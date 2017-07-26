前篇故事 ： 长存

因在阿芒凯逐渐加剧的毁灭而愤慨不已，守护者与尼可波拉斯正面对决，意图制裁他在多重宇宙中的暴行。 不过，尼可波拉斯却有着他自己的计划。

尼可波拉斯朝这群英雄飞去，渴望在今天能够杀掉某个人。

他能够获得死亡、尖叫，与杀戮，又或许他可以得到某种更好的东西。

他并不期待两者兼得。 一个人无法拥有一切。 就连尼可波拉斯也无法。 他并不贪婪。 贪婪意味着欲求某种你不配拥有的东西。

尼可波拉斯所欲求的一切完全是他应得的。

几十年前他来到阿芒凯这个世界，一个荒芜、迷信且没有人在意，没有人感兴趣的异界。 他已做足重重准备。 对于那些无论如何都将殒落的悲惨生命，他将他们的终结时刻提早了一点点，也稍微带了一点暴力。

照理说，费这么大的劲还真不划算。 除了 . . . 除了在他当年的全盛时期，几十年的光阴只不过是一眨眼的时间，并且能够操控如神一般的力量。 但现在的他，只不过是一道神明影子的闇影，这几十年看似是一段永恒的时间。

沉思着他已失去的一切，这在他的胸口点燃了憎恨的灰烬。 那逐渐增强的火焰感觉起来真好。 憎恨的感觉真棒。 就在今天，尼可波拉斯想着，开始。

他朝下飞向一座毁坏的广场中央。 瓦砾与残破的尸体装饰着倾颓的雕像与裂开的石碑。 在广场边缘，五位鹏洛客站在他面前，微小的脸上展露着严峻的决心。 他非常清楚他们每一个人的底细。 他已调查过他们，研究过他们，分析并且将他们分门别类。 茜卓纳拉，烈焰术士。 莉莲娜维斯，死灵术士。 杰斯贝连，通念师以及幻影师。 妮莎瑞文，元素师。 基定尤拉，刀枪不入的战士。

他们把自己视为 守护者 。 彷佛出于某种怪异的原因，多重宇宙里有着满满的门。 那还真值得看守呀。

这些英雄们， 尼可波拉斯想着。 祝福他们吧，祝福他们每一个人。

一团团黄色的沙尘盘旋至空中，因他拍打巨大的翅膀而苏醒。 她看见茜卓稍微睁大了眼睛，看似是头一回，她发现尼可波拉斯竟是如此地庞大。 她的天真烂漫还真有趣。 不只一次，他思索着这些英雄们是否符合他的要求。

无所谓。 如果需要的话，还有其他人选。

细微的变化正戳刺着他的心灵，那是来自杰斯的一道既小心翼翼又持续不断的刺探。 没错，我亲爱的男孩，找到你的立足点吧，波拉斯默默地恳求着。 他带着轻柔的碰撞声着地，并以最后一次的沉重拍打弯起了他的翅膀。 他已经有很长一段时间不需要用翅膀飞行了，但他却喜欢那样的感觉，以展开的双翅来完全展现他的尊贵。

他仰望天空并大声咆哮，这声来自喉咙的叫喊撼动了建筑物以及胆怯的心。 他的咆哮附和着世代以来其他无数掠夺者的嘶喊声，那些不再需要保持沉默的掠夺者们。 在漫长的岁月里，尼可波拉斯知道过度发挥龙族的特质对他而言并没有什么好处。 但若完全不发挥的话也不有趣。

五位鹏洛客迟疑地站在他的周围。 他往外探出心灵并感觉到他们正透过由杰斯所架构的精神感应进行沟通。 如果想的话他能够拦截这些对话，但又认为看看他们能够想出什么计划会更有趣。 看着他们的犹豫不决与拖延时间，他愈来愈确信他们将会感到相当失望。

噢，他们或许有个 计划 了。 一个计划，可能还仁慈地包括了杀死这条龙呢。 或是，你烧死它，你用灵俑包围它，你用元素攻击它，你用幻影欺骗它，你抵挡它。 若给予充分的空间，这些全都是，计划。 而且这些效能相近的计划已在他们近期的冒险中充分地派上用场。 尼可波拉斯能够欣赏效率。 当多重宇宙如此便利地持续让你的一群笨蛋活着的时候，为何还要费力变得聪明呢？

茜卓与妮莎开始自两个方向包围他。 没错，战术，毫无疑问。 他纳闷如果他鼓掌的话会粉碎掉她们多少灵魂。 当然，只是打个比方。 他的爪子并无法好好地鼓掌。

不只一次，他对于这些鹏洛客是如何设法存活下来感到惊奇不已。 他们诞生于一个文明且被阉割的时代，这些鹏洛客们，这群守护者。 他们根本就不知道等待着他们的危险，准备要杀了他们 . . . 或者更糟。 他们缺少真正力量的状态反而保护他们免于遭受各种死亡。 更确切地说，他们不知道真正的力量应该是什么。 他们之中只有莉莲娜尝过真实力量的滋味。

尼可波拉斯用舌头滑过他的嘴唇。 这纯粹是为了做效果，但那并不表示这是多余的。

这些鹏洛客们一直过着逢凶化吉的人生。 不过，正如尼可波拉斯具有充分的理由知道的，顺遂人生的问题就是好运终将转坏。 命运蒙上阴影。 好运弃之而去。 在那些不幸与不公义的时刻，有个精心准备而且缜密的计划将会有所帮助。 最理想的是，能够有几个以上的计划，除非你是一位才华洋溢的龙长老大法师鹏洛客，那么几个计划就够用了。

或者一个。 就只要一个计划。 甚至只是一小段灵感，战术或谋略，都会使尼可波拉斯对他们的未来抱持希望。 但他却看见计划写在他们的脸上，在他们瞇起的双眼以及紧绷的肌肉中，在他们心灵交谈那逐渐增强的波浪中。

他们已选择要 杀了这条龙 。 波拉斯感到某种程度的同情。 简单的计划通常会被低估，尤其是对才华洋溢的人而言。 太常发生了，一个聪明的敌手因为一项过于繁复的计划而失败。 由一位大师所操控的简单计划通常也具有强大的毁灭性。

但被头脑简单的人们迫切地作为最终手段而执行的简单计划呢？ 使用那种手段的后果即将展现。 他将会得到杀戮或更好的东西，无论是哪种，他都已等不及想开始。

杰斯

巨龙轻柔地降落至广场中，而且杰斯感到害怕。

今天发生的一切完全没有按照计划走。 有太多的恐怖，太多死亡，太多他们无法拯救的生命。 他们试着尽可能地帮助，但他们就像一群对抗着暴风雨的蚊蚋。 杰斯从未见过这么多的死亡。

他的内心感到十分空虚，他的心灵因遭逢无尽的痛苦与哀伤而迟钝。 有那么一会儿，影像出现了：孩童们尖叫，人们无用地奔逃并同时自后方被屠杀，那永无止境的嗡嗡声响 . . . 不。 他再次屏蔽了这些影像。 还有个任务要完成。

但现在它已经不只是个任务了。 杰斯曾逼迫基定想出一个真正的计划，曾警告他们不能毫无准备就与尼可波拉斯交手，但基定却猛烈抨击，随着他要求立刻面对巨龙，他的每一个字都充满着强烈的痛苦。

「他将会为他所做的一切付出代价。 他必须如此。 」正是那最后一句话使杰斯感到如此担忧。 但他却没有与基定争论。 他们都没有这么做，甚至连莉莲娜也没有。 他们都感到空虚，全都在这场屠杀中，在孩童的哭声里寻找着意义。 他们渴求正义。

正义必须存在于某处，因为至今仍未在阿芒凯发现正义。

你确定吗 ？ 杰斯最后一次探向基定，希望会有个更好的计划。

我们尽全力攻击他。 他将会倒下，基定回传了思绪。 杰斯从未感受过基定此种潜藏的愤怒，能够感觉到基定的愤怒被包裹在他那寻常的顽固决心底下。 杰斯身陷这股愤怒之流中，迫使自己相信今天他们将会胜利。

他们开始行动。 基定向前冲锋，他的金色力量护盾不停闪烁，而茜卓则抛出了一团团火焰。 树苗自地面窜出，由妮莎所提供，变成了扭曲虬结缠绕于巨龙脚上的树根与藤蔓。 莉莲娜开始复生死者；因当天的屠杀而不虞匮乏。

杰斯试图攻击尼可波拉斯的心灵。

围绕着巨龙心灵的墙壁既光滑又毫无特征，宛如深色的黑曜岩。 看似没有入口，甚至也没有可以攀附之处。 杰斯从未遇过一个如此难以穿透的心灵，除了 . . . 一段极为短暂的回忆浮现， 一个如水晶墙般光滑耀眼的心灵。 但即使这个念头进入他的心灵中，它却自行抹除，于是他便无法记起自己是在哪里见过这样的一个东西－或甚至它是哪种东西。

什么 . . . 杰斯甩开突然出现的一阵昏乱。 它看似并非来自波拉斯，而是来自他的内心深处。 我到底在想什么？ 但他却回想不起来。 波拉斯的心灵依然耸现于他面前，严密封锁，而他则徒劳无功地寻找着抓取点。

他朋友们的进度也没有比较好。

尼可波拉斯四处挥打尾巴，如闪电般迅速，它的末端以一头冲锋巴洛西的力道砸上基定以及他那刀枪不入的护盾。 基定猛烈地撞上了排列于广场一侧的厚砖墙。 他的护盾使他毫发无伤，但他却什么事也做不了，只能被波拉斯的尾巴往墙面上击打，就像一颗被棍子挥打的球，不停反复，而砖石也随着每一道冲击碎裂飞散。

墙面在基定崩溃之前就会坍塌了，但这个情况还会持续好一阵子。

波拉斯无视茜卓的火焰，践踏过莉莲娜的亡者，并扯断了妮莎的藤蔓。 他没有走上前攻击他们，却只是持续把无助的基定朝墙面挥打。 他凝视着杰斯，知道这位通念师的企图，也知道他的挫败。

这道声音如雪崩般地冲入杰斯的心灵，轻松地撕碎了他的许多防卫。 你已活了一眨眼的时间，只因为拥有一点天赋你就擅自触碰我的心灵吗？ 而且有些人还说我自大呢。 波拉斯的笑声相当尖刻，在杰斯的心灵中留下了创痕。

他慌乱地奋力竖起更强大的心灵护盾，因波拉斯如此轻易地穿透他的外墙而震惊不已。 但或许，在他的自大之下，这条龙已犯了错。 波拉斯留下一道踪迹，一条抽象的细绳连接了他与杰斯的心灵。 或许这就是杰斯需要的握把。

他跟随这道踪迹，急切地想穿越，急切地想拯救他的朋友们。

这管用！ 他在那座毫无特征的黑曜岩护盾上发现了一个小裂隙。 他专注于将它再打开一点点，他只需要 . . .

如果你想进来的话，孩子，就只需要开口询问呀。 来自波拉斯的每一个字就像是从山上滚落的巨石。

黑曜岩护盾消失了，杰斯无预警地坠入波拉斯的心灵中。 巨龙正在那里等着，微笑着。

尼可波拉斯在杰斯试着要摆脱他的同时紧抓着杰斯的心灵。 他痛苦地弯起身体，因如此轻易地中了波拉斯的诡计而对自己发怒。 我必须做得更好。 他还是能够逃出这个陷阱，他只需要多一点时间。 几秒，他只需要几秒 . . .

你缺少的那几秒 ，波拉斯在他心中低语着。 多重宇宙只能够短暂地忍受笨蛋存在。 一堂有用的课，如果你活下来的话。 巨龙粗暴地抓着杰斯的心灵，然后开始 挤压。

神经突触崩解。 痛苦爆发。 疯狂呼唤着。 远方出现一片高耸的黑暗巨浪。 杰斯知道被那道浪潮撞上就代表着消融。 心智死亡。 未经有意识的思考，他开始盲目地穿越时空离去，不知道也不在乎将前往何处。 他需要避开那片黑暗。

在黑暗浪潮击中他的同时，他感觉到自己被拉扯穿越黑暗虚空，然后他就什么也不知道了。

莉莲娜

莉莲娜惊讶地看着不久前杰斯还占据着的那个空间。 与波拉斯的战斗是一场灾难，正如她所担心的。 当杰斯痛苦地嘶喊时，她还曾希望他能够想出某个计划。 那是一道她非常清楚的嘶喊－临终的嘶喊。 生命不愿终结的原初嘶喊。

莉莲娜颤抖着。 他不能死。 他在终局之前穿越时空离去。 我看见了。 他还活着。

「我相信，那就是你的心灵专家吧？ 你还有备用的吗？ 我可以等，或者我答应不会听你们对彼此相互吼叫。 」尼可波拉斯流连于每一个字上，他的声音响彻了空旷的广场，并不时穿插着他持续不断地使基定自墙上弹回的撞击声。

莉莲娜的内心感到愤怒。 她早就知道这场与波拉斯的战斗是个坏主意，为了试图帮助这个时空中注定灭亡的居民，那些被误导的干预与纷扰却只让她更加深了这个想法。 这群人感到既疲累又烦乱，完全无法面对像波拉斯这样强大的鹏洛客。 如果她没有以她那击败拉札柯的计谋将这群人推越他们的极限，她早就离开了。 好几次她评估着该留在这群人身边或者舍弃他们，但她感觉到她对于他们的投资倾向要她留下。

或许她做了错误的决定。

但那并不是使她发怒的唯一理由。 很久以前，在依尼翠的时候，她把自己对杰斯的感觉与一条狗做比较，一只居家宠物。 那个男孩被刺伤了，正如她所愿。

莉莲娜关心她的宠物。 玩弄任何属于她的人通常是一种致命的选择。 她渴望向波拉斯展示他那愚蠢行径的后果。

没错，使用我们吧。 释出你全部的力量，挂在她侧边的锁链面纱低语着。

你一直都没笨到认为自己会赢得这场战斗呀，莉莲娜 ，鸦人悄悄说道。

或许那就是造成她愤怒最主要的理由。 她要她的心灵再次只属于自己。

如果她要挑战波拉斯，她知道自己就得使用锁链面纱，以及伴随着它的欧纳克族亡者。 它让她获得强大的力量，但那股力量却总会有代价。 每当她使用面纱时，她都得冒着死亡或完全臣服于内在欧纳克鬼魂的风险。 无论是哪种命运都令人无法接受。

战斗出现一阵平静，茜卓与妮莎也因杰斯的消失而震惊不已。 他们三人目前所做的一切对巨龙都起不了什么作用。 尼可波拉斯转向莉莲娜并露出笑容，如此怪异地展示牙齿与自大使莉莲娜感到憎恶，尤其是因为她发现自己也会向被击败的敌人露出同样的笑容。

「莉莲娜维斯。 再次见到你实在是太好了。 你的气色看起来十分 . . . 健康呀。 」波拉斯甚至不想掩饰他的傲慢。

她扭动的手指伸向了面纱。 「我正要杀了你，波拉斯。 我会看着你死去然后复生你的尸体来－」

「噢，拜托，」波拉斯打断她的话。 「这些孩子早在他们出生前就输了这场战斗。 你很清楚。 他们之中就只有你知道什么是过去真正的力量。 他们之中就只有你知道什么将会是真正的力量啊。 」

巨龙没有说谎，但她再次想起杰斯最终的嘶喊，想起这个男孩盲目地穿越时空离去。 刻蚀在她身体与脸上的符文发出深紫色的光芒，而面纱则持续着它那坚决的低语。 有了我们的力量，他根本就不是你的对手。 使用我们吧！

巨龙低下头并移近莉莲娜，将他的声音减弱为一道轻柔、平顺的语调。 「我能理解，莉莲娜。 你加入他们，对你的操弄能力怀有自信。 但让一群笨蛋围绕着你的问题就是 . . . 这个。 」巨龙转动他的头，仔细看着眼前的景象，同时茜卓与妮莎正紧紧地靠在一起，试图想出一个新计划。

他说的每一个字都是真的，太过真实到令她难以承受。 她轻抚着锁链面纱，一边提取了她所需的力量。 没错，在那些金色链结中的声音叫喊着，就是这样，我们将会摧毁他！

巨龙持续着他那柔顺的声音。 「你知道，莉莲娜，如何使用锁链面纱并且不让它撕破你的皮肤或吸取你的生命吗？ 你知道如何让这些欧纳克鬼魂奉你为主人，而非寻求摧毁你的灵魂与身体吗？ 我知道，莉莲娜。 我知道呀。 」

他在说谎！ 她脑中的欧纳克族尖叫着。 闯入者！ 我们将会彻底击倒他！

你知道他说的是实话，莉莲娜。 他能够帮助你。 鸦人。

闭嘴！ 她对脑中所有的声音咆哮，于是它们便仁慈地沉默了。 花了太长的时间，她感到精疲力竭。 难道尼可波拉斯真的知道如何解开锁链面纱？ 有一天它将会害死她。 随着它违抗她的意志并且蹂躏她的身体，每次使用都证明了她并不是它的主人。

「没错，在未经训练的人手中它是一件凶恶的武器。 证明了你的力量与技巧使它尚未杀死你。 不过我可以帮助你解开它的力量，莉莲娜。 它真正的力量。 」

莉莲娜让锁链面纱软弱地垂挂在她的体侧。 她对上了基定的目光。 在身为波拉斯玩物的这一整段折磨期间他都保持着坚忍阴郁的表情，尽管他仍持续不断地撞向那崩塌的墙面。 我需要的不是你那坚忍的沉默啊，基定，她在心里想着。 莉莲娜厌恶不确定下一步该怎么走。

波拉斯凝视着她，他的双眼是充满恶意的池子。 「我向你保证：无论你是否使用锁链面纱，只要你今天与我交战，你就会死。 比起你的心灵法师，我是个更优秀的通念师，比你的火焰法师更具有毁灭性，比你的元素师更强大，比起你那所谓的战术家是个更棒的将军。 你们每一个人都活了这么久，那只不过是因为你们对我仍有用处。 」

妮莎与茜卓一同逼近。 妮莎的眼睛发出明亮的绿光，接着大地便在她脚下轰隆作响，将她抬起了好几吋高。 「你说谎，巨龙，」她咆哮着，她的脸上扭曲着罕见的愤怒表情。

他转向她，感到困惑。 「说谎？ 我吗？ 看看你的四周吧，妖精。 我在这里还需要假装什么吗？ 」妮莎脚下的隆响变得更剧烈了。

波拉斯挺起身体，他那庞大的形体再次耸立于他们每一个人上方。 「莉莲娜。 离开吧。 如果你想活命的话就离开。 多重宇宙里最安全的地方就是我需要用到你的地方。 」

他们今天赢不了了。 那很清楚。 正如波拉斯他自己说过的，这些孩子甚至在他们出生前就输了这场战斗。 这是实话。 他们要为了什么而战呢？ 为了赴死吗？ 这很荒谬，甚至是对他们而言。 她再次看着杰斯曾经存在的位置，他的痛苦嘶喊声回荡在她心中。 她感觉到自己的眼角变得潮湿，但却强忍着，拒绝让任何人看见她的脆弱。

她不知道是什么让她转向其他人，但她就是这么做了，在她能够阻止之前话语便脱口而出。

「跟我走吧。 我们已经输了。 你们也看得出来，对吧？ 我们今天赢不了了。 我们可以重新集结，找到杰斯，想出其他的办法。 」她不在乎波拉斯能够听见她的话；他知道他们今天没有赢面，而且他也不相信未来他们会有机会。

他说得对 ，鸦人低语着。 锁链面纱悄然无声。

茜卓不愿看着莉莲娜的眼睛。 妮莎摇了摇头。 基定的愤怒清楚可见，但他却没有提出争论，没有恳求她改变心意。 她不习惯于她所感受到的这股情绪涡流。 她刚刚应该就这么离去，别去在乎他们的命运。

「拜托。 如果你们待在这里，你们都会死的。 这样不是办法啊。 」她厌恶从自己声音里透出的恳求，但她还是没有更动她的话语。

他们没有响应。

她转向波拉斯。 「哪里 . . . 你希望我去哪里？ 」她不自在地咽了一口，发现要说出这些话就跟说其他话一样困难。

「不！ 」茜卓嘶喊着。 「不！ 我们信任过你！ 我信任过你！ 不要！ 」茜卓的头部与双手重新燃起火焰。 你知道我是谁，孩子。 你知道的。 但她却无法大声地说出这些话。

「离开，」波拉斯说道。 「离开。 我会找到你，然后我们可以好好谈一谈。 有太多有用的事可以讨论了。 现在离开吧，莉莲娜维斯。 」

她的选择总是带她走到这一步。 另一次的背叛。 另一次的失望。 另一次的陷阱。 她在亡者身上找到慰藉。 它们不会被背叛。 它们不会感到失望。 它们不会用受伤与愤怒的眼神看着她。

她看着茜卓，纳闷着是否自己需要击倒她才能够存活。 她周围的空气已变得相当滚烫。 我不想杀你，茜卓。

所以离开吧 ，鸦人悄悄地说。

这是少数几次她同意那道该死的声音说的话。 她用一团明亮的黑暗能量云雾包围自己并消失进入虚空中，而她的泪水终于在世界之间的空间里自由地滑落。

茜卓

她想要这一天，这糟糕、可怕的一天，结束。 一切都没有照原先的计划进行。

她曾认为基定的计划相当出色，没有那些总会在最后发生变化的无用细节。 那是一个简短、单纯并且能够发挥他们长处的计划。 完美。

即便它没那么完美，这也让她能够尽情地焚烧东西。 她需要烧点东西来处理今天见到的所有惊骇与杀戮。 她无法烧除悲伤。 她无法烧除恐惧。 她无法烧除心碎。

所以她决定要烧掉波拉斯。

但那并不管用。 是的，他是一条龙，而且她知道这点，但她认为自己依然有很高的机会能够伤害他。 他并不是真的由火构成。 她只是需要再努力尝试。

尼可波拉斯俯瞰着这几位鹏洛客并露出了笑容。 「接下来还有三个。 我不想惹恼你们那位刚离开的亲爱的死灵术士，不过别说出去，我承认我懂一些死灵术。 你们守护者还有空缺吗？ 需要某种申请程序吗？ 」

「闭嘴！ 」茜卓大喊着。 她讨厌那些不停高谈阔论只为了要显示他们有多聪明的人。 她讨厌背信忘义却又假装是你的朋友的死灵术士。 最重要的是，她讨厌失败－讨厌，讨厌，讨厌它。

她的火焰是一片眩目的白色，不停闪烁的火焰河流抽打着巨龙。 波拉斯瞇起眼睛，接着他在战斗中首次被迫往后退，基定也在他撤退的同时落到地面。

我伤到他了！ 我办到了！ 这是她一整天以来唯一感受到的欣喜。 「基定！ 妮莎！ 我们做得到！ 」基定早已站起身并朝她跑来。 妮莎异常地沉默。 茜卓不知道妮莎在做什么，但她相信她会想出办法来。

「够了，愚蠢的孩子。 」巨龙升至空中，脱离了她最强大的火焰冲击波的射程，但那并无法阻止她持续抛射火焰。 忙着做某件事的感觉真好。

「茜卓纳拉。 你拥有这么多有用的特质。 强大。 情绪不稳。 容易操弄。 相当好预测的不可预测性。 我真的很想要让你派上用场呀。 」波拉斯的声音响彻了空中。 我才不容易被操弄，她想着，她的愤怒急遽增加。 她的火焰点燃了夜空。

「可是用火，攻击一条龙？ 一条龙。 我可是有标准的。 」波拉斯飞得更高，展开了他的翅膀。

他停止攀升并往下朝茜卓俯冲，现在他的翅膀正包覆着他那庞大的身体。 放马过来，她想着。 这就是她要的，一个完全放手的机会，让一切燃烧。 她身上涌出火焰，无拘无束且毫无保留。

如果这就是她死亡的方式，那么她将会把这个混蛋一起带走。

她周围的大地升起。

一个由岩石与土壤与树根组成的巨大尖刺自地面升起并准备刺穿逐渐逼近的巨龙。 波拉斯在最后一刻突然转向，但却有更多尖刺投出，这些致命的长矛瞄准了猎物。 他躲开它们但却绕了一个大圈。

「耶！ 上啊妮莎！ 」她瞥了一眼站在毁坏广场另一头的妮莎，并看见她的朋友完全被一道绿色的灵气包围，同时她正在使用大地来对抗巨龙。 她知道妮莎会想出个很棒的主意。 现在茜卓已受到保护，位于许多由厚重岩石形成的尖刺之间，能够随心所欲地投射她的火焰。 「我们可以这么做 . . . 」

波拉斯的尾巴击中岩石尖刺，将它们如薄玻璃般地打碎。 受到巨龙的尾巴驱动，一阵巨大的岩石与尘土浪潮涌向了茜卓。 她反射性地放出一道巨型火焰冲击波来击退那逐渐逼近的袭击，但这股浪潮却依然击中了她，使她撞向远程的一个岩石尖刺。

疼痛传遍她全身。 她断了好几根肋骨。 她摇摇晃晃地站起身，同时看见波拉斯那蜿蜒的形体穿梭于断裂的尖刺之间，身形如此巨大却具有令人难以想象的灵敏度。 他突然扑向前并用巨大的爪子将她一把抓住。

她试图召唤更多火焰，但她却感到剧烈的痛苦。 尼可波拉斯挤压着爪子，她感觉到另一根肋骨被折断。 她痛苦地放声嘶喊。

尼可波拉斯露出笑容。 「没错，茜卓。 就让你见识一下一只龙有什么能耐。 」

在妮莎后方窜起一个巨大的大地元素，将巨大的拳头砸上波拉斯的下颚。 波拉斯咕哝了一声便转身面对这个元素，把茜卓扔在地上。

哇噢，那还真痛。 她挣扎着起身。 她需要帮助妮莎。 她的头感到晕眩，她再次被绊倒了。 大地在元素与巨龙战斗时不停晃动，茜卓能够看见远方有更多巨型的泥土形体起身加入这场战斗。

尽管痛苦，茜卓仍微笑着。 或许他们真的能够办到 . . .

「很好。 我一直都太过温和了。 我并不只是一条龙呀。 」尼可波拉斯说了一个茜卓一听就忘的字，接着黑色的卷须自地面升起，交缠在妮莎的胸口与喉咙，意图在她猛烈挣扎的同时使她窒息。

不，不，不，我必须要 . . . 茜卓朝妮莎走了一步，然后发出痛苦的嘶喊。 她几乎无法移动。

妮莎看着她并大喊着。 「走啊！ 离开！ 」卷须不停攻击，即便妮莎用魔法撕碎了它们，却有更多的卷须窜出。

「不 . . . 」茜卓开始咳嗽，咳出了血，红色的血滴溅洒在底下的碎瓦砾上。 她试着稳住自己，抗拒想呕吐的冲动。 基定在哪里？ 她环顾四周寻找他，才发现自己就快要昏厥了。

妮莎再次朝她大喊。 「快走啊！ 我会没事的！ 你会死的！ 快走！ 」

茜卓找不到基定。 她无法拯救妮莎。 她无法击败巨龙。 她甚至也无法保持清醒。

如果我留下来，我就会死。 她不想死。 她在一团烈焰中穿越时空离去，她唯一留下的踪迹便是那破碎岩石上的血迹，也随着火焰的高热而蒸发。

妮莎

当茜卓离开这个世界时，妮莎松了一口气。 她无法希望拯救自己与基定，同时还要保护受了重伤的茜卓。 不过她还是不确定能否拯救她自己和基定。

这场战斗并不顺利。 在波拉斯的咒语攻击下，妮莎几乎无法持续使用她自己的咒语抵抗，而她的元素则静静地潜伏着，在她奋力求生的同时不再受到她的意志驱动。

在这场战斗的早期，就在她发现任何浅层的召唤都无法对巨龙产生作用时，她便寻求与大地进行更深层的交流。 就像是奋力穿过一片浓厚的泥泞。 不知怎么地，巨龙的存在已强化了这片土地对妮莎之触的抗性。

但她终究还是穿透了，终于使上足够的力气让大地跟从她的号令，不过波拉斯却只用一个字就削弱了她的力量。 她曾以为自己在这个世界的命运将有所不同，以为她待在刻法涅殿堂的期间已揭露了之前从未想过的可能性 . . . 但却没有。 刻法涅与其他神明横死街头，他们的丝线被截断，他们的用途尚未明了。

而这场战斗，与尼可波拉斯这个邪恶祸害的对决 . . . 守护者的行踪已经暴露了。

之前妮莎从未质疑过守护者的目的。 总是有即刻的需求，需要修正的错误，需要克服的邪恶。 而且那曾经管用。 长久以来这一直都管用。 直到现在。 直到一只拥有浩瀚力量与智能的巨龙向他们展示了在缺乏准备与力量不足时进攻的错误。

或许会有个更好的方法。

她一边忙着像这样思考，一边试图重新取得大地的操控权。 如果她想在这场战斗里获得任何机会的话，那将得透过大地。

尼可波拉斯的意念穿透了她的大脑，既恶臭又油腻。 这不是你的土地，妖精。 它是我的。 你不能触碰它。 黑暗的坏死能量穿透她正努力要控制的地脉。 这片腐化击中了她，皱缩了她的肌肤与组织。 她痛苦地嘶喊着。

她现在明白真相了。 她从来就没有机会。 这块土地在很久以前就臣服于尼可波拉斯，已经接纳了它的主人。 她得离开，离去，但腐化的卷须却将她牢牢地固定住。

巨龙缓缓靠近，笑容更加灿烂。 「伪装的时刻已结束。 你被赐福见证最初的起源，妮莎瑞文。 很少有凡人能够获得此等奖赏。 」

某个东西用力地击中了巨龙的体侧低处，使他失去平衡。 那是基定，但妮莎却没有时间思考该如何帮助他，因为那些逐渐束紧的卷须就快要让她窒息。 她利用基定的干扰逃离了这个世界的死亡空壳。

基定

愤怒吞噬了他。 在他过往的人生中就只有一次曾感到如此无助。 当厄睿柏斯杀了所有他珍视之人时，他就决心绝对不再看着他的朋友们死去。 随着波拉斯使他无法参战，这整个战斗从一开始就是一场梦魇。 基定只能够沮丧无力地看着波拉斯迅速地处理掉杰斯，然后说服莉莲娜没有反抗就弃他们而去。

他看见茜卓与妮莎惊险地躲过一劫，而且他很高兴她们逃脱了。 他无法想象自己要如何面对再次失去朋友的痛苦，尤其是他知道这都是他自己的错。

他攀上波拉斯的腿，急切地想用他的软剑划穿巨龙的喉咙。 波拉斯用巨大的爪子抓住他并将他推往地面。 基定所有刀枪不入的能力对于一个拥有巨龙大小、力气以及体型的敌人而言更是微不足道。 他在波拉斯的爪子里晃动挣扎，但却无法逃离。

「你赢不了的。 我们将会打败你。 」他挑衅地厉声说出这些话，但这些话就连他自己听起来也相当空泛。 他需要持续战斗。

「赢不了？ 赢不了吗？ 」波拉斯的笑声响彻了整座广场。 「基定尤拉，你非常不擅于分析现实呀。 我对抗过数千个将军，数千个战术家与策士以及战场谋士。 你或许是最差劲的。 就让我帮你吧。 在我们这一行无视于显而易见的现实是一种致命的缺陷。 当然，我了解抱负的 . . . 重要性，不过能够准确地评估眼前的事实是这个行业不可或缺的技能呀。 」

基定知道巨龙想要更进一步地激怒他，使他不知所措，但基定知道他的目的早已达成了。 很久以前他就已经停止逻辑性的思考。 而且那就是我失败的原因。

「你和一位幻影师成为搭档，但你才是真正的幻影师呀。 你认为自己刀枪不入，对吧？ 一种咒法师的伎俩，基定。 你就是如此地脆弱。 」

波拉斯的其中一根爪子开始发光，一边朝基定那刀枪不入的护盾推进。 爪子推挤，再推挤，接着护盾便宛如融化的奶油般地分开了，锋利的爪尖刺穿了护盾与铠甲和肌肤。 基定震惊且痛苦地皱起脸，但却没有发出嘶喊。

「我可以杀了你，基定，随时都可以。 但我怀疑你并不介意死亡，因为你是如此地不在意你的生命。 以及其他人的生命。 」基定猛烈地前后摆动他的头，迫不及待想逃离。

「不，今天最好还是让你活着。 让你知道自己有多可悲，知道自己有多无用。 更棒的是，我根本就不在乎。 我让你选择。 留下来等死，或是活着离开。 无论如何都会让我满意。 」巨龙敞开的笑容就像是一道新鲜的伤口。

基定惊讶地发现一部分的他竟渴望留下。 不用再感受到失去卓瑟斯、欧力索，失去他所有杂牌军的愧咎。 所有他见过并死在赞迪卡的人们。 他不想再造成任何伤亡了。 他可以就这么 . . . 放手。

许多苦痛的影像涌入他的脑海。 卓瑟斯注视着他，厉声说出了这个字，「懦夫！ 」厄睿柏斯耸现于他上方，死神的笑声在他脑中咯咯作响，「没错，懦夫，到我这来吧！ 」茜卓向他嘶喊着，「叛徒！ 」

他可以留下来等死 . . . 或者他可以活着离开。 然后学习，然后战斗。 波拉斯认为基定的选择一点也不重要。 最后，还是巨龙的漠然态度使他做出了抉择。 他将会证明这条龙是错的。

他驱使自己的身体穿过黑暗虚空，而巨龙在他肩上留下的洞口则是他身上最为明显的伤口。

广场变得寂静无声，只被茜卓狂暴点燃的火光所照亮。 比预期的晚了几分钟，泰兹瑞穿越时空来到此处。

「你迟到了，」波拉斯说道。 「难道你犹豫了？ 」

泰兹瑞已经侍奉他够久了，他知道正确的答案。

「不，主人，我没有犹豫。 我被 . . . 耽搁了。 您正如预期迅速地击败了他们呀。 」他环顾广场，寻找着不存在的鹏洛客尸体。 「我可以设法打探－」

「不必了。 无所谓。 这比杀戮好。 」

泰兹瑞困惑地看着他，但知道他不会再多做解释。

「主人，我应该向您报告最新的 . . . 」

「晚点再说。 去叫拉尔查雷克来见我。 他的进度太慢了。 」泰兹瑞厌恶被当作跑腿的人使唤，这也是波拉斯如此享受这么做的一部分原因。 一个情绪不稳的泰兹瑞就是个最有效能的泰兹瑞。 每当他感到满足时，他就会很快地变得无用。 「去啊。 立刻。 」

泰兹瑞低头行礼后便消失了。 在寂静的夜晚中，多年来在阿芒凯的第一个真正的夜晚，波拉斯审视着这些尸体与毁灭以及这片寂静。 他在六十年前的创世工作十分完美。 他今天的表现也无懈可击。 他拥有时空渡桥。 军队已就绪。 守护者们则逃往了多重宇宙。

他朝着夜色咆哮，自胸膛深处喷出了一团火焰。 波拉斯大部分的行径都是为了向观众表演，在任何一场战斗中，这是他的战术最重要的一部分。 但这声咆哮却是为了他自己。 不再需要阴影。 不再需要匿踪。 不再躲躲藏藏。

尼可波拉斯，龙长老，天才，大法师，鹏洛客，终于明显且公然地踏出了他的第一步。

现在就让所有人颤抖吧。 他们之后必将臣服于我。 他飞升至夜空中检视更多由他造成的毁灭。 在这一刻，他感到心满意足。

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