茜卓穿越时空前往瑞格沙。她穿过一团火焰风暴，再次出现位于科瑞尔要塞宽阔石阶下方的岩地上。太阳正从山脉后方落下，自邻近火山冒出的浓烟将天空染成一片带有橘色斑纹的艳红。白昼的热度渗入她的骨头中，这在经历多明纳里亚湿冷的沼泽之后更是一种慰藉。她深吸一口气，温暖的空气带了点闪电击发后那不停裂响的残余能量，并且觉得她所有紧绷的肌肉都放松了。

她叹了一口气并用力擦着她的脸。我知道这看起来不像，基定，但我有个计划。她不是临阵脱逃。

妮莎也不是临阵脱逃。你不需要用那种方式离开，离开我，茜卓想着，一想到妮莎那愤怒的表情就让她的胸口变得紧绷。妮莎甚至没给茜卓跟她一起走的机会。她知道尼可波拉斯可能会对赞迪卡造成多少威胁，知道妮莎有多想在那里协助平复这份伤害。但她的举动就好像她永远不想再见到我似的，茜卓心想，并且知道自己听起来就像一个愤怒、吃醋的小孩。好吧，那也是问题的一部分，不是吗？你还不够坚强到可以承受这个，所以你需要修正它，她告诉自己。

自修道院内部传来，声音回荡于傍晚的吟诵中。她来得正是时候；修行僧们即将结束这场仪式然后坐下来享用晚餐。这是个完美的时机。

她悄悄地攀上阶梯，溜进阴暗的大厅，接着踏上第一条长廊。她来到一座露天庭院，并在两个身穿长袍的人影仓皇经过的同时弯身躲在一张石凳后面。这些新手，因忙着学习而迟到了，也是茜卓在她短暂的僧长生涯期间必须应付的事。她等到他们的脚步声消失后才快速地穿过庭院。

并不是说当他们发现她的时候会发生什么事，只是茜卓不想为了她的计划而与人争论。而且他们也会看见沮丧的她，知道发生了某些事，然后她就得解释 . . . 她不愿回想在阿芒凯发生的事，更别说要解释它了。

她需要更强的火力，更好的专注力与准确度，以对尼可波拉斯造成真正的伤害。为了达成目的，她必须更了解真实的自己，或至少这是科瑞尔要塞教导过她的事。只不过茜卓从来就没机会这么做。但她曾经误打误撞地碰上一次完美的机会。就在妮莎离去之后，茜卓在多明纳里亚注意到一道新鲜的乙太痕迹，来自一位强大的烈焰术士。

可能是雅亚巴拉德的乙太痕迹。

这位火焰法师鹏洛客消失的期间比茜卓活着的时间还久，而且科瑞尔要塞的每个人都认为她已经死了。但雅亚现在可能就在多明纳里亚，如果有任何人能够教导茜卓快速了解自己以及增强力量的诀窍，那就非她莫属。

一旦穿过庭院她就来到要塞里鲜少使用的区域，很容易沿着空荡荡的走道快速前往通向下方的楼梯。她来到底部的漆黑大厅并打开手掌释出一颗小火球。它往上盘旋靠近拱型的天花板，点亮了这间密室。

这里是修道院收藏圣物的地方，但茜卓只对这里的一样东西感兴趣。她穿过密室来到放置雅亚的护目镜的基座。这个亮金色的金属只褪色了一点点，但皮带与扣环却已明显地磨损。她会想要回这些的，茜卓心想，而且它们将可作为我来自科瑞尔要塞的证据。这份礼物会让雅亚耐心地听茜卓解释对抗尼可波拉斯的重要性。而且如果你正要把某个东西物归原主的话，那就不算偷窃。

正当她把手伸向护目镜时，她后方传来一道声音说，「茜卓，你在做什么？」

茜卓一把抓住护目镜，并在转身的同时将它紧扣在胸前。是路缇修女，正从门口处盯着她看。

茜卓大喊，「事情不是你看起来的那样！」在所有可能当场抓到茜卓的人之中，路缇绝对是最糟的。她在修道院里并没有正式的职位，不过她相当年老而且已经断断续续地在这里住了一辈子而且每个人都很尊敬她，而且她总是试着要茜卓学那些她没时间学的东西。

路缇朝她走来，她的表情十分困惑。「我不知道这看起来像什么，」她说。「你在这里做什么？你为什么要那个东西？」

「我找到雅亚巴拉德了，」茜卓告诉她。

路缇呆住了片刻，睁大了眼睛。来自茜卓火光的阴影在她的嘴巴与眼睛周围蚀刻出更深的纹路，使她的银灰色长发变得阴暗。「你 . . 。」

「我认为她就在多明纳里亚！我们在阿芒凯之后前往那里－好恐怖，波拉斯差一点杀了我们所有人，而且我们失败了 . . 。」茜卓举起护目镜。「不过如果我能找到雅亚，我会把这个交给她，请求她教我我需要知道的秘密和诀窍！我得这么做，路缇，我需要更强大的力量来对抗尼可波拉斯。不然我们将会溃败，他会杀了我和我所有的朋友们，然后…」她挥动一只手，接着飘浮于头顶上的火球便狂乱地舞动，反映了她的焦躁不安。「就没有任何人可以阻止他了。」

路缇呼了口气。「茜卓，你不需要雅亚。你应该专注于帮助你的朋友们，如果他们的处境真的这么危险。」

「你不知道我需要的是什么！」茜卓爆发。对于与波拉斯交手的那场无助的战役、对于基定站在莉莲娜那一边，对于妮莎突然的离去，这所有的沮丧和恐惧都在一瞬间沸腾。「你当时又不在那里！不要再给我我不需要也不想要的建议！」

路缇气冲冲地做出了手势。「茜卓…」

但茜卓早已转身，当她踏出这个时空的同时，她的四周燃起了鬼魅般的火焰。这一次，她完全知道自己需要做什么。

茜卓跟着这道逐渐消逝且被她视为是雅亚的乙太痕迹回到了多明纳里亚。冰凉的空气冲刷过她。她站在一条小巷中，周围环绕着许多具有垛口并且关上了百叶窗的沉重石制建筑。她走出阴影来到一座充满灿烂阳光的广场，身穿粗糙皮革与柔色衣物的人们在此急行而过。阳光温暖了脚下的鹅卵石，只是因为她才刚离开那如烤箱般温暖的科瑞尔要塞才会觉得冰凉。这里是阿基维亚，新阿基夫的首都，位于宾纳里亚与艾隆纳西方稍远处。

所有的行人看似神色紧张，而且有许多人正拖着一篮篮的食物、背袋、圆桶，以及陶罐，将所有物品带往城镇深处。每个人看似都以一种大声且担忧的声音交谈着。茜卓弯身躲开一群羊却撞上一位提着篮子的女子。这个女子踉跄了一下使篮子倾斜，那些苹果就这样洒落在鹅卵石上。

「噢，对不起！」茜卓急忙弯下身，一边慌乱地把它们捡起来。

「没关系。」这个女子蹲下来把水果捞回篮子里。她有点喘不过气地笑着。「如果那是今天发生过最糟的事，那么我们俩都算走运了吧？」

幸运的是，群众没有惊慌并且都绕过了茜卓和那名女子，彷佛她们是溪流中的岩石。「这一切是为了什么？」茜卓问道。显然这座城市正在为了某个东西做准备，但它却井然有序且几近熟练，好像每个人都已习以为常。

「你没听说吗？」这名女子把剩余的苹果倒进篮子里，然后茜卓在她们两人起身的同时帮助她抬起篮子。

「我一直在旅行，我才刚到这里，」茜卓说。作为解释，这并不是最好的，但幸好这个女子因过于匆忙而没有更进一步询问。

她说，「噢，这次又是喀尔山脊的鬼崽了，还有他们那条神龙，普罗许。他们准备攻打这座城市，不过监管人贝亚德已召集了一队士兵以及一位强大的烈焰术士来解决他们。希望这次会是永久的。」

「一位强大的烈焰术士？」那听起来很有希望。「你知道那是谁吗？」

「不，从没听过名字。」女子把篮子固定在臀部上。「如果你打算继续旅行，你应该要快点离开。他们即将锁住城门直到军队归返。」

如果监管人要等到了结鬼崽威胁后才回来，那么就不知道这会花上多久的时间。茜卓现在就得离开。「谢谢你！」她说，接着便急忙穿过人群离去。

城门还开着，有不少旅者和商人正在离开，不想冒上被困在城里的风险。一些大胆的小贩们已在此设立商店，茜卓也能够在出发前购买旅行补给品和一张地图。其他所有马匹、马车与行人都走北边的道路；茜卓是唯一一个往南走向山脊的人。

在她行走的同时，她能够看见一大群骑兵于近日经过这条路的迹象。她希望能够在战斗前追上监管人的队伍。如果雅亚真的在那里，那么茜卓就能够自愿帮忙，这样比起直接冲向雅亚并把护目镜交给她更会是个好的自我介绍。这是个很棒的计划，茜卓告诉自己。而且它总会渐入佳境！

几天后，茜卓稍微开始怀疑。傍晚时分，她已离开城市附近的农村，道路也逐渐攀升进入森林山丘。现在她正步行穿过浓密的森林，道路变得比城市附近更崎岖。至少天气宜人，她还不需要用到她的帐棚，不过她也担心如果耗尽食物的话会发生什么事。

她依然看得见阿基夫军队经过的痕迹，并且被好几个他们先前的营地给绊倒，但显然他们移动得比她快。她渐渐觉得自己可能已经错过这场战斗。她告诉自己这无所谓；只要她找到雅亚，一切都会照计划进行。

她持续跋涉，并试着从她的行囊里挖出最后一片水果，同时她瞥见了倒在路旁的某个东西。一开始她以为那是更多来自阿基夫人的垃圾，一张被舍弃或遗忘的铺盖卷倒在路边的树根上。但走近了几步，她看见往外伸出的手臂才发现那是个尸体。

茜卓吓了一跳并停下脚步。在她周围听不见鸟鸣声。道路在此沿着山肩形成弯弧，她看不见前方过远之处。她跑向这具尸体。它是个男人，身穿一件斥侯的轻便铠甲以及一件战袍，上面带有她曾在城里见过的阿基夫监管人符号。从他脖子与肩上的斧伤判断，他肯定已经死了，但当她触碰他的手臂时，他的肌肤只是变得稍微冰凉而已。这是不久前才发生的，她心想。或许她根本就还没错过这场战斗。不过奇怪的是她竟然听不见…

一道撞击声自森林里传来，就在不远处。「好戏上场，」她喃喃自语道。

茜卓离开道路踏上了林地之间的肥沃黑土。一路往冲击的方向走去，她发现了第二具尸体，另一位阿基夫斥侯，这次的死因是被十字弓射中背部。她持续移动，跟随着摩擦与重击的声音。她来到一座斜坡顶并从眼角的余光中瞥见一些动静。她停下并瞇起眼看，试着要确定它的位置。接着她再次看见那些动静。「哈，原来在那里，」她悄悄对自己说。

某个人或某种东西才刚推着一根倒落的树干穿过在山丘顶蜿蜒行进的道路。现在那看起来像是一场突袭，她想着。

在高耸的树林间并没有很多灌木丛，但她还是看不见到底是谁在上面四处移动。藉由爬上位于矮丘顶部的树丛，她终于取得了一个有利位置。从那里，她看见了鬼崽们。

Kobolds of Kher Keep Token | Paolo Parente 作画

道路的每一侧至少有十二个鬼崽在工作，低矮削瘦的形体穿着各式各样的金属与皮制铠甲和头盔，全副武装着斧头、长矛和剑。他们正在架设一个路障，或许是为了要阻止阿基夫军队并且提供鬼崽们攻击的机会。茜卓猜测站在一颗巨岩上的是首领，一边挥舞着剑激励其他人，「为了普罗许的荣光，我们将会杀掉阿基夫人！」

「普罗许爱我们，」其他人在拖着另一根倒下的树横越道路时回应道。「我们以普罗许为荣。」

随着鬼崽首领持续大喊着普罗许的伟大，茜卓嗤之以鼻。既然普罗许是一条龙，她相当确定除了他们有多美味之外，他根本就不在乎这些鬼崽。但这些鬼崽一定吓到了斥侯们——他们知道监管人的军队正从这条路往回走并且随时会来到这里。这一切都令人恼火。要不是因为这些鬼崽，茜卓现在可能正和雅亚会面。

然后有两个鬼崽自南方的树林间冲下来。他们跑到首领面前说话，但茜卓也因过于安静的环境而听见了内容。首领转身跳下巨岩，一边厉声喝斥并朝其他人比划着。「阿基夫人接近了！准备就绪！」

当路上的鬼崽们跑向藏身处所时，茜卓也悄悄离开了空地。她打算破坏这场突袭行动。

她手忙脚乱地往回跑并坐起身，然后转向。她发现自己正俯瞰着两个鬼崽，小心翼翼地爬上她后方的山丘。一个鬼崽大喊，「为了普罗许，杀了她！」他们两人都举起沉重的斧头向前冲。

好吧，该死，茜卓心想。曾有机会用足够鬼祟且聪明的方式来让雅亚留下深刻的印象，但愿她就在附近。现在她得用响亮激烈的方式来处理了。

茜卓朝第一个鬼崽的胸口送出一颗火球，使他往后翻落山丘，还不停尖啸着。第二个鬼崽在错的时机向前猛冲，于是她的火球便击中了他的斧头而非身体。他在斧柄化为灰烬的同时往后胡乱挥打。茜卓把握机会纵身一跃踢中他的脸。他也随着他的朋友翻着跟斗滚下山丘。

她喃喃自语着，「别烧光了森林，」她冲过树林，一路奔向鬼崽安排突袭的路段。监管人的队伍随时都会抵达。

十字弓箭落在她脚边的地面。她转身看见三个鬼崽从树林间朝她跑来。她焚化了其余在半空中的飞箭，也额外焚化了十字弓，然后冲到路上，正好位于鬼崽的树干挡道处上方。

茜卓提取力量并朝这个临时凑合的路障抬起手。用一发利落的冲击波往下射向中央部位，她告诉自己，既专注又节制。然后她揶揄地想着，就跟路缇修女一直告诉你的一样，你总是不听。

她朝这些木头送出猛烈的火焰。它稳稳地击中中心并穿透了三根树干。透过烟雾与燃烧的碎片，茜卓瞥见了路障后方的道路，但她却没看到任何渐渐走近的人。她需要把开口再弄大一点，以确保阿基夫人不会被困住。她送出另一波火焰，但接着却有许多尖叫的鬼崽朝她冲来。

她用一道火焰逼退了第一波冲锋，一边抗拒着想把他们全烧光的冲动。她最不想做的就是点燃整座森林，使邻近的阿基夫人以及任何居住于此的生物遭遇危险。但她的怒气却随着鬼崽的再次冲锋而窜升。一枝十字弓箭划破了她的衬衫袖子，差点射中她。那道仔细瞄准的火焰细流转变为炸熟了六个鬼崽的狂野冲击波。

幸运的是她一直面朝北方，避开了在同一时刻冲过她身后那破碎路障的阿基夫部队。

鬼崽们试图重新集结以对抗阿基夫人，但却很快地溃散。茜卓站在路旁花了几分钟告诉自己，一切都在她的掌控中，她是刻意送出那道狂野冲击波并且知道它射往正确的方向。然后她放弃了，她只希望雅亚没看见这一切。

审视着阿基夫骑兵，茜卓没看见任何可能是雅亚的人。她可能在部队的更后方，骑在监管人身旁，或许吧。

最后少许幸存的鬼崽逃离，茜卓朝路障的残迹走去，而阿基夫的补给马车正在那里等待着。有些士兵开始拖走路障的残余物，而其他人则铲起泥土覆盖那还冒着烟的残迹。

一位年轻女子急忙跑向她并说道，「贝亚德监管人想向你致谢。」

「噢，好的。」茜卓跟着她，一想到终于能和雅亚见面就稍微加剧了她的心跳。

可是当这位士兵带领她来到监管人站立于他的马旁之处时，却没有任何人看起来像雅亚。茜卓设法按捺自己，并且在接受贝亚德正式致谢时不让自己看起来太过不耐烦，但一有机会她就说，「我正在寻找那位应当和你们一起旅行的烈焰术士。她的名字叫雅亚巴拉德吗？」

贝亚德说，「没错，就是她，不过她在山脊中离开我们的军队了。」

「离开？」她几乎反应不过来。她的理论一直是正确的，而且雅亚真的曾经在这里，这让她松了一口气。不过她现在不在这里也十分令人失望。拜托，别让她穿越时空离开了，她想着。

贝亚德解释道，「她说她来阿基维亚寻找某位她的朋友，而当她听闻我们即将出发去对抗那条龙时，她便向我提供了协助。」

那令人安心不少。茜卓问道，「所以她往更南边走了吗？」

贝亚德指向道路。「我相信，是前往亚维马雅森林。它就在喀尔山脊另一侧的海面上。」

那也在茜卓的地图上。这条路与翻越山脊的小径相连，并且穿越亚维马雅岛对面的海岸。「谢谢你！」茜卓对他说。「我该走了。我希望能试着尽快追上她。」

贝亚德向她点了点头并比向补给马车。「如果你想追踪她，请收下我们的一些食物和补给品吧。最起码我们可以这么做来报答你的协助。」

茜卓开始走向马车，然后想到了最后一个问题。「噢，监管人？雅亚正在寻找的那个朋友是谁？」

「我不确定。」贝亚德摇了摇头。「她说那是某个已经离开很久的人。」

茜卓旅行了五天，走出森林并穿过道路尾端，攀上了山脊的多岩山坡与灌木丛林地。她小心翼翼地消耗她的食物，尽管阿基夫补给官告诉她这些份量应该能撑到她抵达海岸的时候，而且每当道路与溪流交会时她都会装满她的水袋。这趟旅程给了她充分的时间思考她将要对雅亚说什么，并且不停反复演练。这也给了她许多时间担心基定和其他人，还有想念妮莎。但她确信自己正在做对的事。

根据她的地图，她攀上了最后一座山脊，愈来愈难看见小径，而茜卓也发现自己愈来愈常攀爬而非行走。终于，她来到顶端并停下脚步，用力喘着气。大海自山脚下的海滩往外延展，蓝天白云底下的海面十分宁静。在她正对面大约一或两英里处有另一片海岸，覆盖着如此浓密的树林，使海岸看起来几乎是一面深绿色的坚实墙壁。这一定就是亚维马雅。

雾气飘浮在那些可能是小型山脉或丘陵的形体周围，不过从她位于山脊上的有利位置，她看不出这里有任何人居住的迹象。岸边没有任何小径或道路，完全没有文明的记号。感到沮丧，她大声地说，「我该怎么找到…」

突然位于内陆山坡上的一整区巨树开始颤抖晃动，然后前后摆荡，彷佛一阵突如其来的风将它们如孩童玩具般地摇晃。乘着微风而来，茜卓隐约听见金属的撞击敲打声，以及某种东西的微弱咆哮声。

「我想这回答了那个问题。」茜卓开始走下山脊，尽可能快速地移动。无论那里正在发生什么事，都是个开始寻找雅亚的好地方。

在下方，位于山脚的一座海湾里，她发现了一座小渔村。一位热心助人却又感到困惑的渔夫带她横渡海峡，接着茜卓便涉水登岸并开始她在亚维马雅的旅程。

茜卓原本以为海岸附近的森林会相当浓郁，但内陆的树木却十分高大，厚重的螺旋树根以拱型弧度突出于地表上。枝叶繁盛的林冠将阳光转为绿色的阴影，不过到处都是色彩缤纷的花朵。幸好位于森林地上的蕨类植物相当低矮，让她能够轻易地冲刺穿越。茜卓愈来愈靠近这道噪音，直到她来到一座低陷且可能是非自然形成的山谷边缘。它几乎呈现圆形，而且底部还有一个新掘出的巨大坑洞，周围则是一堆堆被翻搅过的土壤。挖出这个巨坑的人还在那里。

一开始茜卓以为她正注视着一群身穿铠甲的壮硕巨人，但后来她却喃喃自语着，「噢，对，我明白了。」她已经独自旅行太久了，因为这些显然都是机械兽。

它们每个都有二十英尺高，具有铲子般的双手和一团巨大的头颅。在她观看的同时，它们停止挖掘并爬出坑洞，面向森林的阴影处。

茜卓犹豫了，但它们应该不是冲着她来的；它们都面朝着错误的方向。接着她看见坑洞另一侧的森林正在移动。

树叶与枝干不停摆动，彷佛有一阵强风吹过了它们。许多看似活化树木的生物走出阴影来到山谷中。不，等等，那些就是活化的树木，茜卓心想，感到大开眼界。

它们拖着身躯行进，一团团的泥土从它们的根束上落下。有些十分巨大，分离的树干几乎就跟腿一样，但其他的形体却较小并且从灌木丛里爬出，一边摆动着它们的下枝，而那种方式因太像巨型蜘蛛而使茜卓感到不舒服。

她不确定会发生什么事－无论这是一场战争，一个僵局，或是一次会谈。接着有一棵树突然向前冲，如此迅速使茜卓不由自主地叫出声。它跳到最近的机械兽身上并将它撕裂。

茜卓在金属零件飞散至空中并如雨水般坠落地面时震惊地倒抽一口气。其他机械兽涌上前攻击，而这棵愤怒的树则向前猛冲与它们搏斗着。她本能地冲向这场战斗，但她却在山脚处停了下来。她不知道自己该帮哪一边。

她不希望自己到头来竟意外地对抗着雅亚的朋友——那将会是一场大灾难。然后一棵树从战场中突围并朝她冲锋，一边用枝干狂乱地戳刺她。出于本能反应，茜卓抛出一颗火球。它精准地击中这棵树并使它的枝干着火。但即便燃起火焰，它仍持续朝她走来，树皮与枝干正在瓦解，彷佛不顾一切地想杀了她。她用另一波火焰击中它，此刻正好有个跟人类一般大小的小型机械兽来到她身旁。以一种低沉的声音，它说，「小心。它们会攻击任何移动的物体。」

更多树木宛如愤怒的巨型风滚草般地翻越山丘，朝机械兽们直冲而来。有三棵树转向茜卓，待它们更接近时便开始加速。茜卓追问，「这些是什么东西？」

这个机械兽准备好面对树群的冲锋。「它们是活化的树木，由穆塔尼所创造与派遣。」

那么，就不是人类了，茜卓心想。她提取力量攻击那些高速逼近的树群，特别瞄准了树干。若它们不是人类，她就不打算克制自己了。

接着机械兽从她身旁冲出。茜卓转身看见一棵树已爬了上来并准备用枝干砸向他们。机械兽重击它的主干，不停反复，并将厚重的木头打成碎片。

更多树木撞向巨型机械兽的阵线，接着茜卓向前冲刺来到它们后方。两棵树从机械兽面前转开意图袭击她，于是茜卓便把它们轰开。她来到一个制高点以提供她一个更好的角度来向下方的整排树木送出一道火焰流。它们看似没发现自己着火了，继续盲目地彼此推挤走向机械兽，散播了这片烈焰。

茜卓轰击了最后几个脱队的树木并回到平地上。终于，她和幸存的机械兽们被一堆堆破碎的树木与冒着烟的木头环绕着。茜卓从脸上抹去煤灰并撢去手套上的污渍。她环顾四周并看见那个救了她的小型机械兽。他正在从挖掘现场边缘推开一棵倒落的树。她慢慢地跑向他。

他挺起身体并低头看着她。在那一刻，茜卓才发现这不可能是一个机械兽。相较于其他机械兽，他的头部与脸孔实在是太像人类了，具有更丰富的表情。他说，「谢谢你的帮助。」

「不客气。谢谢你逮到那棵想偷袭我的树。」她觉得自己可能要花点时间习惯他那金属的五官。她看得出来他正在做表情，只不过她很难读懂那些表情。「你说某个叫穆塔尼的人派它们来对付你吗？」茜卓后来才想到穆塔尼可能就是雅亚前来会面的那个朋友，若是如此，茜卓还真的把她的计划搞砸了。

这个金属人说，「穆塔尼是个元素，一直处于一种半清醒的状态，一边从可怕的伤害中复原。活化这些树并派它们来攻击我们是一种本能的防卫行动。」

那让她松了一口气。雅亚或许不是来见某个几乎不省人事的人。「我是茜卓。我一直在寻找雅亚巴拉德，而阿基夫监管人告诉我说她正要前往亚维马雅寻找一个离开了很久的朋友。你不知道那个人是谁，对吧？」

金属人把头倾向一侧，虽然难以分辨，但茜卓认为他可能露出了啼笑皆非的表情。他说，「我是卡恩。我就是那个离开了很久的人。」

「雅亚在这里吗…」茜卓开始说话，接着她身后的某个人说，「哟，真想不到会在这里见到我。」

茜卓转身。路缇修女站在那里，她的红色长袍上罩了一件皮质与金属坎肩。她在多明纳里亚做什么？是茜卓的第一个疑虑。然后，等等，她是怎么来到多明纳里亚的？她不是个鹏洛客啊。我不认为她是个鹏洛客。「你不可能…你是如何…？」

路缇修女扬起一道眉毛，并指向挂在茜卓腰带上的雅亚的护目镜。她说，「我相信这是我的东西。」

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