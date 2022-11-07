欢迎阅读兄弟之战售前赛入门！

是时候整备好机甲，投身这场万智牌历史上最著名战事。售前赛是我最喜欢的万智牌赛事～无论你是初出茅庐的新手，或是久经沙场的老将，都非常适合参与其中。这类赛事旨在庆祝新系列上市，如果你此前从未参加过万智牌赛事，售前赛正是你初试身手的绝佳场合。兄弟之战售前赛将于11月11-17日展开，欢迎大家来到赛场，亲身感受！

如果你想了解万智牌的玩法，我推荐以下这些资源：

此外，如果你在寻找能参赛的店，我推荐使用方便的店家与赛事搜寻器。只需输入你的位置，它就会显示你附近的店家。

找到地方后，请务必联系他们进行预报名。售前赛颇受欢迎，你也不想到时因为人满为患而吃到闭门羹吧。

如果你更愿意用看的方式了解售前赛，我还准备了这篇文章的配套视频，欢迎来“Good Morning Magic”了解：

售前赛为什么这么棒？为什么要参加售前赛？我们来深入聊聊！

备战售前

想象一下从全新系列的补充包中亲手撕出新牌那种与众不同的美妙感觉～而你在售前赛上做的，就正是这些。每个人都站在同一条起跑线上：新系列的牌张没有人能在售前赛之前拿到，赛场上大家都是首次去探索牌张相互之间搭配效果。

整个售前赛的氛围都很不一样。大家多是抱着轻松愉悦地心情打开自己的补充包，时而为自己得到的酷炫卡牌而感叹，时而为首次发现有趣组合技而欣喜。

售前赛最棒的一点是，这环境非常适合你顺利体验自己的首场赛事。即使你是个纯新人，你也可以获得店里其他人的帮助，让你度过一段美妙时光。

这系列剧情有什么新动向？简单说来，我们试图穿越时空回到过去，亲历万智牌最具标志性的一段故事发展～兄弟之战。克撒和米斯拉兄弟阋墙，相继投入神器大军相互厮杀，只为一争高下。最后成了一场旷世之争！

你要从家里带上一副套牌去吗？不需要！在售前赛上，你参加的赛制叫 现开赛。这个名字很直白：你要现场打开六包兄弟之战补充包，然后用里面的牌构组一副套牌。它让你体验新系列及其内容。你要查看每一张牌，从普通牌到稀有牌，然后构组出最好的套牌。

究竟该怎么做？就让我来介绍一下。

组合出击

你在售前赛当天到场后，会获得一个如下的售前组合：你可能会拿到一副克撒的售前组合：

或一个米斯拉的售前组合！

不过无论你拿到的是哪种，在比赛过程上都没有区别～这次的组合中没有主题牌张或类似物品。虽然这两者外观上有不少细节之处值得留意，但暂时还不需要放在心上。

售前组合里面内容丰富：例如一颗帮助你记录生命的Spindown 20面骰子，一张列有相关信息和提示的有趣简介，但最重要的莫过于这六包轮抽补充包：

你要打开这些补充包，然后获得一叠牌。其中有一张带有戳记的售前赛牌，你可以使用它～务必把那张牌拿出来。然后你要构组套牌。

从哪里开始呢？

首先，你要弄清楚自己要做什么。在现开赛中，你要组出的是一副40张的套牌～不是60或100张。你可以根据需要加入任意数量的基本地，这些地由店家提供。

从经验上来说，使用17个地比较好。那么，以此推算， 你只要从开到的牌里 选择要用的23张非地牌。那么这就是目标：找到23张要使用的牌。

听起来简单多了。那怎么继续呢？

我做的第一件事情是按照颜色排列你的牌。分成八堆：每个颜色放一堆，所有多色牌放一堆，神器放一堆，地放一堆。在你分类的过程中，将有机会细看每一张牌，找出自己感兴趣的。

你可能想要把颜色减少到只剩两种。你有时可以混入第三色：以两种颜色为主轴，再加入一些第三色的强牌或额外费用，但这次我就会专注于你所选择的两色上面。虽然你可以依照任何标准来选择颜色～比如说你就是喜欢这些颜色～但应该留意以下三点：

这些颜色里有你很想用的强大稀有牌

许多去除牌（能消灭或用别的方法处理对手生物的牌。）

躲避式异能（在现开赛中，飞行生物或者其他不易被阻挡的牌能助你赢下许多对局。）

此外，还有一点需特别留意的，便是之间具有协同作用的牌张和多色牌。兄弟之战系列中每组双色组合都有自己的主题，详细了解或许能帮助你决定要利用哪些颜色。

选定颜色后，接下来就需要慎重考虑法术力曲线了。这能帮你确保对局的每回合都有生物可以施放。如果所有生物的费用都是六点法术力，你在使用生物上就会落后于对手，如果所有生物的费用都是两点法术力，你在游戏后期就会被对手超越。

下面便是检查法术力曲线的方法，供各位参考。首先，将你的生物按照法术力费用的顺序，从左到右排开。于是就会先摆出所有一费的生物，然后是所有二费的生物，以此类推。此时仅需排出你一有足够法术力便会立即施放的非生物牌～举例来说，你可能会在第二回合就使用武具，所以它算作两费牌，但是你可能不会在第二回合就使用去除咒语。

由于兄弟之战引入了试作机制，因此这一步会稍微有些复杂。下面便是一张具试作异能之牌张示例：

这类牌会让牌手做个选择：是要支付较便宜的法术力，来得到一个小型生物；或是支付全额费用，好让大身材版本派上用场。总的来说，在排列法术力曲线时，我会倾向于利用这类牌的便宜费用版本来确定其位置～毕竟这是你最早能够施放它的时机。尽管如此，也请相信自己的判断。举例来说，如果你原本就不打算在你的套牌中试作某东西，那就利用它的全额法术力来排序。

限制赛上，我通常会确保我套牌的法术力曲线排列如下～不过这也仅是一般指引：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4-6张

3点法术力：3-5张

4点法术力：2-4张

5点法术力：1-3张

6点及更多法术力：0-2张

一旦做好上述规划，便可以加入非生物咒语。你可能想使用所有去除咒语来解决对手的生物。此外，最好也能加入一些能在瞬间时机增大你生物，或是各类能让你抓牌的牌张。你可以尝试加入你觉得各种在套牌里运作良好的牌。

这就算完成了！做完所有这些后，你就有了一副40张的套牌。尽管你能够使用超过40张的套牌，但我强列建议你不要这么做：超过40张之后，你用的每一张牌都会降低你抓到最好牌的几率。

以上便是现开套牌的构组方法。但我们又会看到哪些机制？就让我来快速介绍一下。

兄弟之战机制

兄弟之战当中富含各类新老机制，从复出的破坟，再到全新的试作，不一而足。

甚至就连狂野的融合，也在本系列中再度登场：你可以将两张牌（当然得两者都在战场上）组合一体，形成一张更大的牌！来看看护城勋爵克撒和强能石与弱能石：

翻面 翻面

若要详细了解各项机制及其运作方式，敬请参阅Matt Tabak的兄弟之战机制文章。

史诗售前

售前赛已近在眼前，11月11-17日就即将打响。快在你当地的游戏店内登记报名，前往兄弟之战牌图集合看看其间牌张，准备度过一段快乐时光。

噢，还有一件事～你现在还可以预订整盒补充包，并在售前赛上领取。如果你想打完比赛后顺便把一些兄弟之战产品带回家，那就千万别忘先跟店家垂询购买方式。

希望这篇文章能在售前赛旅途上帮到你！跟往常一样，如果你有任何问题，可以在Twitter、Instagram、TikTok或YouTube上联系我～我一向乐于倾听大家的意见。

希望大家喜欢这段溯往经历，祝各位玩得开心！

Gavin

邮箱：BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram：GavinVerhey

TikTok：@GavinVerhey

Tumblr：GavInsight

Twitter：@GavinVerhey

YouTube：Good Morning Magic