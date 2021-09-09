致我亲爱的朋友 瓦垂格，

很遗憾我必须写这封信，但我得面对现实。白昼已输给了那进犯的黑夜。

这个秋天，各省都变得比以往更干冷，收成也更惨淡。夜晚在南瓜田与凯锡革森林的最后一批叶片上留下一层薄霜。自从癫狂劫结束后那些长了触手的惊惧兽已不复见，而哭号之母也平静地沉眠于月亮背面。但我曾听闻农民低语着从那时起的异象，出了错的时辰，歪曲的黑暗形貌。

恐怕并非一切都在癫狂劫后恢复正常。在这个世界上，总是有人会利用黑暗。

当然，我听见夜晚的嚎叫声。起初，凯锡革人称之为来自席嘉妲的祝福，那些嚎叫从癫狂劫起总是销声匿迹，宛如对一颗冷漠月亮的寂寞悲叹。但次数愈来愈多，狼嚎回荡倍增，既饱满、强烈又渴望，那是来自蛮野喉咙的合唱。

狼人正以他们的方式庆祝。他们在清爽的空气中庆祝其炎热气息，他们鼻孔中的鲜肉气味，还有随着月亮现踪而弯曲的骨骼。他们欢庆夜晚将白昼限缩在逐渐减少的时数内，而且他们相信夜晚很快将由他们主宰。

在我写这封信的同时，我听见我的狼群在后方的树林里呜咽。我感觉到它们急切地抓耙着地面，以及随着它们望向漆黑的沃文森时加快的心跳。我知道它们感觉到了狼嚎的呼唤，因为我也感觉到了。我们必须找到方法来修正一切，而且要快。

你永远的朋友，

雅琳

欢迎回到依尼翠，一个充满狼人、吸血鬼，还有其他在黑暗中出没的生物的冷冽时空。想要阅读关于依尼翠时空内外的一切吗？你可以在此参阅我们初次造访时的鹏洛客指南。

就让我们回顾一下最近发生了什么事吧：

之前 …

由Jaime Jones作画

远古鹏洛客娜希丽与索霖之间的毁灭性私仇从很久以前开始。在一场激烈的争执中，索霖狠心地把娜希丽关在一座魔法牢笼里，于是她便在此待上了几世纪。两年前，随着重获自由的娜希丽为了复仇而将奥札奇泰坦伊莫库引诱至索霖的故乡时空依尼翠，这份私仇也来到了高峰。

伊莫库的存在释出一片疯狂浪潮，在每个层面扭曲了这个时空。村民们经历了精神异象与身体变异。原本为人类守护者的天使则发疯并且在大天使艾维欣的带领下对人们进行可怕的审讯。曾经身为人们希望与安全的坚毅象征，艾维欣被她的创造者索霖痛心地消灭。

一群被称为守护者的英勇鹏洛客前来帮助依尼翠。死灵术士莉莲娜召唤殭尸大军来协助对抗奥札奇的惊惧兽浪潮，而其他人则联手将伊莫库困在依尼翠的月亮内，该月亮完全由一种被称作月银的魔法物质构成。

癫狂劫

现在人们将这一连串的可怕事件称为"癫狂劫"。这个名词本身就是一种礼貌性的委婉说法。没有人想再经历一次那时期的骇人回忆，于是在一场合宜的对话中，"癫狂劫"就成了合乎礼节的说法。

艾维欣与席嘉妲

由Howard Lyon作画

虽然伊莫库带来的疯狂已消散，但它却被一种新的不安感所取代。依尼翠的人类再次于艾维欣的缺席下面对黑夜。现在他们的想法转向过去－古老的传统，古老的保护法，古老的恐惧。

有些依尼翠的居民开始向大天使席嘉妲祈祷，她是癫狂劫之后最强大的天使。席嘉妲是少数从未屈服于伊莫库影响力的天使之一，而且她英勇地替人类抵挡奥札奇怪物。她尽力担起艾维欣的角色，回应来自迷途与临危人士的热切祈祷。人们赋予她许多称号：真知席嘉妲、暗影克星席嘉妲、迷途者救星席嘉妲。

艾维欣颈环，其教会的象征物

在各个省份里，村民们主动以粗糙、手工的方式修补扭曲的艾维欣象征物。长形的弯曲石头已被打碎，人们便将这些碎石用于修复工作。今日的墓碑、教堂祭祠，以及路旁的纪念碑都展示了复原的艾维欣象征物。每一件都是以粗糙的手工石艺修补：用水泥填补裂口或以铁丝和麻绳捆绑。它们是希望与自立自强的象征－即便没有天使前来修正这个世界，人们已挺身而出修复其能力范围内的事物。

月亮干扰

一旦伊莫库被放逐至月亮后，由禁锢咒于其表面形成的巨大符画终于从眼前消逝。不过，这个奥札奇依然停驻于内，静静地沉眠。许多著名的占星术士与曙鹿集群的女巫相信这位宇宙泰坦的存在可能与依尼翠最近的难题相关。

依尼翠的日夜周期正逐渐变暗。阳光渐弱，夜晚愈来愈长，还有一层冷冽的霜降临这个世界。更多的黑夜就表示有更多来自狼人、吸血鬼，以及其他骇人生物的袭击，它们在永夜的创造中都拥有既得利益 …

托瓦拉的嚎群

由Chris Rahn作画

狼人首领托瓦拉曾经率领蒙卓嚎群。他的嚎群和其他的嚎群解散，在艾维欣重获自由后被天使们驱离与猎捕。现在，在癫狂劫过后持续滋长的黑暗中，托瓦拉发现了再次掌权的机会。由狼人族群的一种强烈骄傲感驱使，他设法统一并领导所有嚎群。他代表了拥抱内心凶残野兽的自由，于是许多狼人便离开他们的人类家园并加入他的团队。一旦他拥有强大狼群的支持，他就会阻止曙鹿集群以及任何想把阳光带回来的人。

怖狼系狼人

由Chris Rahn作画

异月的强大影响力产生了被称作怖狼的新品种狼人。这些狼人的人类形态格外高大，瘦长的身形配上阴沉的外貌。他们不信任其他人，会用他们凹陷的圆眼睛上下打量陌生人，同时显得既多疑又厌烦。他们的狼人型态比其他狼人更壮硕，拥有传说般的力量。他们能够用爪子粉碎岩石并且轻轻一咬就折断了骨头，据说他们甚至还能甩开受福银器。怖狼系狼人是托瓦拉的重要成员，也是他团队里真正的力量。

祝仪巫婆

在艾维欣出现之前的时代里，有一小部分群集和德鲁伊教派在各省进行民俗魔法。他们施行古老的祝仪魔法与自然仪式以增加农作收成，于婚礼中赐福，以及保护家庭不受黑夜生物侵扰。被称为祝仪巫婆或简称为巫婆，这些传统的施行者多半为隐者与黜人，但她们的传统却同时深入了城镇与村落。

当艾维欣被创造后，村民转而向她祈求保护，祝仪魔法则日渐式微。祝仪巫婆集群消失或遭世人遗忘。今日，有更多省份居民回头寻求传统手段，而古老的集群也再次集会，尤其是在凯锡革和涅非利亚。

曙鹿集群

由Bryan Sola作画

其中一群规模较小的祝仪巫婆被称为曙鹿集群，她们是致力于自然与社群的集团。在过去的两年内，她们于凯蒂妲首领的率领下再次开始集会，大部分的成员都来自纳特丘邻近的小镇。她们在各处看见灵性的迹象并且专注于复甦古老的收成节传统。

收成节

在一个不保证你能存活的世界里，生命是值得庆祝的。收成节是一个古老的庆典，在艾维欣教会创立前每年都会庆祝生命与社群。村民以盛宴、舞蹈、歌曲、咏颂、面具、营火，以及柳条肖像来纪念一年一度的收成节。曙鹿集群相信这个节庆对于施行让依尼翠的日夜平衡复原的仪式至关重要。

沃文森的树林在蜡烛、提灯，以及魔法火光的照耀下闪闪发光。纸条与缎带装饰着树枝。沿着道路前往收成节的旅人也能看见柳树上"飘着"狼人、殭尸、吸血鬼，以及其他可怕生物的肖像，它们将在节庆期间被人们得意又轻蔑地烧毁。

穹天仪

由几世纪前的祝仪巫婆们所造，穹天仪是位于沃文森中央的一座天文仪器。它的目的是用来追踪星辰与月亮的移动轨迹。凯蒂妲和曙鹿集群相信她能够使用一道咒语来回复日夜平衡，但那需要启动穹天仪。为了达成这个目的，一个位于穹天仪中心且被称作旭金锁的装置必须要跟一个被称为月银钥的附魔受福银质物品结合。遗憾的是，月银钥已经遗失了好几世代 …

瑟班遗迹 基沙的大冒险！

由Karla Ortiz作画

致最亲爱的弟弟，

虽然我极为享受没有你消息的日子，我认为在你面前炫耀我的成就的价值远胜过我们两年来幸福的沉默。或许你那阴森的女友，叫莉莲娜威斯或什么的，把你甩了，她却留下了她所有的玩具：那一大群被她召唤来对抗触手玩意的殭尸。我不知道发生了什么事，不过她把它们全留在瑟班的街上游荡。人们害怕极了，于是他们全跑光。这实在太好笑了！

我不是个会挑剔礼物的人，因此我就照单全收了。现在我拥有一群殭尸军队和一整座城市。我住在毁损最少的建筑里的一个最豪华的房间内，而且我一点也不想念我们的游戏。我甚至还多了个追求者可以供我征讨。他的名字叫威尔伯，而且我厌恶他，不过在我（再次）杀了他之前获得一点关注也不错。

噢，怎么了？你和一个脾气暴躁的老头同住而且在过去两年里一事无成？真可悲。我让一个食尸鬼替我送这封信而且我命令它除了哭号以外什么也不能做，只为了展示我对你有多悲伤。

请尽快回信，

基沙

尾声

想要更深入了解依尼翠：暗夜猎踪的故事吗？请参阅每周于MTGstory.com推出的依尼翠：暗夜猎踪网路小说。此外，你也能在下周刊登的专文里学到更多关于依尼翠传奇角色的背景。几个月后我们将带着能让你真正深入探究的依尼翠：腥红婚誓文章与你见面。更确切地说，如果我们都能撑过永夜的话 …

依尼翠：暗夜猎踪系列致谢名单

可于产品页面底下查看依尼翠：暗夜猎踪的系列致谢名单。