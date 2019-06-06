摩登新篇 是个很特别很特别的 万智牌 系列。

过往机制回归！有裂片妖！有雪境！有克撒本尊！还有来自不同时空的牌张！这是写给 万智牌的情书。

当然，这也是第一个直接将牌加入近代赛制的系列。

亲眼见证这个系列从最初的概念设计一步步走到最后的成品出炉，对我来说也是一段非凡的经历。现在轮到你来亲身体验这个系列了～就在你当地的售前赛！

不过话说在前头，像这样独一无二的系列，其售前赛的玩法也跟以往大不相同。就算你之前参加过许多售前赛，这次也会让你感到新鲜。（透露一下：这一次你可以轮抽！）由于这次不一样的东西太多，让我们就直接进入主题吧！

寻找新店

售前赛是一年中我最喜爱的 万智牌 赛事。

无论我身处世界的哪个角落，也无论当地处于什么季节，我总会找机会去当地的售前赛前去打探究竟。不止我一个人这么做：许多 万智牌 牌手，无论是经验丰富的老将还是初出茅庐的新朋友，都和我一样。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一。

为什么？因为售前赛确实是最好玩的 万智牌赛事之一！

没有什么能比得上它。你会与其他人一样，先找个座位坐下，然后拿起一些全新的牌张，研究该如何使用。大家能在一个休闲环境下公平竞争，让所有人都能感受 万智牌 新系列中涌动的能量和精彩！

我第一次参加售前赛时才十一岁，立刻就爱上了这种赛事。十八年来都未曾变心，售前赛也变得越来越精彩了！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名售前赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解本地店家举办的 摩登新篇售前赛与过往比赛相异之处。但如果你是新人，要寻找举办售前赛的店家，让让我们来看一下吧！

毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，就别谈什么在比赛中好好表现了。怎么才能参加呢？

如果你还没有常去的当地店家，请务必在 店家搜寻器 中找一家离你较近的！那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好 不要 在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前计划。

你找到店铺了吗？太棒了！

是时候看远一点，为赛事做好准备了。虽然你要用在比赛中发给你的牌来构组套牌，但比赛当天除了售前赛正赛之外，还有很多有意思的事情可以做。

因此请务必带上畅玩 摩登新篇期间所需的一切！比如，你还可以带上一副标准赛或近代赛套牌，以在两局之间的空档进行娱乐；交换用牌本；记录生命的纸笔；甚至是一瓶水。

一场售前赛会进行4-5个小时，所以你要留出足够的时间。你需要为战斗补充能量，所以你可以带着能量棒、苹果、裂片妖肉干，或者其他你喜欢的食物当零食吃。（你可以事先询问店家～他们甚至可能在店里出售食物！）

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好所需的一切。你也肯定看过了 摩登新篇 牌图集合。如果你想知道比赛是什么样子，不妨读一下我的文章「Your First Tournament」，它很有帮助。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

体验轮抽

摩登新篇 售前赛与过往不同的一点在于，你可以选择轮抽或现开来参加！（请先垂询店家，问问他们要办哪种赛制～也许你两种都能玩！）

通常情况下，售前赛的赛制都会采用一种叫「 现开赛」的赛制：店家会发给你六包补充包，你打开它们，并用补充包中的牌组出一副套牌进行比赛。你可能对此已经相当熟悉。

而「补充包轮抽」则略有不同。不过好消息是：它很容易掌握，而且是 万智牌最有趣的玩法之一～就让我们一起了解一下这两种赛制吧！

我先从现开赛说起。

在现开赛玩法中，你会得到六包补充包！它们看起来像这样：

你接着会把它们全部打开，然后用里面的牌组出一副40张的套牌。之后你可以根据实际需要随意加入基本地。（不过你 不能 随意加入雪境基本地～只能利用你实际开出来的那些来支持你的雪境主题牌张！）

我后面会提到构组套牌的诀窍。不过，接下来我想先说明一下轮抽赛的运作流程，毕竟这种玩法牌手之间交互的程度更高。

如果你报名了轮抽售前赛，那么你会得到三包 摩登新篇 补充包。

然后你会参与到一个特别的轮转流程中，最后仍会得到45张 万智牌 牌张。并用这些牌来组出一副40张的套牌。（别忘了，你需要加入地。）不过你不是直接打开补充包并用里面的牌来构组～而是要先轮流抽选！

你和其他七位牌手围坐桌边。然后你打开一包补充包！你能检视这包里的十五张是什么牌（轮抽老手请留意：雪境地也要轮抽），并从中选择一张留给自己的套牌使用。也许是因为你觉得这张牌很强，也许是因为你希望尝试玩一下这种颜色，等等等等。（噢，请把那张 摩登新篇 插画集萃卡放到一边。你可以留着它！）

接下来便是这种玩法与众不同的地方：你需要将剩下的十四张牌传给你左手边的玩家。同时拿起刚传给你的牌，再从中选择一张，之后重复这一流程！

此流程会一直反复，直到第一包中的所有牌都被选走。然后你打开第二包补充包，再继续重复这一流程～不过第二包的时候你是向右手边传。最后，到第三包牌的时候，再回到往左手边传。

这种感觉就像是即兴构组套牌，相信你一定也会乐在其中！你永远不会知道你接下来会看到什么，你的套牌也会随着你不断抽选牌张而逐步成形。

想要进一步了解补充包轮抽的更多细节吗？我们准备了详尽说明页面，敬请移步 此处阅读。

此外还有一篇由 Magic Pro League牌手Reid Duke撰写的文章，深入浅出地说明了补充包轮抽这种玩法的基本知识。如果你刚接触轮抽，请务必访问 此处阅读这篇文章！

无论你打的是轮抽还是现开，我都建议你围绕两种颜色来展开。如果你只是轮抽前期抽选了分属两种颜色的牌张，而后一直跟紧这两种个颜色来选牌，那最后应该能组出一副有一定强度的套牌。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你至少需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌；

大量能「去除」对手生物的牌；

在某个颜色上有大量可用的牌；或者

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意指在不同费用上都有大量的生物。

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述各个方面。但如果只满足两到三项也算不错。

不过接下来，你得精心挑选你真心希望放进套牌里的牌！那要如何才能做到？有一点希望大家记住：如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做～大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）

除此之外，不妨试试下面这一整理流程，也许能够帮助你决定要用哪些牌！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放长生裂片妖，但通常不会急着在第二回合立刻施放撼奋宣讲。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的限制赛套牌来说至关重要。（「限制赛」概指「补充包轮抽」与「现开赛」这两种赛制，因为这两种赛制你用来构组套牌的牌池被「限制」在你在参赛过程中开到的牌之中。）你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。根据限制賽的通则，我会希望让套牌如下分布：

1点法术力：0–2个生物

2点法术力：4–6个生物

3点法术力：3-5个生物

4点法术力：2-4个生物

5点法术力：1–3个生物

6点及以上法术力：0–2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。限制赛制的 万智牌 套牌重点在于生物，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击 这里查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开和轮抽比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当限制赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

有别于大多数 万智牌 赛制，现开赛的进程一般稍慢一点。如果你参加的是现开赛制的售前赛，而你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手选择后手，这样就能多抓一张牌。

最后，你还会得到一张异画版本的星幽漂移纪念闪卡。噢，亮晶晶。

跟过往系列随机的售前赛赠卡不同（这你可能已经很熟悉了），这张赠卡 不能 加入你的套牌。所以你可以尽情看着它、拿着它，像抱婴儿一样呵护着它，但就是不能把它放入你的限制赛套牌中。（至于你那副循环主题的指挥官套牌嘛...请尽情使用！）

双头巨人

有些店家也支持一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。（如果你去年有机会玩过 火线齐心 系列，那么你可能已经很熟悉这个赛制了！）

这是怎么运作的？

简而言之，你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你们会与另一组牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们共享30点总生命，且会同时进行回合～外加你们还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

这一次，因为你能轮抽 摩登新篇，所以店家 也可以 选择举办双头巨人轮抽赛！你和队友并排就坐，用六包牌两人一起轮抽，然后构组两副参赛用的套牌。绝对乐趣无穷！

想要进一步了解双头巨人赛制的运作，以及精妙的牌张互动吗？我们也准备了相关内容的页面，敬请移步 此处阅读。如果你对双头巨人感兴趣，请务必联系当地店家，问问看他们会不会有什么特殊安排！

提前预购

等不及想要加紧构组自己的近代赛套牌，还是想要再好好轮抽几场？那你请务必试试最近刚在售前赛上推行的促销活动：提前领取预购的补充包盒！

当然，你也会获得「买一盒」赠卡[autocard]躁乱风暴[/autocard]：

提前领取预购的补充包盒带回家中（或当场全部打开！），现在于售前赛当天即可办到！联系你的 当地店家 了解详情！

机制新篇

你可能已经注意到了，在 摩登新篇阅读这篇文章！整个系列当中有超过40种机制，因此大家都需要特别留意。这还没算上雪境主题和每一包中都会有的雪境地！

因此，如果你想知道本系列中每种机制的运作方式，请查阅 摩登新篇 系列的机制术语大全和常见问题集！本系列牌张之间的互动势必带来各种稀奇古怪的问题，相信这两篇文章能够为各位牌手解开疑惑。

崭新视角

在我们过往发行的各种延伸系列当中，这个系列算得上最令人兴奋的一个系列。想想其中的致敬元素、直接扩充近代赛用牌、许多可用来增强指挥官套牌的牌张（还有乐趣无穷的限制赛制），相信大家一定能度过一段美好时光。快来一起庆祝吧！

集结你的好友，重新浏览一遍 牌图集合，确保自己已在 你当地的店家预先报名，准备享受售前赛的欢乐吧！

想知道有哪些值得期待的内容？有任何想法或问题？请记得告诉我！我很希望听到您的消息！你可以发推给我来与我取得联系，在Instagram上给我发信息，给我发邮件，或到我的Tumblr上来向我提问。我一定会每条都看！

祝你玩得愉快～尽享 摩登新篇带来的乐趣！

～Gavin

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