没人知道风从哪儿来。这里早已不该有风吹入：这座宅邸的墙壁高耸又坚实，也没有裂痕或缝隙让风能随意钻进来。窗户都锁着。每隔几年，就有一群自以为是的年轻采集者认定他们之前的所有人都做错了，然后拿起砖头、锄头及任何他们能找到的工具，长途跋涉，前往最近的玻璃窗，打算将其击破，解放这个世界。

当暮悲邸网开一面时，还能找得到他们的尸首。而当宅邸饥肠辘辘时—常常都是这样—他们会就此人间蒸发，连骨头也不剩，什么都没留下。他们的名字将加入警世传说，告诫人们随意砸窗的糟糕下场，而他们的父母会暗自垂泪，尽量不让年幼的孩子看见。

当然，年幼的孩子们看到了。他们总是看在眼里。

他们看着许多人离开了安全地带，再也没回来。一年比一年更多。那些曾经能安全通过暮悲邸内部的路径变得越来越险恶；有些幸存者的家人将承诺像珠宝一样洒满桌面后，搬到了其他安全地带。「我会一直回来看你。」「这里永远是我的家。」「怎么可能会有人不后悔把Carnival换成造善处？」

有些承诺是实话，有些则是美丽的谎言，而它们大多殊途同归，因为作出承诺的那些人再也没回来。晨曦坐在分隔Carnival安全地带与西边险恶玫瑰丛的粗糙石墙上，朝玫瑰扔出石片，观察它们猛然咧开花瓣，张牙舞爪地咬住石片。

她很清楚界线在哪，所以不会进到它们能刺伤她的范围。这就是安全地带的问题所在：不是只有你知道界线，其他东西也心知肚明。界线外围是宅邸怪物最密集的区域，让离开安全地带更添危险。它们会潜伏在那里，等着某人越过安全地带和凶猛宅邸间暂时形成的边界，等着那些大意的人自己送上门。

晨曦往后退，用力朝一朵黄玫瑰扔出一块特大碎石，玫瑰迅速咬住并吞下石头，玫瑰的茎随着石头滑下而膨胀，直达根部。如果你喂一丛玫瑰够多石头，它可能会因根部堵塞致死，不过也可能会把整丛玫瑰变得像弹弓，向范围里的任何人射出石弹。长老们不赞成喂玫瑰。

晨曦不介意。她不打算一辈子住在Carnival。尽管她的发明从未足以引起行善者的注意，宅邸里还有其他安全地带—她哥哥去了阁楼营地，而她的一个表亲则在树篱迷宫—这些地方不会有当地长老监视她的一举一动。哦，他们当然也有自己的长老，但那些长老会视她为成年人，而不是当年的小毛孩。她早就厌倦这里的长老总是把她当成需要保护、遏止、控制的事物。

但她将不必再为此心烦，因为她会设下最棒的陷阱和警报系统，而行善者会来邀她加入阵营，帮助他们对抗宅邸。这就是她梦寐以求的。

有动静从花园远处的安全路线传来。晨曦起身，双脚稳固地踩在石墙上，努力看清来者。看清来者后，她满心喜悦地从石墙一跃而下—跳向安全地带那侧，而不是落入希望落空的玫瑰丛—然后直奔围篱的缺口，那条小路会将徒步者导向Carnival外墙。

风边跟着她跑，边呼啸而过她的发间，带来爆米花和炸甜面团的熟悉香味。Carnival虽是安全地带，但宅邸仍会一再补充诱饵：那些引诱首批幸存者到这些破旧、歪斜帐篷的美味香气。其余的必需品都得靠搜集才能取得，不是得游走在安全地带内搜集榖物，就是得派觅食小队前往其他房间。有些餐厅和厨房会定期补充物资，设下自己的诱饵来捕捉幸存者。

当然，能不用觅食最好。晨曦能说出六人—都既强壮又聪明—出发觅食却再也没回来。每次进入宅邸，都是一次可能无法生还的冒险。一思及此，她双腿极力奔跑、心跳加速，冲往围栏，想一睹返回的觅食者。

他们三位都回来了。晨曦看到小川一只手臂上有道可怕的伤口，穿透她帆布和壁纸制的大衣，但透过衣服破洞看到的仍是粉色且正常的皮肤，没有布满木屑或挂着鱼钩。夕日每次踏步都面露痛苦，紧靠着城，看似伤到左脚踝。

一如既往，城看起来毫发无伤。城一向都这样。他是他们目前最快、最强的觅食者，有着超过采集工作需要的才智；自从宣布他成年的那天起，他就不断进入宅邸内部，比其他人冒着更多危险，且总是全身而退。他们全都以外界存在过的事物命名，尽管名字的意义已不再，但那些自由和安适的褪色梦想却藉此流传—晨曦确信她和夕日的名字指的是同一事物，而小川则与水有关，不过这些她从未亲眼见过。她的双亲、祖父母或她遇过的任何人都没有。

在宅邸出现前，许多人都住在城市。那里曾是他们安家落户、创造奇迹的地方，他们在那里纺咒，舒适富足地生活。如今他们的生活大相径庭，只能捡拾宅邸的残羹剩饭，还要躲避宅邸的怪物。

他们拥有的名字中，城是最伟大且最强大的，而拥有这个名字的人理所当然地是他们当中最杰出的。晨曦深知将来城会带领他们，而当那天到来，他会找到方法阻止聚落间那些安全路线被缓慢侵占。他会让他们的世界再次稳定和平衡。

只要知道该往哪里扔石头以及站稳脚步，就算身边怪物环伺，也能过得幸福。

这两个道理晨曦都懂。就像她明白一组侵入小队的两名成员受伤而返，而第三人看起来完全没事时，一定哪里不对劲。她不安地看向城，边走近搀扶夕日，减轻他脚的负担。

「发生什么事？」

「我们在搜刮冷藏室时遭到袭击。」小川说。「你真该看看—那里的轮状奶酪比其他地方更多。还有果酱！真的果酱，都装在罐子里！」

晨曦睁大双眼。罐装果酱最赞了。当你吞下那些甜美，就有能做出武器或陷阱的玻璃罐，连最基础的探测器也行，它们能在幽窖孽从墙里窜出并试图拖走你的几秒前发出警告。想要更好的探测器就需要更好的材料。几个月前，一支侵入队伍带着一箱银器回到Carnival，她把这些银器熔制成导线。

「你们的探测器，」她唐突说道。「没发出警告？」

「那不是幽窖孽。」小川说。她的声音很空洞。「我们那时在Boilerbilges深处，离Hauntwoods很远，但我们不是被幽窖孽攻击。」

「不然是什么？」晨曦问道。

「枯噩人」夕日回答。

晨曦尽量控制自己不要退开，目光迅速瞄向小川手臂的割伤。

「你清理伤口了吗？」只要一根刺，她就会 …

「这不是我们第一次侵入。」城以不寻常的尖锐口气说。「别装得好像让你来做就不会发生这种事情。我们的探测器不是用来提防枯噩人。它们也没有理由出现。所以我们才会措手不及。」

「但我们还是拿到一些奶酪呢。」夕日试着用轻快的语气说道。「不算徒劳无功。」

「我清干净伤口了，」小川说。「没有东西卡在里面。我真想知道为什么它们会在那里狩猎。那里真的非常接近安全路线……」

「而安全地带内完全没有任何攻击？」

小川摇头。晨曦松了口气。

付出多年的血汗和残酷代价，好不容易绘制出穿越这座宅邸的安全路径。宅邸当然不乐见他们有安全的栖身处；它需要他们的恐惧，而一张不会把人从被窝里拖出来的床，就与它代表的一切相悖。但人们需要安全才能维持人性。在压力使他们心脏停止跳动、肉身腐朽，不再是宅邸获取恐惧的诱人来源之前，他们需要喘息空间。

就这样，他们一点一滴地发展出备忘录。没写下来的事当然容易忘掉或错误转述，所以你走的路径是否真的安全，还是只是看起来安全，总是让人存疑。不过，如果你待在路径内行走并留意标记，你应该可以在区域间移动又没有太大风险。

「我们又看到另一支陌生队伍。」夕日说。「他们穿着我没看过的衣服四处游荡，像是完全没意识到自己身处险境。而且他们全都有glimmers！每一个人都有！」

「唔，」晨曦说道。

几个收成循环前，宅邸内曾发生一次剧烈震动，不仅震落架上的物品，还让屋梁上的灰尘纷纷飘落。等震动平息后，一切回到常态—直到常态不再。

奇怪的门开始出现在安全地带外。门随心所欲地出现和消失早已不是新鲜事，但现在发生的频率却超乎以往的高—似乎每周都在增加。小川曾见过一扇打开的门，从门外吹来的风既清新又香甜，就像是从另一个世界吹来，让她的喉咙渴望得发疼。之后，开始有更多陌生人出现。虽然从来不是一次出现很多位陌生人，但固定的流量已让每个人都察觉了。刚开始，人们就会在安全地带边缘失踪。直到不同的门开始出现，人们在路径上也会消失。

「你不能再走快点吗？」城质问道。

晨曦对他皱眉。「夕日受伤了。他正全力赶路。你又没有带什么需要我们赶时间的紧急东西。」

「抱歉，」城有些沮丧地说。「我只是 …累了。」

「我们快到了。」

他们抵达将Carnival分隔成两边的低丘山顶，前方就是他们的家。这是暮悲邸未能染指或破坏的少数地点之一，从一开始就是安全地带。

帐篷的色彩斑斓，补丁帆布墙随风飘荡，旗帜在头顶上猎猎作响。魔幻灯饰环绕着帐篷柱，并在帐篷间延展，交织成一张应许的保护网。中央的营火已经燃起，有人拉着小提琴，曲调让人想起饱食的满足和温暖的床。晨曦舒了口气。虽然有时候她对成为小区模范成员的责任感到烦躁，但她无法抗拒看到家时感受到的喜悦。

小川和夕日看起来和她有同样感受。然而，城 …城的表情冷酷且阴沈，丝毫没有笑容。他领先他们走下低丘，朝向主帐篷。

「你知道吗，晨曦，」他说。「多年来你的探测器一直保障我们的安全。如果没有你，我们可能早就死好几次了。这就是为什么我们希望你继续采集和制造，直到行善者来找你，而不是和我们一起为觅食奔波。」

「我懂，」 她困惑地说。「但你现在为什么跟我说这些？」

「因为情况已不同以往。」

晨曦绊了一下。

城转身看她。他的眼睛一直都是这么蓝、这么明亮吗？还是那只不过是Carnival灯火的影响？

「暮悲邸给我们安全，是因为我们提供了它不可或缺的东西：让它得以维生的人类。」

「我不…」

「但有些事不一样了。外面的一些事。现在，暮悲邸能做我们一直在做的事。宅邸现在能开始狩猎」了。」城看似极为惋惜，停住脚步、脱下外套，并转过身。

外套下是一件罩袍，绣有巨大又斑斓的蛾翼。他张开双臂并微笑，那笑容正是暮悲邸之笑，令人不敢直视。

「暮悲邸不再需要我们。」他说，小川恐惧地倒抽一口气，晨曦和夕日则瞪视着城。「但你如果够聪明，就会发现还是有生存之道。在Valgavoth教团中，仍有位置给我们这些渴望服侍噬界主宰的信徒。加入我吧，晨曦。向他的光芒展翅高飞。」

小川和夕日都受伤了。晨曦是唯一向后踉跄退开的人，因为她朋友的身影突然变得极具威胁。她身后传来重击声。她回头一望。一只巨大的锐器人正在踢倒栅栏，后方跟着看似所有暮悲邸的怪物。

她转身逃跑。

停战时间已终结，但也许如果她够幸运，还能找到其中一扇神秘的门。也许她会成为那个发现风从哪吹来的人。

晨曦狂奔，Carnival在她身后伴随着惨叫声，逐渐崩坏。