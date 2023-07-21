指挥官是融合大规模战斗、史诗级故事和传奇生物的热门赛制。随着指挥官大师的发售，你可以在轮抽中体验这些规模庞大的指挥官游戏。为迎接接下来指挥官游戏，我们带你了解一下本系列的所有衍生物。

指挥官大师产品中共有82种全图衍生物，外加8种不同的徽记以及2张辅助用牌。上述提及的57种衍生物、徽记和辅助用牌可从轮抽补充包、系列补充包和聚珍补充包中开到。聚珍补充包中的衍生物为传统闪双面版。

前往指挥官大师牌图集合查看能派出这些衍生物的牌。此外，前往指挥官大师指挥官特殊牌图集合可查看本系列牌张的补充包添趣版本。本系列推出的四副独特套牌即将发售，别忘了前往指挥官大师指挥官牌图集合查看这些套牌里的牌张。

话不多说，来看看指挥官大师的所有衍生物吧！你可通过以下方式预订指挥官大师套装、补充包展示盒、指挥官套牌等产品：本地游戏店订购或通过亚马逊等线上零售途径购买。