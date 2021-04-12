上课！

欢迎来到斯翠海文大学。万智牌随着本系列来到一个全新世界：满是考试、老师与巧计。斯翠海文的茂典阁中甚至还珍藏有来自多重宇宙各处的强力咒语，此地正是你磨练施咒技艺的最佳去处。

换用常见的万智牌说法：这就意味着有许多新牌！而售前赛周末就是你首次有机会亲身体验它们的场合。售前赛周末会有什么活动？又如何能够加入其中？且听我慢慢道来！

如果比起读文章，你更喜欢看影片的话，也可以直接在我的Youtube频道Good Morning Magic上观看视频：

不然的话，就请继续阅读本指南接下来的内容，了解所需资讯。跟上进度！

寻找海文所在

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌周末活动。

在售前赛上，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。就算你是在家里（而非牌店），也别忘记你是在跟全世界许多人一同居家娱乐，而这独特经验也会成为全球体验与交流的一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解斯翠海文有什么新奇之处。但如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽然过往售前赛都是店内赛事，但在COVID-19疫情期间，牌手能够购买售前组合回家娱乐。实际上我们也推荐各位如此进行售前赛。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

如果你因故无法亲自前往本地牌店，你还可以在《万智牌：竞技场》上参加售前赛！游戏中也会提供现开赛事，你仍能在其中享受完整的万智牌愉快体验。另一方面，如果你还没尝试过《万智牌：竞技场》，现在也是加入的最佳时机。

很好，让我们看下去。你选好了店家，也已经看过斯翠海文：魔法学校牌图集合中的牌张全貌。

你已经准备就绪，可以随时入读斯翠海文大学！现在该来打开补充包了！

欢迎来到学校

斯翠海文系列主轴是五所学院，而每所学院各代表一个双色组合。在此建议各位先简要了解一下各所学院的专长，相信会对你的售前赛体验会有莫大裨益。为什么？因为在售前赛上，你需要选择并加入一所学院！

你会从这五所学院当中选择一所，并收到一份为该学院量身订做的售前组合。虽然这不是说你非得使用对应的颜色组合不可，但其间内容会让你在选色上有所助力。你能够选读的学院有：

如果想要进一步了解各学院的资讯，请移步阅读这篇文章。还不确定要入读哪所学院？来这里做个测试看看吧！

这确实挺困难～还请各位务必仔细考虑，明智选择。

在你下定决心后，就可以入手相应的售前组合了！（再次提醒，请先与店家确认报名事宜：他们每个学院可能数量有限。）其中都有什么东西呢？

在此假设你跟我一样选择了银毫学院。

首先，你会在包装里面找到五包斯翠海文：魔法学校轮抽补充包和一包学院补充包～这包特殊补充包能够帮助你拿到所选学院的牌张，以及一张相应颜色的稀有或秘稀牌。

此外，你还能得到一张售前赛纪念闪卡～这可能是本系列任何一张稀有或秘稀牌！

除了牌张之外，包装盒内还有其他好东西：一个酷炫的Spindown生命计数器，一张《万智牌：竞技场》代码卡，一份简介……百闻不如一见，我们打开一个售前组合来看看吧！

所谓学海无涯苦作舟～接下来就让我们开始组牌吧！

图中靠前的就是补充包。首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色，并加入23张左右的咒语。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你如何才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放热切新生，但通常不会急着在第三回合立刻施放光耀反抗。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

若想了解具体作法，我在上文的视频当中做了示范，不妨前去看看。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其他咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里，查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17到18张地牌对上23到22张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

神秘魔法

斯翠海文秘典遍录整个多重宇宙的各式咒语～斯翠海文的补充包也是如此！斯翠海文当中一个变化便是每个补充包中都有一张秘典牌。它们边框与普通牌张不尽相同～且通常也是过往系列的标志牌张。

这些牌全都可以在限制赛中使用，所以只要你开到它们就能够加入套牌当中！秘典牌总共有63种不同牌张。在限制赛之外，它们就只能在原本可用的赛制中使用。

用出它们不仅能让双方眼前一亮，同时让你怀念起过往时光。希望你会喜欢！

除此之外，我们的补充包添趣计划仍在本系列中继续，以下便是一些醒目的异画牌张。

举例来说，无边框的鹏洛客，像是这些！

如果想要了解能够从斯翠海文产品中得到哪些特殊处理的牌张，不妨前往此处阅读《收集斯翠海文：魔法学校》。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法在店内游戏，要怎么做？

当然，我们还有《万智牌：竞技场》和万智牌线上版，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。不过还有一种玩法是通过电话和摄像头来玩！

想我当年小时候，我还跟朋友打电话来对战万智牌呢。如你所想，我们碰到的一个问题是：记住所有牌是个大难题，而用到新牌的售前赛尤甚！

但如今我们的时代已大不相同～网络摄像头随处可见。

根据你和朋友手中设备的情况，有很多种方法可以实现网络万智牌对战。我热情推荐其中一个平台：SpellTable。SpellTable自带生命记录功能和牌张辨识功能，且除了通过电脑摄像头之外还能够利用手机进行游戏！使用起来也非常简单：用威世智帐号登入，大功告成。有部分店铺还将在SpellTable上举办远程售前赛！各位如有兴趣不妨自行前往SpellTable.com一探究竟。同时别忘了接洽当地店家了解有无组织赛事。

整盒带走

当你到店家购买售前组合时，也许还可以顺便看看其他产品～例如补充包盒！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

指挥官（2021版）也将与斯翠海文同步发售，这次更包含五副指挥官套牌！也请务必咨询店家了解相关产品。

斯翠海文机制

斯翠海文带来了大量机制，包括可以从游戏外加入手牌的课程牌，以及魔艺这一全新关键字。它们是如何运作的？来看看Matt Tabak制作的这些机制视频。

期末考试

我们过往从未设计过类似世界，且对于我这样自幼便流连各式魔法学校故事的人来说，见到这个系列就仿佛找到了归宿。希望各位能够享受我们创造的这个世界～同时在其间找到万智魔法荟萃！

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很期盼听到各位的反馈！

希望各位都喜欢斯翠海文的预览内容，且不论你在何处对战、如何游戏，都能玩得开心！课堂上见！

Gavin

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