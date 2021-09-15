"所以，当你们说如果那把钥匙在瑟班的话，它很安全 … "

在其他人回应之前，亡者孽物的呻吟声就已回答了茜卓。卡娅捏住了鼻子。泰菲力早已不使用鼻子；他改用嘴巴呼吸，而且那一样糟。尽管日正当中，依然聚集了层层云朵将残余的大教堂笼罩在一片阴影里。即便是天空也为这片景象感到羞愧。

看见它使雅琳的胃开始纠结。在那里，她曾于阳光明媚的尖塔内阅读，此刻已成了四散于地的瓦砾；在这里，她如此珍视的彩色玻璃已碎裂。看着这群不死生物感觉就像更进一步的背叛。她不愿思考可能有机会看见她熟悉的脸孔。

她咽了一口。殭尸环绕着大教堂，宛如蚂蚁围绕着蚁丘。穿越它们绝非易事。

照亮黑夜|由Wei Wei作画

"那很有可能，"艾德琳说。"但要等我们调查完成后才知道。"

于是他们做了一些探查，或者更确切地说，是卡娅做的。他们几乎花了一整周的时间才抵达瑟班－有相当充分的时间调查事物。光凭直觉并不足以让她持续。当他们一抵达瑟班时，她就脱队前去进行她自己的侦查行动。无论她去了何处，没多久她就拿着一本布满灰尘的巨著归返。

"七十七页，"她如此宣告。

翻到那页后出现一个色彩鲜明的页面与提供了大量细节的版画：一位貌似凯蒂妲的女巫把一个盒子交给了一个家族。标题将他们标记为来自加渥尼的贝佐德家族。

雅琳在她还待在大教堂的时期知道一位叫沃伦贝佐德的人－他是一位年长的主教，极为严格。一想到他就令她的指关节开始疼痛。不过她的心也是，因为她知道如果他就在 … 好吧，他会在那里面。伴随着那群东西。而且谁知道她还有多少老友在那里。

"我想我看见他了。"艾德琳的声音打断了雅琳的思绪。这位护教军以她入鞘的剑指向大教堂的正厅。有一个身穿圣袍的人影站在讲坛前方。令雅琳感到惊恐的是，他看似正在对一群人布道。长凳上坐满了殭尸，并且一边拍手、鞠躬、祈祷。

癫狂劫对这个地方做的事极为邪恶。莉莲娜曾经唤醒这些殭尸来对抗奥札奇。要跟这些行尸走肉共享这片土地已经够糟了－更糟的是后续还要处理它们。听说有人问莉莲娜该如何处理剩余的殭尸。传闻中她回覆，"你知道的，它们有多种用途；试着发挥一点创意吧。"

一想到这就令她感到沉重。这个地方对她所爱的一切来说是种冒犯。她知道它曾经的样貌。

而且她知道那名男子身穿的长袍。她疲倦地点了点头。就是他。

"那么，别无选择了，"卡娅说。"总得有人开出一条路。"

艾德琳登上马背－她可能将这匹白马命名为雷霆或狮盾或某种同等英勇的名字。看见她跨坐于其上，这让人难以不燃起一点希望。

"你可以把这件事交给我，"她说。"多年来我和我的护教军一直在对抗不死生物。你们四人专心接近沃伦。"

茜卓眺望这群殭尸，然后转向艾德琳。"怎么，然后让你包办所有的战斗吗？我可不认为，"她说。"我来掩护你。你们三个去找沃伦。"她周围的空气变得模糊，随着她的热忱笑容而逐渐增温。毫无疑问－茜卓即将大展身手。

艾德琳回复了得意的笑容。"好吧。我当先锋，由你殿后，茜卓纳拉，"她说。

一道戏谑般的行礼便是回应。如果局势没有如此危急，那或许会让雅琳露出笑容。照现在的情况，她们之间的和睦相处让她感受到一种飘渺的幸福，不过却在她看见颓圮正厅的那一刻消失无踪。

没时间浪费了。

艾德琳和护教军带头冲锋，宛如一把神圣铁锤般地坠落在不死生物铁砧上。艾德琳的指令就跟她的刀法一样又快又准。头颅坠地，就像水果从树上落下。一个跳向她的殭尸竟慢速停滞于半空中。随着泰菲力减缓殭尸沿着中列向前推进的速度，他的手杖也拖曳着蓝色的光芒。那并没有很明显－只造成细微的延迟－但那却足以让艾德琳用盾击退殭尸并把剑插进它的喉咙。

这条走道不会维持太久。

他们进入这条得来不易的安全走道，卡娅不时现踪又消失，雅琳则在半途变身。那些逐渐进犯的亡者手臂尝起来味道很差；她尽量避开它们，改用上天赋予她的利爪挥砍脸孔、牙齿和脚。唾液依然落在她的毛皮上；咆哮声依然传入她耳中；它们的恶臭依然令她难以呼吸。

但直到茜卓在后方开始行动才让雅琳感到安心。她手中窜出两排烈焰，用某种更为坚实的东西取代了泰菲力那逐渐消逝的屏蔽魔法。就连亡者也害怕火焰，正如莎利雅曾向他们展示过的：它们齐声尖啸，一边从炽热的火焰旁退开，拓宽了英雄们与亡者之间的缺口。不过她还没完－随着其他人往前推进，茜卓转身面朝不死大军，召唤出宛如生命本身的火焰吐息。曾经那里有许多殭尸，现在它们都成了随风飘散的灰烬。

当茜卓将它们沐浴在橘色的火光中时，艾德琳趁机回头看了一眼，看见这位烈焰术士身处于其火焰中央，被救了他们一命的毁灭浪潮包围。

雅琳不知道艾德琳的想法，但她很清楚自己的：在任何情况下，她绝对不会惹恼茜卓纳拉。

进入教堂并不容易，但在火焰与刀剑的掩护下却容易许多。他们周围出现围墙，接着又崩塌，被癫狂劫破坏并扭曲成某种新东西。沃伦的无语呻吟离他们愈来愈近。火焰舔舐着曾经圣洁的墙壁，虽然这让她痛心，但雅琳希望这会是某种净化。

"找到他了吗？"茜卓大喊。在熊熊的火焰中很难听见她的声音，不过雅琳却办到了。她往前冲。

艾德琳让他靠在墙上，漫不经心地念诵着他曾经教过雅琳的祷词。随着雅琳变回人形，他那双黏湿的不死生物眼睛再次聚焦。当他的嘴巴移动时，嘴形正说着她的名字。他指向她，或是指着她鲜美的血肉。雅琳想要相信是前者。

"沃伦，是我，"雅琳说。"你认得我，对吧？"

"丹尼克？"是他的回应。她转头瞥了一眼－茜卓和其他人围在她身旁。艾德琳和护教军则绕着雅琳和沃伦排成一圈。

"沃伦，"雅琳说，一边强迫自己在这个她曾经认识的怪物面前保持镇定，"我们正在寻找月银钥。你知道它在哪吗？"

他眨了眨眼，一只接着另一只。他猛然阖上了无牙的下颚。

沉默。

传来艾德琳用剑挥砍亡者的声音，还有熊熊的火焰。卡娅和泰菲力都盯着她看。

"那把钥匙，沃伦，"雅琳说。天使救救她，她把双手放在他肩上。现在他不能把视线从她身上移开。

"丹尼克，"他回答道。

"雅琳，我们没多少时间了！"艾德琳大喊。

"钥匙，"雅琳重复说道。

"丹 … 丹尼克 … "

雅琳低声咒骂。"我想我们只能从他身上得到这些资讯了！"

"好极了，"茜卓说。"这一次，小艾，换你掩护我！"

随着火焰再次吞噬大教堂，雅琳给了沃伦她唯一能提供的安息，一道碎裂声，一段祷词，一份好转的祈愿。

你自以为了解一个人，但你通常只了解他们的一部分。在世时的沃伦是个极为严格的讲师。雅琳不记得曾与他谈过任何除了神学以外的事，尽管他的答覆总是经过深思熟虑，但她总会想像他是那种将生命奉献给教会的人。他偶尔会提到在加渥尼的童年，但最多也就只有这样了。

但人们鲜少如此单纯，当他们抵达被贝佐德家族称为家园的宁静加渥尼镇区时，他们便开始四处打听。

"沃伦与丹尼克？"一个妇人说道，一边从她花了一整季种植的南瓜上掸去薄霜。年老并没有阻拦她照料农作，而且她的双手展现了纯熟精准的技术。"呼。我猜是时候有人来访了。"

雅琳跪在她身旁。"是这样吗？这个嘛，抱歉我们花了这么久的时间。雪减缓了我们的速度。"

"那样的雪还不够，"妇人回覆道。"那只是霜。以你的年纪应该知道别拿那个当借口。"

雅琳露出得意的浅笑。无论她去过多少世界，没有任何地方比得上家园。"没错，你说得对，"她回答道。雪非常稀薄－光是碰触就足以融化它。"反正，你或许可以告诉我更多。"

老妇人直盯着雅琳看。"你太迟了。"

"太迟？"雅琳皱着眉重复她的话。

"如果他在癫狂劫之前还活着，他现在已经死了，"她说。"他躲在那座古老的家族宅邸内。他说，是为了安全考量。从那时起就没见过他了。那个地方闹鬼闹得凶啊。"

雅琳的视线越过她的肩膀。贝佐德家位于一座山丘上，从这里她能够看见那些敞开的窗户。"可是如果那里闹鬼的话，为什么还要过去？"

妇人把手拍干净。"因为丹尼克是沃伦的儿子。"

癫狂劫破坏了依尼翠的一切，但有些东西却被重制了。许多稳健、急切的手将道路上扭曲的艾维欣象征物重塑为其原本的型态，打掉石头并以木头或粗铁取代。他们经过被拆毁的房子并从邻近的碎片开始建构，宛如一个拼接师的杰作。这些人都一样：有的承载着内心的伤痕，有的就只是紧密地看守他们的小孩，有的一边看着新访客穿越城镇一边紧抱着义肢。

依尼翠破裂。依尼翠重建。依尼翠存活。

这是个好的想法，但那座宅邸却证实了这个谎言：贝佐德家残破不堪，而且非常邪恶。雅琳很肯定，邪恶正足以形容它－因为那窗户俯瞰他们的方式，因为那些藤蔓抓耙其岩石表面以及门口敞开的方式。

雅琳不喜欢看着它。不过她会这么做。

在他们五人之中，卡娅是看起来最不烦恼的。随着他们接近这座宅邸，她一点也没显示出害怕的迹象。敞开的门并没有使她惊慌。她上下打量它，眉头逐渐深锁，然后用拇指擦了一下鼻子。"所以，他在这里面？"

雅琳点了点头

"伴随着一群恶意幽灵，是吗？"

"看来肯定就是这个地方了，"茜卓说。

"我有一些神圣象征物－"艾德琳开始说，但卡娅却挥手制止了她。

"不用麻烦了，"她说。"只要在你跟进之前给我五分钟。"

瑟班式驱魔|由Matt Stewart作画

一如往常，卡娅懒得等候许可。她进入大门。随着卡娅的刺鼻魔法气味弥漫在空气中，雅琳感到鼻子一阵刺痛，随之而来的是她开始与之产生连结的低沉嗡响。艾德琳冲向其中一面破碎的窗户往内窥看。茜卓也跟着这么做，占据了同一面窗户。从她们的反应判断，那里有值得一看的东西。

有时候，诱惑难以抗拒。她苦涩地想着托瓦拉也会说出一样的话。自制是一种人类的产物而非自然。向你的热情与本能让步－它们总是最清楚。那就是他教她的事。

教会则教了她不同的东西。

她把脸贴在窗户上。在内侧，一道灰白色的条纹构成了卡娅的魂魅型态。但那不是唯一现身的鬼魂。那个老妇人说得对：这个地方严重闹鬼，但这个状态不会持续太久。卡娅正以一种难以置信的速度消灭它们。难以跟上她的形体，同时她从其中一个鬼魂身上跳到下一个，在这里将一把刀插进背里又在那里劈砍鬼魂的喉咙。雅琳不禁纳闷那些鬼魂之后会去哪，是否这就是即将降临在它们身上的受福安眠或其他东西。

或许她稍后再问。

目前房间里已没有超自然威胁。茜卓是第一个进去的，艾德琳随即跟着进入而再来是雅琳。这次由泰菲力殿后。他看似不太在意鬼魂；他带着跟平常一样的温暖自在移动着。

不过还有另一层楼。

他们走上楼，一步步踩着嘎吱叫的地板，屏住气息，那扇旧门后方的嗡响声愈来愈大。茜卓动手打开那扇门，但艾德琳却把手搭在她肩上制止了她。

"让我来吧，"她说。"你待在我后面比较安全。"

难道艾德琳是从故事里走出来的人吗？没错，她展现了书中的英勇，不过她以全身的重量把门撞成碎片的方式也是。在房里，卡娅漫不经心地靠在其中一个鬼魂附近。她以一个带有嘲讽意味的鞠躬迎接破门而入的众人。

"这就是你要找的人，"她说。"不费吹灰之力。"

泰菲力兴味盎然地哼了一声。"竟然不到五分钟。"

"你还好意思说，"卡娅答覆道。"难道时间不是你随意编造的吗？"

"如果有这么容易就好了，"他说。泰菲力转头查看，他的笑容因为同情而软化了。他比向那位飘浮的鬼魂－一个不超过三十岁的男子，骷髅被压在一块碎瓦砾底下，大概是他的。他们都穿着同一套粗制的服装。"你先请。"

雅琳没有迟疑。她走向他，抗拒着想跟他握手的冲动。"丹尼克吗？我的名字是雅琳珂德。我是你父亲的其中一个朋友。"

看见一个鬼魂睁大眼睛是多么奇怪的事。"我的父亲？他让你来找我的吗？"

无论真相有多丑陋，最好还是说实话。"我不能说他这么做了。你的父亲已死。我亲手让他安眠，但你应该知道他直到最后都还在呼唤你。"

"让他安眠？"鬼魂担忧地搬弄着手指。"难道说他是 … 不死生物？"

"他曾经是，"她答覆道。"最好别一直想这件事。不过我是来寻找某个非常重要的东西，某个由你们家族守护—"

"噢。所以这不是社交拜访吗？"

"不，这不是，"雅琳说。"拜托。如果你知道任何关于月银钥的事，依尼翠需要它。夜晚变得愈来愈长了；有个仪式需要用它来修正一切。"

"我想对所有人来说，或许这就是社交拜访，"丹尼克回覆道。持续摆弄手指。"大部分人都想要那把钥匙。我从未见过它。我父亲说我不是真正的贝佐德家成员。"

"那么他就是个傻瓜，"雅琳说。"你跟任何一位贝佐德家成员都身处于同一座宅邸内。要是你能够告诉我们钥匙的下落，那么你将比其他任何一位成员更完善地尽到你家族的职责。"

鬼魂不知何故叹了口气。"我想我会的，"他答覆道。"好吧。这个嘛 … 我也在这里进行了一点探索，因为我曾经听过它而且 … 结果显示我们并不持有它。我的曾祖父把它交给其中一个吸血鬼保管了。那不是很蠢吗？"

卡娅再次捏了一下鼻子。

茜卓倒抽一口气。她举起一只手指。"抱歉，我能问是哪一个吸血鬼吗？"

丹尼克叹了一口气。"如果我告诉你的话，你们会让我安眠吗？"

"如果那就是你想要的，"雅琳说。"但如果你知道依尼翠已经没有危险了，那也会比较容易安眠，对吧？"

他转动脑袋仿佛正在思考这句话。然后："是马可夫家族。他们的那位王子，他拿走了。我的父亲有说他想念我吗？"

"我对此有种最糟的感觉，"茜卓说道，已经朝门口走了一半，但雅琳还留在后方。

丹尼克想要和人说话。她顶多也只能够倾听－至少听一会儿。

依尼翠重建。

就连吸血鬼也是。

正如他们引起的浩劫，正如她的胃随着气味隆隆作响，正如她厌恶他们－雅琳得承认它还是有令人欣慰之处。癫狂劫无人幸免。尽管这些黑暗居民设法铲除人类，但不久前，他们全都站在同一阵线。

雅琳希望他们能再次站在同一边。

其他人持续向前推进。茜卓无精打采；她不喜欢直捣黄龙这个点子。卡娅也不喜欢。不过雅琳理解某些她们不理解的事：这里曾经是人们找到希望的地方。而且其他人知道这件事－只是他们不理解。不完全理解。拥有此等欲望却为了更大的利益而违抗那些凶残本能 … 她不喜欢索霖马可夫，但她能尊敬他。

她也能尊敬给了她希望的那位天使的回忆，当时希望就跟那头白鹿一样隐匿。

因此在其他人行进的同时，雅琳停在大门外侧。藤蔓已经覆盖了艾维欣象征物那破损的一半。用利爪切断藤蔓，她扶正象征物并开始念诵祷词。

"守护我们度过黑夜，噢天使 … "

让她感到意外的是出现了另一道声音，听起来像是艾德琳。

紧接着是泰菲力的声音，稍微延迟了一点，毕竟他一边学这些字词。

之后加入的是茜卓，有点过快了，不时念错，但已经尽力了。

最后－伴随着轻微的叹息－是卡娅，在他们快结束时才加入。

当他们结束后，他们相互露出浅笑，然后走了进去。

没有人问她为何要向一个已经无法再听见她的天使祈祷。

那些说 遇到桥就会过的人一定没来过马可夫庄园。耸立于一座敞开的深峡裂口上方，通往庄园的那一长串岩石在平日已经够令人却步了，但癫狂劫也造访了此处。石桥的碎片飘浮在半空中。在碎片之间跳跃是通往那座倾颓城堡的唯一方法。马可夫家族长老们的破碎容貌成了劣质的垫脚石。

里面也没多好。圣杯上覆满一层灰尘；使村落赤贫的肩甲成了绊脚的岩石；没有被撕碎的画像已褪成一片漆黑。更糟的是－这里没有死亡的气味，也没有腐臭味，更没有血腥味－这里什么味道也没有。

"没人在家的机率有多少？"茜卓问道。

"很低到零，"卡娅说。"这个地方很糟，但不是被遗弃的那种糟。"她指向他们头顶上方的吊灯。"有人更换了那些蜡烛。"

"可能是个奴仆，"艾德琳说。"但卡娅说得对－我们必须保持警戒。"

"但要是他不在这里呢？那么我们不需跟他交谈就可以把钥匙偷走。"

"让我们祈祷他不在这里，"雅琳说，"但最好还是假设他在。此外，我相信他是个讲理的人。"

但正当她这么说时，他们经过了一块特殊的裸岩，与它的邻居们长得不太一样。其他的岩石呈现尖锐、扭曲的形状－宛如众多瞄准隐形敌人的匕首－这块裸岩却是马可夫庄园表面一道敞开的伤口。这里的凿口比其他地方更严重，都集中在两条长型沟槽中。它的外缘也一样粗糙， 令人不舒服的边缘看起来仿佛被咬掉了几块。一滩滩干涸的血迹只让这个景象变得更可怕。

"不喜欢那个样子，"艾德琳说。

"我也无法说喜欢，"泰菲力说。

卡娅发出了一点声音。她眯起眼睛。"无论那是什么，都不再有杀伤力了。"

"索霖会知道发生了什么事。或许不是只有我们在寻找钥匙，"雅琳说。

"如果他真的在这里的话，"茜卓说道。

但他在这里。他必须在这里。在经历这一切后，却让他从他们面前溜走 … 雅琳咬紧牙齿。不管怎样，她都会找到那把钥匙。托瓦拉想要把依尼翠的心脏从胸口扯出；她不能让那件事发生。

"如果他在的话，肯定会在王座间，"雅琳说。

"应该就在前面，"卡娅说。"所有的画像都沿着这条长廊排列。除了王座间它不可能通往任何地方。"

她讲得有道理。没剩多少画像，但也够多了。更不用说他们前方的那扇门：一个巨大、高耸的东西，上面刻着许多蝙蝠的狰狞脸孔，此刻有部分脱离了它的铰链。当他们抵达门前，雅琳得化为狼形才能把门打开。艾德琳看着她变回人形。雅琳则给了她一个友善的微笑。

"别担心，我的家教严谨，"她说。开这个玩笑有时会让人们放松，即使在这些日子里她不确定这样说是否精确。在森林里的时候，她几乎要逃开了。

不过她是今日的雅琳，而且她打算就这样保持下去－即便此时他们在布满灰尘的王座间里找到了正在等候他们的王子。

索霖坐着并把一只脚跨在他家族那破损的王座上。他正在阅读一本古老且无标记的书，某种类似札记的东西。天花板上的一个洞口让一束月光照耀在他那灰色的肌肤上。被废弃庄园的空虚辉煌所包围，他形成了一个怪异的景象。

虽然当他们进来时他没有抬头查看，但雅琳能够嗅到他投射出的愤恨。他的声音既有力又傲慢。"说明你们此刻前来打扰我的目的，否则我就得请你们出去。"

"索霖，"泰菲力说。当然会是他挺身而出。当然他不会显示出任何威吓的迹象。他做出的宫廷式鞠躬会让任何贵族自叹不如。"能再次见到你是我的荣幸。我们只不过有一件小事要处理。我们会简短陈述。"

这位吸血鬼从书页边缘往上瞥了一眼。"我知道最好别相信你对于简短的定义。交代理由，立刻。"

泰菲力耸了一下肩，仿佛在说他尽力了。"我们在寻找月银钥。夜晚正逐渐变－"

索霖猛然阖上书本。"不行。"

"你说不行是什么意思？"茜卓说。"我们找了它好久。你至少可以听我们说完。"

他凝视着她。茜卓停止说话。这个男人带有一种掠食气息，还有某种迷人之处。雅琳曾遇过许多吸血者，但没有一个像他这样。就像是狗和狼的差别。

而且没错，他站立的方式、把书本丢开的方式、跨出的步伐，以及他呈现的姿态都有一种肉食动物的特质－他的手就这样放在剑柄上。"我不期望如此鲁莽的人理解我已经为这个时空牺牲了多少。如果我的家人，"他几乎咆哮着说出这个词，"希望沉沦于永夜的无用享乐中，那么为了阻止他们我已经做得够多了。就让他们享用吧。"

泰菲力举起手，站到茜卓正前方。"如果你不想听她说，就听我说吧。这个时空是你的家人，索霖，我们都知道。你已经做得够多了。我们寻求钥匙好让我们尽一份力。这位雅琳也跟你一样不想看见永夜啊。"

"是那样吗？"他答覆道。"请告诉我你们为这个时空做了什么。继续啊，我在听。"此刻他正逐渐逼近，此刻剑已滑出鞘，此刻雅琳血液中的野兽正要她变身。

但她没有。还不是时候。她在石地上站稳脚跟。"或许我没有你那样的历史，但这几年来我一直在这个地方旅行，倾听人民的声音。我以为你比任何人清楚为何人类需要存活。你创造了艾维－"

她还没说完这个名字剑就划过半空中。就只有她自身的超自然反射动作才能让她免于受伤－她抬起一只手臂挡开了剑身。不过，钢铁依然划入肌肤；一条红色的痕迹染上地板；黑色蒸汽刺痛了她的眼睛。她口中的牙齿变长。那双金色的眼睛在黑暗里熊熊燃烧着。

"你，"他低沉地说，"不准提到她。"

"难道你已经忘了为何要创造她吗？"她说。茜卓早已点燃火焰；她越过他的肩膀向雅琳示意。只需要一声令下就能让其他四人袭击他，但她不想那么做。还不是时候。"我们需要天使。我们需要希望，我们需要信仰。我们需要白昼－而且我们需要那把钥匙。"

"滚出去，"他大喊。空荡荡的墙壁将它化为一阵恶毒回音。"立刻。"

"没拿到钥匙我们不走，"雅琳答覆道，态度一样坚定。"或许你已经忘了，但我没有。"

举起宝剑，他的怒火战胜了理智，另一波攻势也随之而来。雅琳再次抬起手臂。

但已不需要了。一根羽毛落在他们之间，散发着金色的光芒，随即出现一把苍鹭头镰刀。索霖的剑碰上这件天使武器；他勃然大怒地收手并看着这位闯入者。

或许这是深夜，或许这是个阴冷、黑暗的时刻，或许这是依尼翠衰亡的开始，但涌入王座间的金光却让雅琳呼吸到了希望。还有她眼前那位天使的神圣热忱。

或许艾维欣已不再倾听人们祈祷。

但席嘉妲会。

明光斗士席嘉妲|由Howard Lyon作画

"索霖马可夫，"她说。她的声音宏亮，些许的回声透露了其超越人类的身份。"你竟已变得如此堕落。凿石脱身就只为了生闷气。"

那个坑－那就是他？太奇怪了，我怎么会同情一个百岁的吸血鬼王子。

更奇怪的是同一个男子竟然把剑举向天使。"不然你要我怎样？显然你已经有了全部的答案。继续说吧，解释。不然你就跟他们共患难然后滚出这里。"

席嘉妲眯起金色的双眼。她并没有把目光从索霖身上移开，不过当她说话时，感觉起来像跟雅琳站在同一边。"雅琳珂德－你的信念召唤我来此。你的心性端正。你会在索霖位于三楼的私人房间里找到月银钥。去吧。我正想和他谈谈关于其古老创造物的事。"

茜卓和卡娅不需被告知两次－她们立刻朝楼梯奔去。"谢啦，席嘉妲！"茜卓大喊，一边将双脚踩在奢华的地毯上。泰菲力很快就赶上，只滞留足够的时间来行礼致意。

但雅琳和艾德琳却留在原地，即使席嘉妲已挥动镰刀劈砍他，即使他的容貌在面对危险时已变得更凶残。某种神圣的恐惧使她们无法动弹。难道信徒不该协助他们的偶像吗？这两人互看一眼。艾德琳举起她的盾。

"快走！"天使大喊，索霖的剑划过她的铠甲。"如果你们相信我，你们就会过去！"

雅琳咽了一口。她想帮忙。艾德琳捏了一下她的手臂。"我们只会碍事，"她喃喃说着，感觉和雅琳一样沮丧。

或许她说得对。

但这并没有让她觉得好过。

雅琳爬上楼梯，跟着艾德琳的脚步，试着不去注意随之而来的痛苦嚎叫，试着不去计算有多少来自天使以及有多少来自那位吸血鬼。就本质与自然而言，那就是信念。

找到房间的人是茜卓－里面装饰着许多书架和古老武器－而泰菲力则找到了月银钥。它位于一座雕像伸出的双手中。索霖肯定把它的头部削掉了，但铠甲与翅膀却清楚地透露了那曾经是谁。这个无头的艾维欣正位于一幅描绘盛装打扮的年轻索霖和他祖父的画像底下。

月银钥|由Joseph Meehan作画

雅琳拿起钥匙。

那天里的第二次，她轻声祈祷。

这次，她祈祷席嘉妲能够安然无恙而且他们将会及时赶回收成节。

不过为了天使自身的安危而向一个天使祈祷有些奇怪，更怪的是还请求她们扭曲时间。

依尼翠的一切都说不准－但他们会试着生存，试着忍耐，并且再次眺望白昼的神圣光芒。