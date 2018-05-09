茜卓在卡恩巨坑附近的松软土壤上来回踱步，一边挥动她的双手。「你在开玩笑吗？这么久以来你一直在说谎？为什么？」他们被一堆堆冒着烟的树木与毁坏的机械兽碎片包围，空气中满是浓烟。感到愤怒不已，她面向路缇，或雅亚，不管那是谁。「为什么你要这样对我？」

「并不是每件事都跟你有关，茜卓。」雅亚的平静真令人恼火。

茜卓怒火中烧。她真的很想点燃某些东西，但却仍有足够的自制力知道这将会是个很糟、很糟的主意。「所以你到底在科瑞尔要塞做什么？」

雅亚看似被逗乐了。「不管你信不信，我不是为你去的。我在你出现之前就待在那里好几年了。」

茜卓一脸严肃。「假扮成路缇修女吗？为什么？」

雅亚叹了一口气。「很久以前，我前往瑞格沙，帮助了几个人，喝得烂醉，谈天说地，显然也施展了一些让人大开眼界的烈焰术，然后离去。两百年后，我回去并发现他们创立了一个以我为根源的宗教。」她交叠双臂承认道，「坦白说，这一切令我有点尴尬。」

卡恩来回看着茜卓与雅亚，然后清楚地决定自己不想被卷入这场争论中。他转身跨步朝巨坑走去，幸存的机械兽则哐当哐当地跟在他后方。

茜卓用手压着头顶并试着不在盛怒下扯掉自己的头发。「那到底为什么要回去呢？为什么要装成另一个人留在科瑞尔要塞？」

「我不想成为一个宗教偶像，但我得确保他们没有扭曲我的形象啊！」雅亚说，彷佛这很明显。「而且我认为我欠他们一点指导。不然你以为修道院是从哪一直弄来那些『失传以久的雅亚巴拉德著作』？」

茜卓目瞪口呆。

雅亚大笑。「噢，别摆出那种脸。」她叹了一口气，表情转为严肃。「我感到内疚。我从不希望他们那样认真地看待我，但他们就在那里，好几年后，将我视为无所不知的神。不过我喜欢他们正在进行的工作，帮助年轻的烈焰术士们。我已经老化了六十年，而且我想用我的余生做一些值得做的事。」她看着茜卓。「你大概知道帮助这些孩子会有多困难。他们不耐烦、鲁莽，拒绝听任何人的话 . . .」

茜卓呼出一口气。她还在生气，但这听起来却开始变得合理。如果她是雅亚，她不确定自己会怎么做。我不会捏造自己的身分这么多年 ，她尖刻地想着。她很确定自己不会这么做。不过光是考虑到茜卓担任僧长的时间，被当成神一样崇拜确实会让人老得很快。

但或许这不重要。她的计划依然完整。她已找到雅亚，现在她能够获得所需要的帮助。「好吧，所以 . . .我大致了解你这么做的理由了。我原谅你。」她递出雅亚的护目镜，不过现在这多半是个象征性的举动。在过去这些年里雅亚随时都能拿走它。「接下来我会让你告诉我成为一个更强大的烈焰术士所需要知道的事。」

雅亚接过护目镜，然后她的表情变得跟石头一样僵硬。「绝不。」

隔天早上，茜卓在她架设于巨坑远程的小帐棚里醒来。有那么一刻，她以为自己还在穿越山脊的小径上，满怀着找到雅亚巴拉德的希望与激动。然后她想起了自己身在何处以及发生过的事。于是她便双手掩面并发出呻吟。

昨天一整天她都在与雅亚争辩。茜卓试着告诉她关于尼可波拉斯的事，以及她有多需要更强大的力量来协助打败他。雅亚一直都对她的解释无动于衷，并且再次表明茜卓应该要待在她的朋友们身边。「当我在科瑞尔要塞拿那副护目镜的时候你就说过了，」茜卓指出。「当时你还假装自己是路缇修女。」

「没错，就在你当着我的面大吼大叫然后消失的时候，」雅亚回复，带着一种能让茜卓在原地凋萎的表情。「或者你当着我的面吼叫并且消失是发生在别的时候？那太常发生了，所有的场合都混在一起！」

之后便是茜卓的大量嘶喊，而雅亚则大半无视她。雅亚对她说的最后一件事是，「当我是路缇修女的时候，你把我视为一个没用的老女人。现在身为雅亚巴拉德，突然间我的话又值得一听了。」

此刻茜卓已对愤怒感到厌烦，但她却不能放弃。她不知道还能怎么办。我得说服她帮我，茜卓心想。没有其他的选项。或许她今天早上已改变心意。她爬出帐棚来到明亮的阳光下。环绕着山谷的深绿森林依然平静，但树底下的阴影却依稀骇人。大部分成堆的木头已停止冒烟，而早晨的微风也吹散了烟雾。雅亚在这座凹坑的另一侧，站在一座土堆上，一边面朝森林警戒着。

卡恩站在巨坑外缘不远处，它已比昨天看起来更深了。有些机械兽在山谷的另一头守卫，但大部分都在凹坑里，用它们那铲子般的双手不停挖掘或把泥土搬到土堆上。机械兽们已经挖掘了一整晚；雅亚曾对空中放出一些火球以替它们照亮这块区域。当茜卓沿着它的边缘漫步时，她看见坑里满是奇形怪状的破碎金属以及许多石块。

卡恩看着她走近，他的金属五官变得严肃。「你还好吗？」他问道。他的声音既深沉又稍微带点回音，就像有人在一个金属房间内说话一样。

「当然，我是说 . . .」茜卓耸了耸肩。

「你总是花半天的时间吼叫吗？」卡恩的语调透露着苦笑。

茜卓皱眉。在他的挖掘场所听见那些嘶喊与指责，这对卡恩来说一定不是个有趣的时刻。「很抱歉。我猜当周围发生那些事的时候一定很难专心工作。」她踢了一下被翻搅上来的泥土。「你在挖什么？」她昨天一直忙着跟雅亚争论，她甚至没想到要问。

「钵，」他告诉她。「克撒创造它来协助对抗非瑞克西亚。我打算把它带去新非瑞克西亚并在那里引爆它。」

「所以它就跟一颗炸弹一样？一颗巨型炸弹？」

「完全就跟一颗巨型炸弹一样，」卡恩说。

茜卓看往站在土堆上的雅亚，依然警戒着。「那么雅亚是来帮你的吗？」

「是的，协助保护这场挖掘行动不受穆塔尼袭击。在他半清醒的状态下，他感应到有人发现这个钵，将它带到靠近地表之处，而且他害怕这件事有很好的理由；它对他造成过很大的伤害。」卡恩眺望着森林，早晨的微风吹动了林冠。「他不希望多明纳里亚再次受伤。当他清醒时，他将会理解我正要带走它以终结非瑞克西亚的威胁。」

那听起来很重要，而且茜卓不想打扰。「我要再去跟雅亚谈谈。」

卡恩低头看着她，扬起了金属眉毛。「你一定要吗？」

茜卓咬了一下嘴唇。「我得让她改变心意。我需要有人来告诉我成为一个更强大的烈焰术士的秘密。我之前花了很长的时间才明白，不过我现在已经了解了。」

卡恩叹了一口气。「我明白了。祝你好运。」

「谢谢。」茜卓绕着巨坑走向雅亚的土堆并爬到顶部。雅亚没向她打招呼。

茜卓搔了搔头说，「嘿，我猜我只是不懂为何你不愿帮我。你说过这一直都是你想要的。」

雅亚的表情冰冷。「没错。已经给过你太多机会了。」她摇了摇头，彷佛某个已完全彻底结束这场争论的人。「我曾经跟你一样，茜卓。那就是我自认为能够帮助你的原因，但或许我们都太像彼此了。你在瑞格沙告诉我你不想要我的帮助，那么就这样了。我不会再提供任何协助。」

「是的，可是 . . .」茜卓的声音愈来愈微弱。当时她以为雅亚就是路缇修女，一个说话不值一听的老女人，那完全就是雅亚昨天说的内容。我真的搞砸了，她想着。如果她曾听路缇修女的话，试着多点耐心，雅亚就不会这么受不了她。「可是我真的需要帮助…」

雅亚转身面对她，表情满是不悦。「我早就已经告诉你需要知道的一切了。根本就没有什么秘密。为了掌控你的力量，你需要知道自己要的是什么，知道你真实的自己。你完全不知道自己要什么。」

茜卓咬紧下巴。「我想杀了波拉斯。就那么简单。」

「那为什么你还跟我们一起待在这里而不是去帮助你的守护者朋友们？」雅亚严厉的声音里透着沮丧。「最后一次，茜卓…」

一道巨大的爆裂声使她们两人转身。卡恩，正位于巨坑的另一头看守着，也转身跃入凹坑中。雅亚自土堆上跳下并大步走向坑洞外缘。茜卓则跟在她后方。

在凹坑里，巨型机械兽已停止挖掘并站在仍半埋于泥土与碎石下的一块破碎石板周围。它们在卡恩靠近时移向两旁。

他跪在被翻起的泥土中并小心翼翼地将一片片石板移开，然后弯下身擦拭着底下的某个东西。过了一会儿，他坐起身，仰头看着雅亚，接着点了一下头。

「他找到钵了。」雅亚呼出一口气，但她看起来并没有放松。

「那很好，对吧？」茜卓困惑地说。「那就是他准备拿去另一个时空杀掉非瑞克西亚人的炸弹玩意，对吧？」

「没错。」依然注视着卡恩，雅亚稍微摇了摇头。「每个与我交谈过的人都认为非瑞克西亚已不再是一份威胁，不过 . . .他需要这么做。我只是希望他不必这么做。」

茜卓皱眉。「他们摧毁了一整个时空，为什么毁掉他们是一件坏事？」关于跨时空威胁的问题就是，当你发现自己遭遇危险时，通常已经来不及对它们做什么了。或者在阿芒凯的波拉斯就是这种模式。

「因为那表示他得再回到那里去。」雅亚露出愁苦的表情。「基于许多原因，那可能是一场灾难。」接着她往上一瞥并睁大了眼睛。「噢，该死！卡恩，它们来了！」

茜卓看着前方。林木线不停搅动。「我讨厌这些东西，」她喃喃说着。看起来它们这次的数量更多。

树木从森林里窜出，包括跨步行走的巨树以及如蜘蛛般爬行的树。它们涌向巨坑，宛如一片愤怒的枝叶浪潮。机械兽们慌乱地冲向侧壁以爬出，但它们防守阵地的数量实在是太少了。卡恩仍试着把钵从石板底下挖出来而且她们得替他争取时间。茜卓大喊，「雅亚，你从那边走，我走这边！」

在雅亚奔跑的同时，茜卓绕往另一个方朝逐渐逼近的树群冲去。当她来到适当的距离时，她站稳双脚，深吸一口气，然后向前送出了一串火焰。

她摧毁了第一排树，接着抛出火球飞越它们那燃烧的林冠击中了自森林涌出的新树。她听见雅亚在巨坑的远侧，用一片定向的冲击波弹幕攻击树群。她用眼角的余光看见卡恩的机械兽们已设法爬出巨坑。它们冲向行走的树群并不停猛击树干或扯断树根。

可是却有更多树出现，愈来愈多。它们拼命地想抓住卡恩和钵。如果它们抓到他，它们将会把他扯碎。茜卓持续施放火焰流，不断地挖掘她的力量并且大声吶喊直到喉咙变得干涩粗哑。山谷充满了烟雾与火焰。

终于没有朝她冲来的树木，茜卓摇摇晃晃地停下，一边从额头上抹去汗水。

随着烟雾消散，她看见到处都是卡恩的机械兽碎片。看起来没有任何幸存者。雅亚早已往茜卓的方向撤退并站在不远处。茜卓发现自己也不自觉地后退了，现在巨坑的边缘只在她身后几呎之处。她对雅亚说，「卡恩在哪里？我们得离开这里！」

雅亚瞇起眼睛，试着看穿这片浓烟。「我找不到他。希望他没事－噢，就差那个了！」

茜卓再次转身并想着，那更糟。

一个由树根与枝干构成的巨人耸立于林冠上方，它的眼睛和嘴巴都发出黄色的光芒。它的头顶崎岖不平，木头形成两只角，或是一顶尖冠的剩余部分。茜卓说，「那是什么？」

「我很确定那是穆塔尼，或者是他仅存的部份，」雅亚沉重地说。「卡恩，该死，你到底在哪里？」

巨坑附近有一堆冒着烟的木头翻了过来，卡恩正从里面挣脱。他的手臂下夹着某个东西，而且他的金属身体盖满了泥土与煤灰。当他仰头看着穆塔尼时，比起生气或担忧，他的表情更显哀伤。「他还在半清醒状态。如果他恢复自我意识的话是绝对不会伤害我们的。」

穆塔尼穿出森林并踏上赤裸烧灼的土地。他在跨步走向他们的同时把破碎与燃烧的树堆踢到一旁。在山谷四周，有更多活化树木冲出森林准备冲锋。茜卓稳住自己。「我们可以挡下它们！」

「我们得这么做。」雅亚的目光坚定。「准备好。」

然后穆塔尼停了下来。茜卓皱眉，认为他正在准备让自己进攻。但穆塔尼却没有移动。也没有任何一棵树移动。茜卓谨慎地向前踏出一步。「他在等什么？」

雅亚缓缓挺起身体。她摘下护目镜以瞇眼看着穆塔尼。「看看那座森林。他被冻结了。」

卡恩皱起金属的眉毛。「那是时间魔法。」

「啊？」茜卓困惑地说。接着她发现森林里静止树木的叶片与枝干随风晃动，但穆塔尼和他的活化树林却如石头般一动也不动。雅亚说得对；它们都被冻结在原地。然后一道阴影落在他们周围的地面上。茜卓惊慌地仰头看。

头顶上方有一个狭长的形状，像是一艘帆船的底部。它就是一艘船的底部─一艘飞船。

雅亚爬上一座土堆，一边遮挡眼睛以往上看着它。茜卓跑到她身旁。从这个角度她能够看见船首，那里站着一个身穿飘扬蓝袍的男子。他伸出双手，显然正在施放一道强大的咒语。卡恩也带着惊奇的表情仰头看。「这是晴空号，而那是泰菲力。」他摇了摇头。「我没料到这个。」

「一个拥有绝佳时机的时间法师。」雅亚露出笑容。

「没错，但什么是…」茜卓开始提问。接着某个人靠在栏杆上展开登船梯，感到震惊不已，她认出他了。「基定！」她用力挥手。「嘿，基定，你在那里做什么？」莉莲娜站在他身边，看似恼火。

「茜卓？」他回喊着。「快点，你们所有人都上船。他撑不了多久！」

雅亚在梯子朝他们荡来的时候抓住它的尾端并将它递给茜卓。「来吧，你先上。」

但茜卓却转头看着穆塔尼。卡恩曾说过他在半清醒状态，还有他若恢复觉知，他绝对不会做出这样的事。她不想就这样把他抛下。而且她认为自己知道一个解法。「不，你们两个先走。我想试着修正这个。」

「修正它？」雅亚惊讶地问。「怎么做？」

「用我的一个朋友教过我的方法。」茜卓开始走下山丘。她没把握自己是否能够对其他人这么做，就像妮莎对她做过的一样，但这值得一试。只是让穆塔尼保持这样的状态对任何居住在这附近的人而言并不公平，也不安全。「我得给他一个机会。」

她小心地穿过破碎的木头以及成堆的泥土与残骸，直到她站在穆塔尼正下方。她不知道自己有多少时间，不知道时间法师能够固定住穆塔尼多久，但她也无法急躁。她说，「我知道你听得见我。我知道你不想变成这样，你不想伤害人。那不是你的本性。想想水吧，平静冰凉的水。流过你的肌肤，你的树皮，进入你的枝干与叶片。你是一盏灯，漂浮在那片水面上。」

光是说这些妮莎说过的话，将它们化为影像，就使茜卓感到更加平静。我想念她，我不知道自己能否再见到她。茜卓自己想象着灯光漂浮在水面上并让她的情绪转为平静的哀伤。她想起雅亚曾说过关于认识真实自我的事并补充道，「我知道你不想伤害任何人。沉入水中，找到在那里等待的真实自我。记得－记得你是谁 . . .」

时间看似缓慢，茜卓自己就像一盏在上面漂流的灯。过去的两天里，在跟雅亚争论以及被树群攻击之后，这真令人放松。然后她发现穆塔尼也开始产生变化。

他肌肤上的灰色树皮变得深沉丰富，绿色植物沿着他的双手与手臂顶端生长，一路延伸到他的背，并往上软化了他的木质皇冠。五彩缤纷的花朵出现在一片翠绿之中，展开了它们的花瓣。他眼睛与嘴巴里的愤怒金光消逝成一道深蓝，她确信自己在那里看见了觉知。在他四周，活化树木的根陷入了被扰动的土壤中。

茜卓往后退，以防自己判断错误，接着便转头呼喊。「放开他！」

一度犹豫不决，接着便有一阵带有烟雾与焚烧气味的风冲刷过茜卓，彷佛它也被冻结了。穆塔尼低头看着她，然后看着卡恩。他说，「你找到钵了。」在他那深沉的声音里潜藏着一种类似微风吹拂树叶的底音。

卡恩往前站到茜卓身旁。「我会把它带去新非瑞克西亚。它永远不会伤害多明纳里亚，我发誓。」

穆塔尼松了一口气，他的身体变得柔软。活化的树林扎根于山谷里的地面上，就好像它们一直都在那里，遮蔽了巨坑周围的烧灼土地。穆塔尼仰头看着晴空号 ，然后皱起眉头。「你们用了莫黎墨的种子？」

「莫黎墨是谁？」茜卓低语着。

「他的对手，另一位树灵，」雅亚答复，突然出现在她身旁。她补充说，「干得好。」

茜卓不由自主地咧嘴一笑。「是我的一个朋友教我的。」她犹豫着。在安抚穆塔尼之后，她自己也感到十分平静，而且一切看似更清澈了。她对路缇修女的态度一直都既无礼又轻蔑，就跟科瑞尔要塞里其他的年轻烈焰术士一样鲁莽又不耐烦。「我不想跟你争论，雅亚。很抱歉我过去那样子对你而且我了解你不想帮我的原因。我也不会想帮我自己。但我希望我们依然是朋友。」

雅亚看着她，一抹浅笑拉扯着她的嘴角。

从飞船首的位置，基定大喊着，「那太赞了，茜卓！」茜卓听不出他向莉莲娜说了什么，但她却听见莉莲娜回复：「我会称赞她干得好，如果她在我们大家老死之前登上这艘该死的飞船的话。」

「那些是我的朋友，」茜卓向雅亚与卡恩解释。她往上朝晴空号大喊，「你们在这里做什么？」

「和你逃开时一样的事，」莉莲娜说。「计划杀了贝赞洛。」

「我没有逃开！我正试着要…」茜卓犹豫了。

「她来找我好让我能够帮她更精进她的烈焰术，」雅亚往上朝他们喊着。她挥手比向四周烟雾缭绕的战场。「我们做了一些练习，正如你们所见。」

茜卓转向她。「真的吗？你的意思是…」

雅亚拍了拍她的肩膀。「没错，真的。你还没到那个程度，但你对穆塔尼做的事已让我看见你的潜力。现在走吧，我们离开这里吧。」

随着卡恩与两位烈焰术士攀上梯子来到甲板上，尤依拉告诉蒂娅娜，「你来掌舵。我得去说服两个非常顽固的人某件事，而且那可能会花上一些时间。」

蒂娅娜苦笑着。「祝你好运。」

尤依拉走下楼梯来到露天的甲板上。卡恩所站的位置与其他鹏洛客们交谈之处隔了一点距离。尤依拉太了解他了，能够看见从他的肢体语言中所透露出的犹疑，并纳闷对他而言在隔了这么久之后突然再次站在晴空号上会是什么感觉。泰菲力跨步走向他。「卡恩，我的老友！」他拍了拍卡恩的背，发出了轻微的哐当声。「很高兴你又再次回到我们身边！」

「我很高兴你的抵达…」卡恩开始说道。

「及时抵达，」泰菲力提示着。

卡恩叹了一口气。「你一点都没变。」然后他转身看见了尤依拉。

她露出笑容。基定与其他人正在走下甲板，而她则等他们都走到听不见的距离后才说，「好久不见。」

卡恩迟疑地向前踏了一步。「尤依拉，我必须告诉你…」

「关于凡瑟的事吗？我知道。」她走向他并把一只手放在他的手臂上。「金鬃阿耶尼告诉我了。泰菲力也知道。」

卡恩默默地凝视着她。「我很遗憾 . . .我不会选择让他为我牺牲。」

「但那是他的决定，」尤依拉坚决地说。她很确定这件事。

卡恩来回看着尤依拉与泰菲力，一边犹豫着。「所以我们又回到了晴空号。我们在此的目的是什么？」

「首先摧毁贝赞洛，然后打败柯帮，」尤依拉告诉他。「那就是我重建晴空号并招募一批船员的原因。但我心中对你们两人另有盘算。」

泰菲力靠在他的手杖上，浅浅地笑着。「我不意外。你总是有个计划。」

「我有了钵，能够摧毁新非瑞克西亚。」卡恩举起一个具有厚层垫料的袋子。「那就是我的计划。」

尤依拉不意外卡恩仍专注于非瑞克西亚人身上。在其他所有原因中，他会想替凡瑟复仇。「这是个令人钦佩的动机，但在那之前，我认为你应该协助除掉尼可波拉斯。」

泰菲力扬起眉毛。「卡恩能够帮上忙。但你忘了，我已不再是个鹏洛客。除非波拉斯来到这里 . . .」他的声音在尤依拉拿起她的坠饰并将它打开时变得愈来愈弱。他睁大了眼睛。

「我永远不会忘记那件事，」尤依拉说，一边严肃地看着他。坠子里的魔力石倒映在泰菲力眼中。他马上就认出来了，感觉到它的呼唤。

卡恩靠向前看了一眼。「这是你的火花？」

泰菲力眉头深锁。「怎么办到的？」他说。

「魔法力械。」她把它递给他。「你愿意收回去吗？」

泰菲力闭紧嘴唇并往后退。他把头别开，一边皱眉。「你对我的要求可真多啊，尤依拉。」

尤依拉没有气馁。她一直都知道这不容易。「我有吗？难道这不是你想要的？」泰菲力摇了摇头并把视线移开，接着尤依拉的挫折感便沸腾了。「你知道我愿意付出多大的代价成为鹏洛客吗？」

那吸引了泰菲力的注意。他面对她，摆出严肃的表情。尤依拉急促地吸一口气并说道，「这是一份珍贵的礼物。别把它丢了。」

泰菲力沉默了很长一段时间。然后他说，「我会考虑的。」他呼出一口气，接着再次对卡恩微笑。「但现在，我们就只是三个老朋友，得好好地叙个旧。」

尤依拉没有反对。她太了解泰菲力了。

随着晴空号航越亚维马雅，基定也告诉茜卓他们的计划以及他们目前已完成的部份。他们正与莉莲娜和雅亚一同坐在舰桥底下船舱内的大桌旁。在他解释完之后，茜卓说，「可是不使用锁链面纱，你们并没有除掉贝赞洛的方法，对吧？」

「他还没跟你说到乌锋的事，」莉莲娜说，并恼怒地瞥了他一眼。「那是一把杀了一只龙长老的剑，而基定则太过柔弱而不让我们使用它。」

茜卓看着基定，而他则刻意地说，「那也是一把饮魂剑。」

茜卓皱了一下脸，但却说道，「他是一个恶魔，基定。我们曾见过一个恶魔对一座时空做出的事。」

「没错，」莉莲娜说。雅亚看起来正在沉思，一边用手撑着下巴，但她却没提出任何反对意见。

基定犹豫了。他不想和他们争论，尤其是当他们已再次找到茜卓并且像一群理智的人般地在讨论他们的计划时。他们有盟友，一份战略，还有他们铲除贝赞洛所需的一切，除了用来执行它的武器。他说，「我不能…」

一声置换空气的重响使他畏缩了一下，然后伴随着一道眩目蓝光，多了一个人站在船舱里。

基定推开椅子起身并抓住他的剑。雅亚早已站了起来，莉莲娜靠向墙面并抬起手准备施咒，而茜卓则翻跃到桌子上，火焰早就在她的头发周围裂响着。接着基定僵住了，几乎在他认出这位新访客的脸孔前就认出了乙太痕迹。「杰斯！」

通往船舱的门被甩开，泰菲力、尤依拉，还有莎娜站在那里，都准备好咒语和武器，而在他们后方奔跑着赶上来的则是亚瓦德、卡恩，以及拉夫。「住手，没关系！他是个朋友！」基定大喊。

泰菲力弯了一下他的手指并往后退，显然因这场惊吓感到不悦。「下一次，他应该先敲门。」

莎娜转头大喊，「没事了，蒂娅娜！」

基定转向杰斯，感到震惊不已。「你是怎么找到我们的？你应该无法穿越时空来到一个移动的交通工具上。」

「还有你跑去哪了？」莉莲娜追加，一边难以置信地打量着他。「你还好吗？」

「对啊，你的衣服怎么了？」茜卓在跳下桌子的同时纳闷着。

杰斯环顾他们所有人，摆出了严肃的表情。「这艘船留下一种非常近似于鹏洛客乙太痕迹的轨迹。你在多明纳里亚的乙太痕迹几乎与它交错，于是我便怀疑你可能跟它相遇了。我得进行一些计算以调整高度和速度。这很棘手但我还应付的来。」

其他人沉默了一会儿。泰菲力扬起眉毛跟尤依拉互换了一下眼色。然后雅亚说，「这个穿着泳装的书呆子是谁？」

基定解释道，「这位是我们的朋友杰斯，另一位守护者成员。」他比向其他人。「这些是新盟友。我们联合在一起以摧毁贝赞洛。」

感到心烦意乱，杰斯向他们点头致意。「很抱歉我不请自来地出现在你们的船上，不过我的任务十分紧急。」他转向基定。「我是来这里警告你的。阿耶尼要我们会面并重新集结，但波拉斯却为鹏洛客们准备了一个陷阱。」

基定感觉到它那令人作呕的必然性。「一个陷阱？」

杰斯的表情相当严肃，并且在他解释波拉斯的计划时一直保持着严肃的表情。最后，他做出了紧急的手势。「我们得立刻出发－阿耶尼和其他人将会需要他们能够获得的所有帮助。」

在尤依拉身后，拉夫低语着，「他要他们前往陷阱所在之处？那不是跟被困在陷阱里一样吗？」莎娜要他闭嘴。

「你和茜卓会跟我走吗？」杰斯追问。

莉莲娜皱眉。「那么我呢？」

基定本应预料到像这样的事。但他并不觉得他们的状态改变了。「若这是真的，我们就更需要拥有完整力量的莉莲娜。」

杰斯沮丧地摇了摇头。「你不明白。你不能相信她。」

「噢，他当然可以！」莉莲娜反驳，比起愤怒更感到困惑。

刚刚我才在想着我们是多么平静地讨论我们的计划，基定在心中挖苦着。保持平静的表情，他说，「我真的相信她，杰斯。我们决心铲除贝赞洛，而且我们有了攻击他的城塞所需的一切组件。它得被完成，而且不只是为了让莉莲娜自由。他就快要占领整个多明纳里亚了。」

杰斯说，「我同意贝赞洛得被铲除，但已经没时间了。你可以在我们对抗波拉斯之后再回到这里。那时我将会有空帮助你们。」

「杰斯，那不管用，」莉莲娜厌倦地说。「持有被弱化的力量，我帮不了你。无法完全帮你。我们将会再次溃败，或更糟。就像在阿芒凯的时候，任凭波拉斯摆布。」

杰斯无视她。他对基定说，「你一定要知道她在说谎，基定。或至少在操弄你，不告诉你完整的故事。我需要你的帮助。」

基定知道杰斯非常真诚，但他已仔细思考过他们的战略，而且他知道他们很可能会成功。「杰斯，我们有个计划，我们向盟友们做出承诺，而且我们已准备好杀了贝赞洛。我不想再重蹈阿芒凯的覆辙。当我再次与波拉斯相遇时，那将会和莉莲娜一起，一位死灵术士，能够摧毁任何他意图用来对付我们的不死军队。」

杰斯显然很不开心。他转向茜卓。「茜卓，你会跟我来吗？」

茜卓转头看着雅亚，她正若有所思地看着她，然后往上瞥了基定一眼。「我的计划 . . .不像我想的那么厉害，但现在我有个机会得到我需要的东西。多学一点。关于我自己的事。我…我必须在这里待到最后。」

杰斯无奈地呼出一口气。他往后退。随着蓝色的阴影在他周围升起，他看了莉莲娜一眼。「别当个笨蛋，基定。跟我之前一样。」阴影盘绕成旋风，接着他便消失了。

出现一段漫长的沉默。接着拉夫问道，「鹏洛客们都像这样吗？」

泰菲力清了一下喉咙，抓住拉夫的手臂，将他转过身，带他离开往舰桥走去。「你应该看看昔日的我们，刺激多了。」

其他人跟在后方，雅亚停下来向茜卓赞许地点了点头，接着便让基定和茜卓与莉莲娜独处。莉莲娜拉出一张椅子坐下，一边把头埋进手中。

基定试着想说一些安慰的话语，但他所想到的每一句听起来都像空洞的陈腔滥调。过了一会儿，茜卓把臀部靠在桌边并说道，「所以我猜我们需要加快速度了。」

「她说得对。」莉莲娜抬头看着基定。「你说过我们拥有铲除贝赞洛所需要的一切组件。那是否表示你将同意使用乌锋？」

基定犹豫着。这把剑是个饮魂剑。并不是说贝赞洛具有可供吸取的灵魂。但已经没时间去寻找其他的方法了。延迟就表示会让阿耶尼召集的其他鹏洛客们陷入危险，表示柯帮会在多明纳里亚取得更多据点，使尤依拉和莎娜以及其他所有人更难将他们根除。他说，「如果我们能在城塞里找到它，我就会使用它。」

他或许正预期莉莲娜会露出得意洋洋的表情，或因他改变心意而稍微沾沾自喜。但她却只是看起来相当疲倦，并说道，「谢谢你。为了这个以及 . . .」她不自在地别过头去。「为了 . . .这一切。」

基定露出浅笑。从其他人口中，这听起来很不情愿，但他知道对莉莲娜而言说出这些话有多困难。「不客气。」

稍后，泰菲力发现尤依拉独自坐在舰桥上。他在她对面坐了下来并从舱口往外眺望。太阳即将落入亚维马雅的翠绿森林后方，而他们也接近了海岸。过了一段时间，尤依拉轻声说道，「如果我可以的话，我愿意给你所有你需要的时间来做这个决定。」

「时间不是问题。」泰菲力露出浅笑并看了她一眼。「时间绝对不是问题。」

她弯起嘴唇答复。「对你而言。」

他看着逐渐下沉的太阳，远方的海水在阳光下转为一片金黄。「你的新朋友们知道我以前跟波拉斯交手过吗？」

「 不。而且当我决定要归还你的火花时，我不知道我们会遇上和他交战已久的鹏洛客们，」尤依拉承认道。「这不是我计划的一部分。」

「那么这或许就是宿命吧，兜了一大圈。」泰菲力想起一位名叫桂恩岱的年轻人，是许多为了塞费尔而试图杀害他的人之一。桂恩岱背负着为失去一个他从不知道的地方而复仇的重担，一个让泰菲力只想保护的地方。泰菲力曾对自己发誓要让塞费尔归返，为他年轻时期的傲慢与自信赎罪。拒绝由他的火花提供力量来迈向那个目标，这就跟当时将塞费尔移出时缝一样自私。他叹了口气。然后伸出他的手。

尤依拉露出淡淡的笑容。「我不知道未来会怎样，而这也可能是让我们之后都后悔的一刻。但这是个你应该拥有的武器。」她从脖子上取下坠饰并把它放在泰菲力等待的手掌中。「欢迎回来。」

鹏洛客档案：莉莲娜维斯

鹏洛客档案：基定尤拉

鹏洛客档案：茜卓纳拉

鹏洛客档案：卡恩

鹏洛客档案：泰菲力

鹏洛客档案：雅亚巴拉德​

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时空档案：多明纳里亚