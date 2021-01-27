这是卡娅第一次在凯德海姆不需担心寒冷这件事。在泰瓦的预兆路另一侧，一片炎热、有毒的空气正在迎接她。她第一眼看见的是天空：翻腾的乌云不带有太阳的记忆。唯一能找到的光源就是来自偶尔划破天际的雷击以及从他们下方某处升起的橘色亮光。

卡娅与泰瓦站在一座由黑色岩石构成的崎岖山脊上。越过外缘，她能够看见一片焦油沼泽，上面分布着如蛛网般且正在闷燃的橘色裂隙；一片广大的岩浆，一部分的表面已硬化为漂浮在熔岩上的巨型浮石。满满的岩浆偶尔会喷发成一座熔岩间歇泉，将闪耀的岩浆溅洒于空中。难以想象还有某处比这里更不适合生命生存－不过，泰瓦却看似一脸惊奇地看着这份末世景象。

「我们成功了，」他说。「我原本不确定我们办得到。」

「那是什么意思？」卡娅问道。

「很久以前，在乌伊拉格斯第一次逃脱之后，众神以强大的守护符文封印了这个地方。我从未开启过通往这里的预兆路－没有任何妖精做过。不过提勃一定破坏了那些守护。」

那把剑。那不是任何一种她曾经见过的魔法－完全不像艾朗德开启过的通道。「我们得从他手中夺走那把剑。如果他能打开通往这个地方的门，谁知道他还能用它来做什么事？」

泰瓦指向她后方。她转身，自动把手伸向她的匕首－却什么也没找到，而她在一会儿后才想起来。反正，他指的不是一个威胁。

在局部冷却的岩浆湖表面，有几条怪异的直线被刻在这片火山裂隙网络上。过了一会儿，待她的眼睛适应昏暗的光线后，她看见了被刻在玄武岩上的东西，正等着他们抵达：一个橘色的熔岩箭头。

「好吧，在对提勃的众多控诉中，精巧可不是其中一样，」卡娅喃喃说着。

以一个轻松、几近熟练的动作，泰瓦跳过了山脊外缘。他踹倒一座岩石尖塔，然后滑下一个布满光滑砂砾的斜坡。他的冲力刚好停在岩浆平地前方，他在此转头往上看着她。「要来吗？」

无尽风暴骨冢|由Cliff Childs作画

在由冷却岩石构成的百合叶片之间跳跃原本会很有趣，不过卡娅并不想在失足时跳入熔岩中。显然泰瓦也不愿意；等她一抵达岩浆湖边缘时，他早已把指尖插入焦黑的湖岸并闭上眼睛。

「稍等一下，」他说。「我想试某个东西。」

玄武岩湖岸开始悄悄地往外延伸过岩浆。这块岩石也不只是自行扩张或增倍而已－它看似在生长，岩石卷须彼此交缠，将自身编织成一座桥。当泰瓦张开眼睛时，他看起来就跟她一样惊讶。

她小心翼翼地踩上桥。它有些地方凹凸不平且呈现格栅状，她不认为石头天生能以这种方式表现。她发现自己竟觉得这有种怪异的美感。

一开始，他把那些巨魔变成石头，现在是这个。这个孩子是一位易质师。但那不是他的全部。不知何故，泰瓦在不知情的状况下点燃了火花－一路穿越到赞迪卡，却只认为那是凯德海姆的另一个境域。

在诺特瓦的时候，当他开启了那条预兆路，泰瓦曾表明无论她是否跟随他都会进去。如果他只是另一个打算光荣牺牲的任性英雄，卡娅就会放生他－毕竟凯德海姆从不缺那些东西，而且她还有工作要做。不过泰瓦是个鹏洛客，而且他不晓得那到底是什么意思。不知何故，在他看见多重宇宙的更多部分之前就让提勃杀了他看似有点浪费。在他们行走的时候，她设法告诉他一点关于鹏洛客的事。

「那么，那些时空就像境域一样吗？而连结它们的是－一棵更庞大的世界树？」他说。

「这个嘛，并没有实际的枝干。时空之间的空间里也没有巨型动物。」至少就她所知是如此。「更重要的是，它们并非以相同的方式连结。通道不会凭空出现，也没有用来在它们之间穿梭的咒语。唯一能够从一个时空前往另一个时空的方法就是成为我们的一员。」

「一个鹏洛客，」泰瓦说，一边把一大块焦黑的浮石踢入熔岩里。「一个不错的提议。不过我想我会拒绝。凯德海姆的荣耀对我来说已经绰绰有余了，而且还有我一辈子也探索不完的境域。此外，如果我彻底离开世界树的话，人们要怎么讲述关于我的故事？每次我就得重头开始。」

是啊，卡娅心想。那就是棘手的部分。每一个时空的新朋友、新对手、新规则。总会是陌生人、新来的人。反复陷入其他人的争执、其他人的战争中。一开始那很刺激。然后，过了一阵子，那便使人精疲力竭。不过，无论你喜不喜欢，你都别无选择。

卡娅抓着他的肩膀将他转过来。「你不需要拒绝，孩子。事情不是这样运作的。无论你喜欢与否，你就是个鹏洛客，而且等你下次出现在某个充满陌生魔法、怪兽，以及人们的地方时，你将会需要」－她搜索着字－「你会需要某种准则。一组规范。」卡娅的准则非常简单：不造成伤害 ... 除非他们是自找的并且有人提供你酬劳来行使这项特权。的确，有一两次她被卷入了她本应远离的纠纷中；偶尔她觉得想做点善事，于是她会无偿杀死一个特别 恼人的鬼魂。但这份准则非常重要－那是唯一一个跟着她在时空之间穿梭的东西，也是唯一能让她倚靠的东西。当泰瓦有一天从凯德海姆离开后能够倚靠什么？到时那些光荣或英雄故事还重要吗？

泰瓦将手臂挣脱，那个轮廓分明却带点男孩气息的五官上明显透露着不悦。「我有一份准则－与斯肯法战士们传承了无数世代的准则相同。我不需要一个陌生人来向我说教这些事。」

「我只是在试着帮你！」她说。从没有人为她这么做过而且看看她的下场。佣兵、窃贼、杀手。提勃没资格对她做出任何指控－但他一直都是对的。

「我不是个小孩了，而且我不需要你的帮助。正如我已证实的，我有能力管好自己。」语毕，他便气冲冲地离开，走下了那条黑色岩石的道路。

固执的笨蛋。她为什么还要待在这里？毕竟，她在凯德海姆还有其他领了酬劳的工作。一只她应该持续追踪的怪兽。

她还在犹豫是否该转身离去，此时第一支鱼叉突然插入焦黑的通道，与泰瓦的脚只隔了几吋。那是一个简陋的武器，铁环上排了一圈倒钩，重量足以直接没入岩石里。有那么一刻，泰瓦看似震惊到无法动弹－而且他没注意到第二支鱼叉正朝他呼啸而来。

卡娅及时赶上他，并在铁鱼叉尖啸着穿过他的同时将他的身体转变成魂魅般的光芒。他往后踉跄，用一只手撑在通道上，接着把他的手臂转为一团焦黑。

「在我们右侧！」卡娅喝斥。

远处有－不太可能－一艘船正穿越一块块冷却的岩浆笔直地朝他们冲来。这让她想起了预兆觅径人驾驶的长舟，虽然那些船纤细狭长，用以钻入狭窄的海道以及探索偏远的海湾，但眼前这艘船却只为了一个目的而造。外缘环绕着残忍狭长的尖棘；铁制的楔形船首具有一个可用来冲撞的破损船缘。取代船帆的是一面火焰，看似鼓胀着并且捕捉了任何将他们推近湖岸的异界气流。

「恶魔，」泰瓦说。「准备应战。」

恶魔狂战士衍生生物|由Grzegorz Rutkowski作画

随着船逐渐逼近，卡娅能够看出船上的三个人影。在其中一人头上，一顶铁制头盔替原本从他额头卷曲而出的双角额外增添了几排角；一片黑色的面罩藏起了他的眼睛。另一个人的一只手则被以法兰盘连接的巨锤取代，锤脊上凝结了一层血。在船首附近一座升起的平台上站着一个最高大的人－一个右侧被黑色铁甲覆盖的粗壮蛮汉。他那双巨型翅膀上的薄膜在过往的冲突中破损撕裂。他用左手举起另一支鱼叉，一边往后仰准备抛掷。

这次，泰瓦已有所准备。以精准的时机，他用焦黑的手臂扫过那支鱼叉的抛掷路径，将它击入岩浆里。「我们需要拉近距离，」他说。

卡娅露出愁苦的表情。「其实，我不认为那是我们的问题。」

那艘船的速度逐渐增快，火焰船帆被鼓动为熔炉般炽热的强风。其中两个恶魔，体型较小的两只，猛烈急切地拍打翅膀，展翅升空。他们不只是打算停在他们旁边。

「小心！」卡娅大喊。

她闪躲到泰瓦替他们建造的通道一侧；他则躲向另一侧。然后沿着船首分布的冲撞船缘撞上了它，使玄武岩与烬火四散至空中。

卡娅翻滚后及时起身看见拥有巨锤手的恶魔自空中朝她俯冲而来。他以极大的力道往下挥击，将卡娅不久前站立的火山地表砸出了一处凹坑。

就在他能够把手抽回之前，她用力踩了法兰盘连结处并使它部分虚相化穿入石头内。他嚎吼着伸手抓她，但她就像烟一般地溜出了他的掌握，跑跳着踏上那依然埋在石头里的鱼叉。

扭开鱼叉对卡娅来说并不困难－在各处使它虚相化就能达成这个伎俩－但它的重量却差点让她掉入岩浆湖里。正当她用双手奋力举起那支沉重的铁杆时，恶魔猛烈拍打翅膀，不停拉扯着包覆了他手臂的火山岩。带着一点专注，卡娅把鱼叉完全虚相化，然后抛出。

当鱼叉一离开她的手，它就从无重量、无实体的状态突然变得跟原本一样沉重且致命－而且飞行的速度也更快了。它直接刺穿恶魔那铸打而成的胸甲并从另一侧穿出。恶魔在原地挣扎了一会儿，他手臂上的锤子依然与地面融合，接着便瘫倒于地。

卡娅让自己喘息片刻，然后开始向前冲。一只脚踩上包覆恶魔背部的铠甲，她跳上了长舟的甲板。在另一侧，她能够看见被夹击的泰瓦。戴着有角头盔的恶魔正用一双排列着邪恶锯齿的短砍刀猛烈劈砍他，而她见过的那个把半边身体包在金属里的大家伙则大范围地挥动钉锤将他围困于内侧。看来只要被那个锤子击中就足以砍断那位妖精的头－不过到目前为止，泰瓦已设法躲开每一道挥击。她注意到他的手臂已不再是粗糙漆黑的玄武岩。此刻它们呈现熔化的亮橘色，彷佛他已在锻炉中加热过手臂。每当他挡开一道砍刀攻击，烬焰便溅洒熄灭于空中。

他非常迅速、强壮，并且专业，对此无庸置疑。但他无法永远坚持下去。

她弯身钻过焰帆底下，用一只手遮挡袭向她脸孔的热气，同时疾驰跃离船侧，以不怎么优雅的姿态落在那只巨型恶魔的背上。他的身高是她的两倍，体重可能超过她的两倍，而且在受到这股冲击时几乎没向前倾，但她还是设法紧抓住他的脖子。

灵光乍现，她用那道怪异的光芒包覆她的手并伸直手指形成一支矛。快速地刺穿心脏。闪现回复实体，然后抽出。一点也不舒服，但应该能成功。

随着恶魔笨拙地在背部摸索试图抓住她，卡娅把手插入脊椎左侧，在一瞬间实体化－

接着几乎痛到晕厥过去。恶魔体内非常滚烫，就像把手插入一座熔炉。她松开了抓着恶魔脖子的手并翻落到下方粗糙的黑色石头上。

恶魔颤抖了一下，用单膝跪地－然后用那把巨型战斧支撑自己站起身。他转向她，红色渺小的眼睛里焖燃着愤怒。他口中涌出一些冒着气泡与蒸气的黏稠黑胆汁。她已经伤了他，但还不够。

她的手转为实体只过了一瞬间，但她依然能感觉到白热又绝对的痛楚。不过就跟许多事物一样，痛苦是一种工具。一件卡娅知道如何使用的工具。专注于其上。利用它。从她内心某处，卡娅感觉到一股冰冷寒意逐渐涌现。

恶魔举起他的锤子，以强健的肌肉协力抬起这个庞大的东西，沸腾的血依然自他口里溅洒而出。卡娅就在此刻把他下方的岩石通道虚相化为空气。

恶魔反射性地展开翅膀，试图回复平衡，让自己持续待在空中。要不是皮膜表面上的那些破洞与裂口，或是悬挂在他下方的巨锤，那原本是可行的。他在双腿没入熔岩时开始咆哮－他往前倒，扔下锤子，拼命想抓住依然组成卡娅所立之处通道的粗糙黑色岩石。猛然一踢，她令他挥舞着四肢往后落入熔岩中并且使通道在他上方重新回复实体。

在通道的另一侧，泰瓦和剩余的恶魔正战得不可开交；只剩一个对手，这位妖精便转为攻击方。固定在他护腕上的铜刀变得更长了，与包覆他手臂的火山热气一样发出橘色的光芒。猛然一击在空气中留下闪烁的热气，他直接砍穿了恶魔的其中一把砍刀；他的下一击劈过它的脖子。她听见咝响声，闻到比燃烧毛发更糟的气味，接着恶魔那戴着头盔的头颅便从玄武岩上弹起落入岩浆中，而身体则瘫软在黑色岩石构成的通道上。战斗已结束。

尽管卡娅使用咒语处理了最糟的部分，她的手依然感到强烈的抽痛。她从来就不擅于使用治疗魔法。她的手可能要好几天才能恢复完整的运动范围。

「那太神奇了！」泰瓦说。

「是啊，是啊，」卡娅说道。「我看见你对－」

「那个领主是你的两倍大！在我听闻的所有传说里，你知道有多少人类杀过一只恶魔吗？假设你没有跟另一只谈过，你打败了两只！而且你还没有武器！北地诗人一定得听听这个。在任务结束之后，我会亲自告诉他们！」

「呃，谢啦，」卡娅说道，这让她有点措手不及。所以这个孩子能够共享荣耀。「不过，如果我们打算再次这么做，我宁愿持有武器。」

接下来，泰瓦看似明白了某件事。「当然。交给我吧。」

他弯腰俯瞰着恶魔领主在落入熔岩之前抛下的巨锤。卡娅正准备要反对－对我来说有点重了，那不是我的风格－同时泰瓦把手指戳入斧头的黑色铁块，彷佛那只是一团泥巴。他用两手从那上面各抓了一把金属：他把其中一团扔在通道上，撞上岩石发出哐当钝响。

他举起另外一块并瞇着眼睛看。「质量低劣。不过我们可以想点办法。」

他用双手包覆那团金属并开始挤压，沿着他手臂与肩膀分布的肌肉变得紧绷。当他打开手掌时，他正拿着一个小型的椭圆物体，粗糙的部分就像是一颗果核。他跪了下来把它推入玄武岩中，这相当不容易。接着，他对另一团金属做了相同的事。卡娅疑惑地看着他挖起破碎的木炭色泥土，并在每一团金属上堆成一座小土丘。「你在做什么？」

「万物都有生长的潜能，」泰瓦说道，一边站起身。「树木、人们－我们预期他们这么做。但泥土与岩石也会，只要给予时间和耐心。或者，做不到的话，就用一点魔法。我告诉过你我的能力在我穿越的每个境域里运作方式都不同。我想在一个像这样了无生机的地方，任何东西都会渴望生长。甚至是金属。而且我是对的，」他咧嘴笑着说。

她从没听过像这样的易质术。「那么在诺特瓦的时候呢？你对那些巨魔做的是什么？」

他不屑地挥了挥手。「放轻松。托尔嘉巨魔是大地生物－他们一次有好几年就只不过是块巨岩，长满了苔藓。他们这样跟石头差不了多少。我只是哄诱他们更贴近那个形态罢了。」

然后，就在她眼前，某个东西从地面窜出。一株新芽－具有与那个椭圆物体一样的深铁色，但却卷曲着、绽放着。接着从另一座土堆里窜出了另一株。卡娅看着它们逐渐长高、增厚，看着它们冒出的卷须交织成网状晶格。当顶端朝其余的部分折叠，下探形成一个D字形弯弧时，她才发现自己看的是什么：一把手斧。其实是两把。自大地长出，宛如麦秆。

泰瓦伸手将它们从岩石上拔起－在他这么做的同时一边扭转，彷佛在折断一枝树根。然后他把它们递给她，握柄朝前。「你喜欢轻巧敏捷的武器。对吧？」

她小心翼翼地拿起一个斧头。这整个东西都是由同一种材质构成－没有生锈，没有血迹，没有瑕疵，就只是冰冷的灰色金属。带有华丽的编结图案，斧头前端的色泽比握柄浅。不知何故，它握起来相当粗糙，一种不会自手中滑落的感觉。她把它抛向空中，一切都以斧首下方的某个定点为中心旋转，然后再次接住它。以某个从地上冒出来的东西而言，它的平衡度很好。

「谢啦，」她说，一边把两支斧头塞进腰带。

泰瓦笑着拍了一下她的肩膀。「我相信你会妥善地运用它们。现在，我们还有个坏人要逮。我们要继续吗？」

「其实，」卡娅说，一边转头瞥向那艘恶魔长舟卡于黑色岩石通道之处。「我有个更好的主意。」

随着船行进，卡娅更喜爱寇西玛的长舟。除了它那载人前往他们需要去的地方的诡异能力，她不会被尖锐的船舷上缘刺穿或是在调整帆桁时让头发着火。幸运的是，泰瓦看似拥有比她稍多的航海经验，一旦这艘恶魔船开始加快速度，它便一路冲破漂浮于熔岩表面的冷却岩浆板块，甚至连一点颤动也没有。

这位妖精负责调整船帆，而她则在船首警戒。「在那里，」她说，一边指向他们前方。有一座辽阔、漆黑的山升起于浅灰色的平原上。原本该是山巅的位置却出现一个崎岖不平、开放的圆锥体，几乎掠过上方翻腾的云朵。在顶端，卡娅能够看见一道奇特的光芒。它看起来就像扭曲了四周空气的热光烁影，不时朝空中送出一道蓝色或绿色的神秘波纹光带。她曾经在哪里见过那道光芒？艾朗德。在凯德海姆，那就是众神的光芒。不过她也在提勃切开的通道边缘见过同样的光泽。

泰瓦移动了舵的方向，将船转向那座山。「那就是血岩！我没想到会亲眼见到它。」

「很好。完美。血岩。」她短暂地考虑是否已经来不及把这艘船掉头。毕竟，没有人向她悬赏提勃的头。

不过那个长角的混蛋有这么多敌人，我或许能找到一位买家。大概，茜卓吧。

他们离开了搁浅在熔岩湖的熔渣湖岸上的长舟。至少，爬上这座山并不困难。有一座远古阶梯成形于岩石中。它们被岁月磨损而且有点过大而使卡娅和泰瓦难以舒适地攀登－它们在几千年前为了无尽风暴的居民而被刻于此处，不是为了妖精或人类－不过他们还应付得来。

在中途，某个东西吸引了她的目光。他们底下的岩浆湖面上有些动静。卡娅暂停攀爬，背对着其中一个巨大、微温的阶梯。在湖面上，位于偶尔喷发的熔岩闪光之间，铁制的船只穿越了漆黑的湖面，每艘船都顶着一面船帆形状的摇曳火焰帷幕。她因距离太远而无法看出任何人影－从这个位置，甚至连那些阴森的船只看起来都像她可能会在玩具店里找到的东西－不过从如此高处的强风吹拂中，她刚好能听见稳定的击鼓声。

「埃尼尔古神啊，」泰瓦喃喃说着。「一定有好几十艘。」

「有几百艘，」卡娅说道。「我们遇见的那艘船肯定是他们先锋的一员。斥侯。」

「而那些就是军队。」

但为什么呢？这一切－恶魔军团、长舟舰队－只是为了阻止他们？她知道自己很强悍，而且以一个刚展露头角的鹏洛客来说泰瓦也相当出色，但这看起来有点过头了。

除非－

除非它们根本就不是为了他们而来。

「那把剑，」卡娅说道。「它会打开通道！在境域之间的空间里划开洞口！」

泰瓦困惑地盯着她看。卡娅抓着他的肩膀用力摇晃。「孩子，他正要引发一场末日浩劫！」

「更正，」他们上方传来一道声音。「我已经引发它了。」

一发灼热的火焰从他们上方的之字形阶梯射出；卡娅及时躲向一侧并感觉到热气擦过她的脸。

从上方山脊处往下朝他们咧嘴笑的人正是提勃。一团不停抖动的红色火焰包围了一只手；另一只手则握着那把由闪烁的五彩玻璃制成的剑。

诸境之剑|由Lie Setiawan作画

「我们得把那只剑从他手里夺走，」卡娅说道。另一颗火球以弧形轨迹划过天空，将泰瓦刚刚站过的岩石化为熔岩。

她和泰瓦兵分两路前进。在蜿蜒的阶梯通道之间，许多楔形的黑色岩石突出于山壁上，证明了地壳变动就跟该境域的任何一位居民一样凶残。泰瓦以它们作为掩护，压低身体，以运动员般的弹跳方式攀上斜坡。

对卡娅来说，事情并没有那么复杂。她笔直地冲向提勃，以虚相穿越岩石和火焰以及任何这个魔鬼朝她扔来的东西；跟泰瓦一样敏捷，她很快就超越他了。

十五呎，然后十呎。卡娅悄悄从腰带上拿起斧头并将它朝提勃抛去。它撞上他的肩膀，使他跌个四脚朝天，接着她抽出了第二把斧头。别让他起身。

她逼迫自己翻越山脊并朝提勃冲去，一心只想追上他，同时专注于立足点的细微变化以将全身的重量施加在这道挥击上。不过她太晚看见他吸饱空气的胸口，以及那对鼓胀的红色脸颊。

浓烈的烟雾突然自他口中涌出，立刻就笼罩了那些过大的阶梯。卡娅被烟雾浪潮吞没，刺痛了她的眼睛，烧灼了她的喉咙。看不见四周，她依然进行挥击－但斧头却只撞上了岩石。

卡娅用一只手拉斗篷遮住口鼻，另一只手则瞄准斧头以备战，但她只看得见烟雾。橘色的小型烬火带着恶意四处飞舞。它看似依附在她身上，寻找她隔着布喘息的破口，想撬开她瞇起的眼皮。每一处它碰触的肌肤都感到灼热痛楚。

她尽可能屏蔽这份痛苦与不适感，并专注在她的听觉上。提勃在哪里？泰瓦在哪里？

现在逃跑还不迟。

看似凭空冒出了这个念头。

反正都结束了。提勃早已启动末日浩劫。你还在这里做什么？

她皮肤上、肺部与眼睛里的烧灼感逐渐增强。她的四肢也感觉到一种怪异的疲倦－她举着的手斧，曾经如此轻盈平稳，现在看似正在把她的手臂往下拖。

这个时空的问题不是你的问题。你不欠这些人什么。去吧－穿越黑暗虚空。离开这里。拯救你自己。毕竟，这是你最拿手的。

这些念头一个接着一个地涌过她的心灵，卡娅无力阻止它们，而且她不由自主地感觉到一股冲动正在拉扯她，她周围的魔法能量逐渐增强，准备带她离开。

就是那么容易。这里带给你的就只有痛苦。

某个东西不对劲－在燃烧的烟雾之外，在胁迫卡娅屈服的异常疲惫之外。她脑中出现一道声音。一道听起来几近于－但不完全是－她自己的声音。

在她右侧的缭绕烟雾中有动静；她先看见那把剑，那些被困在玻璃内的美丽色彩，以弧形轨迹朝她袭来。提勃，打算挥刀夺命。「难道你不能就这样离开吗？」

她试图举起斧头抵挡这波攻势，但它太沉重了－她的手臂软弱无力。卡娅知道那已经太迟了。出于动物本能，卡娅闭紧了眼睛。

传来一道响亮的哐当声。不太像金属切入肉里的声音。而且也不痛。奇怪。

卡娅张开眼睛。泰瓦正站在她和提勃之间。他用固定在护腕上的匕首挡住了那把闪烁的神光剑。提勃使劲往前推，双臂因费力而不停颤抖，但却毫无进展。「你到底是谁？」

以一个迅速熟练的手势，泰瓦把剑从提勃手中打落。「泰瓦科尔。妖精王子。凯德海姆最伟大的英雄。」

现在卡娅脑中的烟雾正开始消散；她能够感觉到提勃从何处溜进她的心灵，以及他是如何用她自身的疑惑与恐惧来掩盖他的存在。她听得愈多，疲倦与疼痛就变得更严重。这个魔法几近巧妙－一点也不像至目前为止她看他使用过的那些笨拙、草率的伎俩。

但为什么泰瓦一直都不受影响？他也和她一样冲进了浓烟里。为什么他的疑惑，他的不安，没有渐渐耗损他的生命力？除非－除非他根本就没有这些情绪？

先祖啊，她想着。他太年轻了－太自大了－过度愚蠢到无法怀疑自己。我为此感谢凯德海姆众神。

提勃在她面前慌乱地起身，红色的火焰盘绕着一只手，但泰瓦却一把抓住他的衣领给了他一个过肩摔，把这位鹏洛客砸向一块石阶外缘。提勃在一阵干咳中喘不过气来，烟雾与火焰也随之消逝，在他们四周减弱至消失。泰瓦用铜剑抵着提勃的颈子。「现在，朋友，告诉我们你做了什么事。」

提勃为那句话挤出一抹窃笑。「你自己去看吧，」他哑声说道。

卡娅感觉到能量开始聚集在他周围，这份魔法在空气中产生一股浓烈刺鼻的气味。她试着要大喊，但紧接着却传来火烧干柴的声音，然后提勃的眼底发出橘色光芒。宛如燃烧的纸张，他的身体消融入一团橘色的烬火中，接着泰瓦便往后踉跄。

「他，」这位妖精开始结巴。「他－」

「穿梭时空了。没错，」卡娅说道，一边把自己从地面撑起来。「泰瓦－谢谢你出手相助。」

「当然，」他说，一面回过神来。「但要是他折返呢？」

「他无法。总之，暂时无法，而且如果他这么做，他将不会构成我们的威胁。跨越时空需要耗费大量魔法。他需要一段回复时间。」

「啊，」泰瓦说。「所以我们赢了吗？都结束了吗？」

卡娅抬头朝山顶瞥了一眼，那些怪异的光芒持续在该处闪烁涌动穿越尘云密布的天空。「不。我不认为事情已了结。」

在其他日子里，或许位于他们下方山脉圆锥体内的广大血池是个值得一看的景象。但从血岩的顶峰，他们能够清楚地看见天空的裂痕。它从他们所立之处一路延伸到他们才刚横渡的岩浆湖中央；卡娅不清楚是否浓密的灰云遮挡了他们的视野，或这是在他们刚开始攀登期间出现的新伤口。沿着裂痕边缘不停涌出且遮蔽了天空的正是那变幻的多色光芒。

「诸境啊，」泰瓦喃喃说道。

在裂痕内部，卡娅能够看见如万花筒般千变万化的地貌场景：陡峭的高耸山地、寒冰要塞、长满黄草的平原。彷佛她正在窥探整个多重宇宙，所有时空都被一道完全错误的挥击划开。

「你知道让它复原的方法吗？或许用那把剑？」她说。他们已把它塞在泰瓦的腰带里带上山顶。

他摇了摇头。「我的天赋确实有它们的极限，你知道的。」

尽管这一切－血液的铁臭味，空中的裂痕－使她硬挤出笑声，不过随着她看见从他们下方远处的火焰湖中升起的第一组人影，笑声也卡在了她的喉咙。随着每一次拍打皮质翅膀，他们逐渐升至空中，拿着剑与长矛，长戟与斧头，这些武器和铠甲的重量并没有影响他们那稳定且骇人的行进。他们一定有好几千人，全都飞往空中的那个洞口。他们接受邀请前去掠夺、焚烧、摧毁不只一个世界，而是这个时空提供的所有世界。在他们中央，乘着一艘拥有两根巨型火焰船桅的船升起的是一个让其他所有恶魔相形见绌的人物。他一手拖着一根巨大的双刃斧；他看似狂怒地拍打着翅膀，急着逃脱而一路撞倒其他人。她知道他的名字，甚至在泰瓦目瞪口呆地喃喃说出口之前就知道了。她在和预兆觅径人相处期间已听人们提及这个名字够多次：乌伊拉格斯。

腥天君父乌伊拉格斯|由Ian Miller作画

卡娅转向泰瓦，他还依然凝视着在他们面前飞升的不洁生物。「泰瓦，我们得离开了。这个时空即将分崩离析。」

他看似没听见她的话。「我们需要阻止他们。我们需要警告在另一侧的人们！」

「泰瓦，」她温和地说。「都结束了。你是一个伟大的战士，别误会我的意思，但历史上最伟大的战士都无法改变即将发生的事。」她已经看见恶魔们穿入裂口，他们拍着巨大的翅膀飞向新猎物。「我们尝试过了。现在我们能做的就只有保命。前往下一个时空，设法做得更好－」

她试着把一只手搭在他的背上，但他却把她甩开。「所以这就是你们这类人的行径－当世界朝你们不关心的方向倾斜时就一走了之。当事情变困难时就逃离。终究你跟那个提勃也没什么两样。」

这些话比她预期的更伤人。等她开始架构一个答复时－像是不要这么固执，或会害死你自己之类的－泰瓦却早已开启一条预兆路。他转向她。「如果这就是成为一个鹏洛客的意义，那么我不想参与其中。」

语毕，他踏入通道口。

卡娅聚集来穿越时空的能量依然悬浮在她周围的空气中，那是一种少了阀门的无名压力。她还是可以离开。她还是应该要离开。那是个聪明的选项。那是她的准则。

但她却忍不住想着脑中的那些声音。无论如何，早在她遇见提勃和泰瓦之前，她怎么会一直听见那些声音？

卡娅咒骂一声，深吸一口气，然后跟着他走了进去。