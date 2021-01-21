凯德海姆是一个具有众神与英勇故事的时空。它充满了传奇生物也是非常合理的事。虽然不是每一个传奇角色都出现在精彩的凯德海姆网络小说中，我们想提供你们一点他们所有人的背景故事，好让你们在将他们用作指挥官或于轮抽中挑选他们时完全清楚自己正在跟谁并肩作战。

凯德海姆众神

寰宇神艾朗德

艾朗德是智慧之神。他生来睿智，但那表示他聪明到知道自己还不了解一切事物。于是，在他年轻的时候，他为了成为全境域最聪明的人而进行了一项探索。

当寰宇怪兽开始出现时，所有关于这个世界的秘密－包括那些还没发生的事件－都被锁在它们的心灵中。几世纪以来让每一只寰宇怪兽一个接着一个地臣服于他，艾朗德便能够从它们身上夺取秘密。令他感到失望的是，尽管受到启发，这份漫长的探索仍无法真正地让他无所不知。凯德海姆还是藏有他不知道的秘密。

根据他的心情，艾朗德在不同的人格之间摆荡。当他在沉思某个重要的事物时，他变得疏离并且只以令人难以忍受又恼火的谜语沟通。但当他高兴且放松时，他是个绝佳的伙伴：一个喜爱美食且技艺高超的说书人与表演者。

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英灵神瑞丹妮

瑞丹妮是正义之神。年轻、自大又狂热，瑞丹妮极为热烈地追寻，好吧，正义。一但她对一个议题有了定见，她就绝对不会动摇她的判决。她对于正义的概念围绕着「公平」打转，这对她而言表示每一件不公义的事都必须以做出同等价值的牺牲来赔偿－包括血偿。这个信念被反应在碧塔嘉的部落法典里并且大部分的人类部落都施行之。瑞丹妮乐意协助凡人，只要能说服她有人还欠他们一份未被偿还的血债，而且她对贝斯奇部落怀有一份特别的敬意，因为他们的创始首领曾救了艾朗德一命。

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远行神寇西玛

寇西玛是海神。她拥有强烈的好奇心而且性情乖戾，无法忍受在一个地方待太久。她自称为海洋之女，那里是她一开始出现的地方，而不是将其他年长的斯科提视为她的亲族。寇西玛没有和其他众神生活在一起，但她偶尔会归返并且不管多久，众神都欢迎她留在诸神大厅里。

寇西玛生来就是寰宇怪兽－一只在境域间的极光中悠游的巨型海豚－但当她进入众神境域时，她便化为人形并取得神性。她和艾朗德育有三名子女（托拉夫、碧尔琪，和蔻沃莉），而且他们在诸神大厅里一起生活了二十年，这也是她在同一个地方待最久的纪录。但她却从未停止聆听海洋的呼唤，最后她离开大厅回到了她原来的地方。

待她一潜入波浪底下，寇西玛再次化为海豚形态，自由喜悦地游过所有境域的海洋。有些人怀疑她大部分的时间都在利雅拉与神秘的变形兽相处，但没有人确切知道她在离开诸神大厅后的漫长时间里去了哪些地方。

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死亡神埃甘

埃甘是斯科提最古老的神之一。不过，他的岁数却随年头递减，给了他一副青少年的外表－以及愤愤不平、消极的态度。既尖刻又悲观，他一直在预测斯科提的衰亡。因为他的外表，其他神有时不会认真看待他，对他来说这也是一份苦涩恨意的来源。他相信斯科提只忙着琐碎的争吵而非治理境域并认为他们的殒落即将到来，或许会亡于妖精之手。

在斯柯提与埃尼尔交战期间，埃甘欺骗了卡尔费境域的奈尔非国王，让他交出对一群不死大军的控制权。这份可怕的礼物使战局转而对斯科提有利。为了纪念这项成就，他成为掌管所有亡者的神明并且大部分时间都待在充满死者亡魂的伊斯费境域。现在他宣告自己为伊斯费领地以及诸境亡者的至高统治者大人。

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惊惶神特格莉德

特格莉德是一位技艺高超的战士，其影子本身就是个骇人活物。在她四岁时，它突然苏醒并试图勒死她，但即便是个小孩她却能够与它交战数日直到她使它屈服。现在它看似一个高大沉默且戴着兜帽的人影，耸现于她身后或偶尔用它的阴暗手指绕着她的脖子。特格莉德装作它不存在，并且会愤怒地攻击任何承认它存在的人。

当特格莉德还是个婴儿时，她不只是哭－她以某种未知的语言哀嚎，使任何听见它的人陷入暂时的疯狂状态。尽管有个跟着她四处走动的威吓人影，但她现在正努力过正常的生活。可惜她有一种令人不安的倾向，会脱口说出一些让对话中止的骇人预兆或威胁并使她的听众恐惧好几天。

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叙事神碧尔琪

既风趣又具有领袖魅力，碧尔琪总会在旅行穿越境域时成为目光的焦点。她自称为诸神特使并宣告她的任务是将「众神的好运」带往运气较差的境域。不过每个人都知道喜爱享乐的碧尔琪主要是为了寻找诸境里最棒的盛宴与庆典并且凑个热闹。

碧尔琪是艾朗德与寇西玛的第二个小孩，也是托拉夫的妹妹。托拉夫喜欢达成不可能的壮举，而碧尔琪则偏好夸耀她传闻中的成就。她不排斥将托拉夫的功绩据为己有－当然，是为了成就一则好故事。她曾雇用一位矮人北地诗人跟随托拉夫并带回关于其伟大事迹的报告。但托拉夫偏好单独执行他的英勇事迹，已经受够那个烦人的北地诗人并把他扔下峭壁。碧尔琪的反应是雇用一个行踪更鬼祟的北地诗人，而且托拉夫还没发现他。碧尔琪喜爱在筵席间讲述这些事迹，如果有人怀疑她正在把她哥哥的成就归功于自己，他们也会因为太喜欢她的陪伴而不在意这些事。

碧尔琪的魔法会赐予周遭的人活力，快速地把一个沉默的聚会转变为一场嘈杂的派对 ... 最后成为一场失控的暴动。

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亲缘神蔻沃莉

蔻沃莉既健谈又热情，能够花好几个小时讲述她在自然中发现的一切美好事物。她能够滔滔不绝地论述蛛网上的水滴以及她抱着一只新生小猫时所感受到的震撼。她记录斯科提的传纪，保存关于她神圣家族的光荣事迹的回忆。

身为寇西玛与艾朗德最小的孩子，蔻沃莉深刻地关心她那神圣家族的命运。她渴望他们能克服歧见并让彼此更亲近，并在争端出现时担任调解人。她知道自己的手足与亲族们喜欢什么，并且以送礼作为一种迫切的手段来维持诸神间的和谐。

蔻沃莉暗自觉得斯科提正位于崩解的边缘。虽然埃甘也有相似的担忧，但这两位神明的性格与观点如此迥异，致使他们几乎无法忍受彼此的存在。

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世界树神埃西卡

安静谦逊的埃西卡比任何人都了解世界树和寰宇，甚至是艾朗德。当艾朗德使用符文魔法尝试与世界树交流时，她和她的妹妹特格莉德也随之出现。她与世界树的深度连结使她以自己才正要开始了解的方式和寰宇沟通－这些方式甚至也让其他神感到困惑。此外，她已造访各个境域并且知道每一座森林与世界树的连结方式。

埃西卡制造寰宇琼浆供众神饮用以减缓他们的老化速度以及维持他们的超自然力量。只有她知道如何制作琼浆，而且她不打算跟任何人分享这个秘密。

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战斗神哈尔瓦

在艾朗德与每一个寰宇怪兽战斗的旅程中，他在艾席嘉的一座巨鹰巢穴里发现了一个被遗弃的婴儿。艾朗德收养这个男婴并将他取名为哈尔瓦，但当时他因忙于进行他的探寻之旅而无暇把这个男孩带回诸神境域。他把这个男孩交给矮人国王监护了二十年，直到艾朗德记得像承诺过地那样回来找他。

哈尔瓦既无私、强壮，又坚定，他总是任何房间里最明智的那个人。他是一位技艺精湛的战士，但他的领导方式更可能是以身作则而非鼓舞人心的演说。他的言谈中有一种无声的自信，使大部分人本能地相信他，尤其是在危急时刻。哈尔瓦自视为斯科提的守护者并且在他们的探险与勇行过程中自愿担任其保镳－即使他比较喜欢待在家。

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谎言神瓦尔基

自负又自私，诈术师瓦尔基替斯科提带来了无止尽的麻烦－完全是故意的。如果他想的话，他可以变得友善甚至热心助人，但他已犯下如此多欺瞒行径以至于没有人真的相信他说的或做的任何事。

瓦尔基一直都享受恶作剧，不过它们通常都令人恼火更胜于残酷。不过最近发生了某种变化，瓦尔基的恶作剧变得既刻薄又具破坏性。其他诸神不知道该如何使他安分。艾朗德怀疑他跟某些恶毒的阴谋有关，但他没把这个想法告诉任何人 ... 至少目前是如此。

众神不知道的是真正的瓦尔基已被一个残忍的鹏洛客提勃囚禁在卡尔费，而且还取代了他的位置。提勃为了某些邪恶的目的而想知道关于世界树的事，并且试着利用瓦尔基的身份来执行。他设法巴结埃西卡，但这位世界树神却不想跟他扯上关系。现在他独自探索，消失了很长一段时间并且只在有需要的时候才出现在其他神面前。大部分神认为他的消失是一种宜人的解脱。

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怒火神托拉夫

托拉夫是一位无惧的冒险者，拥有一份追逐狂野事迹与传奇探险的热情。他掌管雷电的能力使他能够朝敌人召唤一道致命落雷，但他没兴趣发动战争－他宁愿把时间花在寻找新奇又刺激的挑战。

托拉夫因为屡次达成不可能的事而声名远播。他拔掉瑟特兰最巨大的霜巨人梅塔头上的一撮头发。他在居住于卡尔费寒冰洋海沟最深处的冰峡野兽外壳上刻下他的记号。他只不过用钛晶锤挥打空牙锻炉就造成两个境域相撞。他只想单独待在荒野里，进行没有其他人办得到的事，克服愈来愈艰难的挑战。

托拉夫是艾朗德与寇西玛的长子，他的父亲认为他正在浪费他的才能。毕竟，没有其他神能够操纵风暴的致命力量，如果托拉夫能够更努力，那份力量就能够帮助斯科提的志业。托拉夫不理会他那焦虑的父亲，使他们之间的裂隙逐渐扩大，这已在其余的众神家族成员间造成一种不自在的分歧。

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凛冬神约恩

约恩是一位非凡的追迹人，醉心于自然世界并且连续数十年独自生活于荒野中。他能够在风暴抵达前几年就进行预测，也能够操控他周遭的天气，但他偏好让一切顺其自然地发生并且从旁观察与学习。

当艾朗德踏上探寻之旅对抗每一个寰宇怪兽并学习其秘密时，他唯一一个寻求协助的人就是他的兄弟约恩。只有约恩知道如何找出穿越寰宇的道路以及追踪那些难以捉摸的魔法怪兽，因此他在艾朗德的任务中占有不可或缺的重要性。这两兄弟依然有着强大的羁绊，而且约恩已准备好在斯科提需要他的协助时从漂泊旅程中归返。

约恩知道穿越每一个境域（或往来境域之间）最迅速、安全的通道，而且他能够读取其他人看不见的迹象。他也能与所有动物交谈，他喜爱这些动物的陪伴更胜过诸神与人类，而且通常会有一两只动物陪着他旅行。

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传奇人形生物

万形归一欧瓦尔

欧瓦尔是最古老也最有经验的渡湾者之一。就跟他所有的族人一样，欧瓦尔能够改变外形，偏好海洋生物以及水域附近的人形生物（渔夫、灯塔管理员等等）。欧瓦尔已经存活了很长一段时间，因此他学会以更有创意的方式来使用他的能力。例如，他已学会如何延展自己的形体成为多重身体。只要有供他参考的样本，他就能创造出所见生物的多个「复制品」，尽管这些复制品实际上都是他自身的延伸。

欧瓦尔的意图被笼罩在一层神秘中。他已用了数百年搜集知识与新形体，但没人知道他的终极目标为何。每当有远古故事提到了化形，那通常在暗中都跟欧瓦尔有关。

莽勇狂徒玛格妲

在一场与其家族的争斗后，玛格妲离开艾席嘉并立誓永不归返。在她的自主放逐中，她遇见其他对矮人社会逐渐感到幻灭的矮人们。他们一起组成在诸境漂泊的黜人团，一路上强取豪夺。他们已成为恶名昭彰的窃贼与劫徒，至目前为止，仍无人能够阻止他们。

在他们旅程中的某个时刻，玛格妲和她的团员发现了一窝被遗弃的龙蛋。看出了拥有自己私人的龙所带来的好处，团员们便从窃盗行程中抽出一些时间来照顾这些蛋。他们是否能在蛋孵化后成功驯服这些野兽仍有待观察。

末日灾祸卡尔杜

无尽风暴的恶魔是比谁都渴望造成毁灭的恶毒维京劫徒。自从众神设下了将他们囚禁在该境域的符文，敌对的恶魔首领与他们的蛮野军团持续不断地在埃斯科原野上进行残暴的战斗。卡尔杜是其中一位最凶恶的首领，在其他恶魔心中激发了恐惧。可能是史上头一回，其他首领们协力将卡尔杜封印在地底数百哩深处。一天又一天，一吋又一吋，他缓慢地往地面推进。当他再次突破地表时，无尽风暴就会有大麻烦了。

碧塔嘉卫士玛娅

玛娅是碧塔嘉的军事领袖。她的人民仰赖她保护他们的部落，而且她也没让他们失望。她拥有对于部落法典的渊博知识并且受到整个碧塔嘉的爱戴。五个部落里有许多人前来请她调解纠纷，于是她便获得一个强大且受敬重的领导者名声，在战场上与战场外都是。

英勇判官菲妍

牧生使是引领够格亡者前往他们于斯达海姆的荣光地位的女武神。索命使是向不够格的人索命并将他们拖往伊斯费的女武神。这两种女武神必须在判决执行前对一个殒落战士的命运表示同意。菲妍是一位与索命使搭档的牧生使。她们需要一起对一个逃离战场的战士做出裁决。索命使认为这是一种无法补偿的懦夫行径。然而，菲妍却经历了一场预视。她看见这个战士注定要成就大事，而这一个不名誉的行为将会遏止他们成为境域里最伟大斗士的机会。

拒绝认同这份预视，索命使准备夺取那个战士的性命。菲妍采取了前所未有的行动将索命使击倒。随着索命使倒在地上死去，菲妍发现自己正在吸收她的精华。她的背上突然长出一对黑色翅膀，陪伴着她原本的白色翅膀。她现在是独一无二的存在，第一位同时身为牧生使与索命使的女武神。

她独自穿越境域，只透过她自身的判断来引导她以及凡人的灵魂。

冰冻烈焰埃加尔

火巨人国王凯尔达与其中一个霜巨人女舍监有一段秘密关系。在那段关系中诞生了一个孩子：埃加尔。埃加尔拥有霜巨人的稳重特质，火巨人的战斗才能，以及两者的元素技艺。在霜巨人族群中长大，埃加尔直到力量于青春期显现时才发现自己的火巨人血统。为了寻找并遇见他那关系疏远的父亲，他立即动身前往火巨人的领地朝圣。他遭受一些火巨人讥笑，但很快地就藉由轻松击倒那些轻视他的人而赢得他的地位。

在他一抵达就闹事之后，凯尔达便着手调查。一段短暂的对话透露了他们的关系，凯尔达万分欣喜地遇见这位他从不知道的儿子。埃加尔在两个部族里都找到了自己的家，并且希望有朝一日能够统一所有巨人。

冰霜摩立特

摩立特是一个谜团。一个来自利雅拉的变形兽，她生来就是个渡林者。尽管许多成年的变形兽会离开利雅拉探索其他境域，摩立特却想获取更多知识。为了达到这个目的，她便化为一个年轻渡湾者的型态。与渡湾者们共同生活，摩立特在吸取了他们所有的知识与秘密后便消失在迷雾中。现在她在诸境漫游，身为最博学多闻的变形兽，她正为了新的未解难题寻找解答。

神灵眷恩西格莉德

西格莉德是贝斯齐部落的精神领袖。很久以前，西德莉德的先祖忽里克救了艾朗德神一命。作为谢礼，艾朗德将整个费特玛原野赠与忽里克和他的后人并且赐予他们保护祝福。在她年轻的时候，有一只寰宇熊靠近了她。它来到他身边却没有发动攻击。它反而用口鼻部紧贴着她的额头，然后返回它现身的森林。这被视为一种艾朗德誓言的更新，一份诸神眷恩的迹象，以及对西格莉德领导能力的肯定。

符眼茵嘉

身为预兆觅径人的首领，茵嘉是一位牺牲视觉以获得另一种视野的盲眼先知。茵嘉的双眼被符文印记遮蔽，她的心灵被刻下了其部落于航海旅程中获取的一切知识。从她位于长舟船首的座位，茵嘉能够带领她的船员前往任何一位预兆觅径人曾经涉足之地。

备受其族人敬重，每个人都愿意为了保护她而献出生命。此种程度的奉献让茵嘉感到不太舒服，因此她便使用她的天赋尽量不让族人受到伤害。

断角亚尼

塔科力的领导权会落在于任一时刻被视为最强壮、大胆，并且最有成就的部落成员身上。领导者的位子可作为格外非凡壮举的奖赏，这表示这个职位能够随时被交接给下一个达成不可思议成就的战士。

塔科力部落目前的领导者曾经被称为跃羊者亚尼。当巨魔肆虐的流言传到塔科力部落时，所有战士都吵着要打仗。这是他们取得权力、名望，以及一个适当名称的机会。亚尼身为这群战士之一，他开始设法追踪这些巨魔。他知道自己无法一次击败多个巨魔并决定采用某种类似狡诈的方式。他看着最巨大、可怕的巨魔说道，「无毛小猪之子，我要在一场撞头比赛中挑战你。」

带了一点幸运（以及塔科力僧侣们的祝福），亚尼拿了冠军。他发现自己多了一个新头衔、塔科力的领导权，以及一个永远卡在他头骨上的纪念品。

持牙人芬恩

卡纳部落的首领是唯一一个设法伤害寰宇盘蛇的人类。当芬恩刺中那只野兽时，盘蛇的毒血溅洒了他一身并且被吸收进他体内－但那并没有杀死他，这反而使他的血也具有毒性。现在他的身体会对任何成功袭击他的人进行腐蚀性的复仇。就跟芬恩那看似难以置信的故事一样，他自豪地带着一面由那条巨蛇的一个鳞片制成的盾牌。

叛世国王奈尔非

几世代以前，奈尔非是卡尔费的国王。奈尔非的父亲与妖精们签署了一份条约并且被赏赐了一艘能够搭载任意数量的人穿越境域的长舟。奈尔非使用这艘长舟将他的军队载往新境域并恣意掠夺。他的财富很快地就溢出了玛恩港，而且他的珍宝与军队的名号也传遍了诸境。

然而，当妖精们前来收取他们那一方的协议，要求奈尔非提供他们与诸神作战的军队时，奈尔非拒绝了。他企图逃跑，但妖们们却收回他们的长舟直到他答应帮忙。当晚，一个陌生的访客来找奈尔非并伸出援手。他将会代替奈尔非率领这个军队对抗妖精并且，作为交换条件，他和他的人民将免受死亡侵扰。奈尔非同意了。藉此，他就不必插手而且他的人民（还有富人们）将会安全。不过，随着他的士兵们战死沙场，他们再次作为尸鬼复生。这位访客揭露自己的身份为未来的死亡神埃甘。奈尔非发现自己也被转变为不死生物－免受那永不到来的死亡侵扰。

数百年后，奈尔非依然是一位受到权力与财富欲望驱策的残忍国王。

腥天君父乌伊拉格斯

斯凯尔部落在逃离无尽风暴的恶魔乌伊拉格斯的指导下成为今日的可怕势力。一抵达碧塔嘉，他便迅速地确立了身为斯凯尔劫徒首领的地位，而他们也非常乐于和一只恶魔结盟。他率领他们前往贝斯奇厅，一路上大开杀戒。看见这个来自另一个境域的入侵者所造成的暴力事件，众神介入与乌伊拉格斯缠斗了整整一个月才终于将他扭回无尽风暴并且复原为了把恶魔困于该处的守护。在碧塔嘉，人们为了纪念这场大屠杀而依然将冬季称为腥天。

仍然被囚困的乌伊拉格斯并没有变得自满。他意图逃离无尽风暴并且对众神与碧塔嘉怀恨了一世纪。

斯肯法国王哈拉德

一位名叫哈拉德的寻常林木妖精在吃了雅斯佩树的果实并在其树枝下睡一觉后，看见了一个伟大的妖精王朝崛起并将所有妖精统一于一个政权底下的景象。哈拉德相信他的宿命就是要实现这份预视。在奋斗了许多年后，林木妖精与暗影妖精终于统一，不过他们的联盟却相当脆弱。被称为长老的哈拉德宣告自己为妖精国王，斯肯法全境的统治者。

有些妖精认为被囚禁在雅斯佩树里的埃尼尔正在引导哈拉德的行动。有的甚至宣称哈拉德被这位远古妖精神的灵魂附身。在那些相信这类传闻的妖精之间，这个埃尼尔精灵的介入对妖精的命运来说是好是坏，他们的意见仍相当分歧。

在哈拉德的领导下，妖精们被一份共同的渴望凝聚在一起：他们希望能夺回埃尼尔的力量以及他们认为属于他们那作为诸境统治者的合法地位。尽管有这份共享的目标，古老的敌对意识仍于台面下酝酿，看似哈拉德才是真正将两个妖精阵营连结在一起的唯一关键。如果哈拉德死去，暗影妖精与林木妖精肯定会再次分道扬镳并重启他们远古的战争。

锻造大师寇尔

身为一位有天份的矮人铁匠，寇尔能够任意使用全境域中最高档的金属但却永远不满意他的材料质量。他经常离开安全的城市前去寻找可能会激起他兴趣的新矿石或稀有矿物。有一天，当寇尔正在搜寻的时候，他被一只寰宇怪兽袭击。他几乎丧命，但哈尔瓦神却插手击败了那只怪兽。在怪兽倒下之处，寇尔看见一块闪耀的钛晶。哈尔瓦试着要阻止他，但寇尔却跑向那个物质并触碰了它－使他的手转变为钛晶本体。

当寇尔从震惊中回过神来后，他发现他的钛晶手能够安全地处理这种神圣物质。出于感谢，寇尔立誓要把这块钛晶锻造成境域前所未见的绝世神剑并将它送给哈尔瓦。他不眠不休地连续工作数日，然后带着一把剑从他的锻炉里现身。这把剑锋利到足以切开境域之间的通道－他便将它称为诸境之剑。

妖精之刃拉席莉

拉席莉来自远古时代，当时妖精种族尚未分裂，并代表着妖精荣光的顶峰。她是个天生的领导者与战术大师，其技艺使妖精在无尽的岁月中保持着强势的地位。不怕亲自参战，她总是在队伍最前线战斗，朝四面八方造成伤亡并召集她的部队甚至将压倒性的溃败转为无畏胜利。

「拉席莉的吟诵」，一则妖精最喜爱的故事，讲述了拉席莉的出生、事迹，以及后来与一只被称作绵凫喉怪的神秘寰宇怪兽交战后升格为神的故事。有些妖精相信她的意识留存于其中一棵雅斯佩树内并且虔诚地向她祈祷，期望妖精古神埃尼尔能够归返并再次统一林木与暗影妖精。

永恒守护拉纳尔

在活着的时候，拉纳尔是个侍奉一位高贵首领的光荣战士。在一场末日劫期间，他的王国被来自另一个境域的劫徒袭击。首领亲自率领一群战士前去拦截这些劫徒军团，留下拉纳尔单独守护王国的孩童 ... 但预兆路却在战士周围关闭，将他们困在入侵者的境域里。

无人可对他下指令而且身旁也没有护盾手，拉纳尔拒绝抛下他的岗位。他击退劫徒与野兽，猎捕食物，并训练孩童们自保。当孩童们长大后，他终于让女武神带走他。她们任命他为伊斯费守护者并交付他看守精灵境域大门的任务，就跟他这么多年来守护孩童一样地高尚。

传奇怪兽

畸巨劫怪弗霖凯

弗霖凯是新非瑞克西亚的一位魔判官。他瞧不起知觉的概念并希望多重宇宙主要以掠夺者和猎物的角色进行运作－给所有人的适者生存机制。当艾蕾侬在魔判官之间占了上风，她知道弗霖凯会是最容易影响的目标，毕竟他的欲求是魔判官之中最基本的。

弗霖凯造访凯德海姆的原因暂不明确，但肯定与某个阴谋有关。他穿越时空的方法也是个谜。弗霖凯身上的有机成分在穿越过程中被摧毁，只留下金属与骨骼。一头在他的残骸周围好奇地嗅着的雄鹿正足以成为制造一副新躯壳的材料，于是弗霖凯慢慢地爬到森林食物链顶端直到他创造出一个令他满意的形体。

灵枭看守维嘉

维嘉是一只精灵枭，身为众神的眼线，它大部分的时间都待在诸神大厅附近的世界树根部。在瓦尔基欺骗托拉夫将大厅拖行穿越境域后，众神真的不想让这件事再次发生。一但这里出现任何不寻常的事，维嘉会立刻向蔻沃莉禀报。

塑冰者斯娃拉

大部分巨魔都不怎么聪明，但塑冰者斯娃拉却与众不同。她拥有魔法能力以及一份对艺术那深奥的爱。被所有巨魔部落抛弃，她漫游于诺特瓦并用冰创造出神秘的雕塑品。她的杰作是一块卡洛林地立石的复制品，灌注了一份其他巨魔都不懂的魔法。她十分寂寞并希望能遇到另一位艺术爱好者。

密讯信使托斯奇

托斯奇是一只作为世界树神埃西卡信使的调皮松鼠。虽然它很渺小（尤其是跟其他一些寰宇怪兽相比），它却以难以置信的速度沿着世界树奔跑，携带信息穿越各个境域。它微小的体型使它能够观察所有境域的事件并努力打探出要带回给埃西卡的秘密。

托斯奇不会说话。它和埃西卡用一种神秘的通念形式沟通，以确保托斯奇带给这位神明的秘密无人知晓。

细语乌鸦哈卡

艾朗德与乌鸦的关系密切，可供他作为信使与间谍。他能赐予一只乌鸦飞行穿越境域的能力以传递他的信息或搜寻秘密。哈卡是艾朗德最喜爱的乌鸦，也是他的私人佣兽。与艾朗德非常相似，哈卡有一只发光的独眼并且闪耀着彩虹般的光芒。哈卡大部分的时间都停歇在艾朗德肩上，将其他乌鸦们搜集的秘密朝他主人的耳朵低语。不过，当艾朗德需要进行某件不容失败的事时，他会派哈卡去执行这份工作。

翻面 翻面

噬境巨狼萨茹夫

巨狼萨茹夫在诸境漫游时留下一片毁灭的痕迹。众神与矮人们合力在艾席嘉抓住了它。萨茹夫被关在一个洞穴里并且被八条魔法锁链绑着。但矮人们难以忍受它那永不止息的嚎叫，于是他们便要求众神另觅他处囚禁这匹狼。当它被送往利雅拉时，萨茹夫逃脱了，它现在正在寰宇内无拘无束地游荡。

寰宇盘蛇寇玛

寰宇盘蛇是第一只也是最古老的寰宇怪兽。它真正的大小未知，因为它能够把自己分裂成许多小片段并且各自绕着世界树移动。

大部分寰宇生物能够自由进入任一境域。不过当斯科提推翻埃尼尔古神后，他们也禁止了埃尼尔崇拜的寰宇盘蛇进入任何一个境域。或许他们怕寇玛会进入斯肯法释放被囚禁的埃尼尔，又或许他们害怕这条庞大的巨蛇最后会生长到没有境域可以容纳它的程度。无论如何，持续崇拜寇玛的妖精们相信它的放逐会伤害世界树。在境域外躁动不已，寇玛的焦虑使世界树变得不稳定，危险地提升了末日劫的出现率。妖精们相信除非寰宇盘蛇能够自由地于境域漫游，否则世界树将会死亡－所有境域也将跟着陪葬。

以上就是凯德海姆带来的36个新传奇。渴望知道更多典故吗？请查看凯德海姆鹏洛客指南，第一部分以及第二部分。愿你享受这十个境域带来的一切，下次见。