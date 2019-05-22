前篇故事：富饶之途

父母们，请注意这篇故事可能含有不适合年轻读者阅读的内容。

一

前任现世十会盟杰斯贝连先生已下达心灵指令：撤退。我们需要一个计划。联系你所能找到的每一个鹏洛客与公会长。和我们在俄佐立参议院会合。马上。

好吧，是马上，就是马上。

卡娅大人还是打算先前往欧佐瓦，约莫十分钟后，身后还跟着我和泰佑，她成功了。

不过很快地，这看起来是她唯一成功的部分。

她的首席侍从布莱斯夫人立刻就出来迎接。试着召集欧佐夫成员来对抗波拉斯和永生者，卡娅大人要求布莱斯夫人召开一场与集团权贵人士的会议，从 泰莎卡洛夫女族长——欧佐夫首席寡头家族的首脑——开始。

五分钟后，卡洛夫女族长表达了她的遗憾，声称她依然被软禁中，不过她早已安排卡娅大人（已感到沮丧和愤怒）与三位大人物会面，我猜他们每个人都在卡娅谋杀了前任统治者——鬼影议会欧节达——后获得对教会更大的掌控权，并被统称为三巨头。这些大人物各自前来，每位都用链条牵着一只就我所知毫无用处的小型索尔兽，牠们唯一的功能就是让主人看起来更重要。

主教亚敏摩罗夫是个人类，也是摩罗夫寡头世族的族长。他非常年老，拥有灰色的皮肤且顶上无毛，看起来就像早已准备好加入一个改组过的欧节达。什一税大师斯拉弗米尔佐坦是位英俊到危险的吸血鬼。至于玛拉朵菈大人则是个天使，她在很久以前背叛了波洛斯教团，而现在则是欧佐夫的首席战士刽子手。

卡娅大人也要求布莱斯夫人召来了 托米克沃纳先生，他是卡洛夫女族长的助手。但布莱斯夫人却回报说沃纳先生不知所踪，而且显然不在圣堂内。我知道，因为我替赫卡拉跟踪了查雷克大人与卡娅大人。那个托米克是卡娅的朋友，而且鉴于当前拉尼卡街道上的局势，我能够看见并感觉到她的沮丧消逝，并立刻变成了担忧。

于是，在沃纳先生缺席以及卡洛夫女族长的弃权下，我们六人——或说是九人，要是加上那些索尔兽的话——进入了一座内阁大厅，里面的空间大到足以容纳十倍的人数。三巨头彼此之间以及和卡娅大人的座位相隔甚远，迫使每个人都得大声喊出交谈内容，以免被自己的回音盖过。

卡娅大人试着说明波拉斯和永生者会带给拉尼卡、众公会，以及鹏洛客们的危险。

摩罗夫主教，他正向自己的鹏洛客新公会长进行一连串繁复的道歉，而不认为欧佐夫应该要担心鹏洛客的事。「不过，」它总结道，「我很乐意发布一道教会敕令来谴责永生者收割这些 ... 『鹏洛客火花』的罪行？那是正确的用字吗？算了，无所谓。我们会调整用词。」

什一税大师佐坦无法合理化参战所带来的耗损。「在这个艰困的时刻税收已经减少了。而且您持续免除债务的作法并没有什么帮助，公会长。让我们等事件平息吧，好吗？看来经济状况可能会在战争结束后好转。城市的重建期总是会带来更多收益。」

玛拉朵菈大人是三人中唯一看似稍微倾向提供协助的人。无论如何，她短暂地谈到了加入这场战斗的渴望。不过什一税大师佐坦却带着惊讶的表情瞥了她一眼，而且摩罗夫主教也极细微地摇了摇他那拥有双下巴的头，于是这位刽子手便迅速地改变了她的态度。「如果我们的新公会长愿意打头阵的话，我相信教会的刽子手们将会乐于提供她一位仪队兵——至少能够陪伴她前往位于俄佐立参议院的峰会。」

「我不需要一个装饰用的守卫。我能够照顾自己。你们根本没抓到重…」

「拜托，公会长。我们坚持。对吧？」

什一税大师佐坦与摩罗夫主教表示赞同，而那位吸血鬼还说「至少， 就观感上而言，你需要被护送到参议院。」

而且就只有到参议院 ...

卡娅大人愤怒地瞪视着，我觉得她快着火了。「听我说，」她说，试图冷却她的怒火。「看来你们还不了解这整个世界正在面对什么样的威胁。」

主教说道，「我想如果事情真的那么严重，现世十会盟终究会出面解决。」

「贝连已经出面过了。他就在这里和我们一起并肩作战。他是这个我召集的守护者组织的一员 ... 守护多重宇宙，避免受到像波拉斯这样的威胁。他和另一位鹏洛客基定尤拉，正在尽力率兵对抗波拉斯。但身为现世十会盟的他已失去了他的权威和力量。他无法就这样替我们搞定这件事。这都有赖…」

天使脸色一沉说道，「没了他的权威与力量，这个人还有什么用？」

「确实，」吸血鬼说道，「我们为什么要跟随一个浪费了大好时机的人？」

他们的人类同伴补充说，「或许为了谨慎起见，我们要把兵力撤回富饶圣堂采取防守姿态并静候事件结束。再过几天，局势可能就会变得非常不同。」

「再过几天，」卡娅大人怒不可遏，「『局势』可能就无法挽回了。」

「这个嘛，」主教总结，「我想我们很快就会知道了，公会长。」

我们差不多一同走出内阁厅。三巨头急忙前往各自的方向但却停了下来，因为主教与什一税大师的索尔兽链条全都缠在一起。

正当他们几近困难又可笑地设法解开链条时，我听见后方传来一阵巨大的踩踏声。转过身去，我看见一个全副武装的巨人——有十二英尺高，戴着一顶毫无特征的头盔——接近卡娅大人。

「公会长，」他在头盔底下的声音隆隆作响，「我叫比拉古，是教会斗士的首席执法者。我被告知您可能需要我的服务。」

玛拉朵菈大人说，「好吧，公会长，或许我们能够在这个大个子周围打造您的礼仪兵。」

卡娅大人和巨人都无视她。她说，「你是个执法者，被赋予收取集团债款的任务？」

「没错，公会长。」

「那么你同意吗？公会的债款将会变得更难收取，如果那条巨龙的永生者谋杀了拉尼卡的每一个债务人 ... 外加每一个债务人的子嗣的话－更何况还包括集团的每一个成员？」

比拉古先生往下朝她点了点头并低沉说道，「欧佐瓦的内部运作已经由鬼魂与精怪掌管了这么久，每个人都忘了大部分的收税工作还是由活人来执行。我可以带我的执法者们，以及我能够召集的集团军力走上街头 ... 以『保护』欧佐夫的投资物。」

「首席执法者，你的公会长对此深表感激。」

「我生来就为侍奉。」

摩罗夫主教准备要反驳，但卡娅大人却迅速地转向他：「当然，还有其他选项。透过在此刻免除每一项债务，我能够让整个税收工作停摆。」

稍显惊慌，主教立刻（并且确实）倒退了几步——差点被他那缠住的索尔兽绊倒。「不，公会长。不需要采取那么极端的手段。」

「在今天结束以前还需要更多极端的手段，」她反驳，同时索尔兽终于挣脱了，三巨头也各自离去。

卡娅大人转头看着泰佑和我。「该走了。」

二

当我跟着卡娅大人和泰佑进入参议院时，我感到非常重要，但也相当孤单。我期盼在人群之间找到赫卡拉的身影，希望发现这一切都是我们搞错了而且她还活着。

但不仅仅她不在那里，拉铎司公会根本就没人来参加峰会。我们得知拉铎司领主将赫卡拉密使的死归咎于查雷克大人、卡娅大人、拉温妮女士，以及瓦丝卡大人（她也不在那里），并且拒绝派任何代表前来以示抗议。

同样地，随着瓦丝卡大人的消失，葛加理群落也没有代表出席。而且整个房间里都在流传着多密雷德死亡的消息。原来他是个鹏洛客，而且火花被一个永生者收割了。（阿克玛和那对双胞胎跟他走了。我纳闷是否他们也死了。）总之，这里也没有任何古鲁成员。既然葛加理与古鲁都失去了领导者，而且没人——又或者有太多人——挺身作主，我想他们也无法派遣任何人来参加峰会。

底密尔会堂看起来没人出席，而瑟雷尼亚盟会已撤回他们的边界后方。这表示有半数的公会对这件事完全帮不上忙。

听着，如果无属者的我是唯一一个最接近古鲁、拉铎司，或瑟雷尼亚大使的人，那么我们就全都有麻烦了。我可是一点也不象样 ...

其他公会的状况也没有好到哪里去。

俄佐立参议院的公会长，那位早已恶名昭彰的多温班恩，一直以来都和波拉斯合作——就跟瓦丝卡大人一样。他不会参与这场峰会，就算是在他的权力中心。拉温妮女士和几位守旧派的俄佐立人在现场，正式否认班恩和他的领导权。但他们并不具有公会的实权。参议院法规依然将多温列为公会长，而且俄佐立人相当喜爱他们的法规。

至于欧佐夫集团呢？这个嘛，卡娅大人获得了一个她未曾请求过的礼仪兵，我猜比垃古首席已率领他的执法者们上街杀戮永生者了。但另一方面，卡洛夫女族长和三巨头几乎不愿多费唇舌来支持他们的公会长。正如查雷克大人哀伤地评断的，欧佐夫人「小气到不愿支付任何东西，包括甜言蜜语。」

总之，那表示只有伊捷联盟（由查雷克大人与玛蕾侍从领导），波洛斯教团（由其公会长欧瑞梨大人领导），以及析米克联合（由沃瑞先生领导，理论上获得其公会长首席凡妮法的全力支持）率领众多成员出席。

我正在窃听查雷克大人——我不知何故依然向赫卡拉的请求致敬——此时他问玛蕾侍从道，「无论我们如何努力，百分之五十还是不够，对吗？」

她严肃地抬起头看他。「很抱歉，公会长。但就算是九十也不够。我们上次已经计算过百分比了。当尼米捷还活着的时候，我们或许能够凭借十公会里的八个撑过去。可是他死了 ... 」

所以尼米捷也死了 ...

看来我最近见过的各种人——赫卡拉、尼米捷、蠢蛋多密——都离开并在不久后死去。我决定要紧跟着泰佑和卡娅大人。

查雷克大人说，「炎灵已死，唯一的选择只剩绝望行动。」

绝望行动？

「而且为了使它成功，」玛蕾侍从补充道，「你将需要十公会里的十个相互合作。别无他法。」

查雷克大人点了点头。「给我一些选择吧，」他只说了这些，尽管他的表情看起来并不期望有任何选择。

不过侍从却匆忙点了点头并尽职地离开了。

三

尤拉先生与贝连先生站在已故的伊佩利大人面前，她是俄佐立参议院的前任公会长，目前则是装饰着参议院大厅的雕像。

我又在窃听了——而且你不用告诉我这是个坏习惯，我早就知道了。

不过那也是个有用的习惯。有时候，还是个必要的习惯 ...

贝连先生喃喃说道，「史芬斯。比龙族更糟的麻烦制造者。」

尤拉先生扬起一道眉毛。

贝连先生稍候不情愿地纠正了自己：「除了某条龙。」

「我不知道你和史芬斯有这样的问题。」

「阿哈玛瑞特。俄佐。伊佩利。从没遇过一个史芬斯是不傲慢、冷漠、难搞的…」

「等等，慢点。伊佩利在拉尼卡做了很多好事。实际上，如果瓦丝卡没把她变成石头的话，我们或许会处于一个比较好的…」

「瓦丝卡的复仇是应该的！」贝连先生压低了声音，耳语声——迫使我移近了一点好听清楚——但他的热情却十分明显。「你不认识她。你不知道她的故事。」

「我想我不知道，」尤拉先生带着些许惊讶说道。

此时我发现贝连先生至少有一点点爱上了瓦丝卡大人。我思索着这件事并认为他们会是一对可爱的情侣。

尤拉先生把手搭在贝连先生肩上以平抚他的情绪。一开始，后者这位男士看似准备把它拍掉 ... ，但却深呼吸并甚至挤出一道浅笑。

「我们得开始行动，」尤拉说道。「我们被隔离在这里愈久，波拉斯和他的军队就会在外界造成更多伤害。所以花点时间。整理你的思绪，然后让我们开始这场会议。」

贝连先生点了点头并动身走开——接着又停下来说，「你是个好朋友，基定。不知道我是否曾告诉过你。」

尤拉先生咯咯笑着。「我十分确定你没说过。但说句公道话，我也不认为自己有对你这么说过。我有点惭愧你竟然抢先说了 ... 老朋友。」

贝连先生再次微笑，看起来既青涩又年老。他身形精瘦、结实、黄棕色肌肤，而且显然正在恋爱中。但波拉斯进犯的负担明显地压在他稍微下垂的肩膀上，而那也在他脸上揭露了年纪。

看着他离去，尤拉先生挺起身体并转身审视群众，这里的公会代表不足——但却聚满了鹏洛客，包括他自己和贝连先生、查雷克大人、卡娅大人、泰佑，以及更多——有很多我还没捕捉到的名字。其中一位鹏洛客甚至还带了他的狗一起来，牠拥有两条尾巴和最柔软的皮毛。

戴克费登先生，一位本地的接触感应师和窃贼，我在过去几年内曾私下研究过他绝佳的行窃技能，没想到他竟然是一个鹏洛客，这多少解释了我不止一次追丢他的原因。他正在对莱伊女士调情，不停称赞她的服装风格与剪裁——同时也一直盯着她穿戴于全身的丝金珠宝。她看起来既受宠若惊又谨慎，这态度看似恰到好处。

贝连先生回来了，朝尤拉先生点了点头，而他也点头致意。我猜，是时候了。所以我急忙跑回泰佑与卡娅大人身边。

泰佑问道，「你刚刚跟他们聊什么？」

「我听得比说得多。」

他朝我微笑。「你？听人说话？真的吗？」

我肘击了他的肋骨。他说，「哎哟，」但他的笑容却没消失。那是一道非常甜美的笑容。

噢，天啊。不要习惯它，阿蕾希亚。他是个行者，而且等这场战争结束后，他就会离开了 ...

我们一起看着贝连先生和尤拉先生走到讲台前方。贝连先生用魔法增强他的声音以充斥于整个大厅：「让会议开始吧，拜托。我们需要一份计划。」

「难道你们这两个战略天才认为自己能够想出一个计划？」这道声音轰隆作响，满是讥讽，不需增强魔法便可听见。它来自一个位于角落的恶魔人，一个鹏洛客。欧尼希兹，他们如此称呼他，而且几乎每个人都跟他保持一段距离——除了一字胡鹏洛客先生，他稍早时还诚恳地设法（或许带有不真诚的动机）与丑陋的老欧先生称兄道弟。

群众开始窃窃私语。看来没有人喜欢这个恶魔人，但显然很多人有跟他一样的看法。贝连先生的现世十会盟职位一直很 ... 不稳定，而且他的领导权无法被所有拉尼卡人认同。或是被鹏洛客们认同，很明显。

尤拉先生走上前用他那低沉嘹亮的声音说话（不需魔法增强）：「会有时间让每个人发表意见。但站在一旁彼此窃窃私语对大家并没有什么帮助。不如我们在此刻收起那些刻薄的评论并且聆听吧？」

又出现另一阵短暂的集体耳语声，但接下来却是一段令人不自在的静默，于是贝连先生抓紧时机：「我们正面临一些难题。准确来说有五个。你们有些人知道这所有的难题，但有很多人才刚抵达并且没有机会了解事件的全貌。所以现在就让我来加以解析。」

他看了一眼查雷克大人，而他则耸了耸肩。于是贝连先生便接着说：「第一。伊捷信标正在引诱愈来愈多不知情的鹏洛客来到拉尼卡，使他们有更高的风险成为波拉斯力量的燃料。」

彷佛被点到名似的，另一位鹏洛客在一阵青绿色的闪光中现身于群众之间。他是一个老人，拥有青绿色眼睛以及仔细修剪过的白色胡须。尤拉先生探身对贝连先生低语了一些话，但我离的太远所以听不到。

贝连先生重重地叹了一口气继续说道：「我们必须要关掉那座信标，它正位于被伊捷与俄佐立公会守护的信标塔内——真是贴切的名称。前往那里可能会有点难度，但真正的麻烦却是这台机器本身，因为它内建防止被波拉斯关掉的安全措施。」

「太出色了，」稍早时我在广场看着他现身的牛头怪鹏洛客吐了鼻息。「你们这群笨蛋怎么这么喜爱正中巨龙下怀。」

从房间的另一侧，华特莉女士反击道，「不就跟你来这里一样？」

牛头怪再次喷了鼻息——但也没再说话了。我想我还蛮喜欢华特莉女士。

贝连先生继续说：「第二个难题。永生圣阳。一旦信标把鹏洛客召唤到拉尼卡，圣阳就会把他们困在这里。所以，跟信标一样，我们需要让圣阳停止运作。它就位于离这里不远的其中一座新布拉夫高塔内，被俄佐立的新公会长多温班恩看守着，我们发现他也是尼可波拉斯的爪牙。

「第三。来自阿芒凯的时空渡桥让看似无穷尽的永生者大军进入拉尼卡并屠杀被信标引诱而来以及被圣阳困住的鹏洛客。我们得把它关掉，而且我们只能从阿芒凯那一头进行。」

撒姆特女士大喊：「可是要怎么做？我曾试着要穿梭时空回到阿芒凯，但永生圣阳却…」

贝连先生举起一只手，说道，「我知道。而且我们不能等到第二个难题解决。所以我们将会使用渡桥本身 ... 前往阿芒凯。」

巴拉德女士不以为然，「就在永生者从里面走出来的时候吗？那听起来像个伟大的自杀主意。」

贝连先生其实被逗笑了。「我们可以采取一些步骤来让它成为一个平庸的自杀主意。」

「我愿意尝试，」撒姆特女士说。

贝连先生以另一道笑容感谢她。不过，一转向尤拉先生，他的笑容便迅速地消逝，而当他再次开始说话时，就彷佛他正在讲下一个要点给尤拉先生一个人听，彷佛他半期待着对方能够质疑他。「第四个难题。莉莲娜维斯。她显然正在替波拉斯操控那些永生者。」

啊。黑发女士的名字叫莉莲娜维斯。很好。

「我们需要确保她无法再那么做。永远无法。」

尤拉先生什么也没说。

贝连先生相当大声地松了一口气——他那被魔法增强的声带让每个小声响都变得异常大声。「最后，第五。波拉斯本尊。不过如果我们无法处理前四个难题，那第五个几乎是无望了。」

另一波群众的低语声大致上反映了那份绝望感。

尤拉先生往前站，「还有第六个难题。我们有责任保护拉尼卡的一般市民，毕竟要不是因为波拉斯对于鹏洛客火花的渴求，原本不会有人陷入险境。」

贝连先生把一只手放在他肩上。「没错。六个难题。」

「七个。」这次是查雷克大人。「我们需要联合十个公会来重新建构十会盟。少了十会盟的合并力量，我们将永远没有对抗那条龙的机会。」

「你已经尝试过这点了，」沃瑞先生大喊，一边指着伊佩利大人的遗骸。「看看结果吧。伊佩利死了，今天你甚至还无法在拉尼卡最严重的危急时刻召集十个公会的代表。那么你凭什么认为你有办法重建十会盟？」

另一波低语浪潮即将变成嘶吼，但查雷克大人却用魔法增强了他自己的声音。当他对群众说话的时候，他的声音霹啪地嗡响着：「我真的不确定我们是否能办到。不过我们一定得尝试。炎灵留下了最后一份计谋。这有点孤注一掷…」

「比他的上一份计谋更孤注一掷吗？」沃瑞先生怀疑地问道。

「事实上，没错，」查雷克大人认可。「但这可能是我们唯一的一次机会了。」

「好吧，」贝连先生说道，赶在群众分裂成不停争执的阵营之前。「总之，七个目标——或六个，如果我们暂时扣除追击波拉斯的部分。我建议让我们的兵力分头完成这些目标。」

群众立刻又开始窃窃私语。这次的喧闹声没那么热烈。有位鹏洛客，一个我不知道名字的艾文说道，「如果我们投降的话呢？任凭波拉斯处置。」

费登先生转向那位艾文说道，「我不认为波拉斯是仁慈的类型。你或许没看见，但有个名叫多密雷德的鹏洛客试图转换阵营与那条龙结盟。他是第一个被收割的鹏洛客。」

另一个鹏洛客，一位拥有乌黑头发与闪耀绿眼的女子，说道，「那么让我们躲起来吧。在某个时刻，波拉斯将会穿梭时空离去。他会让班恩关掉永生圣阳，然后我们将全都能够逃离。」

沃瑞先生，变得愈来愈愤怒，大喊道，「那就是你的解决办法吗？躲藏并舍弃拉尼卡，使它落入永生者与巨龙手中？你们鹏洛客才是波拉斯来此的原因，是拉尼卡涉险的原因。」他转向艾文。「不过我喜欢你的主意。你们这类人的投降——如果必要的话，被迫投降将——能使波拉斯饱餐一顿。一旦满足后，他将会离开拉尼卡。」

「波拉斯贪得无厌，」有个声音悲痛地说。那又是另一个鹏洛客。一名带着长弓的女子。

同等悲痛的撒姆特女士表示赞同。「那倒是真的。」

「很好，」沃瑞先生说道。「不过让我把话讲明了。如果你们鹏洛客在拉尼卡受难时躲了起来，你们将不会得到其市民与公会的援助。」

尤拉先生突然转向贝连先生说道，「或许我们应该投降。」

贝连先生看起来十分恼火。我有点同情他，你知道吗？

撒姆特女士往前站。「基定尤拉，你愿意做出此等牺牲的情操相当高尚。但别忘了阿芒凯的命运。」她转向群众。「波拉斯彻底荒芜了我的世界。即便是现在，还有少数幸存者在奋力对抗波拉斯留下来屠杀我们的怪物。波拉斯不会让拉尼卡保持原貌。」

「波拉斯。永远。不会。满足，」长弓女士重复道。「多亏了他，我的世界斯凯拉实质上已灰飞烟灭。这条龙必须死。」

许多人对此大喊着「没错！」－紧接而来的是许多，你知道的，更没有建设性也更为粗鲁的叫嚣。场面开始分崩离析。

拉温妮女士开口说话：「我们可以确定一件事。如果我们起了内哄，就绝对无法对抗波拉斯。」

欧瑞梨大人大喊，「听我说，听我说！阿芒凯与斯凯拉的命运绝对不能降临在拉尼卡身上。」

我注意到金鬃先生朝尤拉先生伸出手，而尤拉先生则接过他的手并走下讲台。金鬃先生说，「记住你的誓约。守护者的誓约。投降并不是解决方案，我的朋友。那位弓箭手说得对，而且你知道。像波拉斯这样的角色永远不会满足，也不会展现仁慈。他把这类特质视为软弱，而且尝试任何像这样的请求只会增加他的胃口。」

尤拉先生听进这番话并点了点头。接着他走到群众中央，在众多鹏洛客与公会成员之间移动。他开口说话，我们全部聆听。「现在你们都知道我们的存在了，也难怪你们会觉得我们那穿越世界的能力是让一个鹏洛客逃避战斗的借口。但我们守护者已立誓永远留下。这是我们难得能够做出的选择，而且不知何故，我们认为那份选择使我们更优越。现在我们身处你们之间，被剥夺了那份选择权。是否要参战就成了我们此刻的选择。」

他激动地抽出那把黑色的阔剑。「这是乌锋。它已经杀了一个龙长老，而且它也能够摧毁波拉斯。有了它，我在此誓言夺回这个世界。谁挺我？」

他的演说激励了所有群众——或说是几乎所有群众。人们开始聚集在他身旁。金鬃先生把手放在他肩上，而那个简单的动作看似触发了某种效应。从四面八方，鹏洛客与拉尼卡人都伸手触碰尤拉先生或者——如果在较远的位置，像是泰佑、卡娅大人，还有我——触碰某个碰到他的人，彷佛为了从他的信念之力中汲取力量。

这感觉很棒。在那一瞬间，我们全都经历了真实的一刻。

好吧，除了费登先生，他偷偷溜到奇奥拉女士身后并赤手触碰她那华丽、耀眼的双叉戟以施行接触感应术——但他接下来的表情却像是在后悔生命中所做出的每一项选择。

我正因为这个场景咯咯笑着，同时有个矮小的伊捷鬼怪从阳台的门口闯入，一边大喊着，「大人们，它们的其中一个永生煞神逼近了，后面还跟着一小群不死怪物军队！在它们抵达这里之前你们还有十一分半的时间！」

贝连先生大喊，「六种挑战！六项任务！我们需要自愿者！就是现在！」

卡娅大人开始往前走——但查雷克大人却拦住了她：「我需要你协助我进行第七项任务。」

「抱歉，」她说，「我搞胡涂了。第七项是哪个？」

「绝望行动。」

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