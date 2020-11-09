终于，我们迎来了这个系列上市的日子～它不仅内容上独树一帜，玩法上也有大胆创新，让我们有机会以全新玩法来体验指挥官这一万智牌广受欢迎的赛制。

当我六年前脑子里浮现出指挥官轮抽的构想时，我都不确定这赛制最终是否能得到大家认可。时至今日，看到它正式推出，听到大家热烈讨论，很快就能亲自游玩，这一切对我而言意义重大。无论你是指挥官的老手、轮抽的熟客，还是新接触这两种赛制的牌手，我都希望你能够享受游戏时光。

要说新系列最好的开端，那非售前赛莫属：这是你能亲手把玩新牌的首个机会。所以今天就让我们来谈谈售前赛吧！

如果比起读文章，你更喜欢看影片的话，我也作好了视频说明这一切，你可以在这里观看：

如果你更喜欢读的话，让我们继续。让我们开始吧！

传奇开始

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌赛事。

在售前赛上，你可以首次尝试新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。就算你是在家里打开全新系列，你也是跟全世界许多人一起做这件事情，你的体验也会成为全球牌手游戏体验和交流之一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解指挥官传奇有什么新奇之处。但如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽说以往大多的售前赛是在店内举办，但这次由于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，我们也推出了特别安排：牌手可以购买补充包回家游戏！（对于已经熟悉售前赛的各位，有一点我需要指出的是：由于指挥官传奇并非「主要系列」，因此本系列的售前赛会直接利用传统补充包～而非专门的售前组合。）实际上我们也推荐各位如此进行售前赛。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了店家，也已经看过指挥官传奇牌图集合中的牌张全貌。

万事俱备！现在该来打开补充包了！

指挥你的牌张

好了，现在你已经拿到补充包。接下来怎么做？

首先，你可能已经拿到了一张特别的黯黑男爵辛格售前赛赠卡。快来看看！

由于所有人都会拿到同一张赠卡，因此它不像通常的售前赛赠卡一般可以加入你的套牌～因此现在请先把它放到一边。不过这Pete Venters的作品也实在太出色了吧！

指挥官传奇系列的现开赛每名牌手需要六包补充包，轮抽赛每名牌手则需要三包补充包。（如果你打算轮抽的话，请务必作好防疫措施，另外，轮抽指挥官传奇时，每次要扣下两张牌！）本文中还将稍微介绍如何构组现开套牌，因此如果你打的是现开赛的话，现在就把手中的补充包打开吧！

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。

而且指挥官传奇系列的现开和通常现开不太一样：后者需要构组40张的套牌，而本系列你要构组60张牌的指挥官套牌。

如果你还不知道什么是指挥官，也没关系！这正是个学习的好机会。你可以点这里观看我的视频，不用五分钟就能学会。还可以参观指挥官赛制页面了解更多讯息。

请注意，指挥官玩法中的标识色规则在现开赛中也会生效，因此你的套牌需要与你指挥官的颜色组合相符才行（包括牌面上所有的法术力符号，例如起动式异能之中）。举例来说，你不能在快隐统帅的套牌中放入绿色牌。

通常来说，现开赛你要思考的第一件事是决定打哪些颜色，在指挥官传奇系列的现开中也是这样；而其中一大要素就是看看自己开到了哪些传奇。它们会极大地影响你的决策！如果你开到了一个你特别喜欢的传奇（或两个都有拍档异能的，我们后文会提到），那么这就能帮你快速决定要利用哪些颜色。

除了这点外，其他决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

该颜色中有你喜爱的主题

许多拥有「穿透」式异能，比如飞行的生物，让对手难以阻挡

如果你真的特别想玩某个颜色，但又没有开到对应颜色的传奇，这个系列还为你提供后备选项：虹彩魔笛手！虽然应该不大会出现你没开到的情况，但无论怎样你始终都可以使用虹彩魔笛手～就算你真的没开到也一样。你可以把它当作「基本传奇」。（如果想要进一步了解虹彩魔笛手此牌存在的原因，还可以观看这个视频。）

还有一点值得指出的是，你此时构组的指挥官套牌会遵循一般限制赛的规则；只要有开到，同名牌在套牌中的数量并没有限制。（这与一般的指挥官玩法不同。）

然后，在指挥官传奇中，你的60张套牌里面大概会需要放进25张左右的地。那么，你该如何从那么多牌里选出要加入套牌的那35张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第三回合施放扬升斯立兹，但通常不会急着在第三回合立刻施放义务之誓约。）

适当的「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在牌局早期使用低费用咒语，在牌局后期使用高费用咒语。

另外，请记住你总是可以施放你的指挥官。如果你的指挥官包括了锐目领航员马科姆，这就意味着你总是能在第三回合有事可做。

总的来说：通常指挥官游戏的用时会比较长，而且你一开始有40点生命。因此在构组时可以多加考虑（但其他方面也要顾！)能在游戏后期发挥作用的牌…此外，你甚至可以闭着眼睛把所开到最喜欢的牌张全放进套牌，并且还出不了大问题！

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法在店内游戏，要怎么做？

当然，你也可以选择万智牌线上版，能让你在保持距离的同时体验新系列。不过还有一种玩法是通过电话和摄像头来玩！

想我当年小时候，我还跟朋友打电话来对战万智牌呢。如你所想，我们碰到的一个问题是：记住所有牌是个大难题，而用到新牌的售前赛尤甚！

但如今我们的时代已大不相同～网络摄像头随处可见，笔记本乃至手机上都能方便用到！

根据你和朋友手中设备的情况，有很多种方法可以实现网络万智牌对战。感兴趣的话，不妨来阅读我这篇文章，里面谈到了用摄像头玩万智牌的种种小技巧。其中，对于指挥官游戏来说，Spelltable.com是特别不错的选择，其带有内建语音聊天功能，还将对战区域辟出四个窗口，专供四人指挥官游戏准备。如果你想再热闹一些，也可以利用Discord或Google hangouts等服务。

传奇之乐

从艾卓王权开始，我们首度推出了「补充包添趣」计划，在补充包内封入特定牌张的异画或特别版本。指挥官传奇系列也将继续发扬光大！

本系列的补充包中可能会出现采用特殊边框和称为镶刻边框闪卡工艺的传奇生物牌。它们看上去就像是这样：

不过老实说，你需要亲眼见到它们，才能感受到这种闪卡工艺有多炫酷。这里有一段亲手把玩闪卡的视频！

等等，普罗许？没错！除了本系列的传奇之外，我们还从过往的牌张中精选了32位广受欢迎的传奇角色在本系列中重印，且都将以这种工艺出现在各位眼前。快来获得属于你的涡心漫游怪、娜吉拉、萨拉希洛斯，以及其他29个好伙伴吧！

此外，你还能开出本系列鹏洛客的无边框版本：

这种特殊版本的鹏洛客牌也能在轮抽补充包中开到！

另外，宽图牌张也将继续在Collector Booster（聚珍补充包）中登场！像是：

而且本系列中并非仅只稀有和秘稀牌会有宽图版本！在聚珍补充包中，你除了能得到一张宽图稀有或秘稀牌之外，还能得到一张宽图普通或非普通牌！这类具有宽图版本的普通或非普通牌乃是从本系列以及其两副指挥官传奇指挥官套牌中出现的牌张精心挑选，特别契合指挥官对战氛围。

如果你对这些多样牌张及其特别版本感兴趣的话，不妨读一下我那篇关于收集指挥官传奇的文章。

指挥官传奇多样产品

当你到店家购买补充包为售前赛作准备时，也许还可以顺便看看其他产品～例如补充包盒！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。在你整盒购买时，还可以拿到一张这个：

魔力聚流在指挥官中是一张好用的调色牌，在其他赛制中也很活跃。

指挥官传奇还有两副指挥官套牌！也请务必咨询店家了解相关产品。

成为传奇

我们在这个系列上耗费了大量的时间和心血，因此我迫不及待想让各位亲自感受一下其间乐趣。这种玩法真的很有趣，同时也让指挥官赛制焕然一新！

而且更重要的是：与众同乐！指挥官这一赛制的中心就是在牌手之间的社交往来，以及决定性的美技展现。希望你也能社交游戏双丰收！在此我要向Commander Rules Committee（指挥官规则委员会）致谢，不仅仅是因为他们在这系列上为我们提供的帮助，更多的是感谢他们创造出指挥官这样的赛制，不然也不会有我们今天这样的创新玩法。

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很希望听到各位的反馈！

我希望你们都能喜欢指挥官传奇的预览，并希望各位在系列发售后能够玩得开心！

Gavin

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