约25年前，Richard Garfield和他的团队萌生出了一种想法～与朋友进行快节奏的游戏，且游戏用品可随身携带～随后他们便开发了这款轰动一时的游戏：万智牌。他们并没有设定太大的目标，想法也很简单，但这款游戏最终收获了极好的反响。

在这二十五年里，万智牌促进了游戏世界的转变，其本身也逐渐成为一种全球现象。来自世界各地的众多爱好者在不计其数的餐桌上和数千家游戏店里畅玩这款游戏，全球范围内还举办了几千万场竞争性赛事。他们因共同的爱好聚集在一起，不仅体验到最棒的游戏，还加入了最棒的游戏社群。如今，来自70个国家，使用11种不同语言，总计几千万的牌手加入了万智牌的大家庭。

今天，我们将发布一种全新的万智牌体验方式。

世界首款卡牌游戏，也是最出色、全球社群最具活力的卡牌游戏，它理应拥有出色的数字化版本。我很荣幸地向大家介绍Magic: The Gathering Arena。

什么是MTG Arena？

Magic: The Gathering Arena是正版的万智牌，它是为牌手、爱好者以及主播们准备的数字化选择。

我们曾提到过Magic Digital Next和Digital Games Studio，我们将努力以现代化的数字游戏体验为大家呈现万智牌的多彩世界。MTG Arena便是我们迈出的第一步，这会是体验万智牌最新牌张系列的极佳方式。

首先，MTG Arena将成为畅玩万智牌的绝佳选择。它再现了这款游戏的深度和规则，还有爱好者喜欢的其他内容。另外，简单易懂界面也让它拥有更精彩的在线观看效果。我们希望MTG Arena能成为Twitch上最受欢迎的直播项目之一。我们希望牌手会热切期待与全世界的朋友一起参加MTG Arena轮抽之夜。我们希望专业玩家的竞技天梯对局能像大奖赛的对局一样受到大家的热情关注。

为了实现这个想法，我们在制作游戏时始终牢记三个重要目标。

我们要制作市面上最丰富且最有深度的数字卡牌游戏。 无论是桌面版还是数字版，万智牌在游戏策略方面的深度都超过世界上其他TCG，MTG Arena的目标是从封闭测试开始就达到这种深度。在MTG Arena全面上市后，游戏中将包含标准赛里所有牌张系列，且每年会加入大约1,000张新牌。这意味着更深层次的游戏玩法、更丰富的游戏体验、以及更广阔的探索空间。

我们想让这个版本的万智牌兼具游戏性和观赏性。对于全球的爱好者而言，在Twitch或其他平台上观看MTG Arena是易于理解的快节奏精彩体验。我们的目标是组建最成功的电子竞技社群，为玩家带来精彩的视听体验。玩家可通过有趣的视觉效果、惊人的音效以及其他炫酷的方式来体验不断进化的游戏内容。

我们要制作一款不断进化的游戏。 我们开发了全新的游戏规则引擎（GRE），它能利用复杂的机器学习解读所有我们能想到的万智牌牌张。也就是说，我们在业内领先的设计师能够放下负担，围绕全新机制以及出人意料的有趣观念来设计全新牌张，以及深入挖掘游戏玩法。在新GRE的帮助下，这些新牌能够完美融入MTG Arena。

为了完成这些宏大的目标，我们会让爱好者进一步了解整个开发过程，这是设计先前万智牌产品时从未有过的情况。针对这款游戏，我们想到了一些极好的点子～不久之后我们就将邀请玩家参与试玩并与我们分享对游戏的看法。

如何参加

要参与MTG Arena的开发有两种主要方式：报名参加封闭测试以及参加即将在未来几个月里举办的活动。

首先，你可以在PlayMTGArena.com报名参加封闭测试。我们会分批发出邀请，在测试条件允许的情况下邀请牌手来试玩。在起始阶段，测试内容（仅提供英文版）是反复进行休闲构组赛，且使用依夏兰的牌张。我们会在测试环节中逐步加入更多功能和赛制。

使用绑定了威世智帐号的DCI号码参加依夏兰售前赛、参加万智牌线上版依夏兰售前赛、或将万智对决CSID号码关联至你的威世智帐号，你就能优先获得参加封闭测试的资格。满足上述任一条件，我们就会优先为你安排测试资格。如果你在报名时遇到问题，请务必联系客户服务部。

其次，你也可以在未来的一些的特定活动中参与试玩。最近的机会便是本周末在罗得岛州普罗维登斯举办的HASCON。如果你未能参与此次活动，我们还会在未来的赛事场馆内公布其他类似的机会。

另外，你可以通过我们的Twitter帐号@MTG_Arena加入对谈，记得在你发布的内容中使用标签#MTGArena。

这对桌面万智牌和万智牌线上版意味着什么

MTG Arena的重点将会放在最新牌张以及游戏模式上。万智牌线上版拥有该游戏整个历史上几乎所有曾被印制过的牌张。牌手将继续通过MTGO获得独特的体验。万智牌线上版的下一步发展将继续围绕全新牌张和全新更新，且仍会有持续进行的赛事。欲知万智牌线上版在将来的发展，请阅读同在今天发布的Chris Kiritz的文章。

MTG Arena的另一项重要目标则是让桌面版游戏和线上版游戏能够相辅相成。我们正在探索一些机遇，希望将现实中的店内游戏体验和数字化游戏体验结合在一起。我们仍在发展并改进我们的计划，但总体而言，我们希望能逐步让你在一个大型综合环境下，以前所未有的方式体验万智牌。

谢谢！

我们很幸运能在一开始就与世界上最伟大的游戏合作，非常感谢全世界最棒的游戏社群能为我们提供意见。在我们开发全新的万智牌数字化游戏时，你们给我们提供了最好的环境。这是一场激动人心的旅程，我们很荣幸能与如此出色的社群共同起航。