十个公会。十种双色色组。拉尼卡的角色和故事跨越16年，遍布十三个万智牌系列。拉尼卡：重制版将于2024年1月12日登陆店铺，举办特殊的轮抽赛，为玩家送去精美的重印牌和具有收藏价值的好物！

拉尼卡：重制版详情

拉尼卡：重制版

拉尼卡：重制版系列代码：RVR

网站：拉尼卡：重制版

拉尼卡：重制版现已开放预订，可以在亚马逊网上预购，在本地游戏店预订，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

拉尼卡：重制版重要日期

周五认证赛和店内赛事 ：2024年1月12日

：2024年1月12日 全球上市：2024年1月12日

产品概览

拉尼卡：重制版内含292张牌：其中有111张普通牌、90张非普通牌、71张稀有牌和20张秘稀牌。前往拉尼卡：重制版牌图集合查看以上所有牌张。

拉尼卡：重制版荟萃了万智牌历史上十三个不同系列的精彩内容！我们的设计团队梳理了九个拉尼卡系列中的内容，旨在展现深受喜爱的公会、标志性地点和回归的角色多年来的演变。此外，我们还翻阅了相关档案，在核心拉尼卡环境之外的系列中找到了拉尼卡元素的不同表现形式，为熟悉的地点增添一些全新特色内容。

如想了解本系列设计过程中的相关信息，请关注明日（12月13日）发布的《Designing Ravnica Remastered》这篇文章。

复古牌框牌

龙卷裂空（复古牌框） 丧仪祭师（复古牌框）

拉尼卡：重制版推出了135种复古牌框牌：其中有25种普通牌、36种非普通牌、58种稀有牌和16种秘稀牌。

复古牌框牌可从轮抽和聚珍补充包中得到，有不闪和传统闪两个版本。

复古牌框秘稀牌会出现在2.7%的轮抽补充包中。

不到1%的轮抽补充包中会出现传统闪复古牌框秘稀牌。

为了给使用轮抽补充包的牌手打造最好的限制赛环境，下面的21种复古牌框牌只会出现在拉尼卡：重制版聚珍补充包中，有不闪和传统闪两个版本。这些牌中有一些不适合用于限制赛（实力太强或太弱），还有一部分所支持的玩法策略无法在本系列中充分展现。我们明白这些牌可用于多种赛制，同时为了确保牌手能将这些牌加入牌张收藏，因此推出了聚珍补充包专享的复古牌框版。

聚珍补充包专享的复古牌框牌： 普通牌：跛行残躯 非普通牌：安全球罩、乙太化、梦生阿米巴、变节、寒意蔓延、黑暗冲击波、粉碎无歇、冒险尝试、复归荒野和领法师之石 稀有牌： 得享安息、庞巨原生质、林鼠群、最高裁决、穿髓金针、卡恩关堡和悲剧舞台 秘稀牌： 迈入永恒、新生尼米捷和迷宫终点



林鼠群 常规牌框的林鼠群不会出现在拉尼卡：重制版产品中。 复古牌框版的林鼠群为聚珍补充包专享，有不闪和传统闪两个版本。 无边框动漫风格版的林鼠群可从轮抽和聚珍补充包里开到，有不闪和传统闪两个版本。



无边框牌

虚空领主（无边框动漫风格） 浮夸的布鲁瓦（无边框动漫风格）

拉尼卡：重制版中的无边框牌是贯穿拉尼卡历史且备受爱好者追捧的牌，并配有全新插画。拉尼卡：重制版推出了40种无边框牌：其中有23种稀有牌和17种秘稀牌。

这些无边框牌中有30种具有动漫风格插画——从火花之战中汲取灵感。这些牌可从可从轮抽和聚珍补充包里开到，有传统闪和不闪两个版本。

崇圣喷泉（无边框） 蒸气喷发口（无边框）

无边框电震地共有10款，均为聚珍补充包专享，有不闪和传统闪两个版本。

限量编号牌

元祖尼米捷（限量编号） 天堂鸟（限量编号） 蒸气喷发口（限量编号）

限量编号牌首次加入重制产品的行列！本系列为64种复古牌框稀有和秘稀牌打造了500张带有限量编号的复合虹彩传统闪版本，1%的聚珍补充包里会出现一张。

限量编号牌只能从聚珍补充包中开出。这些牌统一为英语，但可在各语言版本中的聚珍补充包里开到。他们在机制上和没有序列号的牌完全一样。

轮抽补充包

拉尼卡：重制版轮抽补充包展示盒

以下是拉尼卡：重制版轮抽补充包的完整内容：

8-10张普通牌*

3-4张非普通牌

1张稀有或秘稀牌

1张法术力卡位牌 58%的几率为公会门（普通） 33%的几率为印记（非普通） 9%的几率为五彩宫灯或一张电震地（稀有）

1张任意稀有度的复古牌框牌**

1张衍生物/广告卡

（*在33%的轮抽补充包中，一张任意稀有度的传统闪牌会替代一张普通牌。开出的传统闪牌会有普通牌框和复古牌框两个版本。）

（**每包轮抽补充包内的其中一张普通牌、非普通牌、稀有或秘稀牌会带有复古牌框。如果开出的稀有或秘稀牌具有复古牌框，那么普通或非普通牌就没有复古牌框牌，反之亦然。）

轮抽补充包可以单买也可以整盒36包一齐购买。

每包拉尼卡：重制版轮抽补充包均内含至少一张稀有和/或秘稀牌，选自拉尼卡过去发售的多个系列！

拉尼卡：重制版推出了创新内容！本系列中没有基本地，轮抽补充包中的基本地卡位由一个法术力卡位代替，可能包含以下牌张中的其中一张：10种公会门、10种印记、10种电震地或五彩宫灯。

电震地、公会门和五彩宫灯还会以复古牌框的形式出现在补充包的其他卡位。

这个法术力卡位是专为拉尼卡：重制版打造的，旨在带来独特的轮抽体验。

聚珍补充包

拉尼卡：重制版聚珍补充包展示盒

拉尼卡：重制版聚珍补充包展示盒内含12包拉尼卡：重制版聚珍补充包。聚珍补充包是唯一能开出无边框电震地和限量编号复古牌框牌的补充包。

以下是拉尼卡：重制版聚珍补充包的完整内容：

1张传统闪复古牌框稀有或秘稀牌，传统闪无边框稀有或秘稀牌，或一张限量编号牌 可开出以下牌张中的一张： 51种传统闪复古牌框稀有牌（55.2%） 13种传统闪复古牌框秘稀牌（5.3%） 7种聚珍补充包专享的传统闪复古牌框稀有牌（10.6%） 3种聚珍补充包专享的传统闪复古牌框秘稀牌（2.1%） 17种传统闪无边框动漫风格稀有牌（13.4%） 2种传统闪无边框动漫风格鹏洛客秘稀牌（1.4%） 11种传统闪无边框动漫风格秘稀牌（4%） 10种传统闪无边框电震地稀有牌（7%） 64种限量编号复合虹彩闪复古牌框牌（1%）

1张不闪的无边框稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的一张： 32种不闪的无边框动漫风格稀有牌（52%） 2种不闪的无边框动漫风格鹏洛客秘稀牌（5.5%） 11种不闪的无边框动漫风格秘稀牌（15%） 10种无边框电震地稀有牌（27.5%）

1张不闪的复古牌框稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的一张： 51种不闪的复古牌框稀有牌（76.1%） 7种聚珍补充包专享的不闪复古牌框稀有牌（13.6%） 13种不闪的复古牌框秘稀牌（7.3%） 3种聚珍补充包专享的不闪复古牌框秘稀牌（3%）

1张传统闪稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的一张： 60种传统闪稀有牌（88%） 5种传统闪秘稀牌（12%）

1张传统闪复古牌框普通或非普通牌 可开出以下牌张中的一张： 24种传统闪复古牌框普通牌（58.1%） 1种聚珍补充包专享的传统闪复古牌框普通牌（2.3%） 26种传统闪复古牌框非普通牌（30.2%） 10种聚珍补充包专享的传统闪复古牌框非普通牌（11.63%）

2张不闪的复古牌框普通和/或非普通牌 可开出以下牌张中的两张： 24种不闪的复古牌框普通牌（55.81%） 1种聚珍补充包专享的不闪复古牌框普通牌（2.33%） 26种不闪的复古牌框非普通牌（30.23%） 10种聚珍补充包专享的不闪复古牌框非普通牌（11.63%）

1张传统闪地或神器 可开出以下牌张中的一张： 10种传统闪普通公会门（58%） 10种传统闪非普通印记（33%） 11种：稀有电震地或五彩宫灯（9%）

3张传统闪非普通牌 可开出80种传统闪非普通牌中的1张。

4张传统闪普通牌 可开出100种传统闪普通牌中的1张。

1张传统闪双面衍生物

对于拥有多种牌张处理的牌（复古牌框和/或无边框），其在特定卡位中的出现概率会降低，但在整个补充包中的出率不变，这样可以避免补充包内出现大量重复的牌。

聚珍补充包可以单买也可以整盒12包一齐购买。

做好准备

拉尼卡：重制版于2024年1月12日上市，现在你就可以前往本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。