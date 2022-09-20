欢迎来到五光十色的Unfinity！万智牌最新的Un- 系列满是能给牌手带来欢乐的景点（和景点牌）—提供了所有迫不及待想看到新内容及一直以来造访的忠实顾客所有期待的东西。

就让我们来看看这次的主题乐园以及可以收集那些（没那麽）无限的牌吧！

闪的无边框电震地盒顶赠卡

每盒Unfinity的轮抓和聚珍补充包都会有一包盒顶赠卡包，裡面会有一张传统闪卡版本的电震地—来自拉尼卡环境最有名的双色地—且是外太空无边框插画的主题：

这些经典的地牌将是强化你心爱万智牌套牌的最佳利器，且还是过去从未见过的帅气插画版本。除了盒顶赠卡外，你还有机会在Unfinity 聚珍补充包开到传统闪卡版本（以及银河系闪卡版本—下面有更多介绍）的电震地。

在轮抓补充包裡，大概每 24 包补充包会在一般基本地出现的位置上有一张无边框电震地。

在聚珍补充包裡则会有两个基本地出现的位置，每个位置分别大概 24 次就会出现一次无边框电震地。（是的，这代表在 Unfinity 聚珍补充包裡你有机会一次开到两张无边框电震地。）

星球太空基本地和轨道太空基本地

从 1998 年的第一个Un- 系列—Unglued上市以来，每个Un- 系列都提供了令人惊豔的全新全图基本地。

由于全图基本地的设计—像是多明纳里亚：众志成城裡马赛克玻璃的版本—已经成为今日万智牌系列常见的主题，该是时候回到Unfinit 来再次提高大家的期待。这次，我们将会有两种帅气的全图基本地设计！

第一款是Un- 系列不可或缺的轨道太空基本地，展现了外太空风貌的全图基本地。这些美丽的牌把全图设计带到了星际的高度：

另一款是有着原子设计的全图星球太空基本地，焦点聚焦在原子环绕的法术力符号（註：不是真正的法术力原子图），展现了多样的星球上地貌风光：

轨道太空基本地和星球太空基本地都可以在轮抓和聚珍补充包中开到，都有闪卡及不闪的版本。事实上，所有Unfinity 补充包裡基本地可以开到的基本地都会是这两种版本的其中之一！

你能在Unfinity的轮抓和聚珍补充包裡开到星球太空地牌，大概四包轮抓补充包中裡就会有一包会有轨道太空的地牌。

银河系闪卡

Unfinity 也首次登场了新的闪卡设计，正适合这些让人眩目的牌。一起来看看银河系闪卡：

银河系闪卡设计提供了与传统闪卡版本类似的光亮及反射视觉效果，但在闪卡技术上强调了星球和星星。上面展示星球太空基本地展现了银河系闪卡的设计，但系列裡有更多牌可以展示这个新的闪卡设计—包括聚珍补充包裡的无边框电震地、两种特色设计的全图基本地，以及许多其他不同的牌。

银河系闪卡将只能在Unfinity 的聚珍补充包裡开到。每包聚珍补充包将会有三到五张银河系闪卡。银河系闪卡的设计会放在编号287–537之间的牌上，你也可以在Unfinity 的异图牌牌图集裡找到（没有加上银河系闪卡的彷造视觉效果）。

等下还会有这些银河系闪卡会如何在聚珍补充包中开到的完整内容。

橡实牌、永恆牌和景点s

之前，所有Un- 系列裡万智牌的牌都会以银框牌出现，而非一般常见的黑框。如同 Mark Rosewater 之前在介绍Unfinity时所解释的一样，许多之前Un- 系列的牌都很适合（有些甚至之后成为）一般万智牌产品裡的黑框牌。

万智牌的规则已经涵盖了许多奇怪—且独特—的机制及互动，所以第一次在Un-系列裡，你会发现 Unfinity 补充包裡的所有牌都是黑框（除了一部分被选为精选列表的银框重印牌之外—等下会有更多介绍）。

然而，这并不代表全部Unfinity的牌都是为了那些最竞争的套牌所设计的。

橡实形状的标记会出现在 Unfinity 牌张的底部—如同出现在稀有和秘稀牌上的防伪标记那样—代表这张牌无法在正式比赛中使用。没有橡实标记的牌可以在特选、薪传和指挥官中使用。

一般版本 银河系闪卡版本

一般版本 银河系闪卡版本

Killer Cosplay 是稀有牌所以有橡实，Saw in Half 则是一般的椭圆形标记。虽然所有牌都可以被放进套牌裡，橡实标记会让你知道如果你想在Unfinity 轮抓以外的地方使用这张牌的话是否会有限制。

所有的橡实牌标记都会在牌的中间下方有橡实标记或防伪标记 。永恆赛制可以使用的普通和非普通牌将不会有标记，永恆赛制可以使用的稀有和秘稀牌则会有一般的椭圆形标记。

还有一种全新的万智牌牌张副类别（无论是否有橡实标记）：景点！

景点正是那些你在造访主题公园时会想到的东西：很赞的地点、游戏和可以参与享受的体验。其他牌会告诉你何时及如何能跟景点互动，而那正是Unfinity轮抓中很重要的一部分—重要到轮抓补充包（和聚珍补充包）裡都有专属它们的位置。同时，景点也都会有一个与万智牌一般牌张不同的牌背，上面有关于如何在对局中使用的额外提示文字。

另外，景点（除了一张以外）都会有不同的异图版本—如上面所看到的无论是否有橡实标记—所以你将会有很多可以混合使用的方式！

综观整个Unfinity，这些是所有橡实标记牌和永恆赛制可以使用的牌张分佈，其中也包括景点（但不包括景点的异图版本）：

60 张永恆赛制可以使用的普通牌（8 张景点）

30 张有橡实标记的普通牌（2 张景点）

43 张永恆赛制可以使用的非普通牌（7 张景点）

29 张有橡实标记的非普通牌（5 张景点）

18 张永恆赛制可以使用的稀有牌（7 张景点）

36 张有橡实标记的稀有牌（6 张景点）

4 张永恆赛制可以使用的秘稀牌

14 张有橡实标记的秘稀牌

10 张基本地（每个类别两种设计；永恆赛制可以使用的重印牌）

10 张无边框电震地（永恆赛制可以使用的重印牌）

别忘了Unfinity 裡的景点牌也可以在轮抓和聚珍补充包中属于景点的位置开到，传统闪卡版本的也可能在轮抓补充包替代掉普通牌的位置。

补充包添趣—特色牌框：来自未来的牌

Unfinity 也有属于自己的补充包添趣设计—特色牌框：来自未来的牌，这个设计融入了中世纪的现代风格，并加入了未来主义的设计—正适合万智牌的主题乐园：

一般版本 银河系闪卡版本

特色牌框 特色牌框的银河系闪卡版本

这些特色牌框的设计包括了Unfinity裡所有的非普通、稀有和秘稀的传奇生物—不管有没有橡实标记。在这个系列裡有：

10 张特色牌框的非普通牌

14 张特色牌框的稀有牌

6 张特色牌框的秘稀牌

2 张无边框鹏洛客的秘稀牌（下面详述）

在轮抓补充包裡，不管是出现非普通、稀有或秘稀牌，如果它有特色牌框的设计，那特色牌框的设计出现的机会就大概会是四分之一。

在聚珍补充包裡，补充包裡指定的位置上也可能会有特色牌框的牌。

补充包添趣：无边框鹏洛客

你是否见过了万智牌多重宇宙中最棒的孩子？

一般版本 银河系闪卡版本

无边框 无边框的银河系闪卡版本

Comet, Stellar Pup 是系列中两张鹏洛客的其中一张。每张鹏洛客都会有一个无边框的版本，而两个版本都会有传统闪卡及银河系闪卡的版本！

Unfinity裡的精选列表

精选列表在Unfinity裡翻到了万智牌 Un- 的那一面，包含了来自过去Un- 系列共60张银框牌（58 张独立的牌及其中两张的异图版本）。

这些牌就和那些曾在精选列表中重印的牌一样，都会在左下角有个小小的鹏洛客标记。不过在Unfinity裡，这些牌将会有传统闪卡版本（有些会有一些更新来让他们更闪）并将会出现在每包Unfinity 的聚珍补充包裡（和之前大概每四包系列补充包裡就大概会有一张不同）。

一起来看看Unfinity裡精选列表的完整分佈。

Unfinity轮抓补充包

轮抓补充包的内容：

1 张星球太空基本地、轨道太空基本地或无边框电震地

1 张稀有或秘稀牌（可能是特色牌框或无边框鹏洛客牌）

2 张任意稀有度的景点牌（两张可能是相同稀有度，也可能是两张稀有）

3 张非普通牌

6 张普通牌

1 张普通牌或任意稀有度的传统闪卡（可能是特色牌框、无边框鹏洛客牌或景点牌）

1 张贴纸卡（上面有可以在对局中使用的各样贴纸）

1 张衍生物或广告卡

每包Unfinity的轮抓补充包都会有一张全图地。通常那会是星球太空基本地，但大概每四包轮抓补充包裡会有一张轨道太空地，且大概每24 轮抓补充包裡会有一张无边框的电震地。

Unfinity 聚珍补充包

聚珍补充包的内容：

1 张传统闪卡版本的星球太空基本地、轨道太空基本地或无边框电震地

1 张银河系闪卡版本的星球太空基本地、轨道太空基本地或无边框电震地

1 张银河系闪卡版本或传统闪卡版本的补充包添趣稀有或秘稀牌（会是特色牌框或无边框鹏洛客牌）

1 张传统闪卡版本的稀有或秘稀牌（不会是特色牌框或无边框鹏洛客牌）

1 张银河系闪卡版本的稀有或秘稀牌（不会是特色牌框：来自未来的牌或无边框鹏洛客牌）

1 张银河系闪卡版本的普通或非普通牌（不会是特色牌框牌）

1 张银河系闪卡版本或传统闪卡版本的特色牌框非普通牌

1 张传统闪卡版本任意稀有度的景点牌

4 张传统闪卡版本的普通牌

2 张传统闪卡版本的非普通牌

1 张传统闪卡版本的双面衍生物

1 张来自Unfinity精选列表 的传统闪卡

每包Unfinity 的聚珍补充包都会有两张全图地：一张传统闪卡及一张银河系闪卡。一般来说，这些都会是星球太空基本地，但每个闪卡版本（传统闪卡版本和银河系闪卡版本）都大概每四包聚珍补充包裡会有一张轨道太空基本地—大概每24 包聚珍补充包裡会有一张无边框的电震地。

就是这样！当你准备好来到主题乐园时，确保自己准备好足够的点心来迎接10月7日的Unfinity发售！你将可以在本地店家、Amazon线上购买，或任何其他有卖万智牌的地方。

谢谢你们一起参加这场导览。随着投入Unfinity所带来的无尽欢乐前，也请在Twitter @mturian 上让我知道让你最兴奋的是什麽！