徒
啸电巨龙
咒润怪奇
怨毒捣乱魔
流星暴
速腾舰队烈焰术士
地底斥候
突破进展
神气海盗
旋风腿
热力炼金术士
火炬讯使
折磨幽声
诱人珍宝
墓穴劫匪
舞火凡尔西诺
齐射老手
战名求索客
战嚎凤凰
鼬背红帽客
焊接火花
野火元素
游荡怪兽依达罗
年轻烈焰术士
绿
善心多头龙
巨型瓢虫
乌克塔比王子奇博
谦恭图书管理员
太古传令使
莽闯成长
巨兽召师卢那迪
魂魅召猎灵
雄立长臂猿
掠行群长札嘶克
狼群之声雅琳
腐蚀毛虫
巨兽扬威
回春妖精
多头龙式生长
坎尼之心探险
轰然撞倒
痛击霆伟龙
毁世恶体
过境留痕
乌克塔比长臂猿
恶狼
冒险冲动
唤醒古物
赞迪卡复仇者
闯林巴洛西
携手出击
迅孳种
弹跃狼
荆群首领
鬃毛野猪
缘尽而去
孳巢监卫
林冠巴洛西
好斗巨魔
庞巨血口龙
克罗芬斯的骏马
蠕爬异感
匍行巨蔓
栽培
亡桥巨甲虫
宣示威权
驯化多头龙
昏睡暴伟龙
苦力甲虫
暮壳爬虫
德维恩的精兵
古叶居导师
妖精曲弓
善战妖精
吞食熔滓亚龙
增大
喂食狼群
野性多头龙
凶猛幼狼
沃壤灵
凶猛猎巫狼
滋养猎狼
锋疆乳齿象
盖亚守护者
吉拉波向导
巨型毛虫
巨兽赋礼
黑山之威血爪
土地暴涌
海温森亚龙
高叫山魈
狩猎威嚎
长嚎游魂
嚎群饥欲
猎者显威
依吕夏女像柱
骄傲至美
虹彩角虫
铁壳甲虫
长春藤巷居民
凯锡革破栅客
刻洛搜粮群
刻洛鱼叉手
刻洛战士
库贾塑碧匠
黎撒拉那领猎人
庞巨蜘蛛
幽猎领袖
蛇圣拒斥
众人之力
苔墓千足虫
月光猎杀
活力那伽
耕耘螳人
奈西安角虫
夜群袭狼
欧夏拉耕者
昂度巨人
倪勒娅的试炼
暴躁双冠龙
压袭
过度生长
唤群幼狼
天堂德鲁伊
瘟疫狼
幽魅螳人
猛扑
掠食者嚎叫
刚德现身
捕食
高傲斑猫
原初多头龙
觅食蛇豹
采石场甲虫
莽闯巴洛西
鲁莽增术师
复碧智者
不懈追击
无畏神罗纳斯
挑战之吼
智慧缠根
玫茨长戟
蛮野殴击
勇攀高峰
孽裔召唤体
灵巧猫猴
龙鳞仆从
银背猿祭师
猿猴喧哗兵
急攫糙节兽
灵魂瀚力
孢背狼
潜行奴兽
跛行菌兽
巨身争斗
旋林蜥怪
异常侵略性
幻境保卫者
狡诈猫猴
野狼行猎
狼族羁绊
狼林庇护地
狼獾骑兵
林生贝西摩斯
林地斗士
幼狼
赞迪卡的狂搅
乌克塔比王子奇博
无色
重获自由的卡恩
终结恶体
巨物现身
地界护卫
神器
尽责摹形械
炼狱雕像
战事用具
时空图集
寒钢核心
放大镜
护宁巨像
发条多头龙
孳虫尸坑
历险配备
乙太咒击弹
炼金术士药瓶
厄勒德拉特快
组装工人
百宝囊
血脉顶替客
校区向导
地窖门
修线机虫
齿轮组装工
龙血
巨龙宝库
威权高塔
探险地图
探险家望远镜
工匠守护者
金光屏障
金脉镐
魔像工匠
崩坏锤
行走机库
穿心弓
晶石档案
家传宝剑
英雄宝刃
渗透镜
铸铁恶霸
骑枪
攻城巨车
航筝
狮族弯刀
洛司温石像鬼
象族战锤
魔力人偶
陨石魔像
猴槛
万和琴
非瑞克西亚千斤脚
穿刺神行客
朝圣客之眼
变态爬虫
劫掠者卡筏
符文随侍
自组工人
跛行铠甲
黯色幻影
钢铁督军
苦楚秘爪
多美代的札记
泰菲力的魔术方块
奇术师的佣兽
全形机械兽
万溶剂
龙炎瓶
自行弩炮
武器架
制桨机
地
平原
平原
平原
海岛
海岛
海岛
沼泽
沼泽
沼泽
山脉
山脉
山脉
树林
树林
树林
遍蛭沼泽
灰烬瘠地
枯萎泽地
持绊人秘境
心智神荒漠
成形野地
遗世山洞
智行纪念碑
米斯拉的工厂
丧葬泥沼
水虎鱼沼地
砂岩桥
悉诺议会宅邸
烁迹山谷
兴旺绝壁
兴旺树丛
兴旺荒地
兴旺岛屿
兴旺湿地
树顶村落
克撒的工厂
克撒的矿脉
克撒的动力炉
克撒的塔
歪曲地境
覆雪海岛
荒野