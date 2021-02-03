在费特玛原野上方，一只乌鸦在空中滑翔，盘旋于自贝斯奇要塞的众多烟囱升起的烟柱之间。人们都知道一只乌鸦能够在一天内飞行百哩，而这只乌鸦刚好完成了这个距离。它飞越了塔斯科山脉的高耸山脊，看见火巨人攀上峭壁以及塔科力勇士们将砍下的树干与巨岩滚下断崖以将巨人击落地面。以一颗高深莫测的黑色眼睛，这只乌鸦看着斯凯尔人聚集在他们的沼泽中立下血誓，准备赴战。它已沿着海岸飞行了一段时间，长舟散布于该处的地平在线，当代最伟大的舰队乘风西航，前往所有人在危急时刻聚集于碧塔嘉的某个定点。

碧塔嘉城塞|由Jung Park作画

乌鸦飞越环绕着要塞的厚墙，降落在内院的其中一座茅草屋顶上。在下方，伴随着武器压在磨石上以及锁子甲摩擦板甲那逐渐增强的声响，有两道说话声格外突出。这只乌鸦就跟往常一样驻足聆听。

「我们已经失去了东部山谷，很快整个艾德嘉就会沦陷，」较年长的那位说道。他的头发和胡须拥有初雪般的颜色；其他的一切都既破旧、坚韧，又粗糙。他的背上有一面盾，其材质看似会在适当的光芒下闪烁。「我从未在同一个地方见过这么多巨魔。也没看过他们合作。」

年轻的那位大笑。「卡纳人搞定不了几只哈吉巨魔吗？我的其中一个手下昨天击倒了一只 恶魔。现在所有的年轻人都设法争取下一个。」这个人的头颅侧边有一个怪异的骨状突起物—就像一只剑齿虎试图咬他的头却在半途失去了它们的獠牙。

「如果它是个这么厉害的队伍，那么你还在这里做什么？」年长的那位咕哝着。

另一位耸了耸肩。「一个部落首领需要承担特定义务，你知道的。」

两名守卫在这两人面前解开交叉的长矛并推开一组厚重的木门，每一扇门得用上战士全身的重量才呻吟着敞开。

「塔科力的断角亚尼，还有卡纳的持牙人芬恩，」其中一名守卫大喊。里面有四个人影坐在桌边。预兆觅径人的首领符眼茵嘉早已抵达，而这座要塞则属于神灵眷恩西格莉德。另外两位－一位黑皮肤女子和一位红发辫妖精－是陌生人。

芬恩，这两人中较年长的那位，握住了腰间的斧头。「他到底在这里做什么？」

把门关了一半的守卫慌乱地摸索着自己的武器，但西格莉德却抬起一只手。「茵嘉？」

符眼从座位上起身。「这位是斯肯法的泰瓦，还有异地卡娅。他们是朋友。而且我们此刻需要所有找得到的朋友。」

「崇拜盘蛇的妖精不能自称为我的朋友，」芬恩咆哮道。「尤其是他们的王子。」

持牙人芬恩|由Lie Setiawan作画

他还未抽出武器，但他看起已准备好了。不过，泰瓦连从椅子上起身都没有。「如果妖精参战的话，不只有人类会死亡。不过当我的哥哥率领军队抵达时，我想你会是劝阻他的那个人。」

「我会劝退他。把他劝进坟墓里。」

「够了，」西格莉德怒斥，她的声音宛如法锤。「我不是邀请你来我的要塞侮辱我的宾客，芬恩。我是邀请你来讨论我们的族人该如何度过这周。」

芬恩不情愿地在围绕着长桌的其中一张椅子上坐了下来。亚尼也跟着坐下。「所以呢，我假设会有某种计划，而且它需要英勇无畏的行径？我了解我们的胜算不高。」对此，他看起来并没有非常担忧。

西格莉德微微一笑。「巨魔、恶魔、巨人－霜与火－正在境域里肆虐。我现在还听见关于尸鬼的报导，这表示卡尔费的不死军团玛恩惧怖军已归返。没错，我会说我们胜算不高。但我们还有可以战斗的武器。」

「除了一只爱说大话的妖精吗？」芬恩喃喃说道。

「是啊，」卡娅说。她从桌子底下举起一把看似由玻璃锻造而成的剑；半透明的刀刃内蕴藏着一排彷佛在他们眼前波动的蓝色与绿色光芒。她把它放在桌上，发出了一声闷响。

「难道那是－」芬恩说。

「诸境之剑，」西格莉德平静地说。

「寇尔终于完成了这个可怕的东西，」亚尼说，发出了哨音般的声音。

「他确实完成了，」西格莉德说。「不过他也带着它的使用方法进了坟墓。」

众人之间一阵沉默。芬恩是第一个开口说话的人。「纵使没有那份知识，它只不过是一把剑。一把用钛晶打造的剑，没错，但再多好剑也无法阻止一场末日浩劫。」

「有一个人能够操纵它，」从火盆光芒照不太到的房间阴暗角落里传出一道声音。第五个人影从阴影里走出－一个老人，穿着一件沉重的旅行长斗篷。他的肩膀上停歇着一只乌鸦。「原本要接收这把剑的神。战斗神哈尔瓦。」

战略计划|由Donato Giancola作画

他的眼中涌出一道微弱的光芒－与冻结在刀锋里的光芒相同。在艾朗德面前，就连芬恩也一时语塞。

「哈尔瓦是我们的伙伴，」卡娅说。「不过要找到他可不简单。」

刚从遇见凯德海姆其中一位神明的震撼中复原，亚尼把脚摆到桌子上。「那么，就是一件危险的任务。现在好戏正要上场。」

艾朗德曾告诉过他们，哈尔瓦离贝斯奇要塞不远。毕竟他是战斗神，而且现在他们已被战事包围。以乌鸦飞行的距离来说，他相当接近。

我只希望那个老头的意思不是如字面所示，卡娅心想，抓了满手黑色的羽毛并紧紧握着。

待在艾朗德肩上的那只鸟名叫哈卡；卡娅就知道这么多。他没告诉他们此刻载着他们飞越天空的这些巨鸦的名字，随着它们每一次拍动辽阔的黑色翅膀，就有大片草地被扫走。又或许他有说过－老实说，卡娅无法专心听他介绍，她的注意力无可避免地被那些玻璃般的巨大眼珠吸引。它们的眼中有一种她无法否认的聪慧，以及一份好奇心。更不用说那些巨大的弯喙了，如果它想的话，那可能会把她折成两半。一只载着西格莉德、芬恩，与茵嘉－另一只则载着亚尼、卡娅，和泰瓦。

「你们看！」她听见泰瓦在呼啸而过的风中大喊。

她看见的第一个东西是这个世界的裂口，在下方的琥珀色原野上划出一道冰白色的切口。这个景象看起来完全不对，就像有人把另一个时空平放在这个时空上面。随着那个冰封地区的空气与碧塔嘉的温暖空气相遇，蒸气也翻腾涌出，而许多纤瘦、腐烂的形体正双手交替地把自己从那个裂口的边缘拖往人类境域。在它们前方，位于一片起伏的黄色草原上，散布着一千个跛行的形体。尸鬼，他们这么称呼它们。灵俑的另一种名称。耸现在这群队伍上方的是几个长满绳状长毛的形体－托尔嘉巨魔，卡娅认出来了，尽管这些巨魔看起来已残破不堪。难以从高处判断，不过它们也和那些步兵一样踩着不稳的步伐。那么，也是不死生物。

他们全部－尸鬼与托尔嘉巨魔，不分大小－都蹒跚地朝同一个东西走去：一座结实的木桥，跨越了宽广的白水河川。在远侧，卡娅能够看见一个拥有许多小茅屋、鹅卵石路径，以及一座水车的村落。她看不见任何人，但位于其门口的东西却使一切变得合理。村落看似不可思议地安然无恙，毫发无伤。桥上的那个孤独人影确保了这件事。

从这里，哈尔瓦看起来平凡无奇。他身上没有散发出和艾朗德一样幽灵般的神光；相较于从世界的伤口内涌向天空的蓝色、绿色、紫色光芒，他看似一点也不显眼。从这个高度，他是一个身穿黯淡铁甲的微型人影。在他面前，位于这座桥的近端，堆着一迭被摧毁的尸鬼，几乎与腰部等高。

「我们得前往那座桥，」卡娅大喊，希望泰瓦能够听见而且他们搭乘的巨鸟也能够理解这句话。无法让时间倒流，也无法把这些不死大军塞回它们的冰封世界，但她背着诸境之剑；如果他们能够接近哈尔瓦，他们至少能阻止局势恶化。

不过当泰瓦转向她时，他的目光正盯着别的东西。一道阴影穿过她上方，然后－随着某个东西移动到她和上方的太阳之间，这只鸟的黑色羽毛光泽也稍微加深。

「小心！」泰瓦在这波袭击发生前说道；传来一道粉碎声，一声鸟类尖啸，突然间卡娅就从坐骑上被击落至半空中。

她在坠落的同时以个别的时刻与不同的景框看见了其余景象：乌鸦的翅膀弯曲成不自然的姿态；泰瓦和亚尼在开始坠落的时候不停挥动双臂，设法抓住不存在的握把；在他们所有人上方，一个拥有一双皮质、破损翅膀的带角人影正拿着一把看起来十分沉重的长柄斧头。

腥天君父乌伊拉格斯|由Tyler Jacobson作画

这比她上次见到他的时候更靠近；即使正在不断坠离这只恶魔，她能看见以杂乱胡须的形式垂挂着的一团紫青色肌肤；她能够看见几千年的囚困从那双疯狂的眼睛里沸腾而出。乌伊拉格斯再次挥击，把斧头埋入乌鸦侧边，接着卡娅便不停翻滚，风声震耳欲聋，一直下坠，下坠。

思考。

思考，思考，思考啊！

她往下看，因强风而瞇起眼睛－她下方的河流激昂翻涌。从这个高度撞上水面并没有比撞上石头好。不过，她能够在坠落中存活－她在实体与虚相之间切换的能力可以确保这点。泰瓦可以吗？她不知道。她不能仰赖这个。卡娅挺直身体并展开四肢以减缓下坠速度。她试着专注于四周的天空而非底下迅速逼近的地面。她发现原来亚尼离她不远，或许相隔五呎，并且在坠向死亡的同时一边咆哮着某种疯狂的战吼。泰瓦或许隔了二十呎，随着他在空中旋转，所有的优雅与平衡都派不上场，完全失控。

她一把抓住亚尼，将一只手臂穿过使他的巨剑固定于背上的背带。「挺直身体并且把你的手臂往后推！」她在咆哮的风声中大声嘶喊。

他照做了，而且她也跟着做；他们立刻就坠落得更快，朝泰瓦的方向下坠。底下的草丛已不再是模糊的黄色暗影而是摇曳的草秆；她能够看见尸鬼的扎实钢剑，它们的铠甲上还结着一层霜。他们就快撞上河流。她不能失误－现在就得出手。

他们在撞上河面前五秒与泰瓦迭合。多花了一秒召唤她需要的能量；再一秒把他们三人都化为虚相。剩下的三秒刚好足以作为他们的缓冲时间。

黑暗与冰冷吞噬了他们－不只是来自他们周围的冷冽河水。这股寒意填满了她，曾经的她。血管中没有滚烫的血液流动，肺里没有空气，没有提醒她还活着的稳定心跳。在那几秒内，卡娅知道死亡的感觉，以及逗留人世的感觉－一个鬼魂，一个精灵。

她奋力让所有人回复实体，接着他们立刻就开始在激流中翻滚转动。卡娅不知道那一边才是上面，不知该往哪游。她只能紧抓着亚尼和泰瓦，使他们保持一个水中的庞大单体型态。她张开眼睛；四周都是湍急的河水。用她眼角的余光，在宽阔河流的黑暗中，她觉得自己看见某个东西在移动－一个在波浪里的光滑、灵活的身躯。

亚尼抓住了堤岸上的树枝；在卡娅的帮助下，他们把泰瓦拖出水面。他依然在大口喘气，彷佛冻僵般地紧抱着双臂。幸运的是，她如此猜想，在她再次站稳脚步之前，四周的尸鬼看似惊讶到忘了攻击他们。

残酷尸鬼|由Grzegorz Rutkowski作画

卡娅躲开了第一波攻势，挡下了第二波。她击退了挥向泰瓦的一把剑，把尸鬼的手臂从手肘处砍断。「起来啊，孩子！」

它们动作缓慢，但它们却源源不绝地出现，而且在四面八方，它们正开始意识到有敌人存在于它们之间。卡娅用其中一支手斧劈开了一颗冻伤的头骨，并及时抽出以挡开一根突刺的长矛。她往后退，几乎被绊倒－接着亚尼立刻出现在她面前，大范围地回旋挥舞他的巨剑砍断那些肢臂。难道那个人每天都会被化为虚相吗？卡娅疑惑地想着。

亚尼把剑插入一个尸鬼的胸腔，在它无用地向他抓耙时将它固定在一只手臂的距离外，然后转身面向她。果不其然，他正咧嘴笑着。「你们两个往前推进吧。我会让这群尸鬼忙上一阵子。就在你用那个幽魂魔法打断我的坠落以后，我至少还能这么做。」

一个战士对付所有尸鬼；胜算不高。但话说回来，他看起来像个喜爱赌一把的男人。

卡娅协助泰瓦起身，接着便一同奔越亚尼劈出来的缺口。她能够看见远方的那座桥－几乎近在咫尺，它们之间就只有一群不死大军。如果她开始虚相化就能一路往前冲，但她已在他们的「着陆」期间长时间处于非实体状态下，她不知道她的身体能再负荷多久。而且她也得考虑到泰瓦。

至少这区的尸鬼数量看似较不密集。他们一起奔驰，只为了击碎胸廓或砍断一条冰冻肢干而短暂地停下脚步，同时诸境之剑一直在卡娅背上的剑鞘里撞击着。在他们后方远处，她能够看见带着军旗的人类部落与尸鬼大军的前缘交锋，但已没时间编组更多突袭小队，而且随着每一分钟过去就有更多尸鬼从裂隙中涌出。

在这片布满亡者的原野上传出一道卡娅从未听过的声音。若在音高与声调上做些改变，它就可能是某种巨型夜鸟的鸣声，或一只惧狼的嚎叫；声音带着那份狂野又神秘的特质传过平原，接着泰瓦便僵住不动。

「那不是尸鬼的号角，」他说，同时屏住了气息。

声音再次出现，卡娅的视线随着它飘向远处的一座低缓丘陵。有一排人影开始集结－大部分都带着铜盾，上面沾染了陈年绿锈。有的人拿着长矛，有的拿着剑。卡娅只需看见泰瓦凝视他们的眼神就知道他们的身份：斯肯法的妖精，正率军参战。

斯肯法国王哈拉德|由Collin Estrada作画

「泰瓦，我们没时间处理这个了。我们得前进，」卡娅说，但泰瓦却看似被固定在原地。

「卡娅，并不只有人类是提勃叛行的受害者，」他说，一边转向她。「我不能让我的族人因他的谎言而战死。我的哥哥就站在军队前方－我知道我可以让他明白原因。」

尽管泰瓦表现勇猛，他内在还是有一颗善心。「好吧，孩子。去吧。」

「你会没事吧？」

卡娅咧嘴一笑，试着看起来很有自信。「我以杀戮不死生物而获得专业名声。我会没事的。」

他点了点头。接着他便迅速离去。

她告诉他的并不全是谎言－但若这些尸鬼是更像鬼魂的不死生物品系，事情就更容易了。卡娅向前推进，在必要的时候劈砍开路，在不需要动刀的时候向前奔驰。现在她四周都是金属撞击声，以及远处男男女女的嘶喊声，她发现自己耳中的心跳声愈来愈强烈。一切看似都进展得比平常缓慢，每一次呼吸都像是过了一小时、一整年。

一道撼动大地的脚步声将她从恍惚状态中唤醒，使她冻结在原地。在卡娅与通往桥的道路之间站着她从空中看见的其中一只托尔嘉巨魔。从这么近的距离，她能够闻到几近甜腻的腐败气味，并且看见一片片曾经长满藓苔的皮毛变成易碎的白色或整片脱落。某个东西在这只生物的体侧划出一道大伤口－她能够清楚地看见三根板状肋骨，以及从巨魔体内深处散发出的一种恶心蓝光。它的眼睛混浊，死气沉沉，但它们却直盯着她。它急促地呼出一口气，那是从两根漆黑的獠牙之间嘶嘶渗出的一团白雾。

正当它开始朝她移动时，卡娅的左侧传来水花溅洒声。她看见一个最不可能的东西挂在半空中：一只海豚。那有一种怪异的庄严感，在这一片混乱与杀戮中近乎纯净。它在空中以弧线轨迹向她逼近，灰色的肌肤既潮湿又光滑－卡娅才意识到它一定是从她身旁的白水激流中跃出。以一个流畅的动作，它的耀眼肌肤往后鼓涨化为一件斗篷的形状，接着这只生物以人类的双脚着地；斗篷披在纤瘦的棕色肩膀上。站在卡娅和巨魔之间的是一位中年女子，顶着一头狂野、飘散的头发。她什么也没说，就只是举起双手。随着她的眼睛发出不停变幻的多色光彩，卡娅发现自己正看着凯德海姆的其中一位神明。

远行神寇西玛|由Andy Brase作画

在她后方，从河水中升起一面白色的水墙，宛如动物般地不停挥打着。它扫过不死托尔嘉巨魔和一些尸鬼。这道浪潮带着它们滚下原野，在碧塔嘉的战场上又多了一位参战者。

「你到底是谁？」卡娅目瞪口呆地问。她在空气中尝到盐的味道。

她面前的那名女子把头发从脸上拨开。她的眼睛已回复成深土色。「不久前你还待在我的船上。它待你如何？」

寇西玛。海洋女神。「噢。呃，我们的交情很短暂。」

「她有点让人捉摸不定，」寇西玛若有所思地说。她从斗篷底下抽出一把弯刃长剑。「这个嘛，艾朗德并没有派我来。」

卡娅就只是点了点头。海神真是个狠角色。好。「我们得去找哈尔瓦。」

「带路吧，」寇西玛说。

更多尸鬼已聚集在她们前方；这些家伙在她们两人面前就有如被镰刀砍倒的小麦。现在她们很接近了；不到一百呎，她能够看见站在桥头的哈尔瓦正挥动持盾的手臂将尸鬼击退，把它们抛进下方的白河里。她就快到了。

她没注意到那个飞越她的阴影，直到它将她笼罩于黑暗中；突然有某个东西用力拉扯卡娅的皮甲，及时把她扯到一边躲开了那把击中她不久前站立之处的丑陋铁斧。

将她拖离险境的寇西玛正在协助她起身。位于这两人与桥之间－达十、十二呎高，蕨叶状的灰色肉垂在他的手臂、胸口、脸上卷曲晃动着，而且面露丑恶僵硬笑容的，正是乌伊拉格斯。他拍打了一下翅膀，接着便停在地面上。

「他上次还没有翅膀，」寇西玛喃喃说道。

「那把剑。我知道你背着的是什么，」他咝声说道，他的声音就像铁锈与鲜血。「我以夺取的无尽生命发誓你将无法再次把我关在那个凄凉的－」

抛出的第一把斧头击中他的眉毛，削短了一只角，使焦油般的沸腾血液在它卡住的地方周围冒泡。第二把斧头，这次在卡娅手中，砍入了他的膝盖。乌伊拉格斯痛苦地大喊并试图抓住她，但卡娅却扭身逃出了魔掌。她甚至还趁他弯身的时候从他的额头上夺回她的手斧。「我知道你是人们讲给小孩听的某种恐怖故事，但我不是来自这里，」卡娅隔着一段安全的距离说道。

乌伊拉格斯沮丧地咆哮并冲向她，只拍了一下那双巨大的翅膀就缩短了一半的距离。她已经利落地击中两次，但那看似并未减缓他多少。

卡娅躲过一发镰刀斧挥击，感觉到它的尾风扫过她的脸。接下来寇西玛以大范围的弧度挥动她的剑，宛如水一般地划穿了乌伊拉格斯的铁甲。如果那些伤口有对这只恶魔造成困扰，他并没有展现任何迹象。

他身后有更多漆黑的带翼人影从天而降，降落在他们和桥之间。她试图忽视自己重度疲累的四肢，不停变换手斧的握法。没时间担心乌伊拉格斯的另一侧有什么东西了。如果她无法突破他，一切就不重要了。

她和寇西玛一同向前；海神往下攻，卡娅则往上攻。寇西玛被恶魔反手挥击的巨斧钝端打中，把她往后击飞，但卡娅却砍中了他的肩膀。他没有倒下或踉跄；他反而抓住了她的一条腿。要不是她化为虚相－现在这是一件非常吃力的事，即使只有身体的一小部分－他就会把她撞向地面，打断她的脊椎和更多部位。

她翻滚挣脱，及时起身躲开了另一波斧头攻势。她能够撑多久？在他后方，穿过尸鬼群，有更多长角的巨大形体往前推进。还来得及，她心中一道渺小的声音说。你一直都可以离开。

卡娅以自己的重量平衡站姿并深吸一口气。是啊，她可以。但那不表示她会这么做。

乌伊拉格斯手下的第一只恶魔从群众里走出，把尸鬼推到一旁。他身后还有两个，谁知道后面还有多少。她弯起膝盖，准备再次往前跳跃－但却被一道熟悉的号角声打断，这次更近了。

战号齐鸣|由Bryan Sola作画

他们从东方冲向尸鬼与恶魔群，该处的旭日照耀在他们的铠甲与盾牌上，使那些远古、污损的黄铜盔甲看似－在那么一瞬间－再次焕然一新。是妖精，她明白了。一排持矛兵把矛柄靠在地上，形成了卡娅和恶魔们之间的一座墙。他们正在帮她。

「需要帮忙吗？」她后方传来一道声音。

泰瓦坐在一头对卡娅来说像是某种驯鹿的生物上，与其他的妖精一样装饰着同一种绿色铜甲。另一位妖精骑在他身旁－比较高瘦，虽然具有相同的红发但他的五官却有一种她从未在泰瓦身上见过的威严感。

「卡娅，请容我向你介绍斯肯法妖精国王哈拉德，林木与暗影部落的统一者。也是我的哥哥，」泰瓦咧嘴笑着说。

「陛下，我非常高兴见到你。」

在他能够开口之前，传来一道金属挤压声与嘶喊。乌伊拉格斯已冲向阵线，用脚整个踩碎了一个妖精持矛兵并用那把巨斧把另一个利落地劈成两半。许多长矛埋入他铠甲的缝隙中；他看似并不介意。受到鼓舞，其他恶魔也向前推进，穿过刀刃并以可怕的力气搥打盾牌。

泰瓦驱策他的驯鹿移动，在抵挡恶魔袭击的妖精阵线后方优雅地跳下坐骑。他把双手放在他们的铠甲后方，卡娅看着板甲开始生长，形成与他们的身体完美契合的轮廓，并自行重迭以增厚。一只恶魔佯攻穿过盾牌，用剑划过一个妖精的强化胸甲，但这波攻势却只在剑弹开的同时激起一阵火花。有这个朋友真好，卡娅心想。

更多妖精从哈拉德后方涌入，填补了阵线里的缺口。卡娅让自己喘口气。

「所以，」她对妖精国王说。「你的弟弟是－」

「一个笨蛋，」哈拉德以一种清楚、简短的语调说道。「也是一个吹牛大王。但不是个骗子。他阻止我在这里犯下大错。我为此心怀感激。」

「我自己也相当感谢。」

「他说你必须抵达那座桥。」哈拉德往下朝她伸出手。「我可以带你去。」

「泰瓦怎么办？」

他们回头看了一眼战场，妖精在该处与恶魔和尸鬼交锋；泰瓦的手臂现在闪耀着那道远古黄铜色泽，正在愤怒的乌伊拉格斯身旁飞舞着。他确实设法跳越一道大范围的扫击并用一颗金属拳头打裂恶魔的下巴。

「我相信他正在享受一生中最美好的时光。现在来吧，」哈拉德说道。

他把她拉上驯鹿。它立刻就往前跳；她得紧抓着妖精国王的腰才不会摔下去。

这只生物带着与任何训练有素的战马相同的优雅与勇气穿越混乱的战场。有时那些未跟妖精军队交战的尸鬼会靠过来朝他们挥砍；卡娅用手斧击退这些生硬的尝试。跟在他们身旁，一只带着糙节黑弓的恶魔拉开了弓弦－但就在他攻击前，哈拉德一挥手使那把弓冒出了花朵与藤蔓，迅速地绕着惊讶的恶魔手臂生长并往上朝他的喉咙蔓延。

在她发现之前，他们就抵达了。除了以扇形排列并覆盖了入口的那堆尸鬼尸体外，这座桥跟任何地方都能搭配；它在他们周遭的混乱之间看起来极为正常。站在前几片木板处，看起来就跟她的感受一样疲惫的，是一名身穿轻装铠甲的男子，带着一面外围绕着钢圈的盾牌。他在驯鹿哒哒地走近时抬起头看着他们。「你们不是来这里设法渡过这座桥的，对吧？」

「不。你是哈尔瓦吗？」卡娅问道。

「没错。正是在下。我认得那边的斯肯法国王。那么你又是谁？」

「我是卡娅。我带了一样我认为是属于你的东西过来。」

她从背上的剑鞘里抽出这把剑；在末日浩劫的怪异光芒下，它看似闪烁得更强烈了。卡娅把剑抛给他，它在空中翻转了一圈后终于落在他手中，彷佛它一直都属于那里。

「这把寇尔一直在锻造的剑－就在他殒命之前。」他摇了摇头。「我没想到竟然会是一个妖精把它还给我。」

「我也没想过我竟会帮助其中一个僭位神，」哈拉德厉声说道。「但你看似是唯一一个能够修正这片混乱的人。」

哈尔瓦点了点头。「没错。有了这把剑，我想我办得到。不过我需要时间。」

「我们可以替你争取时间，」卡娅说。

「守住这座桥直到我能够再次分离这些境域。」

「这座被诅咒的桥到底有什么重要的？」哈拉德说。「精确地说，另一侧到底有什么？」

「人民，」哈尔瓦简单地说。然后他盘腿而坐，把剑横放在他的大腿上。

卡娅从驯鹿背上溜下。看来尸鬼终于对它们侧翼的妖精军队做出反应并且被逼退。它们数量较多，随着更多尸鬼从这个世界的巨大裂隙中涌出，差距只会逐渐增大。她能够看见远方的塔科力、贝斯奇、预兆觅径人、卡纳等部落的旗帜－但他们离她所在之处太远了。桥上的哈尔瓦则已深入内心世界。他闭起双眼，接着那把剑便从内部某处开始发光。

距离最近的尸鬼已排列成队，以稳定的步伐朝卡娅和哈拉德行进。耸现于尸鬼上方，她能够看见更多不死巨魔朝他们的方向摇摇晃晃地走来，其中一只头部的肌肤一路往后剥离露出了结冰的赤裸头骨。在它们所有队伍上方，恶魔们拍打着皮质翅膀悬浮于空中。

「这太愚蠢了，」哈拉德喃喃说道，在他的驯鹿感觉到危险而来回踱步时握紧了缰绳。

「是啊，」卡娅说，一边从腰带上抽出了泰瓦送她的斧头。「大概吧。」不过，她不会离开。

当时她正看着恶魔们拍着黑色的翅膀升空－那就是她看见它的原因。有一道翻腾、不停延伸的图案划过天际，彷佛空气正变得稀薄。它开始裂开，涌出了那道神圣光芒－这个世界的另一道裂缝，就像不停有尸鬼涌出的那一个。不过，这一个有点不同。在天空原本紧绷之处，她能够看见某个东西正在那逐渐发展的裂缝后方推挤着，就像一只推着布的手。伴随着雷鸣般的声响，它被扯开了。

寇玛缠蛇衍生生物|由Simon Dominic作画

那个从裂缝里冒出来的东西拥有她认得的特征－扁平的鼻孔，缠绕的身体，沾染了毒液的弯牙－不过在这样的规模下，它们显得既格格不入又怪异。它不是只庞大而已，它就跟大陆一样辽阔。不只是一条蛇，而是那条蛇；其他的一切都成了逊色的模仿，拙劣的仿制品。它看起来体型大到足以缠绕世界树的任何一根枝干。它大概有这么做吧，卡娅心想。

「埃尼尔古神啊，」哈拉德在她身旁低语着。「寇玛。寰宇盘蛇。」

甚至连重力也害怕那个东西－它几近好奇地穿过空气，在它从众人头顶上滑翔而过的同时，它的影子笼罩了半个战场。卡娅看见它从空中咬下一个身形魁梧的恶魔，彷佛他只是只蚊子。随着每一个人－不死生物、妖精，以及人类－看似都在它经过时屏住了呼吸，战场的一切混乱也变得缓慢且安静。

当这条蛇来到通往卡尔费的裂隙时，它停了下来。那些敞开的巨型鼻孔张大了一次，然后第二次。以突如其来的骇人速度，它钻入了这个世界的裂隙，偶然扫动的尾巴压碎了邻近数十个尸鬼。看似有无尽的蛇身滑入这道冰寒裂隙后它才终于消失。

卡娅完全松了一口气，这使她差点没注意到从寇玛刚刚撕开的裂隙中涌出的另一群生物。看起来是一群天使，拥有白色、黑色、棕色和红色的巨大羽翼，手持武器且身穿铠甲，她们有许多都带着突如其来的惊人怒意大声咆哮。不是天使，她过了一会儿才发现－是女武神。茵嘉向她说过关于她们的事。审判的仲裁者，永远在斯达海姆战斗与享受盛宴的英勇灵魂的守护者。她们从上方冲向恶魔，在他们一同自空中翻落或从武器冲击中弹开时，羽翼和皮膜彼此交缠着。

斯达海姆总攻击|由Johannes Voss作画

他们之间只有一个人没有翅膀；实际上，那个人悬吊在一个女武神的手臂上，她正带着那个人往下朝卡娅飞近。就在他们着陆之前－或许还离地面十呎－那个没有翅膀的人就松手了。那个人周围的空气看似开始硬化，然后凝结成某种固态、反光的碎片。以一种杂耍人的速度，他们抓住并抛出其中三个碎片。每一个都没入一只巨型不死托尔嘉巨魔的胸口。然而，巨魔们并不只是倒下－它们碎裂，彷佛是被锤子击碎的玻璃。

「很棒的招式，」卡娅说。「你是谁？」

这个陌生人转身面向卡娅，手里握着另一个镜子般的碎片。卡娅本能地举起双手；她见过这些东西的威力。

「你又是谁？」陌生人说。他们没注意到后方的尸鬼，正举起一把破损且看似古老的巨剑。「小心后面！」卡娅变换斧头的握法后将它抛出。

陌生人猛然甩头躲开了这把武器的弧形轨迹－谢天谢地，是躲往正确的方向。斧头砸中尸鬼的骷髅脸孔，把它击倒于地。过了一会儿，他们两人都吐了一口气。

「我叫卡娅，」她说。「你有名字吗？」

「尼科。尼科阿理斯。」

那听起来不像凯德海姆人的名字。「很好。我们稍后再来继续自我介绍。」

碎片衍生物|由Aaron Miller作画

卡娅转身面向那群尸鬼与恶魔。某个东西正穿过群众朝他们奔驰而来，一路上把如同尸体般的士兵们撞飞。乌伊拉格斯—还会有谁呢？－冲出了尸鬼队伍，现在看起来更像是一头野兽而非恶魔领主。他身穿的铁甲已扭曲、穿孔、破损；他在途中某处遗失了他的斧头。现在他身上有十几道流血的伤口，但他还屹立不摇。紧抓着他的背，红发被血迹染深而且眼神失焦的那个人，正是泰瓦。

哈拉德厉声说出一个字；许多蛇从地面窜出，它们的鳞片缝着与她曾在泰瓦的魔法中见过的同一种符文字体。它们缠住乌伊拉格斯的腿，把他束缚住－直到他徒手将它们撕碎。尼科朝这个恶魔抛出一个镜碎片，不过他用依然固定在他手臂上的铁板甲接住它，于是它便无害地弹开了。

随着乌伊拉格斯往前迈进，卡娅看见泰瓦用他的铜剑戳刺恶魔的翅膀。他痛苦且愤怒地咆哮，把手伸向背后想抓住泰瓦－使他的目光从他们身上移开了片刻。这就是卡娅需要的时机。

是啊，她现在正试着要做出英雄行径。但卡娅已身为一个刺客太久，太久了。

她的动作相当流畅、轻松，几乎毫不费力；这不需要化为虚相或魔法力量。卡娅溜了进去，穿过乌伊拉格斯空出的手臂，然后用斧头利落地划过他的喉咙。恶魔向前踉跄，双手探向突然从他脖子上涌出的焦油鲜血。他向前走了一步，伸出一只爪子－然后瘫倒于地。

卡娅甚至没时间喘息。他们后方突然传来像水一般的激涌声；上方的天空泛起色彩浪潮的涟漪，与围绕众神的神圣绿色、紫色和蓝色光彩相同。她看着它淹没战场上的巨大裂隙－那道依然有尸鬼涌出的裂口。缓缓地，就像一个正在愈合的伤口，那道裂隙开始萎缩闭合。

卡娅不知道尸鬼是否为无心智的不死生物，但它们至少脑筋迟钝；它们没注意到它们的援军已被截断。在整个战场上，她看见未与女武神交战的恶魔们飞升，恐慌终于盖过了他们的嗜血欲望。她转身看见站立的哈尔瓦，把诸境之剑笔直地举向空中。炫目、多彩的光芒自剑身涌出。在他后方，某个东西吸引了她的注意：有动静，出现在桥对岸村落的其中一扇窗户里。在那里，有一张恍惚、吃惊的孩童脸孔正目瞪口呆地凝视着战斗神封印这个世界的破口。是啊，卡娅想着。这将会成为一则很棒的传说。

战斗神哈尔瓦|由Lie Setiawan作画

「到最后一刻为止，」说话的是泰瓦，此时他们正在穿越现已宁静的战场，因无数靴子的践踏而变得泥泞不堪，「我亲手杀了将近一百个尸鬼，还有三只恶魔。不过，我猜他们会持续讲述你的故事很长一段时间。那位杀了乌伊拉格斯的女子－腥天君父克星。哎呀，我现在几乎就可以听见了！」

「这个嘛，你得确定他们讲的细节是正确的，」卡娅说道。全身都在痛，她身上的每一吋都感到精疲力竭，但她还是藏不住一抹得意的笑容。

「其实，」泰瓦说，在他所立之处停顿了一下。「我不确定自己会留在这里纠正他们。」

卡娅扬起一道眉毛。「要去某个地方？」

「我想去看看你说的多重宇宙有些什么。」

「噢？我以为你对穿越时空没兴趣。」

泰瓦耸了耸肩。「我太急着做判断了。而且你教会了我它的价值。如果你没来到这里，我就不会知道我们的世界会发生什么事。我想，会是规模更庞大的混乱与毁灭吧。或许那里有一座时空－一群人－需要我的帮忙。正如凯德海姆需要你的帮忙。」

「至于被人们歌颂的事呢？你正在抛下这一切荣耀，」卡娅说道。

「噢，我不再担心那件事了。我不相信这里的人们会忘记你做过的事，」他说。那依然使她感到惊讶－他那该死的真诚。他好诚恳，这个孩子，就像一本敞开的书。但他救了我。不只一次。她想他会没事的。

「好吧，」她说。「或许我会在那里看见你。」

「你会的，」泰瓦说道，一如往常地自信。「而且下一次，传颂千古的将会是我的事迹。」

他们来到了某种十字路口－反正，这曾经是一个十字路口。现在这里散落着战争的残渣：剑与长矛，斧头与头盔，到处都是死者。尸鬼，没错，但也有人类和妖精。空中凝结着片刻静默。

符眼茵嘉正在十字路口等待，还有其他碧塔嘉部落的首领们－亚尼、西格莉德、芬恩。卡纳部落首领旁边站着那位瘦长的陌生人，那个从天而降的人。尼科，就是他们的名字。

哈拉德也在附近，有一位身穿黄铜铠甲的仪队兵随侍在侧。他和芬恩以明显轻蔑的眼神盯着彼此，但至少没拔出武器。随着末日浩劫终了，诸神也消失无踪。前往执行其他任务、其他职责－卡娅猜想凯德海姆的这个角落不可能是唯一一个遭逢苦难的地方。

「卡娅。泰瓦，」茵嘉以问候的方式说道。「你们看起来毫发无伤。」

「多多少少啦，」卡娅说。

「我很高兴。」

「我们突破尸鬼阵线并驱逐了它们的主体，」西格莉德说。「我们的斥候正在追逐脱队者，但我们永远无法全数逮到。除非尸鬼在较暖的月份里自行融化，我们将会花上好几年来对付它们。但它们造成的麻烦还比不上逃脱的恶魔棘手。」

神灵眷恩西格莉德|由Johannes Voss作画

「整个碧塔嘉都一样。可能是整个境域，」茵嘉说。「裂隙开启了很长一段时间。说不准有什么东西溜了出来。」

「我个人已等不及要一探究竟了，」亚尼咧嘴笑着说。

「正如你说的，所有境域都因这里发生的事而产生变化。妖精将会返回斯肯法处理我们自己的事，」哈拉德如此宣告。「即使末日浩劫已结束，这也没那么简单。但我们先祖的咒语能够达成此等壮举，而且不仅于此。」

「我想在那之前我们得好好相处了，」芬恩说道，一边咬紧了下巴。

「你有什么计划，卡娅？」茵嘉问道。「你还有一只怪兽要逮，不是吗？」

「没错，」卡娅说。她还没忘记洞穴里的那个东西，即使从她和预兆觅径人的旅程起看似已过了一百年。「不过，我没把握在这一切之后它跑去哪了。而且我的直觉告诉我它能够旅行到比境域之间更远的地方。」

「在境域之外有什么？」尼科问道。

「时空。那有点复杂，」卡娅说，一边挥动她的手。她已经懒得再从头解释一遍。

但尼科却向前走了一步，这个陌生人眼中透露出某种怪异的渴望。「那些时空。有一个叫塞洛斯的吗？」

卡娅惊讶地看着他们。难以相信在此时此刻会有人提到那个名字－但话说回来，她这一天的遭遇有那么容易让人相信吗？又一个，她想着，然后叹了一口气。「我们或许该谈谈。」

尾声

埃西卡即将死去。那原本不该发生的－她是一位神明。其实，众神是透过她才得以摆脱死亡、老化，还有那最终的黑暗笼罩。埃西卡用世界树的树汁酿造出神圣药水，喝一口便让死亡不得进犯，但她却能感觉到生命正在离她而去。从她的手臂，她的身体，她的脸往下流逝。她的双腿动弹不得－要不是做了这件事的怪兽用一只赤裸的肉色爪子抬着她，她此刻原本会倒在地上。它把她倾向一侧，一边用那双漆黑、空洞的眼窝打量着她。这个东西找到了她，就在她的圣所里，她抽取树汁并酿造寰宇琼浆的地方。从没有人－没有任何东西－在这里找到她过。

世界树神埃西卡|由Collin Estrada作画

接下来，这只生物的喉咙里传出一道声音－一种语调与音节的怪异混合物，彷佛从其他声音里偷来了这些字，然后组合成某种新东西。「你不够饥饿。没有足够的恐惧来生存。不过，很快。」

它扔下她，接着往回跨步走向通往世界树心的那口井。

埃西卡试着抬起手臂－她从来就不是个战士，不像哈尔瓦或托拉夫，但为了守护世界树，她会用仅存的一切战斗。不过她的手臂不听使唤。她尝试要大喊，大声呼救，但只是发出咕噜咕噜的潮湿哑叫。

她无助地看着那只怪兽抵达井边。它会用什么毒药？它会在这个最神圣的地方种下哪种腐化？

钛晶圣所|由Volkan Baga作画

令她感到意外的是，它拿出了她的其中一个瓶子。它一定是在打斗的过程中从她身上拿走了一个。她看着它把瓶子在井里浸了一下后将它举向光源。瓶内的世界树汁闪耀着境域的所有色彩。对埃西卡来说，那是这个世界－任何世界－最美丽的东西。如果那只怪兽也被感动，它没有展露任何迹象。

「已取得样品，」它用那道被缝补在一起的声音说道。「我已准备归返。」

埃西卡不知道它正在对谁说话。

圣所里的光芒看似正在消逝，又或许那只是她丧失了周边的视觉。在密室中央突然出现一道不停闪动的耀眼光芒－一盏咝咝作响的红色火光从一开始的单一星状体缓缓地延展成一个环。这个环逐渐扩大－这不是预兆路，她现在看得见了。这是她从未见过的魔法。

从通道的另一侧传来一种如此神秘又怪异的声响，她差点没认出这是说话的声音：「欢迎回来，弗霖凯。我们愈来愈接近完美了。」