补充包添趣在设计和艺术上建构了令人印象深刻的历史。每个系列都把我们对一个万智牌系列期待的边界更加往外推，从机制上的内容，到牌框美感上的设计，再到能填满牌张空间那创新的插画。新卡佩纳：喧嚣黑街带着自己独特的贡献为历史新添了一笔。在这裡，你将能一瞥牌张处理方式背后的努力，及了解这些有才华的设计师们是如何让它们成为最终的成品。

画家：Dominik Mayer

威世智成员

补充包添趣的牌张背后总是集结了众人的努力，这个系列也不例外。「有许多人都为此贡献了一己之力。」艺术总监 Tom Jenkot 说。

有些专注于处理方式及印刷技巧的人依然不变，像 Lisa Hanson 和她的印刷创新团队便持续在闪卡及印製的魔法上努力，其中也包括将在新卡佩纳：喧嚣黑街裡首次亮相的新技巧。Daniel Holt 则回归他自己品牌牌框上的 UX 魔法。

Tom Jenkot 和 James Arnold 也继续他们在补充包添趣裡杰出的工作。「我负责这个系列牌张处理的团队，」Tom 说。「从牌框到插画风格，到概念及测试等等。James Arnold 完成了大部分这些牌框裡最繁重的那些工作，而你们可以看到成果是多么令人惊艳！」

幕后还有一些新的脸孔，其中一个正是 Sarah Wassell。Sarah 负责了新卡佩纳：喧嚣黑街裡插画的方向。

「这是我第一次担任艺术总监的角色，」她说。「我和 Tom Jenkot 在为补充包添趣撰写设计风格指示上有着很紧密的合作。这些风格只是是我们如何把插画风格以清楚的指示传达给画的方式，以便我们能设计出一连串有着一致性且彼此感觉相关的牌，并在此同时让画家有足够的空间来展现他们的创意及那些疯狂的想法。」

补充包添趣画家

「寻找可以完成这些风格的画家十分有趣，但也没有那麽容易，」Tom 说。「这在 Sarah 加入团队后变得容易许多，她不止找到了大部分的画家，也委託了系列裡的所有插画。她加入团队的时间点实在是太棒了！」

More than 40 artists worked on这个系列裡的补充包添趣牌共有超过 40 位画家参与，其中 18 个更是第一次加入 万智牌。

这当中包括Olga Tereshenko、Erin Vest、Yoshi Yoshitani、Serena Malyon、Samy Halim、Rhonda Libbey、Brian Miller、WFlemming Illustration、Sam Chivers、David Curtis、Ann-Sophie De Steur、Zbigniew M. Bielak 和 Zoran Kardula/Cardula。Shawn Pagels 和 Elektrodeko 也是第一次加入万智牌，他们的专长在艺术装饰的风格。

「Kelley Harris 绝佳地演绎了 1920 年代纽约流行的布林克利女孩风格，」Sarah 说。「Nell Brinkley 是『漫画女王』，她作品中喜欢玩乐及独立的女性角色流行了数十年之久。」

「Tom Roberts 作品中的都会海报是我们主要启发中的其中之一，」Sarah 说。Tom 完成了系列裡华辉艾紫培（如下图）和魔头欧尼希兹裡令人歎为观止的插画，你将会在稍后的无边框鹏洛客裡看到更多。

画家：Tom Roberts

「Jack Hughes 是Tom [Jenkot] 所找到一个真的很酷的画家—他的作品充满风格且时尚前卫，但仍保有许多人物刻画的技巧。」他的作品出现在织契魔冯柯斯帕拉德的牌上，展示了你等等会看到黄金年代的特色。

Julie Dillon 也重回团队当中。「她过去曾完成许多万智牌的作品。我检视了她的独立作品集并委託她製作一些插画—她的表现令我叹为观止。说真的，那是这个系列裡最棒的几张。」

所有画家所创作绝佳的插画都是依照为捕捉新卡佩纳：喧嚣黑街风格所建立的指示所完成的。

风格及影响

在製作新卡佩纳：喧嚣黑街补充包添趣时最让团队兴奋的是什麽？Tom 以一个字总结：「风格。绝对是系列裡每个角色风格。与现实世界的对比实在是太令人兴奋了。」

Sarah 也提到了现实世界的对比。「有太多富足的文化启发可以做参考，」她说。「黑色电影、低俗科幻小说、电玩游戏的当代设计和 20 年代的时尚—有着太多好东西。」

谈到影响就不得不提及另一个时常重複出现的单字：研究。在这样的一个系列裡，你需要历史知识加上对文化背景、历史事件及影响了那个时期哲学的知识。这代表需要做很多的研究。

但研究是有趣的。「建筑及错综複杂金属设计的研究令人兴奋，」Tom说。「当然还有那个时代的艺术家。Tamara de Lempicka、Sonia Delaunay、Erté 和法国 Vogue 涵盖了 20 世纪的前半段。」

电影大都会是启发 Sarah 灵感的来雃，Tamara de Lempicka 和 Erté 也是。「克莱斯勒大楼及帝国大厦，」她补充道。「了不起的盖茨比、世界博览会的海报、1920 年代的引擎盖饰品、俄罗斯芭蕾舞团、1920 年的时尚杂誌封面、织品设计、珠宝及建筑、Nell Brinkley 及电影瘦子。」

他们完美地完成了他们的工作，毫无疑问。

晚会招待盒顶赠卡

晚会招待盒顶赠卡的背后投入了许多的研究。如果你还没看过这些牌，让我们来招待你：

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这些牌的传统闪卡会出现在系列、轮抽和聚珍补充包裡，且提供了全世界万智牌 的收藏者一些特别的东西。每张晚会招待的盒顶赠卡都专属于它们出现的语言，插画更反映了各个地区的文化及那个语言的风格（你可以从 Max McCall 的收集新卡佩纳：喧嚣黑街和 新卡佩纳：喧嚣黑街产品概览文章裡找到更多细节及系列裡的其他牌）。

新卡佩纳或许是个虚构的地点，但它利用了现实世界和历史的元素来为牌手提供共鸣。在文化和历史上描绘出晚会招待的场景需要来自多个团队相当程度的投入及努力。

「这个专案需要很多团队参与其中，」Sarah 说。「Lauren Bond、Grace Fong 和Harless Snyder 在整合各地团队及历史文件的研究上扮演了很关键的角色。新卡佩纳：喧嚣黑街的元素同样也包括城市裡随时在发生的派对氛围，这让我们可以统整每个地区历史的时尚元素，以及那段时间裡的食物和饮料。」

装饰艺术牌张设计

装饰艺术完美地呈现了新卡佩纳：喧嚣黑街裡那个世代的美感。就算你不是艺术家也无法准定义，只要看到了你就有感觉—优雅、富足且极具风格。

「以牌张设计来说，装饰艺术是一个很特殊的艺术风格，有着十分有趣的历史根基，」Sarah 说。「那绝对是世界上前卫且充满革命性的艺术，包含了来自新工业时代形状的启发，以及朝向野兽派、包浩斯及立体主义的刻意风格化及极简化。那包含了来自非洲、埃及、哥伦布前的中美洲、法国和日本的文化影响。」

团队一手包办了这段知识及研究的广度。

装饰艺术风格的启发来自一连串很广泛的素材—甚至包括了电梯门。

「装饰艺术的电梯门？！你没听错，上网搜寻一下，」Tom 给了我们这样的建议。「那十分华丽且充满细节，在那个时代的建筑裡的电梯门令人嚮往。」

黄金年代牌张设计及金箔牌

黄金年代牌张设计唤醒了新卡佩纳裡咆哮与翱翔的城市风格。装饰艺术的影响融入了这种设计的牌框，配上令人着迷的金色。

除了这种设计以外，一种新的印刷技术为补充包添趣带来的新的维度—就如同字面上的意义。黄金年代设计的传统闪卡加上华丽的三维金印，就成了新的金箔闪卡。

「3D 热压印是万智牌过去从未用在牌上的技术，」has not used on cards before," 资深创意艺术总监，且与印刷创新团队一起研究如何把更多先进的印刷技术带进万智牌的Lisa Hanson 说。「我们感到最兴奋的是闪卡技术也为闪的部分带出了新维度。你会发现闪的部分稍微地浮出表面，且有一个更为闪亮的金色处理。」

在过去几年我们亲身体验了补充包添趣牌在印刷上的进步，而新卡佩纳：喧嚣黑街更在这个领域中提供的独特的机会。「黄金年代特色设计启发了金箔牌框，」Lisa 说。「这个设计着实捕捉了装饰艺术那华丽的风格，而我实在很希望有个设计能捕捉那牌框高雅的感觉。」

回归设计

常年存在的扩图和无边框设计也出现在新卡佩纳：喧嚣黑街裡。无边框设计让新卡佩纳：喧嚣黑街裡令人惊豔的插画能延伸到牌的边缘，不只左右还有上下两侧。鹏洛客十分重要，所以他们获得了这个特殊的设计。像是精緻的艾紫培及阴沉的欧尼希兹。

非瑞克西亚人也似乎到处都是。在新卡佩纳裡，洼巴司看似没有一段美好的时光，不过在非瑞克西亚设计下他依然挺吓人的。

对地牌的爱

在过去几个系列当中，补充包添趣裡有许多富代表性的地牌。新卡佩纳：喧嚣黑街 在日益加长那很棒的万智牌牌裡为自己添上一笔。

新卡佩纳辉煌及建筑的地景有着绝佳的全图大都会设计。「大都会地牌是一个梦想，」Sarah 说。「极简、图像风格、暖色色调、网版纹理—这样的艺术风格真是再适合这个系列不过了！」

从富裕的藏身处到城市裡有权势的人们华丽的游乐场，非基本地也和高雅的摩天大楼设计获得了同样的关爱。

这是个满是补充包添趣设计的城市—新卡佩纳：喧嚣黑街。.你可以在新卡佩纳：喧嚣黑街 产品概览看到所有的产品，并在收集新卡佩纳：喧嚣黑街裡了解哪裡可以获得这些美丽的牌们。