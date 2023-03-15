破誓人是一種多人賽制，玩家會圍繞他們最喜歡的鵬洛客構組套牌。每位玩家的套牌由總共60張牌組成，如下所示：

1個破誓人（一張鵬洛客牌）

1個標誌性咒語（一張瞬間或巫術牌）

58張主牌

玩家套牌中的每張牌（包括其標誌性咒語）均必須符合其破誓人的標識色。除了基本地之外，同名牌只能在玩家的套牌中使用一張。可使用出自魔法風雲會歷史上所有系列的牌張。

標識色

套牌的標識色，是由破誓人的魔法力費用中的符號，以及其規則敘述中任何魔法力符號決定的。你套牌中的所有牌上（包括你的標誌性咒語）均不得有未在你破誓人上出現的魔法力符號。無色牌張也可以使用。

統帥區

在每盤遊戲開始時，你就可以使用你的破誓人和標誌性咒語。當破誓人遊戲開始時，將你的破誓人和標誌性咒語牌面朝上放進統帥區。

你能從統帥區中施放破誓人，此時需支付其正常費用，且本盤遊戲中此前每從統帥區施放過一次此破誓人，就需再多支付兩點魔法力的額外費用。若你的破誓人將要移至不同區域（即從任何地方置入你的牌庫、手牌、墳墓場或放逐區），你可以改為將它移回統帥區。

如果你的破誓人在戰場上且由你操控，則你可以支付你的標誌性咒語的正常費用來施放它，且本盤遊戲中此前每從統帥區施放過一次此標誌性咒語，就需再多支付兩點魔法力的額外費用。當你的標誌性咒語結算時，將其放回統帥區，而非置入你的墳墓場。如果你的標誌性咒語將要置入統帥區或堆疊以外的區域，你都必須改為將它置入統帥區。

進行多人自由互鬥遊戲

破誓人是自由互鬥的多人遊戲，通常由三到五位玩家進行。

玩家的起始總生命為20。遊戲開始前，玩家會圍成一圈隨機就坐，並將自己的破誓人和標誌性咒語牌面朝上放進其統帥區。玩家會依照順時針方向依次進行各自回合。

在遊戲過程中，玩家可以選擇攻擊任意其他玩家，不受桌上位置影響，同時也可以在同一個攻擊階段中選擇攻擊多位不同的玩家。永久物、咒語和異能也能以牌桌上的任何玩家為目標（只要他們未明確表示必須施放在你身上）。當所有其他玩家都被淘汰時，便由剩下的玩家獲勝。

如果你很想知道你最喜歡的鵬洛客與他人一決高下時會發生什麼事，或是你正在尋找一種精彩刺激的全新套牌構組挑戰，那麼破誓人將是很適合你的賽制。

如需有關破誓人賽制的更多資訊，請至https://oathbreakermtg.org/.