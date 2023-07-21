指挥官大师的衍生物
指挥官是融合大规模战斗、史诗级故事和传奇生物的热门赛制。随着指挥官大师的发售，你可以在轮抽中体验这些规模庞大的指挥官游戏。为迎接接下来指挥官游戏，我们带你了解一下本系列的所有衍生物。
指挥官大师产品中共有82种全图衍生物，外加8种不同的徽记以及2张辅助用牌。上述提及的57种衍生物、徽记和辅助用牌可从轮抽补充包、系列补充包和聚珍补充包中开到。聚珍补充包中的衍生物为传统闪双面版。
前往指挥官大师牌图集合查看能派出这些衍生物的牌。此外，前往指挥官大师指挥官特殊牌图集合可查看本系列牌张的补充包添趣版本。本系列推出的四副独特套牌即将发售，别忘了前往指挥官大师指挥官牌图集合查看这些套牌里的牌张。
话不多说，来看看指挥官大师的所有衍生物吧！你可通过以下方式预订指挥官大师套装、补充包展示盒、指挥官套牌等产品：本地游戏店订购或通过亚马逊等线上零售途径购买。
指挥官大师
指挥官大师指挥官套牌
奥札奇解缚
- 1张振翼机//组构体衍生物
- 1张精怪//奥札奇／孽裔衍生物
- 3张显化//奥札奇／孽裔衍生物
- 1张显化//非瑞人／病菌衍生物
- 1张黄金城祝福//组构体衍生物
- 3张非瑞人／魔像//牛
振翼机//组构体
精怪//奥札奇／孽裔
显化//奥札奇／孽裔
显化//非瑞人／病菌
黄金城祝福//组构体
非瑞人／魔像//牛
不朽结界
- 2张复制品//士兵衍生物
- 1张复制品//鸟衍生物
- 1张复制品//艾维欣衍生物
- 1张复制品//飞马衍生物
- 1张复制品//天使（4/4）衍生物
- 1张僧侣//猫／野兽衍生物
- 1张妖精／战士//僧侣衍生物
- 1张人类／战士//灵俑／军队衍生物
- 1张亚龙//蜘蛛衍生物
复制品//士兵
复制品//鸟
复制品//艾维欣
复制品//飞马
复制品//天使（4/4）
僧侣//猫／野兽
妖精／战士//僧侣
人类／战士//灵俑／军队
亚龙//蜘蛛
鹏洛客大军
- 1张墙//寇族／伙伴衍生物
- 1张龙（4/4）//寇族／伙伴衍生物
- 1张徽记（坚定的阿耶尼）//法术师衍生物
- 1张徽记（觉醒炼狱茜卓）//法术师衍生物
- 1张徽记（反抗烈炬茜卓）//法术师衍生物
- 1张徽记（古道娜尔施）//法术师
- 1张徽记（烈日天尊艾紫培）//复制品（杰斯）衍生物
- 1张士兵//自动机衍生物
- 2张士兵//食人魔衍生物
墙//寇族／伙伴
龙（4/4）//寇族／伙伴
徽记（坚定的阿耶尼）//法术师
徽记（觉醒炼狱茜卓）//法术师
徽记（反抗烈炬茜卓）//法术师
徽记（古道娜尔施）//法术师
徽记（旭日天尊艾紫培）//复制品（杰斯）
士兵//自动机
士兵//食人魔
裂片妖大群
- 1张裂片妖／军队//裂片妖衍生物
- 8张复制品//裂片妖衍生物
- 1张复制品//君主（辅助）衍生物
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