柯帕拉

我们从一开始就在这里了。

在无蹼的脚第一次踏上这片土地之前，我的族人早已在依夏兰的水域里优游聆听。 九大支流将它们神秘的名称教给我们，并且我们答应只在需要的时刻呼唤它们。 当我们行走于树根之间时也向它们低语，于是它们便往外蜷缩以替我们开路－并非因为我们是它们的主人，而是因为只有我们知道如何请求。 我向微风与海浪以及纠结的树枝说话。 我们将它们塑形以配合我们的需求，而它们也将我们塑形以符合它们的需求。

驯兽师们忘记我们比他们先来到这里，尽管他们曾经知道。 那些吸血怪和强盗们，或许他们永远也不知道－不过他们也遗忘了只有我们记得的许多事物。

我们很强大，但我们曾经更为强盛。

Kopala, Warden of Waves
波涛护卫柯帕拉 | Magali Villeneuve 作画

有时候，我会想着在驯兽师们出现之前是什么样子。 我们统治这些土地，一度掌控了它的命运。 我想着若我生在当时，若我知道他们做了什么事的话，我会成为哪一种塑形师。

当然，猜想是没有用的。 我只能清楚地知道自己的存在。 提莎娜已尽力教导我这份道理。 那些「为什么」与「如果」并无法改变河道。

我们有九位塑形师领导着九个伟大的部落。 九大支流仁慈地与我们分享它们的名字，我们每一位都代表着其中一条支流，每一条支流都引导着我们。 不久前，当我只不过是另一个在这些河流里优游的祭师时，我被称作别的名字。 但柯帕拉河选择了我，它在我之前选择了柯帕拉，于是我就是柯帕拉，而且柯帕拉就是我。

柯帕拉是一条自高地蜿蜒而下的慵懒小河，一路上为了在许多小湖中沉思而稍作停留。 我们是同一种类。 当时我正在冥想，而它的河水找到了我，缓缓地爬向我，填满了我安坐的小小林地。 我张开眼睛看见自己在静水中的倒影，河流与我合而为一。

「如果」并没有用。 我是一位塑形师，而且我只知道这条途径。 我自豪地担起这份职责。 我是最年轻的塑形师，在我的族人中也是最不伟大的一个。 我还有很多事要学习。 我的部落仰赖我。 其他塑形师们仰赖我。 依夏兰本身也得依靠我。

那就是我漂浮于此的原因，位于原初涌泉的神秘泉水中，冥想着。 提莎娜，我的导师，也在此陪伴我，引导我，尽管她的身体正安坐于上方远处的林冠里。

Primal Wellspring
原初涌泉 | John Avon 作画

我能够感受到一切－长川，九大支流，在远方摇摆的繁根树，浪潮与微风的温和移动。 自尚无活物见过的地方发散而出，我感觉到依夏兰的心跳，来自黄金城欧拉兹卡的稳定嗡响声。

欧拉兹卡的力量独一无二。 它不同于微风与浪潮、短暂的生命活动，以及大地那深沉、缓慢的碾磨。 对许多人而言它代表多种事物－我们依然无法窥见它的真相。 但它的本质却难以言喻。 它是一股稳健的脉动，一道节奏，那些知道如何聆听的人能够在世界各处听见它。

这股脉动停顿了一下。

我张开眼睛。

然后提莎娜便出现在我身边，引导我归返，无声地提醒我 看见 怪异之处，去 感受 它，去 思索 它－并且，就像长川里的水，让它淹没我，流下信道，抵达海洋，那万物终将归返之处。

我闭上双眼。 我们冥想得更深。 我忍不住期待另一次失落的心跳。 那并没有发生。 很快地，提莎娜开始消逝，于是我们的冥想便来到了尾声。

我张开眼睛，我的身体再次重归于我。 我游下河床，踢起了一团淤泥，接着从下界 上界 移动。 林地附近的空气如此潮湿，使我觉得自己几乎不需要肺脏，虽然通过我的鳃的雾气无法维持我的生命。 我开始呼吸，吸气吐气－一种在烈阳帝国进行冥想时的专注法，我曾如此听闻。 而我们的技术，必须能让我们在上界与下界使用，则专注于心跳上。

提莎娜走下一条由弯曲树枝构成的信道，曲折的枝干将她温柔地放在河岸上。 她驼着背，身形枯瘦。 她是我们族人中最年长的一位，年长到足以记得这片林地上的许多树木还是小树苗的时候。

Tishana, Voice of Thunder
雷霆之声提莎娜 | Anna Steinbauer 作画

「你感觉到它了，」她说。

「是的，」我说。 「它是什么？ 」

「一种无形之物的骚乱，」她说。 「就像一只试着要冲破河水表面的海豚，不过牠却无法突破。 我不知道它的意义。 但是... 」

她停了下来，提供我说话的机会。 当我第一次开始接受提莎娜的训练时，我因出于尊敬而不发一语，但最后，我才明白如果她认为我知道答案的话，她的静默将会无限延长。

「可是它与欧拉兹卡有关啊，」我说。

欧拉兹卡。 黄金城。 我们族人誓言守密的地方，甚至连我们自己人也不能说。

「而与欧拉兹卡有关的事物就是与整个世界有关，」提莎娜说道。

提莎娜转身，然后我也感觉到了－一股自北方涌现的魔法。 一阵涟漪穿越了丛林，移动中的庞大群体，逐渐逼近。

接下来他们出现在林地外缘，约莫由二十位川流使组成的群体。 他们列队而立，包围着某个我看不见的东西，守护着它。 他们的塑形师库莫那站在前头。 他的身形高瘦轻盈，有着一双锋利的眼睛与一种居高临下的姿态。

库莫那河急速地翻越了崎岖的岩石。 它对我们的敌人来说是一种恶毒的阻碍，甚至对我们而言也是一种危害。 库莫那塑形师也是如此，而且他可能是我们之中最强大的，除了提莎娜。

「提莎娜塑形师，」他说，他的声音响彻了这片空地。 他向我点了点头，作为额外补上的问候。 「柯帕拉塑形师。 」

提莎娜的族人和我的族人分别围着涌泉排列，正在观看并且聆听着。

提莎娜点头示意。 我则弯身行礼。

「库莫那塑形师，」提莎娜说道。 「长川将你带来这里还真是幸运呀。 」

Overflowing Insight
洞察满溢 | Lucas Graciano 作画

「正如它引导我们所有人，」库莫那不假思索地说道。 他的声音里没有敬意，无论是对引导我们的长川或是带领我们的塑形师。

「你是为了什么来到涌泉呢，库莫那塑形师？ 」提莎娜问道。

库莫那用一只手指指着他的族人，接着他们便往两旁散开，露出了地上的一捆东西。 不，不是一捆东西－是个男人。 一个烈阳帝国的士兵，全身湿淋淋但却完好无缺，被纠结的藤蔓绑住。 他的眼里满是恨意。

「我抓到了 这个 ，」库莫那愤恨地说道，「就在长川的西侧，还有一队他的伙伴与野兽。 而且你知道他们在寻找什么。 」

提莎娜挥动一只手。

「一直以来他们都在寻找欧拉兹卡，」她说。 「出现在河流远侧的一组巡逻队并不代表他们已经找到它了。 就像那些吸血怪，他们的狂热将无法转化为成功。 」

库莫那转向他的俘虏。 他们四目相交，眼中完美地倒映着相互的憎恨。

「告诉他们你对我说的事。 」

这个男人冷笑着，但却开口说话。 我不知道库莫那对他，或者对他的朋友们做了什么，但在那股恨意底下却藏着恐惧。

「许多势力正在朝你们的黄金城聚集，」这个男人说道。 「我们的间谍告诉我们有两位海盗船长... 这些故事虽然难以置信，但它们看似都是真的。 一位是拥有公牛头颅的男人。 另一位则是具有如扭曲藤蔓般的头发，并且能用目光进行杀戮的女子。 那个女子拥有一件装置，一个罗盘，据她声称指向了通往黄金城的路。 她在他们那座飘浮的城市里公开谈论此事。 」

聚集的川流使们开始窃窃私语。 他们也有自己的间谍，也听闻了类似的恐惧。 但库莫那却瞪视着那个男人。

「还有呢？ 」他厉声盘问。 这个男人畏缩了一下。

「我们的一员，一位烈阳斗士，施放了一道揭示黄金城的咒语，」这个男人说道。 他的声音里藏不住一丝自豪。 「她将会前往它的门扉。 」

库莫那展开双臂，转身背对着这个男人。

「局势已经改变，」他说。 他正在对提莎娜说话，但却提高了音量－大声到足以让空地上的每一个人听见。 「欧拉兹卡已受到威胁。 我们连它的位置都不知道，而你却要我们保护它。 」

提莎娜瞇起双眼。 她并没有提高音量，但她的声音却比他宏亮。 他们称她为雷霆之声。 如果她想的话，就算是她的低语声也能够砍倒树林。 她正在释出那股力量微小的一部分。

「我会要求我们守护欧拉兹卡，不让任何人滥用它的力量，」提莎娜说道。 「就算是我们自己人也一样。 」

「已经太迟了，」库莫那说道。 「我们早就知道有一位幻视师正在引导吸血怪们。 现在连那些野兽骑士也找了一个，而且那群劫匪更拥有这个装置。 我们寡不敌众，况且他们变得比以往更加狂热。 如果照这样下去，欧拉兹卡迟早会被发现。 」

「那么你要我们怎么做呢，库莫那塑形师？ 」提莎娜提问。 「拜托，让我们听听你的智能吧。 」

库莫那在湍急的河水中游动并且确实知道答案。 他持续说道。

「时机已至，」库莫那说。 「我们必须亲自操控永生圣阳的力量，否则我们将会看着它落入敌人手中。 太阳将会从空中翻落，河水将会变得冰冷，而这片孕育我们的土地将会变成我们的坟墓。 除非我们现在果断地采取行动。 我们别无选择啊！ 」

林地鸦雀无声。

提莎娜依然平静。 她既坚定又无所畏惧。 我的心中浮现了另一个如果。 如果我就是那个反对库莫那的人呢？ 我现在该做什么？

「提醒我们，库莫那，为何外人找到欧拉兹卡会成为我们的末日。 」

Spires of Orazca
欧拉兹卡尖塔 | Yeong-Hao Han 作画

提莎娜逐渐提高音量。 她的眼睛宛如星辰，而她的声音则是碎岸的海浪。 我往后退了一步，但库莫那却没有退缩。

「他们会滥用它！ 」他低声喝斥。 「最后的守护者把它托付给我们，如果我们使它落入外人手中，那么我们就是玩忽职守。 他们将会摧毁我们以及一整个世界啊！ 」

「他是为了要把它藏起来才托付给我们，」提莎娜说道，如飓风般势不可挡。 「让它不被使用，库莫那。 你已忘了自己的处境 。 你已经忘了我们的职责呀。 」

涌泉中的水开始旋绕在提莎娜周围。 空气以愈来愈快的速度穿过我的鳃。 现在库莫那确实已往后退，但他却转向了聚集的川流使们。 转向了我。

「你一定要亲眼看见它！ 」他对我说。 「如果这座城市成为我们敌人手中的武器，这种无作为的哲学根本就没有意义！ 你是否愿意协助我保护我们的族人？ 」

他盯着我看。 提莎娜也正看着我。

我必须大声说出我那充满如果的游戏。 我知道我必须要做出抉择，打破僵局，成为决定性的声音。 一个领导者必须果断公正，而我也一定要如此。

我的话语就像我自己。 流畅合理，公平公正。 「我无法否认库莫那话里的真实。 如果外人夺下了这座城市，那只会带来悲惨结局。 以前永生圣阳曾为这片土地带来毁灭，我们几乎无法存活。 任何再次使用它的人将会终结我们建构的一切，使我们的警戒失败。

「还有。 如果最后的守护者希望我们操控它，他原本可以直接把它托付给我们。 永生圣阳的历史就是它被凡人滥用的历史。 我还不会自大到认为我们能够安全地独力担起这份重任。

「提莎娜塑形师说得对，」我满怀自信地说，「我们必须尽全力阻止任何人夺取黄金城。 那也包括我们。 而且我无法相信任何一位渴望掌控此等力量之人。 」

我在自己的声音里感受到我们族人的骄傲。 我在提莎娜的眼中看见了她的骄傲。 但我却感觉到自己选错边了。

库莫那的眼睛放出闪光，然后一切便发生在一瞬间。

库莫那挥动一只手。 那位烈阳战士被拉到涌泉的水面下，发出了窒息的嘶喊。 库莫那的族人踌躇不前，不愿加入他的造反行径。 提莎娜的族人和我的族人涌入林地。 狂风与河水在我们四周盘旋。

提莎娜突然停止动作，过了一会儿库莫那也停了下来。

我感觉到某种东西在我的胸口拉扯：一道链接，宛如弓弦般被拨动的蜘蛛丝。 我们等了一会儿，一边感受着，在我们心里知道有人正在接近海岸。

提莎娜把她的手放在水面上。 她突然张开眼睛。 「船只正在靠近我们的海岸。 库莫那，如果这些就是你的闯入者－」

库莫那怒目而视。

「我会处理他们，但这种策略无法让我们再延续一百年。 它无法让我们撑过一年。 我警告过你们所有人了。 」

库莫那说出最后一个字，接着一个由河水与藤蔓组成的壳便出现在他周围。 一道魔法闪现，一阵河水盘旋，然后他便从林地间消失，在一团交缠的树根与激涌的急流中穿越了丛林。

我用魔法探入水面下，寻找着那位烈阳战士，但他的身体早已静止不动并且浸满了水。

「他正在前往欧拉兹卡吗？ 」

提莎娜摇了摇头。

「如果库莫那能够凭一己之力找到欧拉兹卡，我想他早就会这么做了，」她说。 「而且就算他有这个能耐，他会先设法阻挠他的对手。 」

「你认为他会前去寻找那些看似知道路的人，」我说。

「没错，」提莎娜说。 「我会跟踪他。 」

「你？ 可是塑形师，你已经－」

「年老，」她说，眼中闪烁着光芒。 「我知道。 但我并没有衰老呀，柯帕拉塑形师。 还不是时候。 我会去。 只希望我能够制服他。 」

「我会跟你一起去，」我说。

「待在这里，」提莎娜说道。 「我需要你来召集我们的族人并且准备好迁移。 如果库莫那夺取了欧拉兹卡－如果有任何人这么做－那可能得用上我们所有人的力量才能将它夺回来。 」

Shapers' Sanctuary
塑形师庇护所 | Zezhou Chen 作画

「不，」我说。 「塑形师，拜托。 你为了某种理由而一直隐匿它呀。 」

提莎娜把一只手放在我的肩膀上。

「库莫那说对了一件事，」她说。 「我不认为我们能够再隐藏黄金城多久了。 要是我们无法藏好它，那么我就得期望长川会赐予我们守护这座城市所需要的智能，并且不会使用到它的力量。 」

「我们最伟大的成员之一所缺少的智能，」我说。 「我就是无法逼迫自己把那称为希望。 」

「随你怎么称呼它，」她说。 「我们前方有一条道路并且有川流支持我们。 」

河水与藤蔓包覆了她，树木也恭敬地弯身让她通过，接着她便离去了。

我们的族人把目光移向我。

「休息，」我说。 「冥想在这里发生的事。 到了早上，我会派信使前往各个部落。 我们将会依循提莎娜塑形师的指示。 」

大部分人喃喃地同意了。 有些人开始发牢骚。 库莫那的族人早已悄悄开溜。

在我下方，我让树根与藤蔓收起烈阳战士的尸体并将他拉到池子底下安息，同时也能滋养生长在这里的树林。 这并不是他希望的结局，但我就只能做到这样了。

我潜下涌泉的水面。 我能够感受到一切－长川、九大支流、远方摇晃的繁根树。 我们最伟大的两位斗士正在高速远离，弯折他们前方的丛林并在后方使其复原，朝东方直奔而去。

要是我也跟着我的导师离开呢？

要是她失败了呢？

提莎娜

强风拍打着我鳍上的薄膜，低潮的香气缠绕着我的脚趾，我走向了我最辜负的那位学生。

我迅速、简单地追寻库莫那的踪迹－自我们 之前的位置 笔直地来到我们 现在的位置 。 库莫那的不成熟就跟他的自我一样显而易见。 没错，他是个强大的塑形师，但他却十分单纯、天真，与跟他同名的河流一样鲁莽。 在他们最好的状态下，那些被选择承担库莫那这个名字的人既不受拘束、热情，又偏好采取行动。 而这个库莫那就是这一切的总和，不过却具有一种使他变得危险的锋利外缘。 当他还是我的学生的时候，他试探了每一个界限。

我拥有与大部分学生的美好回忆，但我对于他的回忆却充满了头痛与愤恨。 我不会说自己是个失败的导师，我宁可说我就只能够成就这么多。 成熟无法被教导；它一定要被开发。

我眼前是一片宽广的海洋。 它相当美丽、险恶、令众人回避－我们偏好的水域既混浊又新鲜并且没有海岸的粗劣盐份。 他站在我面前，高举着双臂，使天空与海浪激烈地翻搅起泡。

「我们能够变出一千座风暴一千次，或者我们只能够建造一座城市一次，」库莫那的声音越过了咆哮的海水。 「我们该把我们的能量花在那里？ 哪一样会是更好的管理，提莎娜？ 」

「别想唤醒欧拉兹卡。 」

我用自己的魔法吸纳了他的咒语。 我的浪潮将敌人的船只拉近，而我的雨水则猛烈击打他们的船帆。

River's Rebuke
河流拒斥 | Raymond Swanland 作画

「我不会让你危害更多生命。 我不会让你用权宜之计应付突发状况并且用暴行响应愤慨。 」

我感觉到他躲开了这道咒语，往后退，并敬畏地向前看着我的魔法如何翻覆远方的船只，宛如在激流上的叶片。

「你的技术总是比我好，」他小声地说。

我将其中一艘船撞向一座海蚀柱的侧面。

「你认为自己比长老们睿智，」我说。 「那将会造成你的溃败。 」

「而让你失败的则是你的年纪。 」

我回头张望，正好看见库莫那的拳头砸上了我的脸。

然后是一片黑暗。

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