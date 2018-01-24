华特莉

华特莉龇牙咧嘴地咒骂着，一边开始穿越丛林朝远方的欧拉兹卡黄金城墙跑去。

她勉强能看出安戈斯那笨重的身形正在通过前方浓密的雨林，而在周围两侧，她看见熟悉的银色鳞片一闪而过。

「不准动！ 」华特莉咆哮着，她在空气中握紧了拳头，同时眼里闪过一道温暖的琥珀色光芒。 一瞬间，一只巨型恐龙便跃入视野中。 这只恐龙迅速地赶上安戈斯，然后轻松地把他撞倒并将他困在脚底下。

牛头怪沮丧地嘶吼着，而华特莉则驱使恐龙立刻吼回去。

安戈斯安静下来。 他正用力喘气并在恐龙的体重下咕哝着。

「你制伏他了吗？ 」一道年长的声音自华特莉后方传来。

提莎娜正从浓密的雨林里走出，脸上挂着一道狡黠的笑容。华特莉看见她后方站着数十个蓄势待发的人鱼轮廓。

华特莉点了点头。 「是的，我搞定他了。 谢谢你，提莎娜，」她回复道。

提莎娜把重心从一只脚移到另一只脚上。

华特莉使她激动的心平静下来。 她想着是否这位人鱼长老可能会再次跑开，而且如果提莎娜真的往黄金城冲的话，她也不确定自己是否应该把安戈斯丢在她的恐龙脚下然后跟着这个人鱼走。

「那么，我们的协议终止了吗？ 」华特莉以稳定的语调询问。

提莎娜摇了摇头。 「我聚集了我的部落。我们的协议依然成立。 既然黄金城已苏醒，它就是个信标。 其他人意图集结，受到它的光芒吸引－就跟你一样，小小飞蛾。 」

华特莉因另一波头痛浪潮而不停眨眼。 她无法接受这个蛾的比喻。

提莎娜走近，感到担忧。 「你不太舒服。 」

华特莉耸了耸肩。 「我没事。 我们愈靠近黄金城，我就愈常头痛，就这样。 」

「你跟那位海盗在相似的水流上漂移，」提莎娜神秘兮兮地说。 「当你窥视帷幕的另一侧时，你看见了什么？ 」

「我的锁链砸在你的脸上！ 」安戈斯从恐龙的脚下大喊着。华特莉轻挥了一下手腕，她的恐龙便把他推得更深入泥土中。

她转身，无视于安戈斯那含糊的响应叫喊。 「我听见来自其他世界的故事，」她对提莎娜说。

提莎娜把手放在华特莉肩上。 她的表情既安详又仁慈，宛如智能的化身。 「那么我们得确定你能够听到完整的故事呀，战士诗人。 」

华特莉感到惊讶不已。 她跪在安戈斯身旁，而他仍不停扭动试图从她的恐龙脚底下脱身。

「安戈斯，我很抱歉，但是我需要跟提莎娜走。 我们有协议在先。 」

安戈斯试着透过一张沾满黑土的脸孔朝她吼叫。

华特莉把手放在她的恐龙上并下达一道简短的指令。 「在三十分钟内就会放你出来。 我很抱歉！ 」

华特莉吹了一声口哨，接着一只短角龙便自雨林中快步朝她跑来。在她不得不听更多安戈斯那愤怒、含糊的反对意见之前，她轻松地攀上恐龙的背并跟着提莎娜一同出发。

提莎娜迅速跟上，骑乘着与之前相同的元素。

时间随着他们的逼近而变得漫长。 尖塔愈来愈近，太阳又爬得更高。 华特莉维持着快速的步伐以领先安戈斯，非常清楚后方与前方都存有危险。

这座城市的黄金反射了太阳光以及随之而来的热度，不久后，华特莉便眨着眼中的汗水穿过了黄金城的大门。

欧拉兹卡十分宏伟，是一幅充满了耀眼城墙与巨型雕刻品的城市景观。 华特莉曾想过这感觉是否就像归乡，但它感觉起来却反而像拜访一位远房亲戚。 它既熟悉又陌生，一个属于她的地方但却不是她应当存在之处。

提莎娜与华特莉沿着主要信道前进，经过了一排排数不尽的小巷与边街。 城墙虽然高耸，但他们仍能辨识出位于前方远处的一座中央建筑，而在华特莉的内心深处，她知道自己注定要进入那栋建筑。

透过眼角的余光，华特莉看见提莎娜指向了天空。

天空已变得跟河页岩一样漆黑，而浓密的云雾正如葬火黑烟般地自欧拉兹卡的主要尖塔上升起。 这个景象使华特莉感到惧怕不已。 「发生了什么事？ 」她在坐骑用力踩踏着塔前广场那纯净的黄金地砖时所发出的声响中大声问道。

前方的高塔看似将天空染上了一片墨黑。 华特莉惊呼了一声，看着一个躯体开始从塔顶坠落。

「不！ 」提莎娜朝右侧嚎吼，然后将伸长的双手在她面前拍击，同时华特莉感觉到一股巨大的魔法浪潮。 这个躯体下坠的速度变缓，然后在一道剧烈强风升起阻断坠落的同时停了下来，接着一张由尘土与树叶构成的毯子便包围了这个下坠的人，并且慢慢地停在地面上。 提莎娜的元素开始往高塔走去，把华特莉留在广场的另一侧。

华特莉呼喊提莎娜的名字，但她的声音却被一拥而上环绕着提莎娜和那个躯体的人鱼群淹没。

华特莉催促她的坐骑向前跑。 恐龙的脚步在黄金地砖上踩出了轻快的节奏，并在他们靠近这群担心的人鱼时逐渐变慢。 华特莉做了最坏的打算。身为一个战士，她自然对血块并不陌生，并且也为一幅骇人的景象做好了心理准备，但眼前的躯体却大部分毫发无伤，除了他下巴的一团血渍。

华特莉爬下坐骑并走近。 提莎娜正在向地面上的那个男子低语，同时其他多位人鱼则对他施放一道治疗咒语。

「库莫那，我们到这里了。 是谁在塔里？ 」

地面上的那个人鱼缓缓睁开眼睛。 他的肌肤比原本的状态更透明，随着他抬起头，一条血迹从他的嘴巴流到胸口。 「你认为是谁呢？ 」他低声说道。

华特莉面露怒容。 她上方的黑暗魔法脉动只可能代表暮影军团已经掌控了永生圣阳，明显地，也因此控制了这座城市。

提莎娜向身旁的人鱼下了一道简短的命令，然后便转头看着华特莉。

「联手拿下他们，」她说。 「然后我们再来解决黄金城所有权的问题。 」

华特莉露出笑容。

一声自远方传来的噪音吸引了她的注意。在这片可怕的阴郁天色中，她勉强能看出一群乌合之众正朝这座高塔冲来。 一个塞连飞在高空，一个紧抱着破旧帆布的眼熟女子则在底下冲锋，前方还有一个邋遢且看似疯癫的鬼怪。 这个鬼怪在半空中挥舞着一把比他自己还长的剑。他一边冲锋一边恣意尖啸。「我们要圣阳！ 我们要圣阳！ 」

「海盗，」提莎娜低声怒斥。 这位人鱼抓住华特莉的肩膀并把她拉上内侧的阶梯。

「赶快！ 」她大喊着，于是华特莉便照着做。

在她冲上高塔的同时，她的脚步拍打着一道稳健的节奏。

提莎娜紧跟在后。她紧抓着含有她所骑乘的元素的玉图腾。 阶梯看似没有尽头，每隔几步他们就能够透过一扇狭长的窗户看见外侧那阴郁、壮观的天空。 华特莉因费力而大口喘气，她的心脏正狂乱地试着跟上她的脚步。 随着她们愈爬愈高，她愈来愈觉得自己可能无法活着归返家园。

终于，阶梯来到尽头；位于塔顶的一扇巨大的门正半掩着。 入口信道是华特莉身高的四倍，而有那么一刻她感到目瞪口呆，震慑于她的先祖们所创造的宏伟建筑。

「恶棍！ 」提莎娜咆哮着，一边跃过华特莉冲入前方的房间。 华特莉看着她先用一只手把玉图腾扔进房里，接着开始用另一只手唤醒它。

华特莉迅速回到现实。晚点再赞叹吧。 现在先把吸血鬼赶出去。

她奔跑穿越门口并审视她周遭的环境。

这个房间既宽敞又通风。就像城里其他的每一处，它覆满了难以置信的精致材料，但在这里却是为了环绕地板中央的一件物品而建造。 在房间的中心有个被嵌在玉石地板里的圆盘。 这个圆盘的宽度就跟华特莉的身高一样，而且它在一个凶恶的征服者脚下散发着冰冷的白蓝色光芒。 另一个吸血鬼（法皇，她暂时想起了）就在附近，挑衅地举起了他的手杖。

「我是玛甘屠夫沃娜，永生圣阳属于暮影军团！ 」位在房间中央的那个女人嘶喊着。华特莉认出她就是丛林里那个满头大汗的吸血鬼。

华特莉瞥了一眼吸血鬼脚下的东西并倒抽了一口气。 就在那里，内嵌于耀眼的黄金地板中，一如既往地真实；那个圆盘只可能是永生圣阳。

华特莉惊讶地张大了嘴。 「他们把它放在地板里？！ 」

提莎娜早已选定她在房里的目标。 她的元素已再次变得巨大并猛冲撞上了站在永生圣阳上的沃娜。

华特莉则锁定站在永生圣阳外缘附近的男性法皇。 他垂下他的手杖并露出牙齿，接着华特莉便发动攻击。

她在横越房间朝他冲去的同时压低自己的重心。 这位吸血鬼僧侣把手张成爪状响应并俯身探向她的脸，但华特莉却跪了下来自他身旁滑过，并在她于冰冷的玉质地板上滑行的同时用刀斜切过他的脚踝。

法皇大声咆哮。 华特莉抓住他的长袍并将他扯到地上，而他的头撞上地面时发出的裂响声竟是惊人地响亮。 华特莉用右手把他固定住并用左手高举起她的刀。

「你！ 」房间另一头传来一道声音。 华特莉惊讶地抬起头，接着却被底下的法皇一脚踢中她的胸口。

华特莉以背部着地，身上的铠甲发出了强烈的撞击声。 她皱了一下眉，然后仰头与沃娜四目相接。

这位征服者露出自鸣得意的笑容并抬起一只具有锋利指甲的手，准备出击。 「我是罪人宰杀者以及欧拉兹卡征服者！ 」

漆黑、无味的烟雾翻腾笼罩了整个房间， 一波痛苦浪潮摧残着她的身体，华特莉放声嘶喊。 她吃力起身却再次倒下以手和膝盖贴地，她的肌肉不停颤抖并且也喘不过气来。 华特莉看着自己的手，却发现它已呈现紫色与棕色并看似带有活生生的瘀伤。

她的心中充满恐惧。 沃娜正在使用永生圣阳来操纵她的血液。

华特莉试着要寻找提莎娜，却看见那位人鱼长老被法皇拉到了地上。

「提莎娜！ 」华特莉大喊着，但这声惊叫却被她自己因流下她嘴唇的一股血流所发出的嘶喊声打断了。

沃娜大笑着走向最靠近华特莉的永生圣阳外缘处并跪了下来。

「怎么了？ 」她以一种徘徊不去的单调声音问道。「你觉得不舒服吗？ 」

突然间，一首歌传遍了整个房间。

是个男人的声音在歌唱，悦耳动听又轻柔。

华特莉僵住了，动弹不得。她发现沃娜也同样静止不动，提莎娜和那位法皇也是。

这首歌好美，以一种她无法辨识的方法使人着迷。 她必须走向它。 她必须更靠近它的源头。华特莉迅速转头，跌跌撞撞地挣脱了沃娜笨拙的抓攫，甚至连这个吸血鬼也开始寻找这首歌的来源。

有个人影正盘旋于窗户外，一边拍打着天蓝色的翅膀以保持腾空。 自始至终，他都在唱着一首比摇篮曲更抚慰人心并且比祷词更珍贵的曲调。

沃娜、提莎娜，以及法皇都在向前移动，为了更靠近这首不可思议的歌曲而不停推挤著。沃娜一路挤到前头，睁大了充满欲望的双眼。 在那里，与敞开的窗户只隔了一只手掌的距离，有一个全身覆满羽毛的塞连，一位来自好战者号的海盗，而紧抓着他的脖子的则是一只看似疯癫的鬼怪。

在华特莉心里的某处，她明白了接下来会发生什么事。 这只鬼怪往前跳到沃娜的脸上。

「暴力！ 」他大喊着。

歌曲止息，塞连跟着欢呼。 「攻击她的眼睛，布里奇！ 」

华特莉自恍惚状态中清醒过来，并趁沃娜尖声嘶喊的时候试图冲向永生圣阳。

鬼怪正在撕抓刮擦这个吸血鬼女子的脸，一直不停大笑着。

就在这个时候，地板开始震动并且华特莉听见一声巨响。 房间里的每一个人都转头查看这道声响的来源。

这个房间的黄金门板正平躺于地上，而站在它们上方且一边愤怒地嚎吼着的，就是安戈斯。

华特莉认出了烤肉般的味道，同时这个牛头怪则随手将烤焦的恐龙头扔向她，正是受她指派站在他上方的那一只。这颗头如肉团般地落在地上。

「你真糟糕！ 」华特莉朝安戈斯嘶吼。

「你让你的恐龙站在我身上！ 」他吼回去，然后把目标移向那个脸上有个鬼怪的征服者。

安戈斯向沃娜抛出他白热的锁链。 链子缠住布里奇，他在被往后拉的同时尖啸咒骂着。 他立刻就站稳脚步并向安戈斯冲锋。

当安戈斯与鬼怪扭打成一团时，华特莉开始寻找提莎娜，而她才刚成功地以某种自天花板裂隙中长出的藤蔓捆住了法皇。

提莎娜看着华特莉，然后看往地上的永生圣阳以及被从上面拖离的吸血鬼。 华特莉看着安戈斯，他正短暂地瞥了提莎娜一眼并将视线移回到圣阳上。

他们全都静止不动，然后在一阵狂乱中同时开始移动。

突然间，提莎娜冲向前并猛然地把她的手放在圣阳上，华特莉急忙伸出脚触碰它的侧边，安戈斯踩踏着走向中心，而沃娜则再次用力地把双手放在它上面。

他们四人都倒抽了一口气，同时有一股庞大的能量流穿过了他们。

华特莉因这份美妙的感受而放声大笑。

她的感知涵盖了整座城市，她的灵魂浅薄且广泛地覆盖着镶嵌于她先祖城市中的魔法。 她突然知道了每一条道路，感觉到每一股能量流，并且感应到每一栋建筑的边界以及每一个尖塔的高度。但最神奇的是，她感受到五股巨大的心跳，各位于城市的每一个角落。

长老恐龙们已苏醒，华特莉想着，一道泪水滑下了她的脸颊。 她花了最久的时间来记忆关于长老恐龙的故事，整整用了痛苦的两年来牢记于心。 它们既古老又狂野，完全无法驯服，是最伟大的恐龙。 她呼唤长老恐龙们，并感觉到大地随着它们开始接近而不停颤动。 华特莉被自己的喜悦淹没并持续大笑不止 . . .

但在那里，就在黄金城的边缘之外，她感觉到阿帕泽皇帝军队的脚步。 一群她未曾要求过的军队。 华特莉的笑容消失。 她觉得自己很蠢。 她应该知道他不会只派她来。

她想起自己的身体位于何处，并把注意力拉回到塔顶的房间里。

永生圣阳在他们四人下方散发出强烈的光芒。 安戈斯一脚踏在永生圣阳上，而另一脚则踩在一般的地板上，来自他身体的高热已使他的另一只脚陷入黄金之中。 提莎娜的双脚被一连串交缠的藤蔓牢牢地固定在永生圣阳上。 沃娜正在胡乱攀爬，一边召唤更多黑色的烟雾包围自己。 他们每个人都准备好武器，而他们的视线则迅速地穿梭于彼此之间。

华特莉紧握着她的刀并缓缓站起身。 她的心灵嗡响着黄金城的能量以及远方长老恐龙们的拉扯。 她默默地评估着每个对手造成的威胁。

沃娜已精疲力竭并能够被轻易地除掉。 提莎娜短暂地瞥了她一眼，但华特莉却无法读取她的意图。 安戈斯正怒火中烧，就跟平常一样。 塞连与鬼怪布里奇站在外侧，显然想要让其他人争个你死我活，然后他们便能够用海盗的方式趁虚而入。 法皇则依然被藤蔓固定在墙上。

华特莉低伏身体准备攻击。 她与对面的提莎娜四目相接并微微地朝沃娜点了点头。 提莎娜以几乎难以察觉的点头响应，接着华特莉便准备向前猛扑。

突然间，塞连与鬼怪都倒抽了一口气。 他们睁大了困惑的眼睛看着彼此。

「马科姆，你也听见杰斯了吗？！ 」布里奇说道，一边仰头看着他同船的船员。

杰斯？华特莉想着，感到不安。那位通念师？

塞连害怕地点了点头。

出现一段耐人寻味的停顿。

接着他们下方的地板便开始塌陷。

瓦丝卡

「若这个蛇发妖不是我的囚犯，那么你带了什么人来让我封印？ 」俄佐从他那高耸的自制王座上提问。

在认识杰斯以前，瓦丝卡认为史芬斯只不过是一群满脑子谜语的疯子，不屑跟蛇发妖这类肮脏的东西说话。 不过现在，随着她藉由尝试找出房里那无处不在的猫类气味来源而压抑了她的恐惧（在角落里一个由布匹和稻草构成且看似破旧的巢穴，毫无疑问俄佐已经在这个房间待了很长一段时间），瓦丝卡才发现自己认为唯一和善的史芬斯是位于图书馆入口处一尊埋在石头里的史芬斯。

比起把他弄死，我们更需要答案，杰斯在心灵中对瓦丝卡说。

当瓦丝卡感觉到这个史芬斯在杰斯的守护屏障外四处窥探时，她感到十分恼火，但这面屏障却依然牢不可破。 俄佐慵懒地把视线移到杰斯身上。

「而现世十会盟就站在这里。 」俄佐谄媚道。 「我恭贺你没有彻底摧毁公会系统。 」

「谢谢你，」杰斯简短地说。

「不客气。 」

俄佐展开翅膀并用四肢撑起身体。 他的尾巴懒洋洋地在后方摆动着。 瓦丝卡拒绝松懈戒心。

「如果你不是带囚犯来此，那么我想你们是为了这个而来，」俄佐说道。 「我的监牢锁，我最棒的创造物。 」

俄佐往上看着天花板。 瓦丝卡跟着他的视线，接着便恍然大悟。

那就是把他们困在那里的东西。 不是一个单独的结界，不是这座时空本身。

瓦丝卡感到焦虑。为什么我的雇主要我偷取某个能够封锁鹏洛客的东西？

「如果你们是为了永生圣阳而来，恐怕你们无法如愿。 」俄佐的态度改变，接着一阵突如其来的寒意窜下了瓦丝卡的脊椎。 史芬斯说出的每一个音节都回荡着魔法。「不得擅自闯入欧拉兹卡的城墙。 」

一股圣术涌现绕过杰斯的守护屏障并同时击中了瓦丝卡。 一道耀眼的白色符文束缚魔法缠住了她的身体并将她推向他们后方的门。

杰斯惊讶地呼喊瓦丝卡的名字，瓦丝卡几乎立刻就感觉到杰斯的魔法反击了俄佐圣术的掌控。 瓦丝卡跌在地上，在一面更强大的守护屏障后方安然无恙。 自史芬斯的咒语中脱身，她急忙站起来，转向俄佐并大声咆哮。

「你的律法魔法无法阻挡我把你变成石头，你知道的！ 」她大喊着，她的卷须在怒火中狂野地挥动。 「告诉我们你是谁，否则我就在原地把你杀了！ 」

「我什么都不会说的，蛇发妖。 」

杰斯的双眼立刻闪现冰冷的蓝色，并且伸出了他的手。 俄佐一边嘶吼一边抓着自己的头。

「你要称她为船长！ 」杰斯如此坚称。

俄佐拍打他的翅膀，在他们四周扬起了房里的灰尘。 他愤怒地挺起胸膛，并以一位演说家的专业节奏说道。

「数千年来我穿越时空经过无数世界，瓦丝卡船长。它们既怪异又蛮横，充满了被暴力与纷乱侵扰的蛮野社群。 我用圣术给予这些人稳定的赠礼；我创造了治理系统以疗癒他们的混乱。我无私地辛勤工作以让多重宇宙进步，而且我的赠礼使这些世界从疯狂与残暴之地转变为井然有序的和平堡垒！ 我创立了无数个治理系统以形塑无数时空中的共有命运，而且你们反对我的裁决更是不明智。应当要遵守法律。」

瓦丝卡感觉到俄佐的魔法从杰斯的守护屏障上弹开并环绕着它。 他挑衅地站着并且怒视着这个史芬斯。

「我们知道你建造了拉尼卡的公会结构。 我猜你不是来自那里。 为什么你不留下来？ 」瓦丝卡问道。

「应当要遵守法律！」

杰斯露出愁苦的表情。 一波更强大的俄佐律法魔法浪潮带着攻城槌般的猛烈力道袭击了杰斯的防御。

「为什么你不留下来？！ 」瓦丝卡再次逼问。

俄佐大声咆哮，放弃了尝试穿透杰斯的守护屏障。房间变得平静无声。

史芬斯不满地交迭他的兽掌。 「因为拉尼卡只是众多时空中的一个，当我完成以后我就离开了。 」他摆动他的翅膀，试图用另一种战术。 「你相当具有天赋，现世十会盟。 你在家里是否有好好尽责呢？ 」

他在转移话题，瓦丝卡想着，一边开口准备让这段对话回到正轨。

「不，」杰斯直言不讳地说，「. . .我没有。 」

瓦丝卡的思绪消失了。杰斯在他的心灵屏障后方非常安全，不过却也仍是十足地脆弱。他的声音透露了他对于自己的不安。 「俄佐，你建造了一个极为复杂的系统，其中的魔法比任何人能够理解的程度更加复杂，但你却将你的保险装置设计成一个活生生的凡人。 就算我具有治理的天赋，也无法完成被赋予的重任啊。 」

杰斯垂下了肩膀。 对于他的自白，瓦丝卡不知道该说什么。 俄佐就只是鼓起他的胸膛。

「公会是一个完美的系统。 」

「公会曾经是一个完美的系统，」瓦丝卡如此纠正，尽可能地以恶意加重每一个音节并且针对着俄佐。「但公会已在你离去之后变得恶毒又残酷。 」

「那么是谁的错呢？ 」俄佐问道。 「我给了拉尼卡它的公会，正如我将其他完美的律法与治理系统给予了其他无数个世界。 」

这个史芬斯或许比她多活了一千个辈子，但他却是个笨蛋，一个残酷的元老。俄佐完全不知道自己干涉的后果。 瓦丝卡在身体两侧握起拳头。 「我不认为你有权谈论瑕疵，尤其是当你操纵了不属于你的时空但却在你想要前往下一个的时候遗弃了它们！ 」

俄佐坐起身，抬起下巴，稍微伸长了爪子。 「如果我的治理系统－我的赠礼－恶化了，那就是市民的错。 」

「那又怎样？ 」瓦丝卡补充说道，她的手指指向了埋在天花板里的永生圣阳。 「难道依夏兰也是你的成果之一吗？ 」

俄佐完全伸长了爪子。

「它能做什么？ 」瓦丝卡进一步逼问，无视于她已逐渐明白自己尚未准备好与一个巨大的史芬斯进行一场肢体冲突。

俄佐开始自王座上走下。 瓦丝卡与杰斯都因他的逼近而全身紧绷。

「身为整个多重宇宙的律法看守者和仲裁者，为了大局着想而进行合作是我的责任。 永生圣阳是为了囚禁一个特定的敌人而建造。 它会增强任何触碰它的人的魔法能力，而且它也会阻止鹏洛客离开一个时空。 这对一个邪恶的鹏洛客来说是个完美的监牢！ 我放弃了我的火花以协助创造永生圣阳，我的监牢锁，我赠予芸芸众生最伟大的礼物。 」

「你正试图囚禁何种邪恶？ 」瓦丝卡问道。

「一个会危害整个多重宇宙的魔物。 当然，我们的计划十分完美。 不过我的朋友却失败了。」

「我们的计划？ 所以你是跟另一个人一起创造它的？ 」

俄佐咆哮着说。 「他曾是我的朋友。 他应该要在我们的计划奏效以后帮我回复我的火花，但计划却没有成功－」

「所以你的朋友协助创造永生圣阳然后遗弃了你？ 」瓦丝卡加以厘清，急切地想从这个稍微古怪又显然愤愤不平的史芬斯身上获取更多信息。

「他本应将我们的敌人引诱到一个遥远的时空，而我则使用永生圣阳来增强我的圣术并把那个敌人召唤来此，来到依夏兰。但我却从未接收到启动永生圣阳的讯号。 我不知道我的伙伴的命运，」俄佐说道，并且挥动了一下他的尾巴。「我们在一千多年前制定了这个计划，而在那之后又过了一百多年，我来到了依夏兰。他失败了。 我不知道发生了什么事，但我的执行力却非常完美－」

瓦丝卡克制着想把自己从最近的窗口投出的冲动。他已经被困在这个时空一千年了。

俄佐滔滔不绝地说着。 「我不想跟永生圣阳扯上任何关系。 因为它提醒着我朋友的失败，所以我决定把这份治理的礼物送给这个时空。依夏兰会被任何拥有永生圣阳的人统治，于是我先把它送给东方的一座修道院，位于图瑞琮。 但他们不配拥有圣阳，所以我把它收回，并且将它赠予其他人。 烈阳帝国不配持有圣阳。 至于川流使，欧拉兹卡的苏醒就证明了他们也不配。 只有我值得拥有圣阳，因此我必须更进一步使这个系统达到完美。 」

瓦丝卡做出大范围的手势。 「透过将你造成的问题归咎于别人吗？！ 」

「我一直在计划！ 如果我无法持续让多重宇宙变得完美，那么我还可以在这里进行－我可以修复依夏兰！ 」

瓦丝卡怒瞪着他。 「你怎么能够如此无视于你造成的伤害？！ 」

这份暴怒惹恼了这位史芬斯。 俄佐把耳朵往后贴并皱起眉头。

「有瑕疵的不是这个系统，而是人民，」他冷淡地响应。

「在过去的几个世纪里，这座时空因为你的干涉而呈现一团混乱，」瓦丝卡怒斥。

「我修复了这个时空－」

「这个时空从来就没有损坏过！」瓦丝卡大喊。

俄佐大声咆哮，展开他的翅膀，接着向她冲来。

杰斯在他自己和瓦丝卡周围召唤出一面隐身帷幕。 当他们两人转身闪躲史芬斯的冲锋时，瓦丝卡抽出她的剑并在俄佐的后腿上划出一道狭长的伤痕。

史芬斯嘶吼着着地，一边用他的翅膀狂乱地扫荡他的四周。「快现身！」他命令着，接着瓦丝卡感觉到杰斯解除了他们的伪装。

杰斯的眼睛发出能量的光芒，瓦丝卡能够感觉到他越过了他自己的心灵守护屏障并操纵俄佐的心灵，将一阵刺骨的偏头痛感受送入史芬斯的头脑。

俄佐倒抽了一口气。

杰斯屏住呼吸并看向瓦丝卡。你受伤了吗？

没有，她回复道，不过我很乐意在他再度尝试那么做之前把他石化。

他罪不至死，杰斯坚决地说。

瓦丝卡面色凝重地看着他。他应该遭受惩罚。

她和杰斯一起走向前并低头看着史芬斯。 「你的一生都花在修复其他时空中被你视为问题的事物，而且你干涉了与你无关的事。 」

「我是律法仲裁者－」俄佐打断她的话。

杰斯握紧他的拳头，俄佐便痛苦地呻吟着。

「让她说！ 」杰斯低吼着。

史芬斯挣扎地抬起头，但却因杰斯的咒语而晕头转向。

「永生圣阳已经在这个时空中造成了数百年的冲突，」瓦丝卡咆哮着，急切地往下说。 「它使暮影军团征服了一整个大陆。 它让烈阳帝国与川流使彼此无情地交战。你的神器使整个时空失衡，但你却拒绝承担责任。 」

瓦丝卡在俄佐身旁跪了下来。 「这个时空的战争都要算在你头上，以及我在拉尼卡遭受不必要的囚禁，我的族人被制伏之处，追根究柢都是你一手促成的。 」

她把身体凑近并愤愤低语着，「你应当被惩罚。 一个领导者不能遗弃他们的责任。 」

「. . .船长，」杰斯从后方打岔。 他的声音既温和又平静。

瓦丝卡看向他。

杰斯的表情难以捉摸，眼神茫然，一脸严肃。

「我想我需要这么做，」他平静地说。

瓦丝卡眨了眨眼，不确定他的意思。 「你想惩罚他吗？ 」

他凝视着她。 瓦丝卡看见一抹犹疑的阴影，然后是决心，穿过他的脸庞。他点了点头。 「我的职责就是代表拉尼卡采取行动。 」

瓦丝卡理解了。

「非常好，」她说，一边退至一旁观看。

杰斯走近，角色变换，彷佛台上的演员轮流交换了他们的剧本。 曾经的征服者现已成为罪犯。 助手则成了法官。 现世十会盟注视着俄佐立的元祖公会长并以瓦丝卡相当熟稔的杰斯所具有的智能与真诚开口说道。

「现世十会盟维护拉尼卡各公会之间的平衡。 而你，俄佐，俄佐立的元祖公会长，属于拉尼卡固有的一部分，已破坏了不只我的家园，还有其他无数個时空的平衡。 」

瓦丝卡静静地站着聆听。 俄佐不停颤抖，像只小猫般地蜷缩着。 他原本可以反击，可以当场擒倒杰斯，但却有一份更深层的魔法在运作，一种瓦丝卡看不见或无法理解的强大圣术正在压制着这个史芬斯。这份状态的重述使俄佐动弹不得，并且他睁大了圆眼聆听他的判决。同时，杰斯并没有试着让俄佐感到压迫。 他没有试图实际进行支配或威吓。他的姿态既平静又慎重，并一直保持眼神的接触。 这是一种谦逊的行为，一种接受他未曾索求之物的行为。

杰斯继续说道，「你不只认为自己有权治理不属于你的东西，你也从未停下来考虑过你的行为所造成的后果。依夏兰正身处险境，拉尼卡的架构则是在你离去之后会变得不稳，而且其他无数世界很可能已经因你的蓄意干涉而受苦。 无论你的意图为何，你并没有设法了解由你的选择所造成的所有影响。 」

俄佐在痛苦中结巴地说，「我们的意图就是囚禁尼可波拉斯－」

瓦丝卡惊讶地张着下巴。

她看了杰斯一眼，他看似也僵住了。 他因领悟而睁大双眼，手指停在半空中。

瓦丝卡认出杰斯的表情与在河堤上的时候相同。 她能够看见他的眼白以及颤抖的嘴唇。

一幅简短的影像闪现在她的心灵中。

她浑身颤抖。他才刚记起了尼可波拉斯。毕竟他认识他。

「俄佐 . . .我可以看看你是如何知道他的吗？ 」杰斯问道。 对任何人来说，这个问题听起来很怪，或者是口误。 但这是一位通念师的措词。 瓦丝卡的心脏在她的胸口狂乱地跳着。

当史芬斯考虑着杰斯的请求时，他的嘴唇微微地颤抖。 「可以。 」

瓦丝卡在一旁看着，而杰斯则闭上眼睛并温和且精巧地将他的感官注入俄佐的心灵。 她意识到他记起了阿哈玛瑞特的教导，并纳闷着剥开一个史芬斯的心灵会是什么感觉。

杰斯瞥了瓦丝卡一眼。 他的双眼发出能量的光芒，但他卻困惑又恐惧地皱起了眉头。 她知道无论他看见的是什么，那都是坏消息。

「谢谢你，俄佐，」他说。 他站起身，花了一点时间让自己回复平静并且仔细思考他才刚看见的证据。 几秒过后，他发出一声颤抖的叹息。

杰斯继续说道，皱起眉头并摆出愁苦的表情。「你的意图相当高贵，但永生圣阳却对依夏兰造成了灾难性的影响。你和永生圣阳都在威胁这个时空的稳定性。 」

一阵怪异的蓝色魔法薄雾飘过史芬斯的头，又跟它出现时一样迅速地消失了。

杰斯走到一旁，他眼中的魔法消逝，并以十会盟的权威开口说话。 在他说话的同时，瓦丝卡感到一股寒意窜下她的颈子，这也是她第一次明白那份职位具有多大的力量。

「你将成为无用海岛的主人与管理者。 你不能离开，而且你永远再也无法干预众生的生活。 把永生圣阳留在这里然后离开去过你的人生。 身为现世十会盟，这就是我的裁决。 」

在俄佐立元祖公会长四周召现的拉尼卡魔法传递了杰斯的话语，而瓦丝卡则感觉到一股奇特陌生的律法魔法涌现回荡在他的声音里。

俄佐眨了眨眼。 瓦丝卡掐熄了她在整场会面中一直保持充能状态的石化咒语。

俄佐展开翅膀，它的长度几乎与王座间等宽。 他拍打翅膀，升到空中，一声不吭地飞行穿过瓦丝卡与杰斯当时进来的那扇門。

他的轮廓消失在远方的林冠上方，他就此离去。

瓦丝卡仰头看着永生圣阳，不确定她现在对它有何感受。

「为什么尼可波拉斯想要一个能够囚禁鹏洛客的神器？ 」她在寂静的恐惧中问道。

杰斯的表情极为严肃，并以畏惧的眼神看着她。

「瓦丝卡，」他说，用着颤抖的声音，「你需要知道你正在替谁工作。 」

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