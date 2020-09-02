大家好！

欢迎来到赞迪卡再起的产品总览， 这个系列有一些我迫不及待想跟大家分享的很酷的焦点。另外做为额外的红利，我能实地探索空境并带回一些无比绝伦的寇族神器（来自神童 Jeff Carpenter）。作为一名看了很多赞赏旧东西电视剧的人，我将告诉你们它们（或许）分别是用来做什么的。

进入产品！

系列补充包

虽然轮抽补充包对于轮抽来说是最完美的产品，我们仍想要创造一种让打开这件事变得非常好玩的补充包—这为我们带来了系列补充包，光是从头看到尾就是一种享受。每包都被小心翼翼地打造，为了要带你开始一小段旅程—内含至多共计四张的稀有或秘稀牌的组合，及保证的一张闪卡收尾。

更详细的说明，你可以收看由Good Morning Magic 所制作的影片。或着，粗略的拆解是这样的：

至多 4 张稀有牌

每包有 1 张闪卡

每 4 包就会有一张来自 精选列表 的牌（我们下周会全部展示给大家）

的牌（我们下周会全部展示给大家） 也会有一些很酷的异框牌（稍后在轮抽补充包的章节里会有更多详情）

1 张插画牌（有 1/20 的机率会有闪的印章）

1 张衍生物或广告卡

总共 12 张游戏卡

系列补充包可以单个购买，或是一次购买一盒 30 包。每盒都会有一张远探盒顶赠卡，且还可以获得一张「买一盒」赠卡（送完为止）。下面将有更多细节！

我找到的第一个宝藏看来是一把折叠刀。或许它被用在早期的寇族作品「等待奥札奇」—一部被远古剧评评为「几乎无法观赏」的表演上？

轮抽补充包

轮抽补充包和过去没什么不同：它们依然是限制赛最好的选择。这次秘稀出现的机率要比平常高一点，但除此之外，你所得到的东西将和过去一样：10 张普通牌、3 张非普通牌、1 张稀有或秘稀牌、1 张全图基本地，以及 1 张衍生物/广告卡。大概会有三分之一的机会，其中一张普通牌会被一张任意稀有度的闪卡所取代。你也可能获得一张特色牌框的牌，或是一张令人兴奋的赞迪卡再起常规牌的异图版本。

如同2021 核心系列一样，你也可能在这个位置上看到无边框版本的牌！

Turn Over

轮抽补充包可以单个购买，或是一次购买一盒 36 包。每盒都会有一张远探盒顶赠卡，且还可以获得一张「买一盒」赠卡（送完为止）。让我们继续看下去。

我想这或许是远古的魔法武器。我找不到启动钮，但你所看到在「刀锋」末端的薄片或许可以放射出某种类型的能量光线。

聚珍补充包

Turn Over

聚珍补充包依然是高端的补充包，包含了赞迪卡再起.里那些最令人兴奋的牌。这也是唯一一个可以开到闪的远探牌的地方。让我们快速地浏览一下：

聚珍补充包内容

闪的远探牌、闪的特色牌框牌、闪的无边框牌，或是闪的宽图稀有或秘稀 1 闪的特色牌框普通或非普通牌 1 特色牌框或无边框的稀有或秘稀牌 1 特色牌框的普通或非普通牌 2 闪的稀有或秘稀牌 1 宽图的稀有或秘稀牌 1 闪的全图基本地 1 闪的非普通牌 2 闪的普通牌 5 闪的衍生物 1 总和 保证有的稀有牌 4 保证有的闪卡 11 保证有的异框牌 7

好东西真不少！聚珍补充包可以单个购买，或是一次购买一盒 12 包。每盒都会有两张远探盒顶赠卡，且还可以获得一张「买一盒」赠卡（送完为止）。信息就在后面！

某种类型的长柄扒子？

盒顶赠卡及「买一盒」赠卡

好的！让我们来聊聊购买整盒系列补充包、轮抽补充包和聚珍补充包时的额外红利！

远探盒顶赠卡

每张远探盒顶赠卡都包含了 30 种万智牌历史上最令人兴奋的地牌—没错，你可以在这里找到全部十种的找地地。虽然盒顶赠卡不是闪卡，但它们都有经过特殊的上光处理。每张都有全新的插画及绚烂的远探牌框，以及属于自己的系列符号—这些牌将 不能 在标准赛中使用。每一盒系列补充包或轮抽补充包里都会有一张这种上光的盒顶赠卡，而每一盒聚珍补充包里将会有两张。（如果你想要闪卡的版本，它们将会只在聚珍补充包里出现。）

「买一盒」赠卡

如果你从本地的 WPN 店家购买了一盒补充包，你将会获得异画的空境法皇奥拉（送完为止）。这是关于他介绍的第一部份：

奥拉是一名寇族的僧侣，与远古的寇族文明有很深的连结。他的生命满怀对过去的敬畏，并透过多个遗迹了解了自己的能力。随着时间，他成为僧侣中的大师，挤身赞迪卡中顶尖的行列。讽刺的是，过往夺走了所有属于他的东西。当奥札奇回归之时，他在斗争之中失去了家庭。

可怜的奥拉，持续关注DailyMTG.com 来了解更多与他有关的故事。

我想这就只是一条很时尚的皮带，我需要一个写着「人类」的耀眼扣环。

指挥官套牌

就像依克黎：巨兽时空一样，赞迪卡再起也会发行配合主题的指挥官套牌。但和依克黎不同的是，这次只有两副套牌，而它们同属一个类似的位置—这个位置以前是鹏洛客套牌。这些指挥官套牌比起「每年发售」的那些有着较少的新牌，但依然包含了很多强力的牌张，售价也比过去来得低，是一个很好进入新赛制的门坎，或适合只想尝试新东西的人。

在这部远古巨著破损的页面里，记录了一些有趣的轶事。你知道Ahira在暑假的时候亲了Zenah吗？！

售前组合

和每个主要系列的上市一样，赞迪卡再起也有自己的售前组合。每个组合都含有6 包轮抽补充包，1张印有日期的闪卡，一份简介以及一个 20 面骰子。在这个系列里，我们调整了 20 面骰数字的位置，让它变得更直观且使用起来更容易。

要怎么拿到售前组合？快去你的本地店家吧！依据你所住的地方，有些店会举办售前现开赛—一个超棒的、能体验新系列并尽早摸到新牌的方式。如果你的本地店家现在并没有举办活动，你依然可以拿一个回家玩。不管是哪一种，都可以用我们的店家搜寻器来找到离你最近的 WPN 店家。

我无法推测这样的一个装置是做什么用的，或许只是个小朋友的玩具？

套装和GIFT EDITION

我们来到了产品预览旅程的最后一站：套装。如果你只想要一些牌而不想购买整盒补充包，套装将是最适合你的产品。每个套装包含了：

10 包轮抽补充包

20 张闪的基本地（常规牌框）

20 张基本地（常规牌框）

1 (card preview coming soon!)

1 个大型20面骰子

1 个牌张的收藏盒

东西真不少！这绝对是一个很棒的起点来开始你赞迪卡再起的收藏。

GIFT EDITION

在我们去年发行艾卓的时候，我们也同时发行了套装的「Gift Edition」，而现在看似又到了同样的时间。赞迪卡再起套装：Gift Edition将会包括所有一般套装有的内容，但再加上一些额外的东西。每个Gift Edition会包含：

1 包聚珍补充包

10 包轮抽补充包

20 张闪的基本地（一般牌框）

20 张基本地（一般牌框）

1 (card preview coming soon!)

1 个不同样色的大型20面骰子

1 个超级闪亮的牌张收藏盒

这绝对是一个很棒的礼物！

我相信这就是上古传说里的宝刀，遗憾的是利用它力量的秘密已经随着时间遗失了。

总结

看来我们成功总结了空境里的一切！我想你已经无可救药。谢谢大家和我一起探索赞迪卡再起里的秘密，我们下次见！