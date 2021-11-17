一把光之长矛粉碎了沃达连庄园的窗户。婚宴守护崩塌，宛如灰尘般四散于风中。几个月来的头一次，史顿襄的空气既鲜活又清新，就跟这些满怀希望的群众的目标一样清晰。

今晚，他们打破了这座可怕城堡的门。今晚，他们用牙齿、指甲、爪子与宝剑战斗以夺回白昼。

席嘉妲召唤|由Nestor Ossandon Leal作画

雅琳来不及发号施令。当她看见天使光羽的那一刻，她便朝其他人大喊，「就是现在！」

但他们早已开始行动，他们全身笼罩着圣光宛若圣人，高举着剑，马匹往后腾跃。艾德琳在队伍前方，茜卓坐在她身后；泰菲力儘可能加快周围步兵的速度。面对聚集的群众，门口的守卫没有胜算。艾德琳没看见是谁把他们击倒，只看见刺穿他们胸膛的长枪，但她确实嚐到了风中的血腥味。

她的感官变得敏锐。她看见了大门的另一侧：从狭长的走道，宛如丝线般地跨越深渊上方，到这座庄园的噁心织锦画。这一切即将被摧毁。这个念头相当令人满意。就像她母亲总是这麽说－无论馅饼有多赏心悦目，如果你把它塞满了辣鱼，它嚐起来还是有腐臭味。吸血鬼在他们触碰过的每一样东西上都留下了腐臭味。

卡娅搭在她肩上的手将她带回这一刻－回到现实，而非雅琳那心不在焉的沉思。「我们得继续前进，」她说。「不然就没什麽留给我们对付了。」

她说得对。雅琳发现卡娅在很多事情上都是对的。等这一切结束后，她希望她们两人能更好好认识彼此；在其他所有鹏洛客中，卡娅了解作为依尼翠特色的微妙生死平衡。而了解依尼翠就表示了解雅琳。

「试着跟上，」她微笑着说。

卡娅翻了个白眼－但她没有退让。

她们两人加入了群众：骑马与步行的护教军、戴着苍鹭颈环的僧侣和戴着艾维欣颈环的僧侣，以及失去了家人的农民。

向前越过桥樑，前往那座腐败兽穴，这群激昂的生者与凡人。

带着长枪向前，带着鎚子与盾、火炬与草叉、圣书与受福刀刃向前。

蝙蝠来袭。一开始相当遥远，容易被误认为坠落的灰烬碎片，但声音却很快地淹没了那份希望。尖啸声穿透了她敏感的耳朵；雅琳摀住一边并将另一边靠向肩膀试图遮挡这片噪音。那不管用。

但有用的却是从后方抛越她肩膀的魔法轰击。飞箭也迅速地击中了它们的目标。随着众多蝙蝠俯冲，飢渴嗜血，女巫和弓箭手们也亟欲迎战。毛皮嘶嘶作响；尖啸声加剧－然后归于寂静。在蝙蝠坠落的同时她的耳朵依然嗡嗡作响。她听不见它们的骨头在这群杂牌军靴子底下的碎裂声，但她却能感受到。

她也能感觉到底下的变化，此时她们正从简单的石头路移到了仔细规划的大理石上。前方第二道门处的守卫早已被压制，面朝下漂浮于血池中。或许卡娅说得对。如果她们不加快动作，几乎就没剩什麽了。

但即便是此等规模的群众也对大门感到棘手。

卡娅和雅琳一路穿过群众。这非常容易－许多人都自动让路给他们过往的领导人和她的战友们。艾德琳、泰菲力，还有茜卓组成了站在大门前的先锋部队。

泰菲力抬起头，然后边摇头边叹了口气。「品味真差。」

「那就是我们应该把整个东西烧掉的原因，」茜卓说道。

「你是指门，对吧？」艾德琳问道。

茜卓转头看她，笑容逐渐僵硬。「没错 ... 就只有门。」

火焰缠绕着她的手臂。她大摇大摆地走向前，朝前方伸出双手。

雅琳很想阻止她。毕竟，火焰难以应付，虽然它对吸血鬼有害，但它也会伤害他们的队伍。

但艾维欣保佑她，她不能就这样为此生气。光是想像奥莉薇亚那自鸣得意的脸孔燃烧就令人感到满足。

泰菲力用手杖轻敲了一下地面。儘管他被这个景象逗乐了，但他们也没剩多少时间可以浪费。火烧得愈来愈猛烈，明亮，迅速－很快地他们面前的门已成了一堆灰烬。

真正的袭击从这裡开始。

整个沃达连庄园敞开于他们眼前。雅琳未曾亲身来此，但她听过故事。只要转错一个弯，你就此人间蒸发。但那只限于你独自在内游荡的时候。

雅琳总是成群行动。一阵哀伤的痛楚随着这个念头出现。疾纹、巨岩、耐心，和红牙。如果她尝试的话，她能够想像它们现在可能会在哪裡－某个在它们的脚掌下拥有鬆软泥土的地方。某个具有松木气味的地方。

她觉得孤单。

她知道自己并非如此。

前方的火光就是证据。

抵抗小队|由Joshua Raphael作画

骑马的护教军脱离人群，冲向庭院与花园，准备以宝剑和长枪来执行正义。茜卓和艾德琳与他们同行，艾德琳在登上马背后便帮助茜卓上马坐在她后方。

一排排持有金黄武器的守卫直接迎战他们，比起机能性，他们的铠甲更强调装饰性。飞箭与弩箭飞向第一排防御阵线：拿着临时盾牌的农夫，站在他们身旁的年老士兵。随之而来的是反击砲火。雅琳拾起一把弓并亲自射出一支箭。在这片混乱中难以看见她的箭射中何处，但有人击中了敌人。

「我不知道你是个神射手，」卡娅说。

雅琳看了她一眼。卡娅的眼睛闪烁着微弱的银色光芒。雅琳的舌头嚐到了一种怪异的味道，还有一种她看似无法辨识的高频声响。

「总不能老是用我的牙齿狩猎，」雅琳说道。「一切都好吗？」

一把标枪朝她们飞来，直接穿透卡娅并无用地撞上一座断了头的凋像。「这裡有许多精灵，雅琳。而且他们非常愤怒。」

雅琳发现自己正咧嘴笑着。「很好。你觉得你能让他们帮助我们吗？」

「我会想办法让他们彻底爆发，」卡娅说。她报以微笑－但有个东西吸引了她的注意。她朝光芒看去。「等等。我觉得我有同伴了。有人正在呼唤我。」

雅琳将视线越过她的肩膀。那道光芒肯定是来自舞宴厅；长廊的开口离下方并不远。而且那些守卫一定也来自某处。

裡面到底发生了什麽事？

「是谁？」

「我想 ... 我想那是凯蒂妲。」

雅琳胸口窜起一股暖意，就跟她最喜爱的麦芽酒一样强烈。「那更好。」

卡娅点了点头。「你继续向前推进。我来处理后援的部分。是时候让沃达连一族付出代价了。」

于是，就跟那些鬼魂一样，雅琳不需要被告知两次。她信任卡娅。她信任泰菲力。她信任茜卓和艾德琳。而且－求艾维欣怜悯－她也信任索霖。到了要拯救依尼翠的时候，他会做出正确的事，这点她相当肯定。

只不过她希望自己参与其中，以防万一。

守卫们一开始就身形残破。与他们交战是件苦差事－对抗吸血鬼总是如此－但却比预期的容易。有许多鲜豔的碎片突出于他们苍白的肌肤表面；他们难以保持平衡，这让雅琳几乎不需出击就能穿过他们。血液使沃达连庄园的大理石地板变得光滑－而这次它们都来自这些血蛭本身。

倒下的不只有吸血鬼。

凋像倾复；磨光的石头变得崎岖不平。

鲜血喷泉被砸裂；僧侣们轮番淨化受汙者。

还有织锦画、吊灯、精美的地毯，以及奢华的傢俱。一股愤怒烈焰正在依尼翠心中燃烧着。沿着长廊迴盪而来的嘶喊声不是单纯的战吼－它们更複杂。痛苦的嚎吼，生命的激励，人民在恐惧中生活太久的宣洩哭号。

吸血鬼剥削凡人建造了这个地方。

凡人将会让它瓦解。

等他们闯入舞宴厅的时候，雅琳也在心中感受到那股义愤。她内在的野兽想挣脱它的束缚。托瓦拉会叫她对这些吸血者大开杀戒。

她不想认同他。

还不是时候。

但当她闯入舞宴厅时她几乎快失去理智。

看见席嘉妲血迹斑斑的翅膀，看见她狂热地用镰刀收割吸血鬼的头颅－雅琳不确定该怎麽想。这是个既可怕又振奋人心的景象。铜味在雅琳的上颚处徘徊不去。教会可以变得跟任何一群狼人一样血腥。

那裡也有其他人：更多守卫，有些竟敢直接攻击席嘉妲；与会宾客在一看见闯入者后便露出凶残本性。随着她环顾大厅寻找钥匙－以及索霖－的踪影，她意识到这裡的东西多到看不完。破损的礼服，随着血液花瓣在空中盘旋飞舞的蝙蝠，碎裂的染色玻璃窗，损毁的喷泉，还有断成两半的自助餐桌。

短期内事情不会变得容易。

但她还是得穿过它们。

在前方，有个人弯身躲过刀刃挥砍，一边扯破丝绸与花边并抓耙着她的攻击者：一位激动不已的马可夫斗客。她曾经与他这类人交手过。花俏的剑术会替你赢得许多名声，但雅琳并不需要一把剑才能战斗。

从他侧身流下的血并没有减缓他的速度，还没。肯定是在这一切开始前就吃饱喝足了－他闻起来有许多生命交缠在一起的味道，他的嘴唇沾满了浓郁的红色。「没人邀请这群时尚灾难。」

他的下一刀十分迅速。如果他攻击的是其他人，他的速度甚至快到无法跟上。但雅琳并非孤身一人，而且一波波减缓这道噼砍的魔法浪潮也点明了这一点。她有充足的时间用膝盖攻击他的腹部。随着空气被撞出他的肺，吸血鬼发出咕响；他的剑也哐噹一声落在地上。

她可以杀了他。把他的喉咙撕开。为了他做过的一切，他活该。吸血鬼的存在使其他人的苦难成为必然。

但那是托瓦拉会做的事。

雅琳把他高举过头并将他抛向一根柱子。

如果他有任何理智的话，他就不会再来烦她。

她没时间观察他是否具有理智。再次穿越这片混战，尽力抛除关于收成节的回忆。这次不会一样。它不能一样。

阻止这一切最好的方法就是找到钥匙。可是它在哪裡呢？她嗅了嗅空气，希望能闻到气味，但这裡的魔法太多了以至于毫无意义。很可能是席嘉妲的－她在击退大部分守卫时从身上发散出一阵阵魔法。

雅琳得用上眼睛了。

当她一看见奥莉薇亚时，骑兵就抵达了。护教军破窗而入，他们的战马被染成红色。随着部分僧侣进入，魔法轰击也朝这位吸血鬼先祖直飞而来。

而当僧侣看见是谁和他们一起待在舞宴厅裡时，爆出了一阵欢呼。

奥莉薇亚并没有欢呼。「你 ... 你们全部！你们毁了我的大喜之日！」她从阶梯顶端嘶吼着。

「把钥匙交出来！」雅琳答复道。一百道声音附和她－钥匙，钥匙！

声音多到使牆壁开始晃动。

钥匙，钥匙，要 ... 要 ... 要死。

等等。那些不是军队的声音。加上空气中的嗡响－发生了某件事。他们四周的空气本身凝聚成某个不一样的东西。某种古老的东西。

游魂。现在雅琳能够看见他们的样貌了：奴僕与骑士，贵族与农夫。肯定有数百个，全都在同一刻实体化，燃烧着愤怒的鬼火。

你杀了我们。

亡者的声音清楚无比。

她很高兴看到他们的武器也无比坚固。宛如一波魂魅之力浪潮，游魂冲撞他们过往的压迫者。而在众游魂之间，有一顶熟悉的头饰格外显眼：凯蒂妲。不必告诉雅琳要跟随她－前方的道路发出微弱的绿光，就像满月之夜的苔藓。

雅琳冲上阶梯。

奥莉薇亚飞升至空中－或者试着要这麽做。没飞多远，在半空中她身后就出现一个眼熟的人影。卡娅把一隻魂魅匕首插入奥莉薇亚的恐怖拖裾中。一般的纺织品会就此裂开。这件魔法纺织品也裂开了－而且就像自伤口涌出的鲜血一样，被困在拖裾裡的游魂挣脱了。

奥莉薇亚的尖叫声十分骇人。她胡乱猛打，使卡娅翻落。如果她撞上磁砖的话，肯定会见血。

雅琳不能冒任何风险。她朝空中一跃，在半途接住了卡娅，然后立刻着地。但那点时间已足够让奥莉薇亚窜逃：雅琳抬头刚好看见她那件残破的拖裾鑽进了一条长廊。

「交给我们来战斗吧，」卡娅说。「快追。」

游魂猎手卡娅|由Ryan Pancoast作画

雅琳回头瞥了一眼－看着天使，凡人，不死生物，还有鬼魂。索霖就位于那片喧嚣之中某处。她在这裡看不见他。她没时间搜索了。

她点了点头。「确保他们的安全。」

这是一个重大的请求，而且她也知道。今天人们会死在这裡。她希望他们不必死。

但雅琳所能做的就只有确保他们的牺牲没有白费。

「事情不必演变至此。」

这道缓慢、谨慎的声音迴盪在密室裡。盖过了不停冒泡且沸腾的血液，它依然主宰了一切。或许那是因为索霖早已花了这麽多时间聆听这个声音。曾经，这个声音向他讲述许多故事。

「你说得对，」他回喊道。「祖父，你知道这非常愚蠢。她只是在利用你。」

他自己的声音在这裡听起来相当怪异。外面的牌子写着「储血室」－是个荒谬的名称，但正确无误。这裡肯定是沃达连家族在缺血时期用来囤货的地方。

并不是说沃达连一族曾经历过缺血时期。

当席嘉妲升空时，艾德嘉便逃跑了。他比任何人都清楚来自一位天使的愤怒。索霖跟在后方。在那个时候，雅琳和她的伙伴们早已破门而入。她们能够应付夺钥之战。

但没人能够挑战艾德嘉马可夫。

现在他们在这裡，身处于储血室的繁複血缸之间。在这些红色圆柱之间某处，他的祖父正在等候他。一边观察着。

「那就是你看待事情的方式吗？」

索霖挥舞手中的剑。「诡辩吗？祖父，你的能耐不只这样。」

他在被击中的前一刻就听见这波攻势：艾德嘉铠甲的移动洩露了他的行踪。索霖向右摆盪；艾德嘉有如一把战鎚般地挥中整架的瓶子。它们在撞上地面那一刻碎裂。当他对上索霖的视线时，艾德嘉的眼中只有轻蔑。

难道马可夫一族已沦落至此？一个受骗的老头拿傢俱挥打他的孙子？

「好歹也拿个像样的武器吧！」索霖怒斥。他朝艾德嘉胡乱挥砍一气。

而且很轻易地就被反制。艾德嘉抓住索霖的手腕，他的手指宛如一把钳子。随着索霖脆弱的前臂骨头裂开，痛苦也传上了他的手臂。「你懂什麽是像样吗，索霖？你根本就懒得成为这个家族的一份子。」

没等待索霖回答，艾德嘉就把他抛出去。索霖撞上一个血缸；他身后的木头碎裂。血液涌出并洒落在他早已黏稠的肌肤上。

「你知道我为你牺牲了多少吗？」艾德嘉说。他逐渐逼近，同时朝索霖伸出一隻弯曲的手指彷彿他正在教训一个小孩。「还有我们所有人为你牺牲了多少？」

索霖把併拢成杯状的双手移至嘴边。如果他要被血液浸湿，他不如就好好利用它。更胜于聆听他祖父的妄想。如果艾德嘉说出了这样的话，那麽奥莉薇亚的操控肯定比他想得更深。他们或许并不总是相处融洽－但艾德嘉绝非傻子。

可是。

这些不可能全是奥莉薇亚的话。

「说得好像我从未为你做出牺牲，」索霖答复道。现在已经没剑可用了。随着他站起身，他抓紧了他的双手第一个握住的东西－一根管子。有了如此强大的血液流经他的血管，从罩壳中把管子抽出来几乎不费吹灰之力。更棒的是，有更多血溅洒在他身上。

最好利用这份力量。索霖以极快的速度攻击。艾德嘉的铠甲在这份冲击之下嘎吱一声凹陷；他的肋骨断了。

但他却没有闪躲。从他口中传出的痛苦喘鸣声让他听起来就像 ... 被逗乐了。

「孩子，务必要告诉我你做出的牺牲，」他说。「你对马可夫家族付出了什麽？还有依尼翠呢？」

「我创造了艾维欣－」

艾德嘉那令人窒息的手阻止了任何回应。那双眼睛后方燃烧着炼金之火，他讪笑的嘴唇充满了嫌恶。

「你那个小小玩具兵吗？没错，我注意到了。在过去的几千年裡，你很少谈到其他事。就连那个也是你从我的研究中取得的点子。我纳闷你是某有过任何原创的点子。而且，我在想你的任何一个点子是否有成功过。」

彷彿他知道。彷彿他可能知道索霖的挣扎有多深。

艾德嘉把他抬起来，用一隻手就足以完成这个工作。这是个错误。索霖用铁条挥打艾德嘉的头。红色从他祖父现已裂开的头骨上流出；这个老头抛下了他的猎物并痛苦地往后退。

索霖心中涌现了某种东西。

还有其他时空。还有其他计画。

这些话反复出现，在他的脑袋裡不停迴盪，宛如召唤一位黑暗神明的吟诵。而且没错，它带来的确实是黑暗。就像一隻脱缰野兽的嚎叫，他嘶喊着反复挥打，他的祖父则逐渐往后退。铁打碎玻璃。血液瀑布溅洒至地板上－曾经在生者血管内驰骋的血液，曾经渴望更多的血液，现在渴望死去的血液。

「我以为你了解，」索霖低沉地说。「我以为你看见了，祖父，比起暴食派对与恣意放纵，我们的存在并不只有这样。我以为你看见那点了！」

他反复挥打，不停挥打，铁条在他的滥用下已经弯曲。他潜向地面－有另一根管子，更巨大的管子，能够派上用场。但就在他伸手拿管子的那一刻，艾德嘉却向前猛冲。他的祖父一把抓住他的头发和腰部，就像抬起一隻离群绵羊的农夫。

「你是个小孩。你一直都是个小孩，」他吟诵道。「这真丢脸。几千年前，我给了你一份礼物。现在我得在知道你糟蹋了这份礼物的情况下度过我剩馀的日子。」

「我从没要求过那份－」索霖开始说。

「我亲爱的孩子，所以那才叫礼物啊。」

艾德嘉把他正面抛向一个血缸。血液涌上他的鼻孔－血液，还有木头碎片。

回忆吞没了现实。他是个年轻人，被召入他家族的集会厅。他的祖父坐在桌子的主位。被捆在天花板上的是一个天使，她的血正在滴入一个酒杯内。

每个人都在那裡。他的姑姑，他的叔叔。他的父母。他们全都把手搭在他身上并告诉他这都是为了他好。为了这个家族好。如果他们要在黑暗裡生存，他们就必须成为它的一部分。飢荒已经夺走了人类所有的食物－所以他们不应该再当人了。这非常合理。

他感到晕眩。

他的头再次撞上木头，一阵红色撼动了回忆。

「依尼翠是我们的，索霖，」他的祖父说道。不知何故，他听起来更年老、更疲倦了，而且这些话跟他嘴唇的动作不一致。「我们统治它才是正确的做法。」

他周围的世界突然晃动。某个东西划伤了他喉咙；他能感觉到自己的血流到锁骨上。他的心脏猛烈撞击着肋骨。

「你已经让你的愤恨、你的妄想，引导你的行为太久了。它们已经啃蚀掉你的潜能。现在只剩下这个可悲又破损的躯壳。一个小男孩，哭着找他的祖父。」

回忆依然模煳了当下。一隻手扶着他的后脑杓。面前有一个酒杯。他不想喝，但他们逼迫他，锋利的杯缘抵着他的牙龈。

可怕又令人欣喜的血腥味。一股暖意在他身体的每一条血管内流窜。他永远无法摆脱这份汙秽的感觉，但总有一天，它会成为他的一部分。总有一天，他会表现出这彷彿就是他想要的。总有一天，他会表现出这彷彿一直都是计画的一部分。总有一天，当有人将他误认为人类时，这对他来说将会是一种汙辱。

对一个凡人来说。

「喝下便永生不死。」

他在那一天堕落了。他们都是。有些人会说在他体内点燃的火花是一种救赎恩典。他却有不同的感受。索霖从来就不相信恩典，在宗教上－他自己就创造了一个，它消除了他任何浪漫的想法。不过他一直都清楚这个事实：那一天他们都堕落了。

所以，奇怪的是，他觉得自己彷彿正在坠落。

但当他睁开眼睛时，一切又变得相当合理。

他的祖父站在一座巨坑的边缘，正嫌恶地低头看着他。

而且索霖马可夫正持续往下坠。

历史看着雅琳疾驰穿过沃达连庄园的长廊－但那并不是雅琳的历史。这裡没有半点阿瓦布的痕迹；没有粗铁，没有艾维欣象徵物，没有那些拥有比树林更老的故事的邻居。这裡有黄金吊灯；这裡只有沃达连的饰章；这裡的一切都比树林古老。甚至连人们也是。

而那些人正看着她追逐奥莉薇亚。这裡有派对参与者，还有那些被血液醺醉到不知身处何方的人们。她就像分离小麦般轻鬆地把他们推开。那裡还有守卫，进行了一点打斗。她没有满足他们。他们接连挥砍放箭，反复挥砍放箭，她却穿行于其间，在她足够接近的时候推开他们。就连吸血鬼也会在失去平衡时摔倒。她不需要让他们永远倒下－只要足以让她通过就够了。她身后的游魂将会了结这一切。

不过还是有其他目光。

奥莉薇亚的目光，来自长廊前方，挑衅着要她跟随。

还有那些画像的。

这裡有好多画像。光是在这一长段就有数十幅，或许在整个庄园裡有上百幅。雅琳懒得计算。穿着难以置信的华服，腿上横躺着奴僕，他们的嘴巴畅饮着血液－那些回盯着她看的人们属于一个不同的世界。对他们来说，存在的意义是夺取他人之物。对一个吸血鬼来说，那就是权势；从最高的位阶夺取最多东西。

这不是个雅琳想生活的世界。

但它一直都围绕着她，这个从死亡而生的地方。

随着她终于在一个死胡同裡逮到了奥莉薇亚，她才发现自己是这条长廊裡唯一的活物。

没有其他士兵。没有鹏洛客伙伴。连她的狼群也不在。

雅琳的心跳是一道温暖的鼓声，一道战吼，一份对于死亡的抗辩。奥莉薇亚开口准备说话，但那张嘴已经喝过太多血了；她无法贊同另一个词。发出人类的嚎吼，她展开攻击，她用尖锐的指甲抓耙着奥莉薇亚的精緻婚纱－还有，她在婚纱底下的肌肤。鲜血的气味使雅琳变得更狂野－她的牙齿因增长为獠牙而疼痛－但她还不能让自己失控。

风险太高了。

「你，」奥莉薇亚冷笑着说。「你为什麽非来不可？」

当然，她有答案－因为奥莉薇亚偷走了钥匙－但此刻雅琳并不想跟她争论。她持续猛攻，不停狂乱挥打。奥莉薇亚把钥匙藏在她的拖裾某处，雅琳能够闻得出来。他们的先祖即将为此窃行付出代价。

看来，她不愿付出这个代价。很合理－吸血鬼不会从自己的口袋裡掏出多少钱。从她单方面的视角，雅琳没有考量到这些长廊的不自然结构。不知何故，它们已从一个死胡同转变成一条全新的走廊。更糟的是－这裡有多套铠甲。

还有武器。

就像是奥莉薇亚拾起的那把镶了一层宝石的镀金剑。

雅琳来不及取消她的挥击，而且奥莉薇亚也亟欲与她交锋。钢铁割伤了雅琳的手指。这比她预期的不痛，战斗的激动感麻木了所有感官，除了最重要的那个。不过，看见自己外露的骨头还是足以拖慢她的速度。

「把钥匙交给我们，」雅琳说。

「我们？」奥莉薇亚说道。「噢，真是可怜的小狗。」一个单足迴旋动作掩饰了她的突刺，雅琳举起前臂抵挡，但却慢了一步。奥莉薇亚带着邪恶的喜悦将剑尖插入雅琳胸口。随着金属碾磨雅琳的锁骨，奥莉薇亚也捧起她的脸颊。「你在这裡只有一个人。」

雅琳不确定哪样更糟－是现已超越无视等级的疼痛，还是奥莉薇亚的恶毒声音。她的视野角落瀰漫着红色。她体内的那匹狼正嘶喊着想重获自由。雅琳不理会它，不是现在。她需要保持一个清晰的头脑。

但就在雅琳用清晰的头脑想出办法之前，奥莉薇亚带着恶毒的欣喜把她从剑的末端推开。雅琳跪了下来，从她的伤口渗出的血流到了地毯上。画裡的吸血鬼们以不变的笑容在一旁观看，而奥莉薇亚－他们的先祖－则咯咯笑着。

「我承认，这一切对我来说都不合理。狼并非以深思熟虑闻名，你们甚至还是群居动物，不是吗？」奥莉薇亚说。然后她啧了一声。「好吧。你们大部分是。」

出现另一个夸张的动作，雅琳做好准备。果然，动作到一半，奥莉薇亚就有如弩箭般地朝她冲来。这次雅琳弯身闪躲，放低肩膀并往后推。这足以让奥莉薇亚失去平衡，但只有那麽一点。雅琳试图抓住她－但奥莉薇亚的爪子却击中了雅琳的腹部。

开始变得难以呼吸。

「这是最好的办法，你知道的，」奥莉薇亚说道。「甚至对你们这种人也是。人类是有趣的小玩具，但他们几时理解过你们了？」

雅琳用一隻手抓住奥莉薇亚的手腕。血液涌上了她的咽喉；她把血吐在奥莉薇亚的婚纱上。「或许你应该试着 ... 理解他们。」

看着奥莉薇亚整个脸露出怒容，这一切痛苦几乎就值得了。感到噁心，她再次把雅琳推开。「我不跟我的食物交朋友，」她说。「好了。来吧。如果你打算继续坚持你这个小小的英勇立场，那就用适当的方式来进行。你知道自己是什麽东西，不是吗？」

雅琳珂德，铁匠和麵包师傅的女儿。

难以思考，难以思考。

「你知道你为何在这裡。」

为了得到钥匙。为了把白昼带回依尼翠。

为了替收成节大屠杀报仇。

奥莉薇亚用手指沾了一下剑锋外缘。她把它舔乾淨，然后皱眉。「无庸置疑，你嚐起来真难吃。所以。如果打算这麽做，小幼狼，为何不让自己解放？你绝对无法靠那个型态取胜。」

她说得对。雅琳厌恶这点，但她确实是对的。

或许那就是让她崩溃所需的最后一点愤怒。

感官变得敏锐。力量也在她生长的同时回归，至少到目前为止，这是让她能够继续战斗下去的力量。她的人类心智正在消逝，遁入树林裡；她嗅到了松树，嚐到了血。就像一位迷途猎人的呼喊，她最终的清醒念头是：这不是我们解决问题的方式。但树林裡却没人能够听见这句话。剩下的只有月银钥，只有奥莉薇亚，只有回盯着她看的那些脸孔。

必中一击|由Lie Setiawan作画

纯粹的本能驱使她。她向前猛扑，奥莉薇亚旋转着躲开。出现一道金光－那把剑再次袭来。雅琳徒手抓住它并把它甩向一旁。她用另一隻手将奥莉薇亚抛穿了一座她自己的凋像。

向前，向前，向前。钥匙就在她身上某处。把它拿回来。结束这一切。

但还有那些脸孔－那些可怕的脸孔。

雅琳不确定驱使她这麽做的是什麽。或许是动物的愤怒－或是一份只有野兽能释放且过度人性化的愤怒。

有那麽短暂的一刻，她的注意力移到了画像上－想在他们自以为是的脸孔上挖出沟纹，想撕毁画布，想对着他们愤怒地嚎吼。

毕竟，有太多画像了－而且她在这裡只有一个人。

等她发现奥莉薇亚来到她身后时，已经太迟了。

好讽刺啊－一个吸血鬼僵直的手竟能作为一根完美的木桩。

雅琳的喉咙传出一声凄楚的呜咽。

她倒了下来。