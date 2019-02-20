前篇故事： 违天择法则

父母们，请注意本篇故事可能含有不适合年轻读者的内容。

日期：达佐15日

地点：三叶草高地

什一税征收会报摘要：

在360个登记在案的什一税纳税人中：

259位市民全额缴纳了我们所要求的30%工资

87位市民申请部分缴纳并提供债务担保（详见债务清册）

13位市民选择公开鞭刑以及契约仆役

1位市民完全拒绝以任何一种要求的方式支付，他们以及他们所有家族成员的资产将被扣押，进行重新分配并等待大赦

当周什一税收总额：

21,890齐诺币的铸造金币

7,503 齐诺币的债务担保

4,401 齐诺币的惩罚性资产（其估值详见下述注释）

资产项目1：数量3 – 硬币链子，银制。价值69齐诺币

资产项目2：数量1 – 欧佐夫护符，琉璃材质搭配水晶的旭日装饰。价值155齐诺币

资产项目3：数量7 – 索尔兽面罩，镀金。价值109齐诺币

. . .

这是我担任正职什一税征收员以来的第三周，尽管有着我父亲的担保，这还是一点都不容易。今天更是特别地糟，所以我在此将这些在我的账册中记下。即便如此，从来没有人来看过所有的笔记，所以我可以随时地记下自己的心情，没有人会来指指点点。

今天是我第一次被拒绝。有问题的那位市民试图与我争论百分之三十的新什一税率太高了。以前是百分之十，他说，从他有记忆以来就是如此。我有礼地解释说它曾经还是百分之十；前百分之十用于防御以及战争管控，中间的百分之十用于社会服务以及基础建设，而最后百分之十奉献给欧佐瓦以补偿卡娅以及寡头们宝贵的时间，但他并不想听这些。我提供他如果需要的话，能够以债务担保来补足剩余百分之二十的方案，但他随即开始诅咒公会，说咱们的公会长应该在他采取必要行动之前，将她的贪婪之手离开他的口袋。

我可以忽视他的烦躁与咒骂，但我不能忽视对卡娅的公然威胁。当我开始制服他的时候，他的双眼像发狂的蝙蝠一般抽动着。他冲撞我，赤手空拳地击打我的镀金盔甲，直到表面因为他的鲜血而变成红色。我的一只前臂抵住他的太阳穴并随即用我的杖从身下扫过他的脚。他跌倒并且摔到地上，呼吸又深又重。他紧紧地盯着我，就像是他即将面临的惩罚都是我的错似的。

他是拒绝付款的人。而我只是在执行我的工作。

日期：达佐24日

地点：兴旺邸

什一税征收会报摘要：

在292个登记在案的什一税纳税人中：

120位市民全额缴纳了我们所要求的30%工资

127位市民申请部分缴纳并提供债务担保（详见债务清册）

37位市民选择公开鞭刑以及契约仆役

8位市民完全拒绝以任何一种要求的方式支付，他们以及他们所有家族成员的资产将被扣押，进行重新分配并等待大赦

当周什一税收总额：

6,890 齐诺币的铸造金币

37,503 齐诺币的债务担保

8,143 齐诺币的扣押资产（其估值详见下述注释）

资产项目1：数量3 – 铜制指套，带尖刺。价值37齐诺币

资产项目2：数量12 – 小型香炉，银制，镶金饰边。价值155齐诺币

资产项目3：数量1 – 通讯耳机，底密尔，经施咒。价值109齐诺币

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今天晚餐后，我把我从什一税收当中偷摸来的钱呈上给父亲。接近500齐诺币。我几乎可以从他宽阔、呆滞的双眼中看见反射的金色光芒。他在眼泪滴下之前将它抹去，然后把我拉过去给了一个紧紧的拥抱。

「比上周多了215齐诺币！我的好女儿！」他对我说，捏捏我的耳朵。我对于能够为家里日渐减少的资产提供挹注感到骄傲。近期它有些拮据，即便是在欧佐瓦增加什一税率之前。

几年前，一连串的错误投资已经散去了父亲所继承的大部份遗产。他去找了我们先祖的鬼魂，希望能够从他们死后仍然死守着的巨大财产中获得借贷。承认失败将会让他颜面扫地，而我们也都必须在先祖们在大赦日或是清算夜来探望我们的时候，承受他们那轻蔑的眼神。但父亲带回来的消息却比背负债务来得更加糟糕。他带回家的事实是：我们没有家族财产。我们祖先的财富与鬼影议会的金库是紧密连结的，而在鬼影议会瓦解之时，他们的钱也是同样下场。我们的先祖之魂在这段时间以来一直假装着富有，但事实上，他们名下只剩下几百万齐诺币，并且无法再忍受任何的短少了。

我当下很怨恨，但父亲比我更能理解这些。保持门面对我们来说同样也是重要且昂贵的。我们不敢让雇用的仆役少于三位，因为害怕会因此有闲言闲语传到寡头耳中。作为主教，父亲只是偶而与他们联系，但得到寡头的庇荫是很多人所渴望着的特权。我们不能冒上降低社交地位的风险，所以家族中的每一个人都参上一脚。收取什一税就是我的贡献。

「我就知道你有这天份，」父亲说，把钱塞到他其中一个深口袋里。「我就跟你说这会慢慢上手不是吗？」

在这里捏走一个齐诺金币、在那里再捏一个。然后捏造账册。所有的什一税征收人都是这样做的。

但我做不到。我知道这是父亲大力促成我担任此职的全部原因。诚实的一天工作是为了另一天的贪污他会笑着这样说。但拿走人们的钱并不能给我带来快乐，即便我的家族需要它，因为被收税的这些家族所拥有的都比我们要少太多太多了。于是我找到了当肉身法师助手的第二份工作。制作索尔兽并不是什么光鲜迷人的工作，但是酬劳优渥，而且我很擅长。如果我的父母发现了，我肯定会被念个没完没了；肉身魔法是如何的不匹配我们的身份地位，以及要是被家族里的鬼魂们发现了的话 . . . 老天保佑。

我每周都把一半的收入给了父亲。我使用另一半来帮助缴不出什一税的市民。我帮不了多少人，但在我暗暗地在心里希望有更多什一税征收人会四处做着同样的事。

日期：布拉兹11日

地点：寡头街道、南侧

什一税征收会报摘要：

在402个登记在案的什一税纳税人中：

34 位市民全额缴纳了我们所要求的30%工资

339 位市民申请部分缴纳并提供债务担保（详见债务清册）

34 位市民选择公开鞭刑以及契约仆役

29 位市民完全拒绝以任何一种要求的方式支付，他们以及他们所有家族成员的资产将被扣押，进行重新分配并等待大赦

当周什一税收总额：

1,890 齐诺的铸造金币

68,667 齐诺的债务担保

22,852 齐诺币的扣押资产（其估值详见下述笔记）

资产项目1：数量4 – 示石，经施咒。价值67齐诺币

资产项目2：数量2 – 印记，污损的。价值55齐诺币

资产项目3：数量12 – 一夸脱人体血液，经巴氏杀菌。价值109齐诺币

. . .

父亲今天带着恶劣的心情回家，他的另一个快速致富计划又出了问题。他的腿看起来真是糟透了，现在就像是严重扭伤的蓝灰色索尔兽肉身。我尝试着靠得够近来在不被他发现的情况下对其使用我的肉身魔法，但是他大发雷霆并且在整间房子四处跺脚。连结在他脚底的索尔兽黄金面罩重重地砸在石板地上，导致母亲收藏古玩中的瓷娃娃倒下了。父亲诅咒了瑟雷尼亚盟会，称呼他们为一群吃着麸皮、穿着树叶、被洗脑的狂信者，并说他将会只手让公会垮台，让他们为对他所作的事情付出代价。在这途中，里布铜币持续地从他口袋的破洞中掉出。从他的咆哮之中，我收集的情报是有一台伊捷的机器和亚龙涉入。这听起来很有趣，但我没有再去打听。

当他正在气头上的时候，最好让他一个人静静。

当我今天在为肉身法师亚雷克工作时，有趣的事情真的发生了。当我听见他在清算室的声音时，我正忙着熬煮一具尸体。

「安静，」他说。「你的哀求现在无济于事。」

一位女士哀求饶她一命，这并不是什么新鲜事。所有借款人都是这样。但她接着说，「我有得到关于维图加基弱点的相关信息。我只需要向我的负责人回报就可以得到应得的报酬。然后我就能清偿所有的债务了！」

好奇之下，我把自己正在制作的肉身放下成一堆，在冲到门前时几乎撞倒了一堆膝盖骨。当我偷看清算室里面时，我看到一个穿着精美瑟雷尼亚长袍的女人，那轻薄的材质几乎没有遮蔽到她的皮肤。她的动作既轻率又粗暴，让我感到惊讶。当我年轻的时候，我的心愿就是想要加入瑟雷尼亚。我想要学习他们的技艺并拥抱「赋礼」的力量。这个想法在能够成长茁壮之前就被父亲终结了，所以我并没有机会学到多少，但我确实知道一件事–没有瑟雷尼亚人胆敢向欧佐夫集团欠债。我只能断定她是间谍了。最有可能是底密尔。

亚雷克对她毫无怜悯，他召唤了潜伏在清算室阴暗角落的符文。魔法从他的指尖射出，黑色卷须状的烟雾一开始忽隐忽现，但随即变成了匕首。他从头到脚将借款人活剥，而随着亚雷克切下最后一刀，灵魂离体飘向天花板。在它能逃脱之前，他用另一套咒语将它绑死在一册书上，然后命令灵魂跟着他今天采收的其他灵魂一起沿着墙排队。有十三个。生意兴隆啊。

当他叫我过去的时候，我数到五，然后像是我没从门后偷看过似地跑进去。我将尸体拖出清算室，除去衣物，然后用能够抑制腐坏的香油清洗它。我参阅了我的设计图，弄清楚了我需要自肉身雕刻出的形状。我们得到了一张宝库索尔兽的订单。制造一只六吨的野兽是个棘手的难题，通常需要不少于四十具人形躯体，但我在自学之后用三十三具就可以做好。秘诀是要量测两次，施法一次 . . . 不是什么大秘密，但你如果知道有多少法师在灌注魔法之前其实毫无任何计划，一定会大吃一惊。我完全可以用他们剩下的肉身碎片做出另一只完整的索尔兽。

但当我开始使用炭棒在躯体上画出轮廓时，我的视线不断地瞄到折好叠在地板中央的瑟雷尼亚长袍。

我祈求先灵让我摆脱这无赖的想法。

今天拼装的一只索尔兽小恶魔叫了一声，视线绕着我的长袍上下打量，彷佛知道我在想些什么似的。

「我实在不应该」 . . . 」拿那身袍子实在不是太妥当，它既然现在属于欧佐夫，那就只是另一个被没收登记在帐上的财产：

资产编号12,542：数量1–长袍，瑟雷尼亚，丝质。价值68齐诺币。

不会有人忽略它的。我把长袍胡乱塞进了我的背包里。

或许我在蒙混这件事上的表现并没有那么差劲。

重新读过那一段词条，我了解到那让父亲听起来感觉很糟，但在所有重要的方面上他都是个很棒的人。在我们富裕的时代，他经常投入艺术上，委托工匠用彩色玻璃制作挂在餐堂窗户上的肖像。他也投资了一些小生意，包括了一个制作符钥产生器的商店，那可以改变拉尼卡的安全场景。父亲对我有着如圣人般的耐心。在我年轻的时候，有段叛逆期 . . . 一直试着在了解自己是谁以及属于哪里，我会把自己的头发染成彩虹的五颜六色（除了绿色，当然 . . . 父亲是绝对不会允许那个颜色出现在屋子里的），但他眼睛眨也不眨一下，只是向我淘淘不绝地展示我们的廊柱大厅，而母亲却畏缩在十步之外深怕碰到她社交圈里的那些女人们。在那些充满压迫感的拱门下我是如此的渺小，但走在父亲身旁，伴着他脸上的笑容，我感觉自己像个巨人。他在所有你们想象得到的地方都支持着我，这也是为什么我愿意为了他否定我自己的这个部分。

但藉由他，我得以见到我们公会好的那一面，而欧佐夫对我来说就够了。

日期：布拉兹26号

地点：赎罪所

什一税征收会报摘要：

什一税征收因暴乱而暂时中止，来自第十区增援的守卫正被送去平息局势。

好吧，我的下午突然空了出来，也并不期待明天回去。市民们对于那么快就再次提高什一税想必不会太开心，而我也已厌烦从盔甲中的边角暗缝中擦去血污。

父亲与一名码头的负责人去谈论可能的投资，母亲则去参加她的社交聚会，所以我想房子整天都是属于我的。

我的思绪并没有游离太久，马上转回了那藏在床单下的瑟雷尼雅长袍上。我试着套上它，只为了知道那到底是什么感觉。它是如此地合身，对比我从小到大习惯的盔甲，就像是穿着云朵一样。我想象金叶丝的花边顺着手臂而下，盘起头发用蜷曲的藤蔓固定，浆果与花朵恰如其分地装饰其上。我雀跃着来到客厅，在母亲庄严的古董珍品前鞠躬，假装那是维图加基。像是风吹过世界树洒落的叶子那般翩翩起舞–彷佛不再需要去没收人们卖命工作得来的资产，也不再需要去没收他们真正的性命。

前门砰的一声关上，父亲回来了。藉由他带回那浑身沼泽的恶臭，我感觉情况进行得并不顺利。我试着摆脱那变化莫测的长袍，但背上的结打得死死的。没有其他的选择，我只得藏身在阴影当中看着他大声咆哮，咒骂着他是如何被塞进一个威士忌的箱子。他脱下的湿透的斗篷，黑色的羊毛上沾粘了各式的脏污。

「米莉！」他大声呼唤着我，彷佛认为我还在自己的房间里。「米莉！过来。」

他的眼睛终于适应了那昏暗的灯光，然后看到了我。

我从未见过他如此愤怒。他的声音震耳欲聋，梁上的灰尘窸窸窣窣地落在我的身上。在他的屋子里穿着瑟雷尼亚的长袍？他肯定要跟我断绝关系了。我试着寻找一个借口，任何一个借口都好。

「我偶然听到了一些情报，维图加基有个弱点。」我硬压下差点脱口而出的哽咽。「我要去卧底看看是否可以找到，如果找到了，我们就可以用来让所有的瑟雷尼亚臣服于我们！」

「你从哪里得到这个情报的？」他严声道，眼神依然泛着怒火。「这听起来不像是指配给什一税征收员的任务。我要和你的指挥官谈谈。」

我拉住他的衣角，还依然淌着水。我了解到我得坦白我正在练习肉身魔法。「这个任务并非来自我的指挥官，我是亲耳从一个间谍那里听到这个情报的。」

「从哪里？」

「那个间谍正在求饶，在她的灵魂被取走之前。我 . . . 一直在闲暇时间为一位肉身法师工作。」

他的神色并未缓和，我不再坚持我的理由，而是直接挑衅他。如果要赢回父亲的信任，欺骗他是唯一的办法。

「爸，如果不是可以给我们带来无尽的财富，你真心认为我会穿着这该死的破布吗？我见过你和母亲是如何挣扎，放弃了自己的幸福来成全我。在我听到瑟雷尼亚弱点的那一刻，脑中所想的都是我能如何为欧佐夫带来繁荣。什一税征收员的训练让我习得了威吓及战斗的方法，您则教了我如何为了家族的利益操弄系统。拜托，让我做吧。」

他的眼神缓和下来，紧绷的肌肉和双臂逐渐伸展开，准备好要给我一个拥抱。

我已在他的脑海里种下了未来的种子，如果他再次看到我穿着那身袍子，将不会再视我为背叛者，而是可能可以带着家族重返财富的人。

我不确定哪个样子让我感觉更加害怕。

日期：莫柯许7号

地点：祀徒庭院

我在这里！瑟雷尼亚的培训。

我也得到了制式的日志，由混入了小黄花受过两次祝福的棕榈叶纸所制成。纸张容易碎裂且也太厚无法适当地翻页，有些地方感觉甚至像是在排斥我的油墨 . . . 但它很美，而且是我的，重点是我再也不需要把它藏起来了。事实上，长者们主动鼓励我们在需要的时候记录下自己的感觉。

我们班上大概有三百多个祀徒，丹妮卡、凯兹和维希尔和我被分到了同一个发展小组里。凯兹和维希尔并没有所属的公会，而丹妮卡曾是俄佐立的逮捕员，但在经过乌兹克暴乱的大屠杀及之后的镇压后，她精神崩溃并决定需要换个环境。我们的发展小组与其他四个小组相互连结形成一个分枝，而这些分枝会再连结到主干上，还有一个根部的系统，但从那时开始我就听不进讲者讲了些什么，因为像接受了信号般似的，三百个人身上所一起散发出来的异味开始攻击我的嗅觉。

我们在浆果和精油沐浴下洗了个温暖的澡，接着换上了刚洗干净的长袍。那一开始闻起来就像是来自天堂，但这些植物成分的东西显然无法抵挡众人所产生的汗味及脏污。其中一个祀徒很有胆子地举起了手抱怨。

长者们称这个气味为我们「自然灵气」的一部分，并打包票咱们很快就会习惯了。

丹妮卡传了一个小瓶子给我们自己的组员，大家都在鼻下轻抹了一点芳精，接着坐正聚精会神地聆听祈祷的指示。

日期：莫柯许12号

地点：秘密会议集会

我有些不好意思这么写，但我已经开始想家了。当然，欧佐夫集团有属于自己的问题，但我们的卫生无懈可击，纸张也不会在你太大力时支离破碎。另外在我的生命里，我从未像现在一般那么感谢金钱的存在。举例来说，昨天当我发现我们被叫去参加第一场集体祝祷时，我马上就知道我得穿比我偷走的那件长袍更加炫目的衣装出现。在经过接近一周的折腾之后，它们开始看起来破破烂烂的，但在祀徒庭院步行可达的距离里并没有卖衣服的地方，只有一些女裁缝师在自己家里缝制长袍。

但我还是找到了我要的长袍，美丽的流丝点缀着金线所缝的叶子。在看到的时候，我的钱包几乎从口袋里跳了出来。那工法极其华贵，精妙绝伦。我满脑子所想都是如果有个好的投资人，她的生意能赚多少钱。她可以买断半打债务人的债务合约来让他们做裁缝的工作；在第一年就可以有三倍的利润，扩展她的品牌，在锡街买下一门铺子，如果有更多的投资者的话，那 . . .

. . . 但这并非瑟雷尼亚做事的方法。更糟的是，那个女裁缝师只想用她的长袍去换一个铜制茶壶或一对带状修枝剪。我想茶壶应该容易些，因为我完全不知道带状的修枝剪到底是什么。我找到了一个想要四对针织袜的金属工匠准备换他的茶壶，而附近唯一一名编织工则要求三磅的白狼毛，（我并不敢去问他到底要来干嘛。）然后再找到了一名体弱的狼骑兵要求帮他遛幼犬作为交换。我遛了他的狼（所以不是幼犬），把狼毛拿给编织工，再把袜子给了金属工匠。我相信自己已经掌握了等价交换的诀窍，即便我花了整个早上在跑腿而非把时间用于学习。让我告诉你，我个人的灵气已经熟透了。

于是我在回去找那名女裁缝师前洗了身子，因为我知道在集体祝祷前将不会再有时间。我敲了敲她的门，在她应门的同时，我双手奉上那精巧且擦得闪亮的茶壶，脸上藏不住骄傲的微笑。「请让我跟您交换那些长袍。」

她和蔼地笑着说「但我要两个茶壶做什么？」此时从屋子里传来茶壶水滚的声音，那是不到二十分钟前才从另外一个顾客手中交换来的。我头好疼，我的心也好疼。

在回到小组的时候，丹妮卡发现了我的沮丧，便在我身上披了一件完全改变长袍外观的披巾。我们已经迟到了，所以坐在后面祭师看不到的地方，接着经历了整整三个小时不间断的吟诵，并开始传递写在棕榈叶上的便条。我问她明天要不要跟我一起去维图加基，她似乎比我还快就安顿好了秘密会议，而我可以利用她的支持。她同意了，而在当她把我们碎裂成一团纸浆的笔记交还给我之时，我们再也无法忍住我们的笑声。

我知道找到维图加基弱点的机会微乎其微，也知道等着父亲的只有失望。我们可能再也无法拿回曾经属于我们的财富，但至少我将让他知道我努力过了。或许在他接下来的那次生日里，他将会把这一整个愚蠢的计划忘得一干二凈。在集团里，庆祝生日的方式是钱币项链，而每一年，寡头–那个父亲花了大部分时间试着引起注意的人将会使他富裕。项链对寡头来说当然就只是没价值的小玩意儿，但他的慷慨将能让我们一家人过上几个月的好日子，或着甚至一年。

在我还是小孩子，生日钱还只是小数目的时候，我会帮他从在线剪下那些铜板叠成一落。他会把一半捐给教会–那是命令–但另一半将会花在卓马的比赛上，那唯一能把杯水车薪转成财富的机会。他永远都会带着我，让我坐在他的大腿上，虽然每当他情绪激动地站起来时我都会跌下来–不管是在获胜时感谢神灵或是落败时诅咒它们。后者发生的机会要高上许多。

每一年，他都会口袋空空地回到家，脸上带着一抹蔑笑，诉说着他是多么接近赢得那一切，以及总会有那么一天世界上不会有任何一个他无法给我的东西。接着拧着我的耳朵，倒抽一口气看着在我耳后找到的那枚铜板。

呃，祝祷集会已经进到第四个小时了。我的屁股快要裂开了。天啊，我现在就想回家。

日期：莫柯许13号

地点：祀徒庭院

今天我们学了一道成长咒语。我的同学似乎全都找到了「天赋」，并且可以将种子变为健康的植物。而我，我只是把时间花在对先祖的鬼魂祈祷，希望发生一些什么，什么都好，只要在长老结束冥想回来，看到我可怜的陶盆里有泥土以外的东西就行。

「你有试过维图加基的吟诵了吗？」维希尔问道，眉间因担忧而微皱。

我摇了摇头，我昨天花了整个早上的时间找茶壶，所以根本没机会练习。维西尔教了我吟诵，当我自己尝试时，可以看到有东西在泥土底下扭动，但种子并未发芽。我把它们挖了出来，捧在手掌。白色的种子突然就枯萎变棕了。

「别担心，」凯兹说道，一边把新的种子压进盆里。「种子发芽祈愿超级简单的。」他推了推我。「他们不教新人是因为那太简单了，他们不用学吟诵。」接着凯兹旋转手指成一个螺旋，聚集了一个绿色的球体，把魔法输送到手中，再撒进他的盆里。他的植物变成了两倍大。

我试着做同样的动作，当我撒下泥土，出现了三颗芽。我欣喜若狂，但没多久它们就枯了，就像早先的种子一样。

当我们班无计可施，一些支持分会的人们试着帮忙。当那些点子也失败了，丰足树干的新人们也提供建议，但没有一个有效，长老随时都可能回来。我在想自己是不是碰触过太多死物，使得我无法让任何东西生长。

但丹妮卡不愿放弃，她和我一起吟诵，直到长老朝我们走来，在最后一刻，她把我们两人的盆子对调了。

「做得好，」长老对我说，边捏着叶子测试它们的支撑程度。「非常好。」接着他走向丹妮卡，对着她枯萎的枝叶皱眉。「天赋最终会找到你的，」他说。「但我要你花今晚剩下的时间在治疗冥想上。」

稍晚，我问她为什么愿意为了我那么做。她说她知道我今天有多想要见到维图加基，如果我们不能一起，至少我可以一个人去。我不知道要说些什么，就是单纯地感觉惊讶，为她的慷慨与牺牲，也为每个试着帮忙我的善心。

于是我一人走向公会大厅，当我站在厅前，我为那棵巨大的世界树感到惊奇。亲自看着它有种苦乐参半的心情。它是那么完美、那么安详，而在它周围盘绕的有机建筑看起来像是由一束束的烟雾所造，而不是岩石。但我知道自己明天会空手回家，面对父亲的失望。所有那些感受都被我腿上发出了声响给冲刷殆尽，我伸手发现长袍上的一个口袋，我之前并没注意到它。事实上，我确定它原本并不在那里。我把手滑进口袋，驱散魔法的丝线飘了开来。口袋忽然变得沉重，把我的长袍往下拉。

我确定没人看着，接着把那东西拉了出来。那是个神器 . . . 瑟雷尼亚的神器。它在我手中跳动，当我对着维图加基举起，出现了一个令人震惊的事实。在某次伊捷法师长攻击中被破坏的大树修复了，但似乎只有表面愈合而已。在树皮之下，我可以看到世界树有多么脆弱，压力造成的断折满布树枝，隐藏的支柱几乎无法撑住重量。一次目标明确的攻击可以让整个架构倾颓，这次则是彻底摧毁。

这个神器对欧佐夫来说价值几百万，几千万，也许更多。我们家会脱离绝望，我爸对我的骄傲之情会像太阳一样耀眼。

日期：莫柯许14日

地点：我的卧室

昨晚，我一路从盟会赶回家，想告诉父亲我发现的一切。我冲进门，边流汗边喘气。我还没开口，父亲看着一团乱的我，马上叫仆人带我用香皂洗澡，找了一件好衣服给我穿上，为我做了一顿欧佐夫式餐点。接着他就要听我带回来的消息了。他派人去社交俱乐部找我妈，当她到家，她对我亲热无比，从我的头发上捡起树枝与浆果的枝叶，就像一只母狼为自己的孩子理毛一样。

「我很想你，米莉，」她说道，我的名字第一次像首歌一般地从她双唇间说出。她朝我感觉到的任何困窘都消失了。「没有你，这间屋子都不一样了。你爸让人难以忍受，对每个人自吹自擂说他的女儿是如何又如何的勇敢。」

碎牛肉与肉汁的香味往上飘送。在连续一周都吃麦麸薄片与水果干之后，我差不多把口水流得到处都是了。那引起了我的注意，但我妈的手把我的下巴拉了回来面向她。

「我知道你到瑟雷尼亚的旅行只是乱讲，从你还小的时候就一直想着那个公会了。妈妈总是知道，只要告诉你爸你找到了这个就好。」她交给我一个神器–一个由金子装饰的皇冠，闪耀着柔和的白色光芒。「告诉他你从维图加基大厅偷了这个，编个好听的故事，就能暂时满足他对于财富的迷恋了。」

当她那么说，我就等不及到晚餐了。到时就连先人的鬼魂都会加入我们，对着那些他们知道我们负担不起的美味果酱生气。我说出了我的故事，父亲聚精会神地听着每一个字。他为我提到的糟糕纸张与早晨的物资交换而笑，母亲也微笑了，一丝骄傲爬上了她的眼角。接着我看到了我的家庭是多么富有，不是因为我们口袋里的钱币，而是心中对彼此的爱。我也想起了在盟会里交到的朋友，在短短的时间里建立了如此深的连结。我还没准备好要放弃的连结。

当我讲到维图加基的部分时，我没预料到的事情发生了。我没告诉他们弱点的事，也就是我们的家庭注定要分享一份真实的财富。而是把我妈给我的神器展示给我爸看。

「齐心冠冕？米莉，这价值几千块啊！」我爸吼道，他把我拉来抱了抱，我妈和我互相带着阴谋地笑了笑。

「父亲，我是为了你那么做的。我想要你感到骄傲。」

「喔，米莉。我一直很骄傲，」他说。「这世上没有任何财富可以比拟我对你的爱。」

这将会是我最后一次写我的瑟雷尼亚日志。我不想要我爸不小心发现它，虽然我怀疑这份文件能不能在储藏室里好好放上几个月，特别是我的眼泪已经把它弄得黏糊糊的了。

日期：莫柯许29日

地点：寡头街道，北方

什一税征收会报摘要：

在614个登记在案的什一税纳税人中：

551名市民全额缴纳了工资的18%

65名市民申请部分缴纳并提供债务担保 (详见债务清册)

5名市民选择公开鞭刑以及契约仆役

0名市民拒绝支付

当周什一税收总额：

68,417齐诺币的铸造金币

3,670齐诺币的债务担保

2,852齐诺币的惩罚性资产 (其估值详见下方注释)

资产项目1：3个 – 符文，被下咒。价值67齐诺币

资产项目2：1个 – 印记，腐蚀严重。价值75齐诺币

资产项目3：12个 – 蝙蝠粪壶。价值205齐诺币

. . .

我回到工作岗位，状况好多了。幸运地，我错过了反叛最糟的部分，现在街上又恢复了平静，集团同意了非常合理的百分之18税率。我已经有一个多月不用清洗铠甲上的血迹了。

我爸的生日是上周。一如预料，他带了一条金币项链回家，但他说我给他的礼物是最棒的一个。

「它是棵被下了咒的摇钱树，」我边说边给他看陶盆里的树。他往下望着树苗皱了皱眉，几乎要大叫说不准任何绿色的东西进入我们家，但接着他伸手到土里，拿出了一枚金币。

他的双眼亮了起来。

「我才刚在昨天没收的财产里拿来，」我说，「它每晚都会产出一枚硬币。」

从那之后，我爸就对那棵树尽心尽力的照顾–为它浇水、确保它有足够的日照，甚至还会在他觉得没人听见时对它说话。每天晚上我爸睡着之后，在我溜去神秘地运作肉身魔法之前，我会在土里放一枚金币让他找到。

家里有了一丝绿意，让我心里满是安宁与希望。现在，他只容许一颗树苗进入我们的生活，但很快它就会准备好把根蔓布到花盆之外，总有一天，我也会。

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