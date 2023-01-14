卢卡走出黑暗虚空时，一股湿热气让他感到阵阵反胃。绿光在阴暗的树冠上飘忽闪烁，空气里满是腐肉的腥臭，不知在何处的野兽发出金属刺耳的叫声，脚踩湿泥藓还能听到吧唧声——周围的一切都在告诉他，他没有到达预定的位置。

“为了所有时空上的一切生命，我们将挚诚守护。”他现在该怎么做？他人在…… 这里。

他没和突击小队的其他人在一起。这里也不是集合地点。非瑞人肯定是用了新的防御系统来对付外来的鹏洛客——他们又一次抢占了先机。他应该想到，杰斯和其他那些人在执行军事行动方面并不可信。当卢卡被那个心灵感应者找到时，他本以为自己会因为在依克黎和斯翠海文的所作所为而会受到攻击。杰斯提出要招募他让他感到很惊讶，杰斯认为卢卡的军事特长是他们渗透任务成功的基础。卢卡并不是很想加入。至少一开始是这样。但杰斯告诉他非瑞克西亚也威胁到了依克黎，于是他便不再袖手旁观。他依然很在意自己的家。

“然后我就来到了这里。”他环顾四周，小声自言自语。“这个鬼地方。”

卢卡有些恼怒，一脚踢起一块湿草皮。草皮落在了附近的一棵树上。地上布满了全是水的坑洞和粗壮的根系——让人根本无法通行。脉动的管道在茂密的树丛中输送黑色的烁油，小吸盘从树干中伸出，树枝向着阳光生长。他抬头看了看高处。上面的树枝网络看起来可以当路走。

生长过剩的树木…… 腐烂的，机械化的植被？这里一定是他们提过的那个地方，是叫猎者迷林吗？

他快速思考了一番，想用时空转移离开。不过考虑到他毫无预警地到了这里，谁也不能保证他还能不能去想去的地方。他可能落入更糟糕的地方。不，他要往高处走，尽力去和其他人会合。

如果我能找到一个可以控制的生物，那我就能自己找到去艾蕾侬要塞的路。他也许仍有时间与其他人会合，继续执行任务。

他走近树干。像手一样的叶子缩成拳头，开始躲着他。

他从左臂的鞘上取下叉子。他瞄准目标，用力向上一掷。叉子钩住了上方的树枝。树抖动了一下，伤口流出了红色的黏液。卢卡拉了一下绳子，确保叉子不会掉下来，便一脚踩进树干上的凹槽。他撑起身体后，便开始向上爬。

这和在家乡攀爬峭壁没有太大不同。不管别人怎么看，新非瑞克西亚不过是一个不同的时空罢了。

一声愤怒的叫声刺破空气。在树洞里的巢穴中，一群生物被惊醒了。这些生物胡乱拍打翅膀，慌乱且惊恐，它们长有牙齿的喙闪着银光，翅膀则是新鲜内脏的潮湿颜色。它们转过身，朝向叫声传来的方向。

卢卡咒骂了一声。他因为长段攀爬而精疲力尽，犹豫间，身体在原地发抖。他的手上磨出了水疱，疼痛不已。但他不能让人在这个地方独自战斗。再说，这可能是他控制本地野生动物的机会。

他用大腿夹住树，从主枝上拿下叉子，解开绳子，然后收起来。随后他落到了下方的平台上。上空盘旋的飞行生物告诉了他方向，他在树枝之间跳跃，慢慢向那个方向移动。兴奋感洗去了他身体的疲劳，将他的颤抖转化为力量，为接下来的战斗做好准备。

在一根粗大的树枝上，一个苗条的妖精挥舞着看起来像是木剑的武器，和她并肩作战的女性身穿白色和金色的衣服，长剑舞动如流水。卢卡以前见过她们：妮莎，还有一个女人名叫…… 飘萍。

攻击她们的是一个扭曲的组构体，它似乎融合了机械和有机体各自最糟糕的部分。它的四条腿以奇怪的角度焊接在一起，不过非瑞人总能体现出一种致命的优雅。飘萍白色的服装和闪亮的剑快速且模糊，她不停地攻击非瑞人，逼退它来给妮莎争取一些施法空间。妮莎的文身发出浅绿色的光。绿色的袍子绕着她转，她开始引导法术。金属的叶子颤抖，然后就好像有一只隐形的手把叶子从树上拔下来。叶片在空气中旋转，向那个非瑞人降下叶片龙卷。锋利的金属边缘切碎了那个生物。灰绿色的血液飞溅。

但是那两位女性都没看到第二只野兽。它沿着树枝悄悄潜行，做好了飞扑攻击的准备。

卢卡使用灵绊接触这只野兽，这是他在自己和另一个生物之间产生的联系。他能感觉到那个野兽的意识，一团如金属般明亮生物元素，柔软且未充分利用。他抓住了这个意识并挤压了一下。卢卡几乎可以感觉到嘴里有血，舌头上还有很重的铁味。这个非瑞人僵住了，无法前进半步。他能感到对方的反抗。他的脑子里正在进行激烈的斗争。

妮莎和飘萍对那个受伤的半人马巨兽取得了优势，她们沿着主树枝向前进逼。非瑞人倒下了，它的身体倒挂在树枝上。整棵树都因此颤抖。飘萍跳到它背上，一剑斩下它的脑袋。然后，一道奇怪的光闪过，飘萍消失了。

她时空转移离开了？要是这样，这个时机似乎很奇怪。

妮莎大步走向前。她一脚踢向那个半人马的躯体。它从树枝上滑下，砸向下方的森林地面。她在斗篷上擦了擦剑，并收回鞘内。

“别太放松了。”卢卡大步走向她。“我制伏了另一只想从上面伏击的。”

“谢谢。”妮莎对他说。她的表情变了。“卢卡。”

卢卡向上方的半人马巨怪示意了一下。它从更高的树枝走到他们所在的平台，它的动作轻柔，脚下的枝条甚至没有摇晃。“它原本打算把肉从你的骨头上扯下来。”

“我不知道我们为什么会在这里。”妮莎说。

“我准备找到这时空的表面。”卢卡说，“我们到了高处就能确定方位，然后就可以找到去艾蕾侬要塞的路。”

“那你准备怎么在这片迷林里找到路？”

卢卡朝着非瑞人怪物点了点头。它完全听他的话。他之前不知道控制一只半机械生物那么容易。和普通动物相比，它没有那种求生本能以及自我意识。它只是一个组构体。

“你和它建立了联系？”妮莎问。

她对他救了自己似乎不太开心。她用不信任且关心的眼神看着他。他很熟悉这种眼神。他恨这种眼神。他第一次和巨兽建立联系时，别人就这么看他。“它能引导和保护我们直到我们到达顶端。”

“我觉得和非瑞人建立联系不是什么好事情。”妮莎直白地说。“我们还是毁了它吧。”

“我至今为止一直在和怪物战斗。”卢卡沮丧地转身离开。“我能处理。”

妮莎没再说一个字，这意思很明显了。

“我保证。”卢卡说，“如果我感到身体有不舒服，我就解决这个生物。”

妮莎用不确定的眼神看着他，然后看了看四周的猎者迷林。卢卡猜妮莎在评估自己独自生存的能力，然后发现没有他，情况并不乐观。最后，他叹了口气。

“我不喜欢这样。”妮莎说。

“我说话算话。”他恼怒地说。

妮莎点点头。“我们去找离开这里的路吧。”

卢卡把他的意识投入那个半人马巨怪的意识里。它的思绪杂乱无章，坚硬和明亮带着怒火，浓厚且黏稠带着精明。他感知到了那东西领地的形状以及它经常走的路线。

“啊。”他带着灵魂深处的满足感叹说，“当然，我们往上走。”

妮莎似乎很恼火。“我应该告诉你。”

在猎者迷林，“往上”是说起来容易，做起来难。首先，要上到一棵可攀登的树，卢卡和妮莎必须跨过两根粗壮树枝之间又黑又深的间隙。幸运的是，也如卢卡预计的那样，非瑞人在这方面能派上大用场。

首先，他让这个非瑞人伸展开巨大的身体，横在树枝之间的间隙上。他和妮莎把这个半人马巨怪当成桥踩过去。他能感到脚下这个非瑞人在呼吸时肉体发生的变化。妮莎的脚在它的脊柱上踩过就像在打尖锐快速的节拍。她是不是想让他感觉到她的靴子在用力踩。

他们找到了向上视野最好的线路，那是一棵没什么枝杈的树，掠食者无法藏身其中伺机攻击。卢卡踩上了那个半人马巨怪的身体。他向妮莎伸出手。妮莎没有理他，自己爬了上去，像骑马一样用两腿夹住了那个半人马巨怪的身体。这让卢卡很恼火。她身上的味道，柠檬的清香，也让他很是心烦。什么情况？难道在做战斗准备的时候，她还用柠檬水洗了她的黑色长发？

不过盟友没得选。他可以当一个优秀的士兵，服从命令，坚持执行任务，尊重和盟友并肩作战产生的纽带。

他心念一动，驱使半人马巨怪开始爬树。他甚至不需要发出指令。它大步跳跃向上。肢体上那些额外的关节让它的动作看起来摇摇晃晃。他没法用自己的身体来应对。他也没法这么移动。

妮莎似乎不太自在。

他探出头，在双重视野里看到了树枝之间的间隙，一半是他自己的视野，另一半是那个非瑞人的视野。“做好准备。”

“准备好了。”

非瑞人半人马巨怪跳了起来。自由落体带来的瞬间失重感贯通卢卡全身。半人马巨怪落地时，他们都向前冲去。这冲击让卢卡的脊柱发出响声。

半人马巨怪跳到了一个平台上，这个平台长在另一棵没有枝杈的树上。这个平台看起来像是有金属支架的真菌，上面盖满了发着绿光的地衣状的物体。

半人马巨怪将其锋利的前肢插入树里，继续向上攀爬。卢卡身体前倾，将他的重心贴近半人马巨怪的背。他能感觉到这只野兽在攀爬时全身都在用力，它的有机心脏激烈地跳动着，金属关节也因卢卡和妮莎二人的重量而嘎吱作响。妮莎紧紧抱住卢卡，她纤细的胳臂环抱着他的腰，她的脸贴着他的背。

他觉得，让他心烦的只有她的脚：她尖尖的鞋跟扎入这个半人马巨怪的身体，令他自己的肋骨也感到了疼痛。

他以前没有那么高大强壮。以前，在他还没到青春期长身体之前，一群大男孩把他逼到角落里。他知道自己与众不同，但他不明白怎么回事。某种程度上来说，其他男孩感觉到了这点：有一道隐形的屏障不让他成为他们的一份子。他们逼他。五对一。他决定撤退，但他们把他绊倒了。拳如雨下，他蜷缩起身子，必须做出选择：是保护头部还是保护肋骨？他双手抱头，忍受着。

当然，他后来报仇了。他们都为此付出了代价。

他想让妮莎停下。后跟不要用力，停下。

他知道她必须用力。她当然得这么做。那不是他的肋骨。他什么也没有说。

猎者迷林似乎在他周围喃喃自语，就好像有无形的风搅动着树枝。但是没有一丝空气吹动他颈部的汗毛。孢子飘落，在旋转中发着绿光。

小眼球就像木头上的节疤一样隆起，转动着观察卢卡和妮莎通过。蕨类植物展开了锋利的叶片，似乎想品尝他的血。像是螃蟹一样的小型金属生物在油腻的池子间快速移动。他能感觉到其中的关联性，在这里穿行的非瑞人和猎者迷林依靠金属藤蔓相连。就是说，有一些东西主宰了整个生态系统……

想象一下这种力量……

一道白光闪过。

“小心！”飘萍喊道。她突然出现在他们对面的一棵树上，紧紧抱住树干不让自己掉下去。

卢卡赶紧环顾四周，检查是否有危险情况。

皮质飞翼在他的上空突然张开。一个非瑞人怪物俯冲而来，用滴着烁油的爪子攻击妮莎的面部。妮莎用一只手紧紧抓住他，用另一只手去够自己的剑。卢卡想转身抵御这个生物，但是它就在正后方。他无法在牵住这个巨怪的同时战斗。

这个怪物调过头，攻击妮莎抓住他的那条手臂，撕扯她的手不让她拔剑。

卢卡用意识和非瑞人半人马巨怪沟通，下达命令“保护我”。它照做了 ，但不是用卢卡设想的方式。血管状的线缆从它的躯体中伸出，刺入他的皮肤，扭动着穿过他的肠子，绕住了他的脊柱。这应该不会造成疼痛。也确实没有造成疼痛。这不是我的意思。每根纤维都留下了寒冷的麻木感。卢卡感觉到自己和它合而为一：他的脊柱获得了支撑，他的骨头被托住。

他转过身来。他的手臂现在可以自由行动了，他抽出自己的叉子。他用力掷向攻击者。他的叉子把那个吃惊的非瑞人怪物钉在了树上。油状的血溅满了他的脸。他把叉子拽出并收了回来。那具尸体滚到了地上。

内脏色的食腐动物发出了快乐的呼喊，全都围了上去。只有适者才配生存。

飘萍站在自己的那棵树上看着卢卡。“我在这里毫无用处。”她自言自语，然后又闪了一下。她时空转移离开了。

妮莎恐惧地看着他，她的绿色双眼睁得大大的。她的脸上全是血。她是不是脑袋受伤了？头皮上浅浅的伤口有时会导致大量失血，看起来比实际上要糟。但如果她头部受到了重创，她就不能再战斗了。他必须知道还能不能依靠她。他伸手把她的头发往后撸。她本能地向后退去，然后摔了下来。他抓住了她。她下落的力量使得半人马巨怪拉紧了和他体内的连结。它在他体内扎下了根。

妮莎不再挣扎。她四下看了看，似乎在找可以落地的地方。但什么也没有：只有光滑的金属树干和不断下落。她可以继续，也可以放弃并时空转移走。她继续坚持。她皱着眉，嘴唇变得紧绷。

半人马巨怪，以及他和它的联系，救了他们俩。

他和妮莎到了猎者迷林树冠上的一处高地。这里更明亮，更炎热，黄色也更丰富，就像是舌头上的黄油。非瑞人攀爬的那棵树变窄了，现在树枝细到会在他们的重量下颤抖。

你应该获得力量。你很强壮。在这里，力量就能获得回报。弱者会被淘汰。

他不知道这对妮莎来说是否和对他来说一样明显。他们到达了一处高地，现在要再次像在地面上一样在平面上移动了。他们可能要这么移动到树林的边缘。交织在一起的树枝，像木头一样扭曲，但它们由金属和血肉组成，形成了一个生命体可以穿行的道路网络。树叶发着微光，随着树的一呼一吸，拳头大小的气孔一张一闭。浆果，大小如同砍下的脑袋，成串地悬挂着。内脏似的粉色花朵像是在肉铺里那样排列着，滴着黑色的烁油。

他之前没注意过它们居然那么漂亮。

这个半人马巨怪从一棵树跳到另一个棵，重重地落在另一个有支架的蘑菇平台上。卢卡命令它收回卷须。它毫无抵抗地照做了。他下到了平台上。妮莎看着他的肚子，但是没看到任何非瑞人曾在他体内的迹象，只是他的衣服上有一些破损，这原因可能很多。甚至没有一滴血弄脏衣服的纤维。

妮莎走到了平台的边缘。她四下搜寻，好像在找路。她摇了摇头，什么也没找到。他有种感觉，如果有岔路出现，她就会建议双方分开走。但是没有岔路。在茂密的绿色植物之间，他只能看到了一条向前的路。那么，她的选择只有和他一起走或者时空转移离开。那个非瑞人的意识告诉他，这条是正确的路。

妮莎在他旁边走着。她只是把手指缠在一起，用力伸展手臂，然后看向上方。“我还是看不到出口。”

“就在那里。”他的背上能感受到太阳赐予万物生命的温暖。不开玩笑，当他想到这个时，他觉得这些树是完美的有机体，又大又壮，还不需要太多营养。你就和它一样。别人给予你什么，你就拿什么。你充分利用自己有的东西。

这条路通向一个类似括约肌的开口。它张开着，在昏暗中喘息。

“走吧。”他走了进去。

“等等……”妮莎追上来，然后停了下来。

开口在他们身后关闭了。妮莎转向他。她用怀疑的眼神扫视了他，但是什么也没有说。

他继续往前走。那个非瑞人半人马巨怪在他们前面服从地小跑。

这条通道的气味让他想起了战场：充斥着血和排泄物的味道。他周围昏暗的墙上发出叶片的病态绿光，通道的表面上长满蕨叶，它们向前摆动，就像肠道里的绒毛。

妮莎不情愿地跟着他走。她随时准备批评他，但看起来她没有更好的计划。靠着他，他们两人才能到这里，可以说她完全是个累赘。他甚至不知道为什么妮莎要加入这次攻击。

没有能力的人就应该让开，让更聪明更无情的人上。

他一直相信应该施行精英统治。优秀，能力强，训练刻苦，天赋过人：这些就是他能升为特种部队队长的原因。

他衣服和皮肤之间的某个动静引起了他的注意。他把手指伸进衣服上的洞里，以为能抓住一只蚊子。

他的手指被抓住了，那是个软软的东西，像吸盘。

他瞥向身后。妮莎正在检查这条通道里有没有危险。她没在看他。

他朝着衣服上的洞往里看去。他的身体里还留有一些非瑞克西亚的细根。现在，它们亲吻他的手指，就像海葵一样。

如果你不会感到痛苦和恐惧会怎么样？如果你只会感到确定性和归属感——你知道你做的事情是对的，因为做的人是你，这种感觉如何？

“发生什么了？”妮莎问。

卢卡内疚地抽回了手指。他跟妮莎说过，如果他因为和这个非瑞人憎恶怪的连结而受到物理伤害，那么他就放弃连结。但那些精巧的卷须，在他的指尖潮湿地跳动，一点也没伤害他。他觉得自己更健康了，更强了，更自信了——他已经很久没有如此感觉到自我的存在了。

他对着妮莎微笑。

“前面在爬上来的时候，你可能弄伤了我的肋骨。”他说，“抱我抱那么紧。你是不是害怕了？”

妮莎皱起了眉头。“你确定我们走的这条路是对的？”

“非常确定。”

他周围的墙发出了满意的叹息。他往深处走去，向着那声音走去。妮莎是不是也听到了？他觉得自己可能停到了说话声。不是对他耳语，而是喃喃自语。也许他们会遇到其他鹏洛客，也是在最初攻击中分开的。但是他想，更大的可能性是他们会遇到敌人。

他本以为，在这次攀爬之后，在几场战斗之后，他会感到疼痛，但实际上没有。他的膝盖没感觉什么异样，他的髋关节也没什么不适——就好像它们自我改造成了更强壮更有效率的形态。

变化中产生强度，灵活中出现力量。只有获胜才有意义。

一大群类似水蛭的生物从他们周围的绒毛中出现。它们的身体十分尖锐，牙齿闪着光。它们以惊人的速度冲向卢卡。那个非瑞人半人马巨怪立即行动，把这些柔软的生物压碎。

一阵闪烁，飘萍出现在他们身边。一刹那间，她似乎有些困惑，但立即投入行动。她拔出剑，剑身画出一道长长的弧线，砍断了那些生物。

“才出虎穴，又入狼窝。”她喃喃自语。

妮莎用自己的剑剁开了这些生物，在它们爬到自己腿上之前就把它们踢开了。卢卡甚至没有拿出他的叉子。它对这些小生物没什么效果——这些生物太小了，他可以直接抓住它们，然后把它们扯为两段。他的手，他的手指，感觉很锋利，很有金属感。他想不起改变是什么时候发生的，但一定是最近的事情。他可以用自己的指甲划开这些生物，让它们紫色的内脏滚落一地。不过他们继续前进。

他们脚下的地面出现了起伏，这时他才意识到他们走进了母兽的体内。它就伏在这条通道的地上，体内的幼兽就像身上的一个个小疱。地面开始扭曲，生出牙齿，好几张嘴在他脚边张开。

飘萍大喊一声，冲出了那头野兽的巨口。

妮莎拉起他的手，拖着他往前跑。两人也跳出了这野兽的巨口，落在了前方更平坦、更干燥、更加金属化的地上。

他们身后的母兽抬起身子，将非瑞人半人马巨怪卷在中间，然后将其吞下。它痛苦的、愤怒的疼痛贯彻卢卡全身。他怎么会觉得这个生物是机械的，是没有感情的？不，它被制伏了，躺着，等待他，评估他…… 他向前跑去。

“别去！”妮莎说，“别管它了。”

但他身上出现一股从未有过的力量，他向前跳去——仿佛无视重力，纵身冲向那个生物的巨口。这些改变也没那么坏，妮莎。它们很有用，比任何东西都有用。

他的指甲闪着金属的光，非常锋利，他的手也非常锋利，他直接切开了那个母兽。他扯下一块肉喂给他的非瑞人。那个本想诱捕他们的生物，现在被他一砍为二，身上满是黏液，在濒死的痛苦中抽搐。随着它完全死去，它动脉里液体的喷射也逐渐变慢。它的幼崽四散而逃。

那个非瑞人半人马巨怪踉跄向前，然后躺下，感激地匍匐在卢卡脚边。

飘萍从衣服上切下一条白布，包在妮莎前臂的伤口上。应该是其中一个水蛭状的生物咬下了一块肉。

“你还能继续前进吗？”他试图同情她。只有幸存者才配活着。强者有权力杀掉弱者。那是职责。

“我们应该时空转移离开这里。”妮莎说。

“我们就快到猎者迷林的中心了。”卢卡说。

妮莎狠狠瞪了他一眼。“我们要努力离开。去时空表面。”

卢卡皱起了眉头。他不知道自己的目标什么时候变了。到底变了吗？他以为自己一直在朝这个方向前进。他一边思考这个问题，一边低头看着自己的手臂和手。很显然，问题是他为了战斗，把手伸入那个生物的体内，结果导致到处都有咬痕。他当时没有留意到，现在这些伤口不疼了。它们已经开始结痂，每一处伤口上都形成了厚厚的黑色痂。

“你怎么看？”最终卢卡问飘萍。“你和其他鹏洛客联系过吗？我们是不是应该撤退？”

飘萍犹豫了一下，然后摇了摇头。“我在努力保持稳定时，见过这个时空许多东西了。其中之一就是弗霖凯。”

卢卡揭开了一处痂。然后他在其中看到了像蛆虫一样的东西在蠕动。在那之下，他的尺骨在发光，金属的光泽。他感到惊讶，一个深可见骨的伤口居然不疼。

“弗霖凯。”妮莎重复着飘萍的话。

“是的。”飘萍说，“我们接近了。你们接近了。而且我想弗霖凯还没从凯德海姆之旅完全恢复。我们应该解决他，不让他再伤害其他人。”

“这不是我们来这里的目的。”妮莎说，“我们应该去和其他人会合。”

这一次卢卡同意她的看法。“这背离了任务。”

“这是个机会。”飘萍说。然后，白光一闪，她身不由己地时空转移走了。

妮莎似乎在思考。“我想即使我们努力，我们也不一定能找到其他人。如果我们能杀了艾蕾侬的一大盟友，说不定能让他们成功的机会大增。”

卢卡考虑着。都到这里了却不攻击…… 这是懦夫的行径。“你说得对。飘萍也说得对。我们去解决弗霖凯。”

妮莎打量着他，似乎评估他作为盟友的价值。“怎么走？”

他们前往猎者迷林中心的旅途轻松多了——不知是因为没有守卫，还是有些巨型且更具攻击性的东西吃光了所有小型的怪物。厚重的低语声，完全无法理解，它们很响，让人根本无法思考。

卢卡完全不明白为什么妮莎没有展露出一丝一毫的不安。也许她比他以为的要强多了。

猎者迷林墙上排列的绒毛全都在舞动，仿佛有无形的气流将它们拉向中心。在弗霖凯的房间内，绒毛更粗更长，也更苍白，并且发出黄白色的光。地面下陷成一个深洞，像是海星的嘴。他听到金属相碰的声音，绝对是刀剑声，随后是招架时发出的刺耳摩擦声。然后他看到了他们。

天花板上挂着怪物的头骨，弗霖凯和一个非瑞人妖精在其下方战斗。这个妖精似乎和铜质金属板融合在一起。她根本不需要剑。她的胳臂就是剑。格莉莎。这是她的名字。他曾短暂地和她打过交道。弗霖凯比她高多了。他有十二英尺高，浑身是金属、骨头和挂着的肉。他用肌肉发达的手臂压着格莉莎，就好像要用他的巨爪把格莉莎钉到地里。格莉莎笑着闪到一边，她的笑声产生了回音，她扭动的铜绳头发在身后飘动。

卢卡不知道他们是在战斗还是在打闹。

格莉莎绕到弗霖凯侧面，用她手臂上的剑砍向他长满毛的肩膀。弗霖凯迎向她，再一次挡下了她的攻击。卢卡从未见过如此欢愉的战斗表情。在地上摆动的苍白绒毛上，他们两个在跳舞，几乎是在飘动。

妮莎抓住了他的手腕。她低声说：“我们两个有可能解决弗霖凯。只是有可能。但这次是弗霖凯和格莉莎。”

“他们是两人，我们也是两人。”卢卡说。

妮莎看着他，目光锐利。“卡娅说她一个人堪堪能对付弗霖凯。”

“我们能做到的。”

“你在听我说话吗？”妮莎从牙缝里挤出一句话。

“我们也有盟友。那个非瑞人憎恶怪。”

卢卡没多说一个字，直接发起了冲锋。妮莎在他身后，发出了一连串咒骂，她的用词甚至会让茜卓脸红。但她还是紧紧跟上。他好像知道她会这么做。她不会让盟友独自面对敌人。

卢卡直接冲向格莉莎，妮莎则对上弗霖凯。

格莉莎转过身，发出嘶嘶声，举起爪子抵挡攻击。卢卡不需要武器就能攻击她——他也有自己的爪子。他和格莉莎互有攻守，然后格莉莎咧嘴笑了。他们真是好对手。他很多年没有这样的感觉了，上一次还是在紫铜军里参加拳击比赛。格莉莎似乎也有同样的感觉。他能听到自己在笑——纯粹因为快乐而笑。

卢卡绊了一下。

格莉莎向前冲，准备用手臂上的刀刺穿他。看起来他是有意的！他不想战斗结束。

他使用了灵绊。他的非瑞人盟友加入了战斗。加入我，他对这个非瑞人发出指令。他渴望它的力量，它的强壮。这个非瑞人和他合体。它的卷须扭动着进入他的身体。他体内留下的小根迎了上去。他能感觉到那个非瑞人进入他体内，然后变成了他。他的皮肤就好像熟透了一样裂开，似乎早就为这个变化做好了准备。他的身体像开花一样展开，他的肋骨张开，那个非瑞人寄宿进去，它的手臂成了他的手臂。

它会一直服从他的命令。会为了救他而牺牲自己的性命。非常忠诚。它对他全方位地服从。

他的脊柱成了它的脊柱，它的腿现在支撑着他的身体，他现在比格莉莎高大得多。他仍然拥有自己的手臂，更锋利也更灵巧，但是那个非瑞人的手臂现在是他的第二组手臂，他的攻击范围变得更广了。他总是觉得他的武器和自己是一体的——现在确实是一体了。他刺向格莉莎。她发出明亮且振奋的笑声，又回到绒毛上开始舞动。

卢卡和格莉莎的战斗使他逐渐靠近妮莎和弗霖凯。妮莎的表现不算差。魔判官的身上有十数道伤口，里面流出了脓水。

“抓住那个妖精。”弗霖凯用刺耳的声音说。

妮莎瞥了他一眼。然后她又瞥了一下，她感到恶心和恐惧。她后退了一步。她很清楚自己现在处于人数上的劣势。

卢卡走向妮莎。他和半人马巨怪合为一体，相结合之后，它们都变强了。妮莎小心地撤退，愤怒和恐惧最终取代了表情上的厌恶。最终，她害怕他。尊敬他。

事情本就该是如此。强者胜过弱者。这就是生命的意义。这就是活着的逻辑。当他的灵绊初次展现，他的同胞转而对付他时，他就明白了这个道理。他一直知道，自己要成为的是出拳的人，而不是挨揍的人，因为这个世界上只有两类人。一类人忍气吞声，另一类人重拳出击。妮莎稳步退回他们一路走到弗霖凯房间的通道里。妮莎手中拿着剑，随时防备他的攻击。看起来她在思考，在决定是要留在猎者迷林还是时空转移离开。他必须立即抓住她，不让她逃走。他举起手，冲向妮莎，为锐利的手感到高兴——他不需要武器，他本身就是武器。

飘萍忽然出现在他和妮莎之间，她本能地举剑招架。他的手猛力下砸，但她挡住了这下攻击。她咬紧牙关扛住了这力量，并把他推了回去。

“卢卡？”然后她的战斗怒火也变成了困惑。“妮莎，快跑！”

妮莎用痛苦且愤怒的眼神看了他一眼。

然后她跑了。

“该死的九层狱界，别这时……”飘萍说到一半又消失了。

格莉莎对他微笑，她下巴到脸颊可见的机械展示出了她原始的美丽。他赢得了这种美丽。他一直知道自己与众不同，他有能力和动物产生连结。他一直知道自己更优秀。他可以回家，现在那里没有一只怪兽是他的对手。

他终于成为了真正的自己，成为了他注定要成为的样子。

“等等。”格莉莎说。卢卡停下，等待下一道命令。“找到那个妖精，卢卡。但不要杀她。新非瑞克西亚在接下来的战争中要用到她。”

他听到身旁弗霖凯如咆哮一般的低沉笑声，他能间接地感受到格莉莎从他的自信中获得的快乐，他发现自己在微笑。猎者迷林很大，很美，很可怕——现在是狩猎的时间。