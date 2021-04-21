威尔从没听过像魔旋里面那个东西的嚎吼声。这声嘶吼探入他的内心，允诺了各式各样的暴力与死亡。随着经过的每一刻，那只生物逐渐把自己从能量漩涡里拖出。在威尔和萝婉上方，一片房子抡笔直落下，在距离他们脚边几英寸远之处砸出巨大的声响。

< figcaption >唤醒血腥圣者|从Art by：Kekai Kotaki作画

「他们认为我永远无法成功-认为我不属于这里，不该跟他们那些高尚强大的圣法谕平起平坐。」埃陀斯咯咯笑着。他转身，狂野地比向他周四的雕像。「但他们现在在哪呢？会有谁在危急时刻帮助你们？」

埃陀斯的笑声愈来愈猖狂，同时血腥圣者的斧头击中了其中一个雕像，把这个与前任圣法谕相似的容貌砍成两半。头部与高举的双臂倾覆，碎了一地。

威尔协助萝婉站起来，他们的长袍被填满房间的血液浸湿-比一百场战役中洒落的血还多。「它即将摧毁这所学校，」威尔说，一边试着让自己的声音不颤抖。

然而，不知何故，萝婉看似毫不惧怕。她眼里有一种他从未在课堂上、自习室，以及他们的宿舍里见过的专注。那么，他头一回理解了关于他姐姐的事-这就是她的天赋所在之处。冲向风暴。

「如果我们帮忙的话就不会，」她说，而他则点了点头。

在外侧，那道骇人的嘶吼声回荡在整个斯翠海文校园中。它传到乌薇赟院长耳中，她正在把一群逃出的粹丽学生们关在一个只用於紧急时刻的维度内;她在听见声音后回头，浑身颤抖，接着加快她施咒的速度。它传到奥瓦宁和蒲琳克耳中，她们正在爬行穿过一个由树根与泥土构成的阴暗隧道，同时上方的龙焰已将地表的一切化为灰烬。它传到卢卡耳中，甚至穿透他为了让所有猎法妖持续在多处前线战斗的专注心神。 所以，已经完成了，他心想。

< p >卢卡低头朝米拉咧嘴一笑。「看来埃陀斯得到他想要的东西了。」

不过，它却没看他，就只是仰头凝视着天空，同时睁大眼睛，全身兽毛都竖了起来。过了一会儿，它跳到一个倒塌的遮雨棚底下。卢卡没看见它做了什么-直到事情还不算太迟的时候-但他对它的信任却足以让他立刻跟着潜入。

龙焰扫荡了他不久前站立之处的鹅卵石，使走道被烧得一片焦黑。邻近的猎法妖群几乎立即被点燃，一边尖啸嘶叫着死去。一阵阵滚烫的痛苦同时淹没了他的心灵，所以他就在崩溃之前切断了这些链接。

< figcaption >龙族干预|由Johan Grenier作画

随着它们再次重新掌控自己的心灵，那些设法躲过巨龙袭击的猎法妖开始颤抖、抽搐。它们一起打响多量牙齿，伸出那些发光触须，并转向离它们最近的魔法养分来源：欧理可特务。在这些生物向前猛扑的同时，空气中又充满了新鲜的嘶喊声。

卢卡睁大眼睛看尽这场屠杀。米拉向前跨出一步，但卢卡却迅速地以一道心灵指令阻止了它。

这已不再是他的战斗。

呼唤米拉到他身旁，卢卡转身跑入了黑暗中。

威尔在更多碎片朝他们落下的同时弯身闪躲。正当另一个雕像摔碎在地板上时，他看见了：在这场混乱中的一个破口。他颤抖地吸一口气并试图想起复诵凝结咒语的细节。在奋力专注的，他创造出一个不停盘绕的锋利碎冰漩涡，并使它们快速地朝仍站在血腥圣者面前的埃陀斯移动。那位欧理可展开双臂;他看似除了自己的胜利外没注意到其他东西。

就在碎冰击中他之前，一发闪电击裂响穿透碎冰，把它们引爆并使闪电朝随机方位飞掠而出。萝婉也看见这个破口了。「别挡路！」她大喊。

「我们需要合作！」他往回哭。「我们只需要-」

他被一块坠落的瓦砾打断，岩石撞上了他的肩膀使他摔倒。

「威尔！」萝婉大喊，一边跑向他。

根本就不可能看出她的弟弟是否有受伤-到处都是血，覆盖了地板、他们的长袍，溅撒在墙面与整个雕像上。

她差点就赶到他身边，此时那只生物的巨剑劈入她面前的石头。距离近到她能够看见上面的铁锈，看见由亘古以前的多场战斗所造成坑坑疤疤的剑身。发出愤怒的嘶喊，她用双手抵着它，宛如避雷针般地朝上沿着剑送出电能导入这个玩意的手。这个怪兽就只是把它的剑挣脱，使她被往后掉。

把自己撑起来倚着墙，萝婉来回看着埃陀斯、那只他召唤的生物，以及威尔，他现在正一动也不动地倒在地上。这太过分了。眨眼强忍住逐渐泛起的泪水，萝婉感到从内心某处涌起一份冰冷的怒意—愤怒，克服了恐惧与痛苦。她赢不了，但她能够伤害造成这一切的那个人。

但就在她能够朝欧理可首领的背部送出一发闪电击之前，她移动了视线。即使已转为深红，悬挂在半空中的魔旋依然灿烂耀眼。依然脉动着力量。

萝婉深吸一口气，闭上眼睛，然后往外探出。

他四周的建筑开始摇晃，古世界的血腥圣者带著无与伦比的怒火嘶吼，而对埃陀斯来说，这个世界终于变正常了。他缓缓地转身，把圣法谕大厅坍塌的景象尽收眼底。他们简直是傻瓜才会不考虑他。他或许花了好几年来证明自己，但随着另一个雕像倾倒在地并粉碎为一千块碎片，他告诉自己这份等待都是值得的。

随着血腥圣者的声音中断，那道愤怒嘶吼突然中止，他的笑容也开始衰退。埃陀斯转身并僵着不动。那只生物边移动边抽搐，它后方的魔旋红光正狂乱地闪烁着。他之前曾见过这种效应，就在他众多的失败品中。 这不可能。

他已经检查过计算。这一定可行-阿凯维沃的任何一个魔旋都具有充足的魔法能量来驱动任何已知的咒语。 这怎么可能不够？然后他看见了：一道鬼魅般的朱红色线圈正在飘离链接点，仿佛被抽取而出。一条偏离的能量卷胡子。

他的视线跟着这条卷须一路回溯到位于房间角落的那位年轻金发女孩，她正用那双充满恨意的眼睛瞪着他。随着魔旋的能量涌入她体内，闪电也开始在这个女孩的头发与肌肤上闪现裂响。

埃陀斯与她四目相接，震惊到无法动弹。

他的整个计划不可能就这样被一个可怜的新生摧毁。

可能吗？

< figcaption >聚力劈响|由Micah Epstein作画

萝婉奋力呼吸，同时她周遭的空气冒出火花并嘶响着能量。她感觉到力量传遍她全身，一种她未曾梦想过的力量。在那一刻，她觉得自己能够做到任何事;高山会在她面前崩塌，城市燃烧，海洋沸腾。她睁开眼睛，并在透过一片红色薄雾看着这个房间时倒抽了一口气。她的视线移到威尔身上，他依然一动也不动地躺在地上。一股崭新的愤怒与哀伤浪潮淹没了她，同时她转向埃陀斯。

欧理可首领站在那不停抽搐的血腥圣者前方看着她。等待着。

萝婉让魔旋的能量流经她全身，以力量复苏了每一条血管。她几乎没注意到自己的脚离开了地面，狂风盘绕仿佛空气本身也惧怕她。 它应该惧怕我，萝婉心想。 < b >一切都该惧怕我。 她深吸一口气，把她肺里的空气转变为白热的火焰，然后开口嘶喊。火焰冲向埃陀斯，宛如星辰，宛如来自天堂的电击。他举起一只手，喃喃念诵一些字，但无论他做了什么都还不够;咒语击中他，把他往后击飞，烟雾缠绕着他的长袍。他撞上远端的墙面并滑了下来，沉默无声且静止不动。

接下来萝婉把她的注意力转向血腥圣者。那只生物依然在原地抽搐，因其狂暴行径被打断而愤怒不已。它高举的其中一把剑一英寸一英寸地接近她，但那无所谓了。拥有这份任她摆布的力量，她能够摧毁它，还有埃陀斯，以及任何追上来的人。任何试图伤害她的人，每一个伤害威尔的人-他们全都会燃烧。

她再次提取魔旋之力，那就好像在饮用新鲜、干净的水。电弧烧灼了她的手臂和脸，使一阵阵疼痛传遍她全身，但她不在乎。她为什么要呢？她是这个房间里，学校里，或许整个时空中最强大的人物。她朝血腥圣者伸出手臂，探向那熟悉的闪电冲击，接着突然有一波痛苦浪潮穿透了她。

她的惊呼声引来一阵大笑。通过因痛苦而眯起的眼睛，她看见埃陀斯竟已站了起来。

「你真的认为自己强大到足以承受那所有的力量吗？」埃陀斯嗤之以鼻。「你觉得自己配得上吗？」

< p >萝婉无视这位欧理可。实际上，她几乎听不见他-此刻她全身心力都专注於控制那股正在她内心暴怒的力量。她周遭的空气宛如毒蛇般地嘶叫扭动着。

「我一辈子都在接受秘法技艺的训练，」埃陀斯喃喃说道。「你只不过是个孩子。一个自大的笨蛋。而现在，一只扑火飞蛾。」

她抽取自魔旋的力量卷须再次摆荡，萝婉的视野变成一片痛苦的惨白。所有力量突然离开了她的四肢，接着她瘫软地从半空中落下，碰一声地下在满是鲜血的石地板上。

埃陀斯放声大笑。「你的野心令人赞赏。但我已经努力了这么久，不能被你这样的人阻挡。」他转身，甚至懒得去了结她的生命，然后拾起那本他之前一直携带着的厚重巨著。

时间在萝婉四周延伸;她感觉到破裂，空洞，被掏空。魔旋之力依然在她身上摆荡，使她的四肢在她倒在地上时仍不停舞动、抽搐。她的意识看似盘旋在她体外-靠近她的弟弟，他正在爬向她，把自己拖行穿越血腥的地板。威尔还活着。

「萝婉，」他通过紧咬的牙齿低声说道。「起来。」

她试着想起如何说话，但却只吐出了一点空气。

「拜托，」他说，一边伸手碰触她。随着一盏异常的火花从她的皮肤上升起，他立刻把手缩回。「你得起来。」

< p >萝婉咳了几声并张开眼睛。「我很抱歉。」

「没关系，萝婉。只要起来就好。」威尔爬近，把她的一条手臂放在他的脖子上。当火花跃起啃咬他时，他皱了一下脸却没宽松。「我们会没事的。」

「关于打架的事我很抱歉。在斗法塔大赛的时候。还有在弓尾酒馆的时候。我真的很抱歉。」

「我也很抱歉，」威尔说。闷哼了一声，他把她拖起来并开始朝门口走去。在她的弟弟后方，萝婉看见那位欧理可首领举起血迹斑斑的沉重巨著并开始吟诵。

他们一起蹒跚地朝门口走去，但威尔却逐渐放慢脚步直到停下。他突然转向她。「那就好像一个苑像。」

「你在说什么？」萝婉的眉头皱得更深了。

但威尔看着萝婉摇了摇头。「那就好像一个苑像！我们就只要-阻拦它。」

「就跟在斗法塔一样吗？」或许魔旋依然搞乱了她的脑袋，但她完全不知道他在说什么。

「就跟在斗法塔一样，」威尔说。「就只要相信我这点。」

萝婉准备回应，但随着贾路的面容闪现在她心中，这些话也消失了。那时候，她无法看见威尔的能耐。而且最后是威尔找到了一个让贾路自由的方法，并且赢得了这个盟友。威尔，她的威尔-她那寡言、聪明，易怒的弟弟。他经常都是对的。或许这次他也是对的。

「萝婉？」

因新鲜的刺痛感而皱眉，萝婉提取着她体内最后的魔法火花。「好。没问题。让我见识那一切研读有什么成果吧。」

威尔咧嘴笑着转向埃陀斯和血腥圣者，红光盘绕着他的双手。他运用的不是冰魔法-至少，她知道那么多-但他周围的空气还是降了几度。红光在他的双手之间塑形为一个不停嗡响的力量圆环，用上最后一丝力气，他释出了这道咒语。

突然间，一圈红色光晕环绕了血腥圣者戴着头盔的头。

< figcaption >研学巅峰|由Bryan Sola作画

「它或许很庞大，」威尔咬紧牙齿说道，双手因费力而颤抖。「但它是一只被召唤出来的生物。意思是利用这个咒语，我们就能够操控它！」

但那只生物看起来并没有非常受控。它再次嚎吼，迫使萝婉用双手守着耳朵。在血腥圣者下方，埃陀斯把手扭曲成爪状，他自身的魔法宛如成缕黑雾般地飘出。围绕着血腥圣者头部的红色光晕看起来明灭不定。萝婉意识到这是威尔与埃陀斯的对决。每一个人都把他们的力量灌入这道咒语里，而且威尔快输了。不过他的弟弟并非孤军奋战。

她把一只手放在他肩上，接着他大感惊讶地抬起头。「萝婉，你在-？」

「你专注在咒语上。确保所有细节正确。剩下的交给我。」

或许现在他们的魔法已变异到难以无缝融合，就好像他们曾经的那样。但若威尔已变得更精准、更克制-好呀，她已变强很多。萝婉把最后的魔法能量灌入她弟弟体内，随着她的力量流向他，火花也在她手上跳跃。他倒抽了一口气，但就只有一秒。然后，埃陀斯发出一声窒息的嘶喊，接着红色光晕猛然就定位圈着这只生物，完全成形。

「你们这群臭小子！」埃陀斯呼喊道。「你们竟敢-」

他的话被打断，同时血腥圣者其中一只巨大的手握住了他，并且伴随着可怕的脆裂声。在那之后，埃陀斯就安静无声。

「成功了！」威尔大喊。「萝婉，成功了！」

< p >不过，萝婉正在原地摇摆。她发现自己很难持续站着;整个房间看似正在旋转。她已精疲力竭，完全耗尽了力量。这一切仿佛以慢动作进行-红色光晕闪烁着消失。血腥圣者愤怒地咆哮，同时一只手正被拉回魔旋里，他那沾满血块的身躯不自然地延展膨胀，召唤术将来到粗暴的结尾。发出另一声骇人嚎吼，它挥动了那把巨型铁剑。威尔睁大了眼睛，而萝婉则虚弱得无力阻止威尔把她推离险境。

那把剑以可怕的力道砸上地面，晃动了整个房间。伴随着宛如雷鸣的声音，血腥圣者被扭回魔旋里，那把剑在石地上一路拖行-而她的弟弟则在另一侧，目瞪口呆地瘫倒在地上。没被砸成肉酱或砍成两半，萝婉因为她弟弟是活着而欣喜不已，但那份喜悦突然被震惊取代：膝盖以下，他的右腿消失了。

仿佛那只怪物的存在是让房间保持完整的最后一项要件，现在一切都开始瓦解。屋橱像棍棒般地甩向地板，它们支撑的天花板以参差不齐的石块砸向地面。他们底下的地板在萝婉设法接近她弟弟时剧烈晃动摆荡。她已经很靠近了-能够看见他那双呆滞、恍惚的眼睛-此时地板整个塌陷。萝婉和威尔往前翻滚摔落，穿过了空间，直到突然出现一道轻盈、温柔的触感接着了他们。萝婉急忙转身;不知何故，有一团云雾看似让他们飘浮在半空中。

「那里，」威尔虚弱地说，一边往上指向房间的门口。萝婉看往这道魔法的源头，纳撒理和莉塞特院长正站在被摧毁的入口处。专注地皱着眉头，他们朝空中施放一团团魔法，轰开了坠落的岩石与碎片。这团云雾带著他们上升，飘向莉塞特院长伸出的手。萝婉伸出手，并用另一只手臂搂着威尔，但却一直碰不到院长的手-直到一条藤蔓从莉塞特的袖子里蜿蜒而出，紧紧地缠着萝婉的手腕。

闷哼了一声，她把他们两人都拉上门口。他们四人设法在房间整个倒塌的同时跳出门口，周遭充斥着一团团飘扬的岩石、尘土与瓦砾。

「我们成功了，」威尔喃喃说着。「我们办到了，小萝。」他的眼皮抖动着阖上。他看起来极为苍白。

「不要动，」莉塞特蹲伏在他身旁说。「你被吓坏了。」

「他会没事吗？」萝婉问道。

这位院长看似没在听她说话。她从某种植根上咬下一块，将它吐到一个小壳里并用拇指挤压它。它几乎立刻就发出一种怪异的绿色光芒。

「他会活下来，」纳撒理说，一边把手放在萝婉肩上。「就在你们俩经历这一切后，你们应该要感恩。」

他们经历的一切。萝婉回头望，视线穿越了被碎片填满的圣法谕大厅门口。没有魔旋光芒的迹象，但她发誓自己仍能感受到它的呼唤。

五周后，随着传遍校园的钟声示意了第一堂课的结束，威尔几乎感觉到一切已回归正轨。他正在习惯用较慢的速度在校区学校里穿梭，使用拐杖以及-从包裹在布里的膝盖往下延伸-由冰与钢构成的网格状结构物。他拒绝让莉塞特院长用活生生的树木取代他的腿。他的腿永远不会回来了，而这个感觉起来更像是他的一部分。这是一种很好的练习;每天，他的一部分心灵得专注地绕着金属框塑形并重新冻结它。这也是一种很好的干扰，让他从看像依然存在於残肢上的刺痛感分心。

关于他和萝婉对抗埃陀斯与血腥圣者的消息已传遍了整个校园，突然间，威尔获得许多关注。其他学生们在他经过时紧贴着墙，他们的低语声和注目如影随形。这几乎让他想起了故乡-他早年入学时经常发现自己无法隐姓埋名。

终于，他回到了宿舍房间。当他把手伸向门把时，门突然打开，接着萝婉急忙停下脚步，差一点就撞上他。她往后退好让威尔进门。

威尔清了清喉咙。「你感觉如何了？」

萝婉耸了耸肩。「力气还没完全恢复，但很多了。你呢？」

威尔用手指轻敲他的拐杖握把。昆特帮他设置的符文-基本的那种，为了稳定度与力量，相对於他朋友极力推广的更加繁复的种类-短暂地放出强光，一路向下延伸到基部的脚架。 「我正在适应，」他微笑着说。

「还觉得痛吗？」

「每天都改善了一点。」不过这些幻肢痛觉，看似来自已不存在的肌肉，仍让他感到怪异。

「我纳闷在家乡的他们会怎么说这件事。你能想像吗？」

「不太行。但我们或许应该在学期结束后去拜访他们。」

「为什么要等？我们可以现在就去。」

「我们还有课要上。」

「我们打倒了一个血腥圣者，」萝婉说。「他们在这里还能教我们什么？」

「我们使用在这里学到的咒语击倒血腥圣者，」威尔反驳。「而且我们还不知道为何我们的咒语无法同步运作。或是为何我们只能一起穿越时空。他们还有很多东西可以教我们。」

< p >萝婉翻了一下白眼并咧嘴笑着。 「随便你。我想我剩余的人生不需要再拖着你和我一起也是件好事。如果你不介意的话，我现在要< nbsp >...」

「好，好，」威尔说。「替我向蒲琳克和奥瓦宁打声招呼。」

她从他身旁溜过，然后在走廊上停了下来并转向他。接着，威尔发现她看起来瘦了很多;她的脸颊看似比以往暗沉，仿佛某种重要的东西已完全从她姐姐身上被吸取而出。但她的笑容既温暖又真实。「你知道我是爱你的，对吧？」

「是啊，」他说。「我也爱你。」

随着她匆忙离去，威尔关上身后的门并坐在床上。他很累。他已经很久没有好好睡上一晚了。要在这里再待一学期？再待一年？谁知道未来会发生什么？他闭上眼睛并延伸他的魔法感官，追踪在他的冰霜义肢上逐渐成形的水珠。 第一原理-热动力重新定向。找到热源，然后重新分配< nbsp >...

克蜜娜的猫头鹰飞离窗边并翱翔飞越斯翠海文。这场攻击造成的损害几乎都被抹除了;鹅卵石已替换，树篱已重新生长。唯一显示曾发生过这件事的迹象是圣法谕大厅，它依然是个废墟，以及现在坐落於茂典阁平台上的小型纪念碑，这个石头雕像每小时都会变换容貌。它底下有一段铭文：斯翠海文从未失去过知识。它们永远不会被忘记。 这个地方曾经撑过了更糟的情况。未来它也会存活，克蜜娜深信不移。

猫头鹰在校园外围找到了她。她眺望着远方的荒野，她的心灵飘入了跟踪卢卡的那只鸟。那位持绊人一直跟米拉和少数剩余的欧理可众四处游荡，毫无疑问，即便在四处寻找食物与避难所的时候仍计划着阴谋。

但他已不值得观察了。萝婉-或大概是双子两人-才是她现在需要注意的。

莉莲娜在她的办公室里着装完成。她花了好几天才回到斯翠海文，结果那个地方竟是靠近这块大陆边缘的一座森林，不过她办到了，而且就在院长们承认他们本应留意她的警告后，他们邀请她无限期担任这所大学的教授-也不用参加任何糟糕的教职员会议。

她同意了，不过有个附带条件。

此刻，随着她看着镜子里的自己并调整了校服，她发现这实在难以置信。考试。学生。不再有恶魔，不再有黑暗阴谋，不再有死亡。她把视线移向书桌，上面摆着敞开的研究札记。「看来终于到了我们分道扬镳的时候，老朋友。」

莉莲娜阖上札记并把它们放在墙面的书架上。总括来说，他会感到骄傲的。这个念头使她不由自主地露出笑容。

当她终于来到她的第一堂课时，莉莲娜在踏进教室前花了一点时间让自己恢复平静。学生们一看见她抵达就急忙冲向座位，翻阅纸张与闲聊的声音也跟着他们转向她而消逝。

莉莲娜停在教室前方的书桌旁。「学生们，欢迎来到死灵术入门课程，」她说，声音回荡在讲堂里。「我的名字是莉莲娜维斯教授。」