学生们，上课啦！

几周之后，最具声望的斯翠海文魔法学校即将开学，而我们也很高兴告诉你你获选可以跟我们一起开始这段神秘的学习历程！你代表了多重宇宙中最好及最光明的那一部分，而我们则代表那些正练习魔法技能准备大鸣大放成为魔法师的你所能获得的一切知识。

身为新入学学生的一员，我们将会根据你的天赋及希望学习的领域把你分配到五个学院中的其中之一。选择一个最适合你的学院是很重要的，今天我们也将帮助你踏上这段旅程！

所以，就让我们来看看并了解这些最富名望的学院。别担心，新生训练会在你三月下旬入学时告诉你更多细节，而现在就让我们四处看看哪些东西激发了你的好奇心！如果有时间，或许还可以偷偷一窥茂典阁里最深处那浩瀚的咒语收藏！

学院

每个由龙长老所设立的学院皆有着与他们的同名的学院。我们的创始人是魔法及知识的典范，每个学校都努力达到他们的愿景以及在魔法上的高度！我们今天并不会有机会跟创始人碰面，但如果运气好的话，他们可能会在新生训练时露脸！

谨慎地评估每个学院，并开始考虑要选哪一个吧！

衡鉴

衡鉴是孜孜不倦的研究者，也是勇敢的冒险家。热情的学者们为历史所著迷，透过远古的神器及召唤上古的精灵来探索过去。对一部分的学生来说，过去是一幅值得有纪律研究的织锦。当其他人把织锦作为跳进被遗忘的墓穴时身披的披风之际，他们的座右铭是「永远不要错过任何一块石头」。

让我们来看看强力的衡鉴魔法！

粹丽

粹丽是斯翠海文里的剧场人，魔法是他们用来表现自己的方式。他们的咒语可以展现纯然创意的壮丽，或是一丝不苟的艺术呈现。全世界就是他们的舞台，不管创作是来自于意识或情绪，粹丽永远可以让你留下深刻的印象。他们的座右铭是「用元素表现自己」。

让我们来看看强力的粹丽魔法！

量析

量析魔法师是巧妙的数学术士。他们学习规律、几何及对称来指挥基础的自然力量。他们会在评估宇宙抽象特色时解魔术方块，且可以倒着背出圆周率的每一位数。他们的座右铭是「数学就是魔法」。

让我们来看看强力的量析魔法！

银毫

银毫掌握了文字的魔法，从慷慨激昂的战歌到尖酸刻薄的辱骂咒文。有个性、令人害怕又坚忍不拔，这些魔法师是天生的领导者，有着可以救世也可害人的聪明脑袋和自然魅力。他们的座右铭是「犀利的风格，和超越常人的智商」。

让我们来看看强力的银毫魔法！

靡华

靡华是歌德生物学的专家。他们从活体上汲取精华—不管那代表了改善本质或剥削。靡华魔法师在家大多骑在灵俑鳄鱼的背上，挑选适合毒药的药草，或在沼泽里思考阴邪的笑话。他们的座右铭是「别怕弄脏你的手」。

让我们来看看强力的靡华魔法！

秘典

不管选择钻研哪一个领域，你都可以获得各式魔法大量咒语和知识的资源！有些咒语对小心翼翼的魔法师来说绝对都太过危险且强大，但在斯翠海文，我们更重视知识，因此保存了所有过去无与伦比的咒语！

这些收藏被我们放在称为秘典的地方，包含了一系列从简单的心灵咒语到令人看了就讨厌的强力死亡咒语。我们把它们存放在茂典阁，而幸运的是黑玉教授和他的学生威尔及萝婉从许多的巨著中筛出了其中一部分的内容。一般只有学生才能接触到，但今天我们将破例向大家介绍。

除此之外，由我们还有很大一部分是外籍学生，秘典将会有所有语言的版本，但日文版还会有额外特别的东西！如果你想了解更多，今天稍晚可以点击这里 来查看。

我很确定你们对于秘典会有很多问题，以及想知道要如何取得。请把你的问题保留到最后，你等下会收到一本小册子上面写了秘典的更多细节。

介绍到此为止，有任何问题吗？

关于斯翠海文的介绍到此告一段落，我将提供你们学校的地图来让你了解相关方位，同时还有一本小册子来帮你们了解更多一般—但重要—的细节。我们期待几周后与你在新生训练中相见，并迫不及待要开始探索斯翠海文里多重宇宙的魔法！

学校教务长

马库斯温博顿

斯翠海文相关细节

如果你希望延伸在斯翠海文中所学到的东西，这里有更多相关细节。

指挥官（2021 年版）

指挥官（2021 年版）里将会有五副指挥官套牌，每副属于一个学校。指挥官（2021 年版）里会有 81 张新牌，每副套牌都会有搭配学院的自己颜色和主题 。

这五副套牌分别是：

银毫笔锋

粹丽风采

靡华巫法

衡鉴古物

量析确额

现在，我们还不能向你展示这些牌，因为它们包含了一些斯翠海文尚未准备公诸于世的秘密，但保持关注，我们将会在新生训练时向你介绍这些套牌！

但我们现在可以告诉你的是从斯翠海文开始，指挥官套牌的包装将会有一些改变。为配合减塑的方针，在本地牌店能买到的指挥官套牌将会使用较少的塑料包装—只有包牌的那一部分会是塑料（我们也正在努力改善这个部分！）随着时间接近你将会知道更多细节，但我们很兴奋能先让你们知道这个改变。

斯翠海文的包装

造访斯翠海文有多种不同的方式！从轮抽补充包、系列补充包到套装及其他—也包括在售前现开赛时享受你所选择学校的红利—你有许多可以量身打造体验的方式。当然，我们会在新生训练时让你知道更多的细节。

秘典的相关细节

想当然尔，对茂典阁的好奇自然会让他得到最多的关注，我们当然也有让你这么做的好理由！随着时间和空间的进程，我们有着庞大数量的咒语，而你将会在第一次造访斯翠海文时接触到其中 63 种！由于这些咒语出现在不同的时间，所以出现在 秘典里并不会影响它们可以被使用的赛制。这也代表你不能在标准赛中使用 Demonic Tutor，但如果你在轮抽中开到了，那就尽情使用吧。

秘典将向所有人开放，每包轮抽补充包与系列补充包中都为秘典预留了位置，你一定能开出一张，而每包聚珍补充包则含有至少三张秘典！

秘典的日文异画版 将可以在日文版的轮抽、系列和聚珍补充包中开到，且所有语言的聚珍补充包里都至少会有一张！

一般和日文版的 秘典牌都会有闪卡和—只能在聚珍补充包中找到的—新的蚀刻闪的版本。我们知道想要自己建设茂典阁的你们会想要更多信息，别着急，它们将会在三月下旬和斯翠海文 一同问世！