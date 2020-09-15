冒险时间到！

我们再次回到了赞迪卡～万智牌中这一深受牌手喜爱的世界。

这里充满狂野法力、跌宕冒险，还藏有众多珍宝等待大胆的你前来发现。

如果你曾来过赞迪卡，这次重返真的能让你感到家的温暖～毕竟奥札奇已一去不返。如果你此前从未去过赞迪卡，那也不用担心～眼下是造访该处的绝佳时机！

那迈出踏足未知之地的第一步最好的方法是？当然是售前赛！

要想亲身体验新系列牌张的乐趣，售前赛是你的最早机会。售前赛上会遇到什么，又该如何参加呢？

如果你更喜欢用看的而不是用读的，那你大可直接观看以下影片。我会在其中详细解说赛事流程，甚至还会亲自打开一盒全新的售前组合：

如果你更喜欢读的话，让我们继续。这就开始！

踏进赞迪卡

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌赛事。

在售前赛上，你可以首次尝试新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并首次游戏。就算你是在家里打开全新系列，你也是跟全世界许多人一起做这件事情，你的体验也会成为全球牌手游戏体验和交流之一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解赞迪卡再起有什么新奇之处。但如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽说以往的传统售前赛是在店内举办，但这次由于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，我们也推出了特别安排：牌手可以购买售前组合回家游戏！实际上我们也推荐各位如此进行售前赛。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

如果你因故无法亲自前往本地牌店，你还可以在《万智牌：竞技场》上参加售前赛！游戏中也会提供现开赛事，你仍能在其中享受完整的万智牌愉快体验。另一方面，如果你还没尝试过《万智牌：竞技场》，现在也是加入的最佳时机。

很好，让我们看下去。你选好了店家，并也已经看过赞迪卡再起牌图集合中牌张全貌。

万事俱备！现在该来打开补充包了！

准备再起

好。假设你最终拿到了售前组合。你会得到什么呢？

你手中的盒子会长成这样：

里面有六包赞迪卡再起补充包……以及一张印有日期的随机稀有牌或秘稀牌闪卡～这就是你的售前赛纪念闪卡，可能是本系列任何一张稀有或秘稀牌！

当然里面还有其他好东西～例如帮你记录生命的Spindown生命计数器。说了这么多，不如我们亲自打开一盒售前组合来看看吧！

太棒了！这就有了许多能在冒险中派上用场的充实装备。

当然最重要的还是这些补充包。就让我们来聊聊接下来要怎么做！

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色，并加入23张左右的咒语。（赞迪卡再起会让这点有些许变数，详情我稍后解释。）偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放探险队治疗师，但通常不会急着在第二回合立刻施放消除魔障。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里，查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

我前面提到的变数，就是赞迪卡再起这个系列中含有模式双面牌。这类牌中有部分一面是地，另一面则是非地。例如：

这些牌要怎么分类呢？地？生物？还是其他？

虽然每张牌的情况各不相同，但我通常都会把它们归作地～毕竟你总是可以将它们当作地打出。不过，如果我要在套牌中加入这类牌，那我会确保其中总共有18张地，且如果我用了超过三张，则我就会开始留意套牌中有多少地须横置进战场。总的来说，由于这赛制有地落，加入更多地也能有好的效果，因此以18张地为基础是个合理选择。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17到18张地牌对上22到23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般也会这么选择。而赞迪卡再起更带来了些许变数，因此请务必参考上文的心得。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用二、三、四以及五点法术力的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

奇异宝藏

从艾卓王权开始，我们首度推出了「补充包添趣」计划，在补充包内封入特定牌张的异画或特别版本。赞迪卡再起也将继续为补充包添趣！

本系列中的地落牌都可能会出现特色牌框版本，且其插画还会有所不同！这次的设计灵感来自旅游海报，志在展示此地炫酷和独特的一面，像是：

另外说到大地的力量，本系列中最引人注目的，莫过于这六张模式双面地。这些地也有全图版本，在补充包中等你来发现。这些地是：

翻面 翻面 翻面

翻面 翻面 翻面

真是美不胜收！

此外，你还有机会从补充包中开到本系列鹏洛客牌的特殊无边版本：

以上牌张都会在补充包中出现！

另外，宽图牌张也将继续在Collector Booster（聚珍补充包）中登场！像是：

万般精彩，要加上这最后一项才算完满：本系列中还有一系列饰以特殊远探边框的重印地牌，能够从盒顶赠卡和聚珍补充包中得到。每份远探盒顶赠卡内含有一张牌，而这可能是30张万智牌历史上最激动人心的地牌其中之一～没错，其中也包括了全部十张找地地。且看这组对色找地地组合的漂亮画面吧：

没错，赞迪卡再起系列满是各式精彩好物，更不乏令人眼前一亮的特色版本。

如果你对这些牌张及其特色版本感兴趣，不妨前往阅读Mike Turian的《收集赞迪卡再起》一文。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法在店内游戏，要怎么做？

当然，我们还有《万智牌：竞技场》和万智牌线上版，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。不过还有一种玩法是通过电话和摄像头来玩！

想我当年小时候，我还跟朋友打电话来对战万智牌呢。如你所想，我们碰到的一个问题是：记住所有牌是个大难题，而用到新牌的售前赛尤甚！

但如今我们的时代已大不相同～网络摄像头随处可见，笔记本乃至手机上都能方便用到！

根据你和朋友手中设备的情况，有很多种方法可以实现网络万智牌对战。感兴趣的话，不妨前往阅读我这篇关于用摄像头玩万智牌的文章，其中包含了一切搭建对战环境的技巧～加上诸如Discord、Google Hangouts和Spelltable.com等平台，如今摄像头对战也变得越来越方便。

领取奖赏

当你到店家购买售前组合时，也许还可以顺便看看其他产品～例如补充包盒！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

赞迪卡再起还有两副指挥官套牌！也请务必咨询店家了解相关产品。

赞迪卡再起机制

赞迪卡再起系列中有许多机制～既有地落这样的老朋友，也有新出现的冒险团！想要找人给你介绍一下吗？这里便是！

踏上冒险吧！

这已经是我们第三度造访赞迪卡～而能回到最原始的赞迪卡也让我兴奋异常。伴随着冒险团带来的部族配合，地牌的全新变化，还有种种外观精美的牌张（真的很多），赞迪卡再起充满竞争最佳系列的全部要素。

衷心希望你能喜欢这个系列。绝对充满惊喜！

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、Tiktok、Youtube联系我，还可以直接给我的邮箱BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很希望听到各位的反馈！

我希望你们都能喜欢赞迪卡再起的预览，并希望各位在游玩这系列时能够玩得开心！

Gavin

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