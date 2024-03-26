光雷驿镖客关键信息

光雷驿镖客内容丰富，包括比以往更多的牌张系列和系列符号。

OTJ系列符号

OTC系列符号 OTC系列符号

OTP系列符号 OTP系列符号

BIG系列符号 BIG系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

光雷驿镖客系列代码：OTJ

光雷驿镖客指挥官系列代码：OTC

号外新闻系列代码：OTP

满载而归系列代码：BIG

特别登场系列代码：SPG

合法性：

光雷驿镖客（OTJ）和满载而归（BIG）都是标准赛合法的系列。

光雷驿镖客（OTJ）和满载而归（BIG）都是标准赛合法的系列。 光雷驿镖客指挥官（OTC）、号外新闻（OTP）和特别登场（SPG）都是指挥官、薪传和特选赛合法的系列，其中牌张各可用于其原本可使用的其他赛制。

光雷驿镖客指挥官（OTC）、号外新闻（OTP）和特别登场（SPG）都是指挥官、薪传和特选赛合法的系列，其中牌张各可用于其原本可使用的其他赛制。 光雷驿镖客的常规补充包内含以下系列代码的牌张：OTJ、OTP、BIG和SPG。这些牌如果从常规补充包里开到，则可用于光雷驿镖客的轮抽和现开赛。

网站：光雷驿镖客

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牌张系列信息

光雷驿镖客（OTJ）共含81张普通牌、100张非普通牌、60张稀有牌和20张秘稀牌。此外，OTJ共有5种基本地牌，每种有3个版本。OTJ还有54张插画卡。

每包光雷驿镖客补充包都内含一张号外新闻（OTP）牌。号外新闻牌均为重印牌。你可以在号外新闻牌原本允用的赛制中使用它们，同时也包括OTJ现开和轮抽赛。（每张号外新闻牌都能满足犯下罪行这一机制的要求，十分适合与各种光雷驿镖客牌张搭配使用。）系列中共有65张号外新闻牌，其中包括20张非普通牌、30张稀有牌和15张秘稀牌。每包常规补充包都内含一张号外新闻牌。

光雷驿镖客补充包中还可能包含满载而归（BIG）牌。瓯柯为了抢劫悬浮在半空中的魔法宝库而来到光雷驿，你也能分得一杯羹。满载而归便是藏在宝库中的好牌。满载而归共有30张秘稀牌，详见光雷驿镖客的精选列表。

相比卡洛夫庄园谋杀案常规补充包，牌手们会有更大的概率从光雷驿镖客常规补充包中获得出自精选列表的牌张。每5包常规补充包中，会有1包内含一张出自精选列表的牌张。OTJ的精选列表共有40张牌，其中30张出自满载而归，还有10张为特别登场（SPG）牌。特别登场牌均为重印牌，带有光雷驿镖客风格的全新插画，其中不少头顶漂亮的帽子。每64包常规补充包中，会有1包内含一张不闪的特别登场牌。传统闪的特别登场牌则能从聚珍补充包中开出。

光雷驿镖客补充包添趣

西部风情基本地

系列中共有5张西部风情基本地，展示了光雷驿时空的不同面貌：

0272_MTGOTJ_BsLdWest: 平原 0273_MTGOTJ_BsLdWest: 海岛

0274_MTGOTJ_BsLdWest: 沼泽 0275_MTGOTJ_BsLdWest: 山脉 0276_MTGOTJ_BsLdWest: 树林

每包聚珍补充包都内含一张传统闪的西部风情基本地。西部风情基本地也能从常规补充包中开出。每6包常规补充包中，会有1包内含一张西部风情基本地；每5张从常规补充包开出的西部风情基本地中，会有1张为传统闪卡。

悬赏海报

光雷驿全时空悬赏捉拿瓯柯的团伙，你可以从悬赏海报处理中看出一二：

0291_MTGOTJ_Wanted: 探险老手电闪安妮 0294_MTGOTJ_Wanted: 凯澜小子

系列中共有13张牌因牵涉到瓯柯而遭到通缉，其中包括5张稀有牌和8张秘稀牌。每一张都可从常规和聚珍补充包中开出，有闪和不闪两种版本。当然，瓯柯本人也遭到通缉，但相比其他悬赏海报秘稀，他的海报稀有程度高了一倍。原因在于瓯柯还有另一个补充包添趣版本（无边框版）。因此，我们希望让「补充包添趣版瓯柯」和「其他补充包添趣版秘稀牌」的出率保持相对一致。换言之，如果某张牌有数个补充包添趣处理，开出某个特定版本的概率就会相对更低，但整体上，开出补充包添趣版瓯柯和其他补充包添趣版牌的概率基本一致。

无边框牌

0305_MTGOTJ_BrdlsPW: 魁首瓯柯 0306_MTGOTJ_BdlsJace: 重新觉醒的杰斯

说到无边框牌，光雷驿镖客中共有7张无边框牌，其中包括5张稀有牌和2张秘稀牌。无边框牌可从常规和聚珍补充包中开出，有闪和不闪两种版本。正如前面所提到的，开出无边框瓯柯的概率是开出其他无边框秘稀的一半。光雷驿镖客指挥官系列（OTC）内含四张额外的无边框牌。额外的无边框牌还包括10张光雷驿镖客的特别登场牌。这些特别登场牌的不闪版本能从常规补充包中开出，而传统闪版本则能从聚珍补充包中开出。

号外新闻

0011_MTGOTJ_CrimeBns: 汲取魔力 0050_MTGOTJ_CrimeBns: 窃冠瓯柯

正如前面所提到的，每包光雷驿镖客常规补充包都内含一张号外新闻牌。系列中共有65张号外新闻牌，其中包括20张非普通牌、30张稀有牌和15张秘稀牌。它们可从常规补充包中开出，有闪和不闪两种版本。每包光雷驿镖客聚珍补充包都内含至少三张号外新闻牌～详情见后文。

纹理闪

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0070_MTGOTJ_EclCrime: 攫取思绪 0075_MTGOTJ_EclCrime: 罪行 // 惩罚

系列中共有15张号外新闻牌有纹理闪版本。你可能还记得双星大师2022和指挥官大师的纹理闪处理（在闪卡上附加了特别的工艺，让它们更加闪耀）。光雷驿镖客的纹理闪只能从聚珍补充包中开出。

宽画牌

0328_MTGOTJ_ExtRM: 细骨入伙 0352_MTGOTJ_ExtRM: 血口坐骑噬人蛙怪

宽画处理也是聚珍补充包专享的牌张处理。OTJ共有61张宽画牌，其中包括50张稀有牌和11张秘稀牌。满载而归的30张秘稀牌也有宽画版本。光雷驿镖客指挥官（OTC）共有36张额外的宽画牌，其中包括32张稀有牌和4张秘稀牌。这些牌只能从聚珍补充包中开出。

宝库牌框和浮雕闪

满载而归的30张秘稀还有特殊的补充包添趣处理：宝库牌框处理。

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0064_MTGOTJ_EpilEclp: 财势剑

这一处理只能从聚珍补充包中开出，有闪和不闪两种版本。5张宝库牌框牌还有浮雕闪版本，它们在牌框的位置附有特殊凸起的金色戳记，以此纪念瓯柯在大劫中收获的最闪亮宝藏。浮雕闪也是聚珍补充包专享的牌张处理。

常规补充包

光雷驿镖客常规补充包展示盒

每包光雷驿镖客常规补充包中内含14张牌和一张衍生物／广告卡或一张插画卡。你可以从中开出以下内容：

5-6张普通牌 在20%的常规补充包中，一张普通牌会改为一张出自 精选列表的牌。 正如前面所介绍的，OTJ的 精选列表内含出自SPG和BIG的牌张。

3张非普通牌

1张任意稀有度的牌张，包括OTJ补充包添趣牌。 每12包常规补充包中有1包，这张任意稀有度牌为稀有或秘稀牌。

1张稀有或秘稀牌 这一卡位可开出所有60张稀有牌和20张秘稀牌。在2.5%的常规补充包中，你会开出一张补充包添趣稀有或秘稀牌。

1张非普通，稀有或秘稀OTP牌 每3包常规补充包中有1包，这张牌为稀有或秘稀牌。

1张任意稀有度的传统闪牌 这张牌可能出自补充包添趣和OTP，但不会出自 精选列表。

1张地牌 常规补充包中共可开出15种基本地，其中包括10种传统基本地和5种西部风情基本地。另外，这一卡位还可开出10种普通双色地。 半数常规补充包中内含一张普通双色地。 每5张这样开出的普通双色地中，会有1张为传统闪牌。 每6包常规补充包中，会有1包内含一张西部风情基本地。 每5张这样开出的西部风情中，会有1张为传统闪牌。 每3包常规补充包中，会有1包内含一张传统基本地。 每5张这样开出的基本地中，会有1张为传统闪牌。

1张衍生物／广告卡或插画卡 65%的常规补充包内含一张1张衍生物／广告卡。 30%的常规补充包内含一张1张插画卡。 5%的常规补充包内含一张带画师签名戳记或鹏洛客符号的插画卡。



聚珍补充包

光雷驿镖客聚珍补充包展示盒

每包光雷驿镖客聚珍补充包都内含15张牌和一张传统闪双面衍生物。每包聚珍补充包内含以下内容：

4张传统闪普通牌

3张传统闪非普通牌

1张传统闪全图西部风情基本地

1张不闪的OTP非普通牌

1张传统闪OTP非普通牌

1张出自OTJ或BIG的传统闪稀有或秘稀牌

1张不闪的无边框或补充包添趣或宽画稀有或秘稀牌 这张牌可能出自OTJ和BIG的悬赏海报，无边框，宝库牌框和宽画处理。

1张出自OTC的不闪或传统闪稀有或秘稀牌 这一卡位可开出OTC中4张秘稀封面指挥官的不闪版本。（这些指挥官牌只有无边框版本。） 这一卡位也可开出36张其他宽画牌，其中包括32张稀有牌和4张秘稀牌。 这一卡位还可开出4张宽画版指挥官秘稀牌的传统闪版本。

1张不闪的OTP稀有或秘稀牌

1张传统闪补充包添趣稀有或秘稀牌，OTP稀有或秘稀牌，SPG秘稀牌，纹理闪秘稀牌或浮雕闪秘稀牌 42%的聚珍补充包内含一张OTJ宽画稀有或秘稀牌。* 29%的聚珍补充包内含一张OTP稀有或秘稀牌。 6%的聚珍补充包内含一张悬赏海报稀有或秘稀牌。 5%的聚珍补充包内含一张BIG宽画稀有或秘稀牌。 5%的聚珍补充包内含一张BIG宝库牌框秘稀牌。 4%的聚珍补充包内含一张无边框稀有或秘稀牌。 3%的聚珍补充包内含一张SPG秘稀牌。 1%的聚珍补充包内含一张纹理闪OTP秘稀牌。 请注意，包装上标为「不足1%」，但此处的1%为正确数值。 不足1%的聚珍补充包内含一张浮雕闪宝藏牌框秘稀牌。



*注：由于四舍五入，概率总和不为100%。

指挥官套牌

快速拔枪（蓝红） 沙漠盛放（红绿白）

大偷一票（黑绿蓝） 最高悬赏（红白黑）

每副指挥官套牌内含一副打开即玩的100张套牌，以及2张可用作套牌指挥官的传统闪传奇生物牌。每副套牌内含共10张新加入万智牌的牌张。

随着光雷驿镖客的推出，我们不再使用以往指挥官套牌中的蚀刻闪展示型指挥官。我们希望加入每副套牌指挥官的特殊版本，但牌手们反馈表示更愿意得到可加入套牌的传统尺寸牌张。

因此，这些指挥官套牌的封面传奇均为传统闪无边框牌。这些传统闪版本的封面牌只能从光雷驿镖客指挥官套牌以及聚珍补充包尝鲜包中开出。不闪的版本可从聚珍补充包中开出。

每副指挥官套牌内含以下内容：

1包 光雷驿镖客聚珍补充包尝鲜包，内含以下内容： 1张传统闪非普通号外新闻牌 1张传统闪或不闪的稀有或秘稀悬赏海报牌、号外新闻牌、宽画牌或无边框牌

光雷驿镖客聚珍补充包尝鲜包，内含以下内容： 10个双面衍生物

1个套牌盒

1个生命计数器

1份策略简介

套装

光雷驿镖客套装

每个套装内含以下内容：

9包 光雷驿镖客常规补充包

光雷驿镖客常规补充包 1张传统闪赠卡，印有套装特有的特殊插画

15张传统闪基本地（包括五种西部风情基本地）

15张不闪的基本地（包括五种西部风情基本地）

1个大型Spindown生命计数器

1个套牌收纳盒

售前组合

光雷驿镖客售前组合

每个售前组合内含以下内容：

6包 光雷驿镖客常规补充包

光雷驿镖客常规补充包 1张传统闪带年份戳记的稀有或秘稀 光雷驿镖客赠卡

光雷驿镖客赠卡 1张 《MTG竞技场》代码卡（仅部分地区可用）

《MTG竞技场》代码卡（仅部分地区可用） 1个套牌盒

1个Spindown生命计数器

如果你还未阅读光雷驿镖客的故事，务必前去了解这个全新的边疆时空上的最新轶事。即日起，你还可在光雷驿镖客于2024年4月19日全面上市前通过当地游戏店铺、亚马逊等在线平台以及销售万智牌产品的各种渠道进行预购。