无际云海|Sam Burley作画

娜希丽面带笑容地攀爬着。姆拉撒空境耸现于她头顶上，随着每一步愈来愈近。很快地，这个时空所受的伤将被治愈。有了砾岩塑核，她就能铲除狂搅并使赞迪卡和几千年前一样地美丽且宁静。

就跟她记忆中的一样。

她注意到后方娅奇丽、泽雷、奥拉，以及卡札那费力的喘息声，但她并没有减缓她攀爬的高速。尤其是在她即将抵达目标的时刻更是不能。

她用石头锻造出更多阶梯，它们咔哒一声地滑至定位，而她则一步两阶地往上踩。

他们攀爬超越了何霸兹树林与裂船湾的高耸峭壁，该处的空气闻起来既干净又冰冷。他们攀登至某处，而遗迹的瀑布水滴溅洒上他们被汗水浸湿的衣服，这也使他们难以站稳脚步。他们持续攀爬，直到娜希丽几乎能够触碰到位于空境最低区的繁复雕刻图案。

娜希丽只有在这时候才需要她的伙伴们。泽雷的锐利视觉，奥拉的沉着稳定，卡札的敏捷思维，以及娅奇丽的专业掷索技术。因为在他们四周，空境正如碎片般地飘浮着。有些区域大到足以容纳瀑布、树林，以及落脚平台。有些区域只跟娜希丽一样宽。零散的晶石点缀着遗迹之间的空间，在阳光下闪烁不已。

娜希丽面露怒容。

她创造了这些晶石。几百年前，当时她认为把奥札奇困在赞迪卡是最好的措施。当时索霖和乌金还在她耳边向她再三保证他们总会在她需要他们的时候出现。

现在，晶石四处散布并以一种不自然的角度倾斜着，而且赞迪卡在奥札奇肆虐过后留下了深深的疤痕。

这一切很快就会被修正，娜希丽心想，一边咬紧牙关。她继续向前。

他们爬得愈高，地貌就变得愈险恶。刺眼的阳光在意想不到的时刻出现，遗迹在他们脚底下回荡沉吟，而扶手则因水和藻类而变得湿滑。最后，连娜希丽也分不出哪些石头能够乘载他们而哪些又像是喜怒无常的盟友——看上去牢固可靠，直到你对他们施加了一些压力。队伍中不止一次有人没踩稳，而娅奇丽就得用她的绳索或者娜希丽使用砾岩术来抓住他们。这需要用到瞬间反应，等他们抵达最大的遗迹后，每个人都已极度紧绷。

「现在怎么走？」娅奇丽问道，同时来到娜希丽身旁。

在她们面前，姆拉撒空境是一座由石灰岩雕琢的高耸通道构成的迷宫，苔藓生长于裂隙中，而数个狭长、危险的吊桥则横跨了无底深渊。

娜希丽到这里才了解这座空境是个死亡陷阱。

「我们找找看吧，」她咧嘴笑着说。远古寇族在她面前设下了一个致命的挑战，娜希丽欣然接受。

娜希丽从口袋里掏出钥匙。它发出柔和的光芒并在她手中搏动着。她将它举向这座远古遗迹。

远古遗迹回应了。

他们脚下的石头开始闪耀并与钥匙以一种切分节奏发出嗡响，接着冒险团四周的石头也点亮了。然后发光的石头开始往外延伸成一条深入遗迹的直线。在她身后，娜希丽听见奥拉惊呼。

「一条通道，」娅奇丽钦佩地说。

「没错，」娜希丽回复道，「不过要小心点。这座空境相当古老。而且它不喜欢访客。」她看见泽雷在娅奇丽的肩上捏了一下，接着娅奇丽把手放在他的手上。奥拉和卡札则互看了一眼。

「知道了，」卡札雀跃地说。

娜希丽露出笑容。果然是冒险者。

他们默默地跟随这条发光的石头通道，他们的本能告诉自己正在受到远古且强大的魔法引导。身为冒险团里最敏捷也最安静的一员，泽雷通常走在前方侦查。他发现几个充满剧毒的陷阱以及即将崩塌的拱门，并且引导他们安全地绕过。

在这座年代久远的空境内，这些只不过是一部分的危险。

在远处，总是有当晶石撞上他们四周的空间时所传来的岩石崩塌声。在廊柱与裂隙的阴影里，他们听到了看不见的爪子的刮擦声。但每当阴影靠得太近时，娜希丽就会让一个晶石劈啪地冒出蓝色能量，于是阴影便会退去。

不过，除了那唯一的例外，娜希丽与她的冒险团都安然无恙地通过了。

彷佛这颗塑核想要被找到。

这个念头让娜希丽会心一笑。

通道的终点是一面巨大的墙，上面覆盖的磁砖形成一种令人晕眩的几何图形与线条图案。在这面墙的底部，明亮的石头通道再次发出一道闪光后便消逝。眼前没有其他入口或路径。

「现在怎么办？」泽雷交叠着双臂问道。

「或许我们可以把它炸掉，」卡札如此提议，毫不遮掩她声音里的期待。

「不，」娜希丽说。用一只手，她把钥匙紧握在胸口。她把另一只手的手掌贴在墙面上。她闭上眼睛，感受着手指底下的细微震动。以石头的语言－那个美丽、寂静的语言－她问道，「我要如何穿越你？」

墙壁以移动的震荡作出回应，将她往下引导至磁砖与地板的交界处。她跟随石头的匿踪移动到最底下一处没有磁砖覆盖的凹点。

这个凹点正好跟她手中的钥匙一样大。

娜希丽微笑着把钥匙滑进那块空缺内。

它在那里搏动闪耀着，如连锁反应般地点亮了一块块磁砖直到整面墙都在发光。在她后方，她听见冒险者们轻声惊呼。

「启，」娜希丽以远古寇族语号令。

入口照做了。从底部的磁砖开始一块一块地往上卷，宛如一座逆行的瀑布，在空旷的遗迹内回荡着下雨般的回声。

没过多久，冒险队就发现他们正站在一个巨大的洞窟前面。

「就这样？」卡札不以为然地问道。「任何人都能办到。」

「很少人看得懂符文，」娜希丽回复，「或是能讲被遗忘的语言。」

「此外，没有人会像我们一样疯狂到攀上这里，」娅奇丽说。这位寇族女子正在咧嘴笑着，娜希丽从未看她这么做过。她走进洞窟。「来吧。让我们夺取这份珍宝。」

砾岩塑引擎|Colin Boyer作画

娅奇丽要奥拉与卡札待在洞窟后侧、靠近出口之处看守。她知道目前他们在这场探险中极其幸运。不过身为一位老练的攀岩客和冒险者，娅奇丽并不期待这份幸运能够持久。

几年前她的第一支旅行团丧命于奥札奇之手。她也拒绝再失去第二团。

做好准备，但要随机应变。她只能这么做了。

她、泽雷，和娜希丽一同穿过密室来到房间中央，来到吸引了他们所有人注意力的物品前。

那是一件难以忽视的物品。

在他们面前，一座升起的高台上有一块深色、抛光的花岗巨岩，一边削尖且自中间分成两半。光束从天花板流入，朝巨岩倾斜，周围则飘舞着晶石。深色闪电闪现于晶石和巨岩之间，其刺耳裂响声划破了密室的寂静。

当他们靠近时，巨岩顶部往上升起，而位于分成两半的花岗岩之间的正是砾岩塑核，宛如一道黑暗信标般地闪耀着。

如果要娅奇丽老实说，塑核看起来并不怎么起眼。它体积不大，能够让她握在手里，不过也没小到让她能够完全握起拳头。它像颗小星星般地闪耀，但它上面却没有其他装饰，几近朴素。

不过娅奇丽很久以前就知道有时候最强大的神器－或人－也是最不起眼的。

娅奇丽停在距离高台几呎处，紧绷且准备就绪。她握住身旁泽雷的手，在它的温暖中取得慰藉。关于空境的一切都令人感到不稳定。

娜希丽持续向前。

她愈走愈近，直到娅奇丽看见娜希丽的容貌倒映在巨岩中。娜希丽的表情呈现出纯粹的决心。

「就是这个了，」娜希丽低声说道。「这能永远改变赞迪卡。」

娅奇丽感觉到身旁的泽雷畏缩了一下。他所有的担忧和对于塑核的恐惧都在这个不自主的动作里表露无遗。

在一时冲动下，娅奇丽朝高台移动意图拿取塑核，知道它可能被设了陷阱。泽雷关切地把手放在她肩上，但她只朝他宽慰地点了点头便继续前进。她怀疑如果自己动作够快、够轻微，她就能够避免触发任何等待着她的陷阱。

塑核在她靠近的时候闪现刺眼强光，彷佛正在发出警告。她认为自己察觉到来自它最赤裸的低语声，宛如祷词呢喃。或是威胁。

为了赞迪卡，她心想，然后吞下她的紧张，娅奇丽伸出了手。

「小心。」娜希丽在一瞬间用手抓住她的手腕。娅奇丽转头看着娜希丽。头顶上方那不停裂响的闪电照亮了她的脸，而且她的眼中闪过一道陌生且危险的光芒。那是某种娅奇丽从未见过的东西，就算当娜希丽在裂船湾与一头跺地兽对峙时也没出现过。

多年来的掷索经验让娅奇丽学会何时该推进。以及何时该收手。

等候。观察，她心想，接着走下阶梯再次站在泽雷身边。她牵着他的手并紧握了一下。他也以紧握回应。

最好还是让这位远古的陌生人来处理这件上古神器，她想着。有一小部分的她因为自己不是站在高台上的人而感到松了一口气。

屏住了呼吸，娅奇丽看着娜希丽抬起手掌放在砾岩塑核下方，弯起手指包围它，然后缓缓地将它拉向自己。

过了一会儿，就只有寂静。这个长度足以让娅奇丽松一口气。足以让她产生希望。

然后，出现一道震耳欲聋的碎裂声，接着周围的密室开始分解、塌陷，将自身撕裂。

好运用完了，娅奇丽心想。她转身大喊，「娜希丽，我们要走了－立刻！」

在她前方，奥拉和卡札早已开始奔跑。在她身后，她看见娜希丽冲下高台的阶梯，一边把塑核塞进她臀部上的背包里。在她身旁，泽雷赶上了娅奇丽的大跨步奔跑。

即便在奔跑的同时，娅奇丽能够感觉到脚底下地板的晃动，她才发现并不只有姆拉撒空境的陷阱在运作。

随着空境把自己撕裂，狂搅也正在撼动大地与天空。或许这是它对释出的魔法所做出的反应。或许这只是运气不好。娅奇丽不知道。

在她前方，奥拉与卡札下方的地板宛如波浪般地瓢移翻滚。

「小心！」她大喊，但另一道如雷的裂响淹没了她的警告。

石地板晃动碎裂，卡札和奥拉被往后抛。他们站立的地面逐渐倾斜至更尖锐的角度，直到这两位法术师和僧侣慌乱地用手指紧抓着地面。

然后地板颤动。卡札和奥拉大声惊叫，松开了他们那不牢固的抓握。他们坠落，消失在眼前。

「不！」娅奇丽大喊。她滑到边缘，太慢了，来不及伸出援手。

在经过痛苦的一刻后，卡札竟出现在下方远处，乘着她的魔法手杖盘旋，而奥拉则紧抓着她的腰。

娅奇丽呼出一口气，全身感到放松。

「继续前进！」泽雷大喊。但她不确定他是在跟他们分散的团员还是在跟她说话。

都是，她心想，接着开始奔跑。

恐惧在娅奇丽疾驰的同时扭转着她的胃，她周围的建筑物也崩碎露出了宽广的天空。卡札和奥拉能够活着逃出去吗？她是否将她的冒险团带往了死亡？

不，他们是天赋异禀的好人。这不像她的第一个冒险团。他们会安然无恙的。

她得这么相信。

现在，她也得全力确保泽雷和娜希丽的安全。

因为他们现在能做的就只有设法活着逃出空境。

无惧旅人娅奇丽|Ekaterina Burmak作画

娜希丽奔跑，一边努力用她的砾岩术保持这座遗迹的完整，支撑的时间刚好能让他们跨越摇摇欲坠的石桥。她脑中闪过一道穿梭时空逃生的诱惑念头。但不，她已不愿再抛弃陷入危急时刻的赞迪卡。姆拉撒空境对她下了战帖，而且她会挺身迎战。

在她侧边的背包里，她觉得自己感应到塑核的低语声，但娜希丽没时间倾听。

因为没了塑核，空境正在把自己撕裂。而狂搅，那该死的狂搅，正在他们四周煽动狂风并且让一个危险的情境变得千倍混乱。

她无法同时稳固姆拉撒空境和阻挡狂搅。

至少，还没到极限。

于是，她跑在娅奇丽和泽雷后方，心中盘绕着怒火。

他们来到一条死路。有数个被树林覆盖的遗迹岛屿飘浮在他们面前，之间隔着辽阔的天空和少数晶石。熟练地往前一抛，娅奇丽用绳索套住了一块飘移的岩架。

「快！」她说，接着便荡到他们下方的一座倾斜的巨型平台上。泽雷抛出另一条绳索，而娜希丽也准备好她的，但远处一个巨大的强风旋涡却吸引了她的注意。

她那片刻间的迟疑太久了。就在她或泽雷能够纵身一跃之前，空境再次颤动飘移。

娜希丽努力不让自己摔下去，同时看着娅奇丽站立的平台离他们远去。

「快点，」泽雷说，一边朝她伸出手臂。娜希丽才明白他们得一起荡过去。

娜希丽考虑拒绝。这个诈术师，一点也不喜爱她，可能会让她摔落。尽管他诡计多端，但她知道泽雷拥有足够的荣誉感而不会进行冷血谋杀。

娜希丽抓住泽雷身旁的绳索，而正当他准备摆荡时，她在他耳边低语着，「我知道你想把塑核据为己有。」

这位人鱼的脸上出现惊讶的表情，但就在他能够响应之前，娜希丽号令脚下的岩石推了他们一把。

在那么违抗重力、心跳加剧的一刻里，娜希丽眼中所见的只有天空。广阔又无情。

然后他们落在平台上。娜希丽翻滚后优雅地停下。泽雷的表情在看见娅奇丽之后就化为纯粹的宽慰。她将他拉起身，并朝娜希丽稍微点头致意。

他们再次奔跑。

狂风不停撕扯他们的脸颊与衣物，空境在她们身后崩塌，传来了无情的噪音。精致的石桥毁坏坠落，晶石也失控地旋转着，差一点就撞上他们。

这就是赞迪卡最破败、危险，以及最骇人的型态，娜希丽厌恶它。

不过，她依然持续奔跑，持续闪躲，持续逃离。

直到旋风出现。

它无预警地穿过飘浮遗迹的地板窜出。和龙卷风一样，它猛击着周围的一切事物。泽雷已在几秒前朝下荡至裂隙另一侧的平台上。娜希丽看不见他。娅奇丽站在原地，手里拿着绳索并停下动作，同时这个旋风正让四周的石头与尘土狂乱飞舞着。

「快走！」娜希丽大喊。稍微点了点头，娅奇丽便滑下绳索。

娜希丽转身，站稳双脚，张开双臂，她带着痛苦的表情面对这个旋风。

我会让你屈服在我的意志力之下，她想着。就像她对阿库姆狂搅、对索霖和过去许多敌人做的事一样。她撑开手指并让自身的怒火与内疚伴随她的魔法涌出。

旋风一点一点地缓速直到止息，变成一个固结、无害的东西。

娜希丽露出胜利的笑容。

但这却是一场短暂的胜利。旋风再次扩张。宛如一座即将溃堤的水坝，它包含了如此多的愤怒与力量推挤着娜希丽，直到她再也无法掌控它。

接着娜希丽飞出了遗迹的岩架。

她的周围就只有天空，冰冷的蓝色。娜希丽在半空中扭身看见娅奇丽的绳索就在几吋外。她伸出了手。

但却错过了。

她开始自由落体。

娜希丽心跳加速，她召唤了剩余的每一丝力量来阻止自身下坠。直到某个东西抓住了她的手臂。

「抓住你了！」娅奇丽气喘吁吁地笑着。她在泽雷的协助下把娜希丽拉到平台上。

娜希丽的脸颊因羞愧而变得滚烫。「走吧，」她说，接着把在他们周围飘浮的遗迹搬移成一座桥。她冲过这座桥。在她身后，混乱与毁灭的愤怒狂潮逐渐大声，逐渐逼近。

娜希丽龇牙咧嘴。现在她确信无法单凭她的砾岩术就治愈赞迪卡。

她背包里的塑核再次低语，但娜希丽却没在听。她正在冲刺，而且一边计划着。

烬火断层|Campbell White作画

娜希丽来到姆拉撒空境的一处尚未毁坏的宽阔空地上，而娅奇丽和泽雷则紧跟在后。这是他们首次踏上一个尚未崩毁或晃动的区域。因此娜希丽花了一点时间才发现出了什么问题。

为什么这里有熔岩？她困惑地思考，一边审视着她前方的区域。突然她恍然大悟－狂搅已改变了空境的地貌，就像它对这时空中其他许多地区做的事。妮莎说过狂搅源自于对奥札奇的反应，是一种赞迪卡用来对抗内部疾病的方式。看来，它现在正试图要对抗她。

难道这就是它所谓的对抗吗？娜希丽得意地笑着。

她面前的地板炸裂成火焰与灰烬。它将娜希丽击退，接着一个庞大、愤怒的元素从地面窜出，彷佛它是诞生自岩浆本身。它巨大的胸膛与拳头散发出热能，传出火焰的裂响声，同时那双如炽红煤炭般的眼睛转向怒视着娜希丽。眼神里满是恨意。

娜希丽把手伸到后方，过了一会儿，一把完整的发光石剑便在她手中成形。如果这个东西想要向我宣战，那就来战吧。欣然接受。

不过，泽雷的动作更快。带着坚定的勇气，他冲向元素，手中握着三叉戟。这个武器射出一道能量弧包围了那只生物，击中了它的胸口。

元素甚至没有畏缩。它平静地凝视着泽雷，同时抬起它两个燃烧的拳头，然后往下捶向人鱼。

就跟闪电一样迅速，娅奇丽出现在泽雷面前，高举双臂，她手腕上的护手发出闪光，一个明亮的圆盘出现成为她和怪兽之间的护盾。元素把双拳往下砸上这面魔法护盾。娅奇丽呻吟了一声瘫倒于地。那只生物沮丧地咆哮并再次举起它的手。

娜希丽看见娅奇丽与泽雷准备面对另一道冲击并知道他们撑不过下一波。

一手往上划出弧形轨迹，一手握着剑，娜希丽将大地抬升并乘着它奔向天空。她从背包里拿出塑核时几乎没听见低语声。

这个动作使元素停了下来，把视线从俯卧在它面前的形体身上移开，并且直视着她。更确切地说，直视着她手中的塑核。

「你想要这个？」娜希丽大喊。

元素咆哮着阔步走向娜希丽，紧握双拳，高耸的形体逐渐逼近。

娜希丽举起她的剑，但她知道这还不够。她无法独力对付这个由狂搅所创的憎恨兽。她垂下她的剑，看着手里的砾岩塑核。

我应该这么做吗？她纳闷着。

塑核持续低语，但她却听不懂那些话。

但话语不重要。行动才是。

听见娅奇丽在远处嘶喊，娜希丽把视线移向声音的源头。泽雷正在跑向这头怪兽。不，她明白了，他正在跑向她，一边往后举起了三叉戟，能量在叉尖跳跃着。他的表情呈现了冷酷的决心。

就在同一刻，元素朝娜希丽咆哮并往前冲。

在这个时候，娜希丽做出了决定。

她举起塑核并且轻易地，如此轻易地，引导了她手中的力量。

世界裂响着黑暗的能量。然后转为白色。色彩在明光中消逝，声音在嘶吼中遗失，有那么一刻，什么都不存在。娜希丽什么也没看见。什么也没听见。

什么都感觉不到。

她的世界好干净。

当来自塑核的光芒消退后，娜希丽周围的一切都变成灰白色。只剩下寂静，元素彻底消失了。

娜希丽露出胜利的笑容。她赢了。

娅奇丽痛苦的声音划破了这片静默。「泽雷！」

荒原|Adam Paquette作画

娅奇丽跪在地上，抱着她所爱之人那冰冷、僵硬的身体。她眨了眼，再眨一次，希望这是个错误，一个残酷的把戏。这一定得是。

泽雷的手蜷成爪状，彷佛要抓取什么。他敞开的嘴巴发出无声的嘶喊。不过，即将在娅奇丽的梦中纠缠数个月的会是他的眼睛。

泽雷的眼睛，总是明亮且富含情感，现在竟毫无光泽。

「泽雷尚 ... 」娅奇丽倒抽一口气，紧抱着她的朋友、她的爱人的尸体。这不可能。这不可能 ...

她感觉到娜希丽的影子笼罩着她。她瞥了一眼发现砾岩塑核正落在地上，距离娅奇丽跪在灰烬中之处只有几呎远。

娜希丽动身将它拾起，但娅奇丽的动作更快。转眼间，娅奇丽已经起身并从那怪异的远古寇族女子身旁蹒跚地往后退开。

「娜希丽，这东西 ... 是什么？」她质问道。塑核相当温暖，在她手中发出柔和的光芒，就像是一个完美掷索日的晴空。

「不再有风暴和灾难，」娜希丽说，听起来如此平静，如此合理。她走近了一步，「也不会再有恶魔般的元素了。这是我们的机会。」

娅奇丽环顾着四周的荒芜，以及地上的尸体。「我们的机会？？！」

娜希丽没有回应。她就只是再往前一步。然后又一步。

娅奇丽蹒跚着后退，注意到后方有一个岩架，然后是空旷的天空。

「那泽雷尚的机会呢？」她指着尸体大喊。「不。一切就在这里结束。」她不能让娜希丽靠近她。她不能让她拿到塑核。

泽雷对娜希丽的看法是正确的。他说得对。

娜希丽持续逼近。恐惧紧抓着娅奇丽那颗破碎的心，当她的脚跟快碰到岩架时，她停了下来。

「不。」娅奇丽说，一边把塑核举起至岩架外侧，准备要扔下它，准备要摆脱这份可怕、致命的奖赏。

但娜希丽却凝视着她身后的某个东西。娅奇丽转身看见一颗晶石在她后方升起，刚好位于绳索投掷的距离内。她只要把绳索抛过 ...

晶石发出火光放出一道黑暗能量，穿过她全身，娅奇丽发现自己无法动弹。她一动也不动地看着娜希丽走近。

愈来愈近。

娜希丽平静地从她紧张的手上拿起砾岩塑核。

娜希丽往上触碰娅奇丽的脸颊。娅奇丽此时才发现自己的脸颊已被泪水浸湿。

「对不起，娅奇丽。真的很抱歉。」娜希丽说，而且她听起来确实相当懊悔。但娅奇丽在娜希丽脸上看到的却只有决心与无情。

她想要嘶喊，但她失去了声音。她想要拿绳索，但她的肌肉没有回应。娅奇丽什么也做不了，只能让娜希丽把一只手放在她肩上。并且推了一把。

娅奇丽往后倾。

然后坠落。

娅奇丽最后只看见娜希丽站在原地，带着冷酷、算计的眼神，而塑核则悬浮在她伸出的手掌上。

接下来就只有天空。无边无际又残酷。