瓦丝卡

河流逐渐变得过于狭小。 瓦丝卡的视线越过船缘，看见下方的河床变得比一个身体的长度还窄。

两颗巨大的岩石宛如石柱门般地站在前方河水的两侧。 他们的船能够通过，只不过非常勉强。

她的水泡开始刺痛。

她慢慢松开左边的桨并开始将船驶向河岸。

杰斯在几小时前就已放弃维持他们的隐身状态。 随着夜幕降临，发光的昆虫以及其他瓦丝卡无法辨认的怪异光芒再次点亮了丛林。 两侧的河岸因过于陡峭而无法使船靠岸停泊。 要不是有必定蛰伏于森林中的巨型恐龙，她原本会认为这样的氛围相当美好。

「我们会在船上过夜，」瓦丝卡说道。 她放开船桨，并在戳刺其中一颗水泡的同时发出愤怒的嘶声。

奇术罗盘位于这两个鹏洛客之间的木板上。 杰斯拿起它并看着它指的方向。 「如果它能告诉我们距离还有多远的话，这个玩意会比较有用，」瓦丝卡说道，一边伸展了一只手臂，然后是另一只。 她交迭手指并松了一口气。

杰斯没有响应。

他抬起头，他眼中的魔法照亮了他的脸部轮廓。 一只巨大的驮马成形于他们上方，在夜空中散发着淡雅的蓝光，接着便往上跑入了林冠里。

这匹幽灵马是为了让马科姆看见的信标。

我希望剩余的船员们能够尽快抵达。

空气浓厚无风。 它有一种生长物的味道。 树液、腐烂，在其他所有死亡与觅食生物体上死亡、觅食以及生长的东西。 瓦丝卡想起当他们被困在海上时，她的船员会在像这样无风的夜晚歌唱。 她最喜爱那些群聚的时刻。 她和她那一伙人，虽然彼此友好但却是全民公敌。

「 生长于古老下界的城堡 ，」她唱着。

杰斯看着她，彷佛她长出了第二颗头。 瓦丝卡微笑着继续把歌词唱完。

「 它的窗户闪耀着远古的光芒，

有些人游荡于此迷宫，一团腐坏 －」

瓦丝卡暂停了一会儿。 杰斯仔细地聆听着。

「你要我继续唱吗？ 」她带着疲倦的笑容问道。 杰斯也露出笑容。

她坐起身体并压低了她的声音。 或许音乐会吓阻任何可能在一旁聆听的恐龙。

「 ... 而腐烂的王国有朝一日将东山再起。 」

杰斯发出一道细小的疲倦声响表至赞同。 「欢乐的歌曲。 」

「葛加理人没什么值得欢乐的事。 」瓦丝卡闭着眼睛把身体往后靠。

杰斯的声音因睡意而变得迟缓。 「布里奇教过我一首歌。 」

「那首关于无花果的歌吗？ 」

「那是一首粗俗的歌。 非常粗俗。 他是个粗俗的小鬼怪。 」

杰斯在那之后沉默不语，过了一会儿他便沉沉地睡去。 瓦丝卡纳闷着他是否能够靠指令来这么做。

有翼的小型生物在头顶上方鸣叫，而夜鸟则在丛林深处歌唱着。

她张开一只金色的眼睛并凝视着杰斯。 看着多重宇宙里第二危险的通念师。

他能够轻易地破坏我的心灵，正如同我能够轻易地唱出一首歌。

不过 ... 他不会这么做。 他永远不会。 当他像那样聆听的时候 （从没有人那样聆听过）他绝不会这么做。

瓦丝卡在那一刻明白了，无论是否失去记忆，这就是她能够信任的男人－而且他也会信任她。 她不需要靠另一个人才能变得完整，她也不 需要 别人对她的肯定。 而且如果他不感兴趣的话，无所谓－她家里还有一本历史书要看完。 但若他有兴趣，瓦丝卡想象着他将会在她心烦意乱的时候替她沏一壶茶。 他会在她需要发声的时候倾听，为了她的胜利而给予她支持鼓励。 总而言之，是个还不差的前景。 或许当这一切结束后她会邀请他进行一场约会。 她已经有好一阵子没这么做了。 不过，瓦丝卡享受现在的状态。 一场简单、直接的竞争，还有一个好友陪在她身边－那就是她需要的。

瓦丝卡等不及要石化那个偷走他记忆的人。

来自周围植物的光芒以及空中的星光使他们冰凉的小船在丛林的阴影下变得温暖，随着瓦丝卡闭上双眼，她感觉到隐身咒的凉爽微风再次覆盖了她。

杰斯

杰斯在他的守夜过后睡得相当安稳。 几个月来一直睡在被其他船员们包围的吊床上，这片寂静与露天空间是一种他乐意接受的改变。

隔天早上瓦丝卡与杰斯舍弃了他们的船。 他们划到岸边并把船留在河岸上。

大量的岩石与森林地面看似以怪异的角度突出，而任何类似道路的东西都消失在白昼丛林的噪音与混乱中。 瓦丝卡抽出她的剑以作为一把开路的代用砍刀。

终于，这两人来到一条宽阔、明显的道路。 瓦丝卡如释重负地收起她的剑。

「也该是时候了。 被剑磨出的水泡与被桨磨出的水泡差不多就长在同一个地方，」她抱怨着。

杰斯皱起眉头。 「我们可能不会想在这里步行。 」

他往上指着这片空地贯穿林冠的方式。 「这条道路大概是恐龙造成的。 」

瓦丝卡叹了一口气。 「所以这整条道路都是因为恐龙经过而被磨出来的？ 」

「不，它是被恐龙伐木工裁切而成的，」杰斯更进一步解释，摆出一种完美又不带讽刺意味的严肃表情。 瓦丝卡高声大笑。

杰斯严肃地摇了摇头。 「不要侮辱尊贵的恐龙林业贸易。 」

瓦丝卡的笑声被空气中的一股怪异气味打断。

一阵阴暗的浓雾突然笼罩了他们周围的灌木丛。

这团烟雾相当令人烦腻，一片隐约带有没药香气的漆黑云雾包覆了树林，模糊了穿透上方林冠的细微光线并使白昼在一瞬间变为黑夜。

杰斯大声惊叫，接着便探出他的心灵尽可能地进行感应。

瓦丝卡站在道路中央，正与一个几乎看不见的对手扭打着。 浓雾阻碍了视野－他探向这个敌人的心灵，感应到施放这片黑暗的咒语，然后把它截断。

黑雾消散，留下了一位暴露行踪的征服者。 这个吸血鬼不停咆哮，下巴覆盖着结块的血迹，她那金色与黑色的铠甲闪闪发光。 一朵蔷薇印记被浮雕于她的胸甲上，而她头盔上的锯齿尖角则锋利地耸立于蛇发妖前方。 她铠甲上的干涸盐块使杰斯相信她就是另一艘失事船舰的幸存者之一。

杰斯举起手创造了一座庞大并使人迷失方向的幻影风暴。

大雨自上方的林冠倾盆落下，葱郁的道路变得阴暗，空中传来一声雷鸣。

瓦丝卡看似毫不担忧，但那位吸血鬼却大感震惊。 她稍微跃起，不过却刚好用她的肩甲挡下了瓦丝卡的长剑挥砍。 吸血鬼依然没拔出她的剑，一面向前逼近，并开始一阵狂乱的拳打脚踢。 瓦丝卡试着要挥剑响应，但却被一道打中她下巴的猛烈戳击干扰。 她开始提取石化这个吸血鬼所需要的魔法。

杰斯再次伸出手探向吸血鬼的心灵，但这场打斗实在是太混乱了－他太不熟练－于是一个护手便击中了他的额头。 他往后倒在地上，注意力也随之分散。

幻影风暴消失，斑驳的阳光再次闪烁于眼前。

杰斯东倒西歪地看着吸血鬼伸向森林地面并四处摸索，从杰斯脚边的地上一把抓起奇术罗盘，然后跑进了浓密的丛林。

瓦丝卡咒骂了一声并奋力站起身，一只手遮着她的眼睛并发出痛苦的声音。 她眨眼使自己的魔法消散，接着沮丧地咆哮着。

她踹了一棵树。

杰斯闭上双眼开始集中精神。

「我们能够追踪她。 」

他张开眼睛并抬起头，送出另一匹巨大的马冲向空中作为船员的信标。

瓦丝卡依然怒不可遏。 「那个该死的吸血鬼一定是得知了我对另一位船长做的事。 我们不应该让那位船员活着。 」

杰斯叹了一口气。 「就客观而言，你说得没错。 」

瓦丝卡再次踹了那棵树。

「我可以找到她，而且我们可以夺回它。 然后你就可以踹所有你想踹的树了。 」杰斯坚决地说道。

蛇发妖深吸一口气，停顿了一会儿，接着点了点头。 她看着杰斯并稍微皱起了眉头。

「你确定你能够追踪她吗？ 」

「绝对肯定。 」

杰斯闭上眼睛使自己专注。

他听着那位吸血鬼的心灵。

但他却反而听见了一对愤怒的内心独白。

提莎娜走得太前面了，那个元素怎么能够移动得这么快？ 往左冲，闪躲藤蔓，那里─就在前方－莽霸联盟的男人正背对我们站着－那个就是绿色皮肤的海盗吗？！

─缓慢又愚蠢，典型烈阳帝国式的草率。 绿色皮肤的女人就在前方，传闻她持有那个罗盘。 跟随幻影，召唤一条巨蛇来对付他们...

他惊讶地张开双眼，以一个流畅的动作，杰斯迅速转身并将手臂交迭于前方。

一条庞大的幻影飞蛇撞上他的手臂并沿着杰斯的心灵防御墙两侧分裂。

这道幻影的来源是一位危险地站在一个巨型元素背上的人鱼。

他看往另一道心灵声音的来源，一个身穿钢制板甲的女人，和她骑乘的恐龙具有相同的羽毛图案。 她的侧边挂着一把半圆形的刀，在她朝他冲锋而来的同时，她的长发辫也随风飘扬。

杰斯的思维过程直接从提议跳往结论。 他朝这位直冲而来的人类抬起一只手，一股刺痛感窜下他的脖子，接着这个女人便猛然地往后拉扯恐龙的缰绳。 这头野兽滑行一段路后停下。 牠上方的女人狂乱地四处张望。

「他们到哪去了？！ 」

人鱼拍打着鳍。 「那是一道幻影！ 」

她伸出手，接着藤蔓便自森林地面窜出缠住了杰斯的腿。

杰斯倒在地上动弹不得，他所投射的隐身术也消失了。

瓦丝卡跨步站到他前方。 她向那位骑士与人鱼呼喊。 「等一下！ 」

「你们为什么要追赶我们？ 」她问道。

杰斯允许自己审视那位人鱼的心灵表面。

「那个人鱼知道罗盘的事。 」

人鱼惊讶且愤怒地张开了鳍。

瓦丝卡卷起嘴唇。 「你们是什么人？ 」

杰斯起身，缠住他双脚的藤蔓松开了。 他走到瓦丝卡身边并盯着他的对手们。

提莎娜的元素准备发动攻击。 人鱼将安抚的手放在它的侧边。 「我的名字是提莎娜，是一位川流使长老以及欧拉兹卡的保护者。 我们的其中一员听见了关于你的丰硕传言呀，海盗。 」

杰斯默默责备自己。 在绝涛城角落的那个人鱼终究还是听见了他们的对话。

人鱼旁边的骑士挺起了胸膛。 「我是烈阳帝国的华特莉，身为战士诗人与径闯客降伏者。 」

杰斯不自主地注意到华特莉在提及「战士诗人」的时候眼睛抽动了一下。

提莎娜瞪视着瓦丝卡。 「没有人可以霸占那座城市或者置于其中之物。 把罗盘交出来，否则你们将死于此处。 」

「如果你坚持的话，」瓦丝卡轻声说道，她的双眼开始发出带有魔法意图的光芒。

杰斯伸出一只手挡住了她的凝视。

「我们没有罗盘，」他脱口而出。

瓦丝卡不满地出声并温和地将他的手从她眼前移开。 她不耐烦地环抱着双臂。

人鱼一定听见他说的话了，但她的表情却没有透漏她的思绪。 她反而把头倾向一侧彷佛正在聆听些什么。

感到好奇，杰斯再次潜入人鱼的心灵表面。 通过某种隐匿的链接，她正感应到一位闯入者穿越了前方的丛林。 她与树林和脚下土壤的链接相当精细，而且闯入者的每一步都在雨林中留下踪迹。 能够亲身体验它相当令人感到高兴－杰斯从不知道此种力量是可能存在的。

人鱼看往杰斯。 「附近有一个吸血鬼。 是她夺走你们的装置并且逃逸吗？ 」

在恐龙背上的骑士周围弥漫着一团细微的琥珀色薄雾，而她的恐龙则发出了低沉的咆哮。 杰斯开始听见四周传来其他恐龙的移动声响。

他稳住身体并握起拳头。 「那个吸血鬼从我们这夺走了罗盘。 」

在他们后方的丛林里有某个东西猛然地阖上嘴巴。 瓦丝卡与杰斯都被这个声响吓了一跳。

骑士微笑着将她的恐龙转向一侧。 她的脸上浮现一道胜利的笑容。 「谢谢你们的合作。 」

人鱼迅速地爬至她的元素顶部，接着这两个女人便进入了丛林。

当她们一离开后，瓦丝卡转向杰斯。

「你能追踪到那个吸血鬼吗？ 」

杰斯点了点头，短暂地聆听着吸血鬼的心灵。

他露出笑容。

「我不只能够追踪到吸血鬼。 」

瓦丝卡点了点头，接着这两人便出发进入浓密的森林。 杰斯在奔跑的同时也送出另一道讯号给其余的船员们－而这匹幻影驮马正与它下方的施放者沿着相同的路线冲刺。

华特莉

华特莉在他们奔驰的同时把一只手放在她的坐骑上，通过他们的链接送出一股短暂的魔法能量。

一只恐龙经由气味来感知一个人类亲眼所见之物，而多年来的训练已让华特莉学会和坐骑沟通的绝佳技巧。

寻找。 血液。 腐败。 吸血鬼。

恐龙嗅着空气，低下牠的头进行追猎，并且加快了速度。

树叶拍打而过，随着上方的树枝转变为具有薄层林冠的宽广树林，华特莉也让自己的眼睛稍作调适。 小型生物在她经过的同时往两旁闪躲，当华特莉和她的掠食者在底下移动时，华特莉能够听见来自上方林冠的鸟类与恐龙向彼此发出的警告尖啸声。

「这可能要花上一些时间，」华特莉说。

这花了九个小时。

无主领地 | Dimitar 作画

她们走下陡峭的山坡并穿过空旷的山谷，而且还一度让她们的坐骑跋涉穿越一座湖泊的浅水区。 每当她们更接近时，吸血鬼就会跑得更远，而且每当她们停下来喘口气时，她们都会因敌手的顽强而感到惊讶不已。

「以一个死去的女人而言她跑得可是非常快，不是吗？ 」华特莉气喘吁吁，趁她的恐龙饥渴地饮用河水时一边按摩着她抽筋的大腿。

提莎娜看似不为所动。 「错综复杂的宇宙不在乎织锦画有多快织成，只在乎它纤维的最终链接。 」

那天里的第六次，华特莉又翻了白眼。

日瓣树丛 | Dimitar 作画

人鱼与骑士终于来到湖泊的另一侧。

华特莉感觉到恐龙的欣喜－他们的猎物已近在咫尺。 果然，很快地她就看见前方出现一位身穿金色板甲的人影，正因精疲力竭而靠在树上大口喘气。

「把她交给我，提莎娜！ 」华特莉大喊。 人鱼便放缓元素奔跑的脚步并停了下来。

随着他们逐渐接近，恐龙也将身体贴近地面摆出进击姿态。 吸血鬼转头查看正在逼近之物，但她却没有时间反应，恐龙已张开嘴巴一口咬住了她的腰。

吸血鬼惊讶地尖声叫喊，同时华特莉的恐龙将她抛向一旁巨大的树干。

华特莉爬下坐骑并朝吸血鬼走去。

她的对手比她高大，一道愤怒的血痕沾上了她的颈环。 自她铠甲上突出的蕾丝已被汗水浸湿，她的表情就像是一个只想穿他们最喜爱的服饰的孩子，无论那有多么不方便。

「你用汗水弥补了你血液中缺少的部份，」华特莉说道，直接踹了吸血鬼的胸口一脚。 吸血鬼跌撞在树干上，发出喘不过气的咕哝声。 她大口喘气并拉扯着铠甲上的颈环。

华特莉咧嘴一笑。 「怎么，难道图瑞琮没有丛林吗？ 你感到不舒服吗？ 」

她的眼睛发出琥珀色的光芒，接着她的恐龙便开始低声咆哮。

捉拿 ，华特莉下达指令。 恐龙突然向前冲并再次用牠的嘴巴抓住了吸血鬼。

咬合的力道尚不足以穿透铠甲，但却足以将吸血鬼抬离地面。 吸血鬼胡乱挥打四肢抵抗，在拍打抓耙恐龙那粗厚外皮的同时一边试着要抽出她的剑。

「晃动，」华特莉大声地说。

恐龙把吸血鬼上下摇晃，而这个征服者便以哭号声响应。

一个样貌奇特的罗盘被甩出她的口袋并且落在地上。

华特莉跪了下来将它拾起。 它既美丽又精致，通过她的手掌她能够感觉到一股不停嗡响的能量。

释放 ，华特莉发出指令。

这个吸血鬼，浑身被唾沫浸湿，带着一道黏泞的碰撞声落在地面上。 华特莉感应到离他们最近的肉食掠食者并以一股魔法与邀请召唤牠－用餐！ 她感觉到这只迅猛龙自丛林里朝她跑来。 华特莉迅速攀上坐鞍，接着她的坐骑便出发进入丛林。

烈阳帝国最伟大的战士们从不杀戮，但他们绝不会让一头饥饿的野兽饿肚子。

华特莉的脸上带着笑容跑向提莎娜。 「快跑，趁吸血鬼还无法追上！ 我拿到罗盘了！ 」

人鱼也以笑容响应。 她的牙齿就像是许多排列整齐的小刀。 「太棒了！ 」

提莎娜接过罗盘并仔细地检查它，在手中将它翻面并如同探查一份神圣经文般地仔细检视它。

她朝这个物品瞇起眼睛，然后狡猾地看了华特莉一眼。

罗盘开始往前方投射出一道持续搏动的琥珀色光芒。

提莎娜拍动了脸部两侧的鳍，然后闭上眼睛。

华特莉闭上嘴巴等待着。 她知道这位川流使正在感应某种她看不见的东西。 过了一会儿，人鱼睁开眼睛，展露出一种极为震惊的神情。

「我们旅程的终点近了。 」

这次华特莉因感到过于兴奋而没有翻白眼。 「真的吗？ 」

「它是周围土地的一部分，却又彼此分离，以将其隐藏。 它不会移动，不过通往它的路却被施咒产生变化... 」提莎娜再次闭上眼睛并指向前。 她的手指与罗盘的光芒平行。 「往那个方向还有半天的路程。 」

华特莉果断地点了点头。 「那么我们就不能再等了！ 」

提莎娜停了下来。

她的坐骑稍微远离了华特莉。 她的视线瞥向罗盘。

华特莉的心境转为防御。 「提莎娜，我们讲好要一起去的。 」

「是的，」人鱼说道，「我们讲好了。 」

无论华特莉正要说什么反驳的话，那都被一张打在她脸上并将她自坐骑上击落的巨大帆布打断了。

华特莉撞上地面，她全身被一张巨大的布包住。 她试着要扭动挣脱，但包覆她的帆布却缠得更紧。 在这片布匹之外，她能够听见她的恐龙尖啸嘶喊，接着突然变得安静无声。 然后有十几个人的欢呼声打破了这片寂静。

莽霸联盟。

一个熟悉的女性声音大笑着。 「放她出来吧，埃米莉亚。 」

这块布将华特莉抬起至站立姿势并不停旋转她直到她重获自由，并因释放过程造成的晕眩而重心不稳。

一位舵法师海盗站在一旁摆好双手施咒，而那片帆布－她把那张船帆自海滩上一路拖过来吗？ －则自己缠住了华特莉的双手。

华特莉倒抽了一口气。 她的足爪龙就在她面前，蜷伏着准备发动攻击，张大了嘴巴... 并且整个被包覆在石头里。

她之前看到的那位绿皮肤海盗把手沿着新石化的雕像侧边轮廓移动。 她跪下至华特莉的高度并微笑着。

「现在我要拿回这个罗盘了。 」这个女人的卷须与藤蔓头发沾沾自喜地缠绕着。 她从华特莉的脚边拿走了掉落的罗盘。

「你是怎么赶上我们的？ 」华特莉怒斥。

这位绿色的女人啧了一声并摇了摇头。 「你们追踪的那个吸血鬼以笔直的路线跟随罗盘的指示。 在这种地形上我发现那个方法非常没有效率。 利用空中的眼线以及地面的通念师会更容易找到快捷方式。 」

位于她后方的塞连梳理了一下羽毛，而身穿蓝色服装的男人则带着笑容行礼示意。

「还有其他问题吗？ 」这位船长问道。

华特莉将她的愤怒集中并尽可能把更多能量通联成一道咒语。 她的双眼发出琥珀色光芒，接着从她身后的丛林中传出一群足爪龙的尖啸声。 在这些丛林里她永远也不缺坐骑。

随着这群恐龙向她走来，海盗们便往另一个方向逃逸。 华特莉奋力自绳索中脱身并一边搜寻着提莎娜。 可恶的人鱼！ 那个叛徒跑哪去了？！

远方传来的轰隆声响给了她答案。

华特莉不想等着看那是什么。

她看见提莎娜站在她后方，展开了双臂，随着她召唤一片洪水猛冲穿越丛林，树林也因弯折的枝干与大水冲击而发出呻吟。

华特莉刚好有足够的时间再次命令恐龙离去，而当提莎娜召唤的河水经过她身旁并冲向那些逃逸的敌人时，她松了一口气。

海盗们尖吼四散，华特莉发誓自己看见那位绿色皮肤的女人以及穿著蓝色服装的男人逃脱了。

「你要靠你自己了，战士诗人，」提莎娜夸张地说。 「我得凭一己之力阻止库莫那。 」

华特莉再次翻了一下白眼，同时提莎娜也消失在浓密的丛林中。

很好！ 如果她想破坏我们的约定，那么那就是她自己的问题！ 华特莉大喊了一句生动的咒骂。

她再度开始施放一道召唤新坐骑的咒语。 她需要跟着那个绿皮女人的气味。 或许华特莉的人鱼向导已离去，不过她已足够接近她的目标，因此她也不再需要提莎娜了。

一道声音使她惊讶地倒抽一口气。

「鹏洛客！ 停下来！ 」

安戈斯站起来就跟树一样宽并且跟短角龙一样高。 他的头像一只长角的野兽，而他的身体则散布着几乎关不住的能量。 炽热的锁链垂挂在他的肩膀上，他正因疲惫而气喘吁吁。

安戈斯。

这一切都从当初这位海盗袭击她的时候开始。 无论那位海盗做了什么，这都让她看见自己所做之事。 华特莉皱起眉头，跑向了与海盗们逃逸的同一个方向。

安戈斯追逐着她。

「等等！ 我有话跟你说！ 」

「我不想听！ 」华特莉朝后方大喊。

华特莉往右边看。 安戈斯紧追在后。

她加快脚步，但一条锁链却击中并缠上了她的脚踝，把华特莉扯向森林地面。

她用一副无畏的表情遮掩她的恐惧，抬起一只手，准备施放一道咒语以尽可能地召唤许多恐龙和野兽。

「停止！ 」安戈斯说道。

他走向前并跪了下来，将他冰冷漆黑的锁链放在森林地面上。

华特莉心跳加快。 她从未感到如此恐惧过。 这个杀手到底在搞什么鬼？

「你跟我一样，」他说。

「我永远不会跟你一样！ 」华特莉挑衅且夸张地大喊着。

「不，白痴，不是那样，」安戈斯回复道，他那严厉的目光充满了不耐烦。 「我不会伤害你，鹏洛客伙伴。 」安戈斯站起身，一边低头看着她。

华特莉正准备要逼问答案，不过安戈斯却平静且果断地说了。 「阻止我们离开这个时空的东西就被锁在那座城里。 如果我们找到它的话，我们就可以帮助彼此逃离前往不同的世界。 」

一丝闪烁的惊奇穿透了华特莉的困惑。

安戈斯持续说道，「 ... 而我们该做的就是杀掉每一个试图将欧拉兹卡从我们手里偷走的人。 」

华特莉的希望消逝，一种恶心的不适感填满了她的内心。

太惊人了 ，她心里想着， 这个杀戮怪物竟然想当我的朋友。

瓦丝卡

瓦丝卡手中的奇术罗盘开始晃动。

她的心情随着奔跑而变得激动，同时杰斯跑在她旁边而她的船员则跟在后方。

人鱼的洪水是一种聪明的扰乱伎俩，不过 好战者 号 的船员们并不会这么容易就被冲走。

马科姆往前飞至空中并转头惊呼着。 「它就在前面的山丘上！ 」

「继续跑！ 」瓦丝卡朝她的船员大喊。 他们很近了，如此难以置信地接近。

依夏兰这部份的树木长得不太一样。 瓦丝卡和她的船员已翻越一座山脉并且现在正奔跑穿越一座由浓雾与植物构成的迷宫。 他们偶尔会经过一棵具有美丽黄叶的树，而在他们身旁的岩石中，珍贵的黄金纹路自地衣与藓苔底下闪闪发光。

大地本身看似渴望透露它保守的秘密。

好战者 号 的船员们来到一片空地上，而且所有人都停了下来。 宛如金色信标般地闪烁于一片翠绿上方，欧拉兹卡的尖塔刺穿了天空。

塔的尖端俯瞰着地平线。 它们的本体隐藏于无尽的树林屏障底下，它的规模是如此庞大，使得瓦丝卡纳闷是否山丘本身就是这座深埋的城市，覆盖着一片难以穿越的纠结丛林。

她收起奇术罗盘，它那搏动的光芒正反映了目前环绕于他们四周的浩瀚魔法。

「这里不只是藏有永生圣阳。 无论把我们困在这里的结界是什么，它也在这里，」她听见后方传来这句话。

瓦丝卡转身。 当其他船员正在为接下来的最后一段旅程稍作歇息时，杰斯已赶到她身边。

她点头示意。 「我还没想出永生圣阳到底能做什么。 有太多传言了，难以从中得出一个理论。 」

「它可能真的就是让我们离开的关键。 」

「可能是，」瓦丝卡说。 「它或许也能够赐予不需再饮血维生的永生。 它或许能让烈阳帝国变得所向无敌。 它可能是一座拥有超凡力量的涌泉，因过于危险而使任何人都难以操控。 」

「我想那是个不应该出现在这里的东西，」杰斯说道。 「某种被带来这个世界的东西。 」

杰斯用手托着下巴沉思着。 「它也可能只是一块岩石。 而且什么作用也没有。 或许尼可拉斯大人是一位岩石收藏家？ 」

「老实说我不会排除这个可能性，」瓦丝卡耸了耸肩。 「我觉得他是个拥有怪异嗜好的人。 」

杰斯也耸了耸肩，同时埃米莉亚正从邻近之处呼唤他。 他朝其余的船员走去并开始交谈。

没戴兜帽的他看起来十分不同。 在她从岛上救起他之前，瓦丝卡从未见过没戴兜帽的杰斯。

她心不在焉地想着是否他的头发就像它看起来那样柔软。

「你要来吗，瓦丝卡？ 」

「就只是喘口气而已。 召集船员。 」

杰斯呼唤剩余的船员，而瓦丝卡则迅速地换上了较为威严的表情。

就在瓦丝卡走向 好战者 号 船员的当下，她下方的地面突然猛烈地倾向一侧。

她的船员们惊声嘶喊。 马科姆飞向空中，而布里奇则爬上了埃米莉亚的肩膀。 许多船员已开始狂乱地环顾四周寻找可供抓握之处，但却无法逃离这场震动。 空地开始更为剧烈地晃动，接着一道长裂隙出现在他们下方的岩石上。

「你们看！ 」埃米莉亚指向了远方的尖塔。

尖塔开始往空中升起，变得愈来愈高。 随着地震的每一下推撞，这座城市本身渐渐自丛林里浮现。 藤蔓断裂，树木被激烈地连根拔起，成群的旭翼龙飞至空中，这座城市有愈来愈多的部份出现在他们眼前。

Titus Lunter 作画

马科姆降落在瓦丝卡身旁，眼睛透出惊慌神色。

瓦丝卡紧抓着他的肩膀。 「是因为我们接近它才这么做的吗？ 」

「一定是有人先抵达了这座城市。 」

他指向瓦丝卡手里的奇术罗盘。 果不其然，它所有的指针都以一种她从未见过的强度闪耀着。

在大地的震动之外传来了某种巨型野兽的嚎吼声。

瓦丝卡呆住了，这道原初的声响使她心生畏惧。 当她听见同等音量的类似声响时... 然后是另一声 ... 接着又一声，那只加深了她的恐惧。

某种东西苏醒了。

水开始漫入这块空地，瓦丝卡看往它的源头。 附近敞开了一道裂隙，改道的河水向下涌入了位于城市基部的一座巨大、新成形的峡谷。

大地在瓦丝卡脚下晃动，而黄金城欧拉兹卡则升得离地面愈来愈远。

既然它已摆脱了几世纪以来的茂盛植被，她便能够清楚地看见。 它好不可思议。

这座城市本身宛如花瓣般地绽放。 名符其实，结构本身就是个完美无缺的黄金，并装饰着绿松石、琥珀，以及翠玉。 它的斜坡和走道跨越许多翻腾的河水与瀑布，而上方高处则有着精雕细琢而成的怪异符号与图案。

瓦丝卡感到激动不已，同时也大胆地渴望面对并且征服于远方苏醒之物。 她要剩余的船员跟随她，但正当她开始向前走的时候，却发生了另一波地震使她摔倒在地上。

「瓦丝卡！ 」

她转头并且发出惊呼。 他们原先站立的空地边缘已一分为二，而杰斯正紧抓着一颗不稳的巨岩，试着不让自己从外缘翻落。

其他海盗们移向一旁，同时邻近的河水正逐渐逼近。 水量上涨，很快地一条急流便开始威胁着要将岩架上剩余的一切冲走。

瓦丝卡尽可能地在河水中跋涉前行，然后随着水流游向杰斯的位置。 她一边吐出河水一边把手探向他伸长的手。

当他们一触碰到彼此的手指时，大地再次往一侧猛烈颤动，而杰斯也松开了手。

「杰斯！ 」

瓦丝卡看着杰斯自侧边翻落，恐惧地睁大双眼并且伸出绝望的双手。

瓦丝卡愤怒哀伤地嘶喊着，因为这座瀑布深不见底。

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她向前猛冲以看清楚他的坠落，接着她下方的巨岩也崩塌了。

瓦丝卡下坠，雾气刺痛了她胡乱挥舞的手臂，她的双手急切地搜寻可供她握取之处。

她没有时间嘶喊－时间只够用来调整她的身体以让她的脚先撞上水面。

瓦丝卡被底部的水池吞没。

她不停抓攫四周的河水，试着要让自己来到水面上。

翻腾的河水挤压着她的体侧，而猛烈冲击的瀑布却将她推得更深，但瓦丝卡不会这么轻易地死去。 尤其是当她如此接近她所追寻之物的时候。

她感觉到自己的手指冲破了水面并踢水使自己上升，迫不及待地想呼吸到空气。 她浮出水面，吸入空气并吐出河水。 她的脚因这份冲击而穿透了鞋子，她在踢水的同时能够感觉到腿上的瘀伤正逐渐成形。 巨大的岩石与黄金墙面自河水的两侧窜出地表，升起的欧拉兹卡城正矗立于她的头顶上方。

突然间，一股灼热的刺痛感穿过她的太阳穴－她大声嘶喊－接着一幅影像便闪现在她心中。

影像消逝，瓦丝卡震惊且痛苦地喘着气。

恐慌再次填满了她的内心，于是她便踢水游向岸边，一边伸长脖子辨识自己身处的位置。 瓦丝卡还在依夏兰，但她心中的影像却是拉尼卡。

那是怎么回事？！

她感到既惊恐又困惑，拼了命涉水走向这条崭新河流与新暴露的城市岩石的交会处。

瓦丝卡看见杰斯。 他紧靠在河岸附近的一颗岩石上，鲜血自他头上的伤口涌出，而他的双眼则闪耀着魔法的光芒。 他的表情满是困惑与痛苦，眼神飘渺恍惚。

难道他也看见了 ... ？！

「杰斯！ 」她大声呼叫，一边向他游近，将自己和身上沉重湿透的衣服从混浊的河水中拉起，并涉水前进以远离由瀑布引发的急流。 「杰斯，你的头... 啊！ 」

瓦丝卡惊呼一声。

她穿著一件蓝色的斗篷与兜帽，并且躺在俄佐广场中央的讲台上。 伊捷公会的元祖会长尼米捷正低头看着她，而且她能够认出来自拉尼卡每一个公会的迷宫奔越者的脸孔。 这是一份回忆，瓦丝卡明白了。 这份回忆充满了含意、归属、责任。 那就是杰斯成为现世十会盟的那一天。

影像突然逸散、消失，瓦丝卡再次出现于河水中。

他正在记起一切 ，瓦丝卡惊恐地明白了。

杰斯在一瞬间回复了所有记忆，如洪水般涌回的记忆自侧边溢出，很快地他就会记起关于瓦丝卡的一切。 很快地他将会想起他们的仇恨，想起她的公会，想起他的工作，然后过去几个月以来发生的事都不重要了。 他会记得他是十会盟而且她是一位刺客，接下来他们的友情也必然瓦解。

瓦丝卡狂乱地朝岸上的杰斯游去，一路上被河水呛了几口。 他正在流血，伤痕累累，眼睛发光并且迷失在恢复记忆的痛苦中。

都结束了 ，瓦丝卡在穿过浅水走向这位心灵法师的同时以沉重的心情哀悼着。 一阵剧烈的头痛警告着她另一波回忆即将淹没她的感知，于是她便紧闭双眼让自己做好准备，同时杰斯的过去正溜过他的掌控并猛烈地撞上了她的心灵。

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