在本週稍晚的時候，DailyMTG在後端將會進行一次更新升級，但在前端也會看起來不一樣。這個網站依然會是你接收魔法風雲會第一手消息的地方，但在外觀及功能上將會有所更新。

隨著我的職涯發展，DailyMTG 也已經有一段時程受到比我能更好照顧它的人負責。這個網站不只是我心中最重要的一部分，對那些已經投入了遊戲很長一段時間的玩家們來說也都是。基於這點，我們很小心地確保這次的轉移可以在更好地向大家傳達內容及資訊的同時，也可以讓大家能有更好的體驗。

從11月10日開始，我們會將後端完全轉移到與Magic.gg—專注於魔法風雲會對局的網站—同樣的後台系統。除了能更好地在同一個後端同時管理兩個網站，這也幫助我們能進行外觀上的更新及提供更好的功能。

我知道我講了兩次「外觀」，但我指的是：這是個充滿現代感的全新改變。

事實上，過去幾週你已經看到我們由新後端所提供的文章及內容—包括兄弟之戰的故事—我們已經在大範圍更動前靜靜地先開始進行新文章的測試及調整。

另外，並非所有我們打算更動的東西都會在11月10日上線。舉例來說，我們很興奮將會有一些新工具支援我們在預覽季時的牌圖集，但高機率我們會等到多明納里亞重製版或之後才會正式上線。我們了解到牌表的功能將需要繼續調整及升級、尋找一個可以加強我們展示播客及媒體內容（像是 魔法風雲會系列的原聲帶上線）的方法，以及更多。我們會在接下來的幾天、幾週和幾個月內開發更多改變—這是個持續進行的升級，目的是為了讓你在DailyMTG 上所看到關於魔法風雲會的內容越來越好。

簡單來說，東西會感覺有所不同，但我們依然會提供大家所有官方的最新資訊及資源，讓大家能隨時收到我們最喜歡的魔法風雲會的情報。

謝謝你們一直以來對DailyMTG 上所有魔法風雲會內容的支持。

The Biblioplex | Piotr Dura 作畫

「全新」DailyMTG FAQ

問：從11月10日起，所以之前刊載在DailyMTG上的文章依然可以觀看嗎？

答：不，有些文章將會消失。雖然一直以來都很熱門及高流量的文章，像是魔法風雲會的故事以及Mark Rosewater 的製作魔法專欄，還有過去幾年大部分的文章都會一起移轉到新的後台，但一些較舊了文章會就此退休。

有些原因導致我們決定要結束這些內容—有些需要已經不再使用的舊有技術或網頁處理方式、內容是暫時的或是之後有再被更新、或是已經不符合現在編輯所要求的標準等等—且這些年來大量的文章內容都代表著一些舊有的內容應該要被淘汰。

任何你有留下書籤的英文文章—只要它有被轉移到新的後台—都會繼續連到文章新的位置。基於技術上的限制，經過本地化（非英文）的內容原本的連結將不會連結到新的內容。那需要一些時間，但你可以透過搜尋的方式找到這些文章，如同你過去是如何找到那些重要的舊文章一樣。

問：那些舊的比賽內容—像是專業賽或是世界冠軍賽—在11月10日後依然可以觀看嗎？

答：可以，不過不是馬上。移動那些在 2019年Magic.gg 上線前的比賽內容的程序已經在進行中。雖然許多賽事—尤其是2019前那些—在11月10日時將會無法觀看，但之後它們將會被重新刊載在Magic.gg 上並可以透過賽事紀錄找到。

在我們舉辦Magic 30 和魔法風雲會 世界冠軍賽 XXVIII 的同時，我們也把 魔法風雲會名人堂 從DailyMTG整合到了 Magic.gg。賽事團隊為了帶回「The Gathering」的部分十分忙碌，但還有更多帶回歷史賽事的程序正在持續進行。

問：還有其他內容會從DailyMTG 移到Magic.gg 嗎？

答：有，但不是馬上。之後你將可以預期在Magic.gg上看到更多跟賽制相關的內容。不管你是否已經參加過自己的第一場售前現開賽，或是正在往挑戰魔法風雲會世界冠軍賽的路上努力，你都能在Magic.gg上找到適合你的內容。.

今年上半年，Magic.gg 把重心放在每週專欄的回歸—Metagame Mentor 和The Week That Was—來聚焦競爭級別的賽制及套牌，並和玩家一同努力成為下一個專業賽的冠軍。我們會持續增加內容以支持及慶祝遊玩魔法風雲會的過程。

問：DailyMTG 會持續發表除了英文以外其他語言的文章嗎？

答：會！魔法風雲會被全世界的玩家所喜歡，在MTG Arena和桌上產品中發行了十一種語言，且有著三十年與國際接軌的歷史。DailyMTG 會持續支持各個地方的魔法風雲會社群，威世智的成員也會一直把新遊戲帶到各個地方。更新後的DailyMTG 將會持續進行所有已經存在的本地化內容。

問：如果我在DailyMTG的文章或網站上的任何地方發現了問題，我該怎麼做？

答：在你分享在Reddit 或其他地方獲得足夠分數後，你可以在這裡回報問題或顯示上碰到的狀況，或提交關於DailyMTG的回饋以利團隊在後台檢視。