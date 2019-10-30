這段時間對指揮官玩家來說真是段美好的時光！

隨著指揮官（2019 年版）成為我們所發行過指揮官套牌中最成功的系列，魔法風雲節裡的指揮官區、即將亮相的指揮官節，以及你們為這個賽制所帶來的眾多文章，指揮官的熱門程度來到了史上的新高。

這個賽制走到今日也經歷了好長一段時間。

一開始只是 Sheldon Menery 和朋友所創建一個小團體中的賽制，接著我們從 2011 年開始嘗試製作產品，到今天成為了你們大多數人體驗魔法風雲會的主要方式。

指揮官是一個大平台。過去它只是餐桌邊上魔法風雲會的小活動，但現在已成了許多人玩遊戲的預設方式。不僅只是玩的方法，我們也持續在嘗試新的東西，但在講到魔法風雲會裡休閒且可作為入門的比賽時，指揮官是很多人的第一選擇。

作為專注於指揮官上的產品設計師，我一直很留意賽制的變化、社群的反饋，以及我們要怎做得比過去更好。在世界各個國家旅行之際，我也往往盡我所能地去和所有人談論這個賽制（一副指揮官套牌早已成為我行李箱裡的必備物品）。我在網路上做過很多研究，也閱讀了你們發給我的每一條推特。不只是我—整個威世智的人都隨時留意著社群的動向。

很快地，你就會開始看到這份用心以產品的樣貌出現。

2020 將會是指揮官歷史上最重要的一年，其他年將無法望其項背！首先讓我們來告訴你們幾個我們專注的重點：

1. 指揮官的胃口很大

我們第一個指揮官產品出現於 2011 年。從那時開始，賽制成長到了前所未有的高度，它成了魔法風雲會最受歡迎的一個賽制！

但產品的腳步並未真正跟上：我們一年依然只會發行一系列的套牌。確實有時候我們會製作 Commander Arsenal、Anthology，或是像Battlebond這樣帶有一些指揮官牌的系列，不過也就僅此而已。

讓我們有所改變吧！顯然我們有更多可以為指揮官玩家所做的事、更多不同的產品，以及可以適合所有指揮官玩家的東西。

最近發行的爭鋒套牌就是一個很好的例子。不管玩家們用它進行了多少場爭鋒的比賽（時間會證明一切），指揮官玩家依然想要新的牌。

那也不僅止於新牌的程度。指揮官玩家喜歡讓自己的套牌更加華麗，所以無庸置疑地在那個部分上我們也有更多可以做的事情。

再加上碰到舊牌的時候 . . .

2. 玩家需要重印牌

就是這麼簡單。

賽制正在成長—且速度飛快。考慮到成長的速度，我們需要提供你的指揮官套牌所需要的重印牌！不只是那些我們從未重印過的舊牌，還有那些最近重印的東西。

在那之外，如果你剛加入指揮官的世界，套牌將會需要一些元件。對新玩家來說，所擁有的牌池裡肯定不會有綠色所有的加速咒語。

更多專注於指揮官的產品也代表了讓我們有更多機會來重印這些牌。它們得要出現在正確的地方，所以我們也為它們創造了一些很棒的去處。

我知道重印是個棘手的話題，而在過去我也談論過不少關於重印的東西。我沒辦法重印所有我想印的東西，但我認為你們很多人將會對 2020 年間重印的東西感到開心。（我很期待在一年後看到有人在 Reddit 上引用我的這段話。）

3. 人們透過指揮官來學習

這是一個在多年前我不預期會發生的情況，但事實正是如此：我們所看到的一切都顯示了很多玩家是透過指揮官來認識魔法風雲會這個遊戲的（或至少說在很早期就接觸到了指揮官。）

有很長的一段時間，我們把這個賽制視為對新玩家的詛咒。有太多複雜的互動、機制和許多要持續追蹤的牌，玩家甚至可能可以施放一張具有結合異能的的牌—我們想要把玩家指引到其他地方去。

然而實際上結果顯示，這並非魔法風雲會運作的方式。你開始這個遊戲是為了想要跟朋友對戰，所以你當然會選擇他們在進行遊戲的方式。告訴他人「想跟我一起玩嗎？太棒了—先去其他地方學習三個月，等你知道什麼是躍離之後再回來吧。」在現實生活中並不太實際。

所幸，指揮官除了複雜程度較高之外，由於其多人及完全休閒的特性，倒是一個很好教導玩家很多面向的地方。玩家彼此可以在對局間互相幫助並給予建議，你也不需要了解所有場上發生的事才能參與其中。

我們決定不再設法避免讓玩家從指揮官開始—因為那將與他們加入魔法風雲會的原因互相違背。我們採取了幾個步驟來向其靠攏，並讓指揮官成為玩家很棒的敲門磚（繼續看下去了解更多細節！）

2020 將會是指揮官歷史上最重要的一年—而我們的產品線將在其中扮演很重要的角色。

你或許已經看過我跟 Jimmy Wong 和 Josh Lee Kwai 在 Game Knights 討論這些改變的影片了。如果你還沒看過，看看吧！

如果你更想看到文字，那讓我們一步一步來看。

首先：你所熟知的東西有了一些新的微調。

依克黎指揮官

每年我們都會有一系列指揮官的預組套牌，它們依然會在—事實上，明年你將會更早看到它們！

另外我們將會製作五副套牌而非之前的四副，其中也包含了比過去更多的 71 張全新的牌！

還有什麼特別的呢？從指揮官（2020 年版）開始，我們將會嘗試一些新的東西：我們將會把指揮官套牌和依克黎：巨獸時空整合。它們將會和依克黎一起在四月 24 日上市，而你甚至可以在4/17-4/19 的依克黎售前現開賽中使用它們（當然是在休閒賽制中）！

所有套牌裡面的新牌都設定在依克黎世界上（重印牌將會來自各個地方）。這將能幫助我們更深入這個充滿野獸的世界！你依然可以預期有著跟過去幾年相同的強度，而這些牌將只能在薪傳、特選和—當然—指揮官這些永恆賽制中使用。它們將不適用於標準賽中，且也會有著屬於自己的系列符號以利區隔。

為了消除大家的疑慮：這 71 張牌將不會出現在輪抽補充包內；它們不屬於剩下依克黎系列的任何一部份，僅將為這些套牌而存在！

在依克黎的這些套牌裡，有些牌會出現在「重印」的位置上，但數量並不多。這些牌主要是為了幫助一些主題得以運作而存在。（舉例來說，想像一下如果我們今天是在卡拉德許環境中做這件事：如果有一副能量指揮官的套牌，你絕對會想要裡面有一些主系列中的能量牌。）

這些套牌使用起來很棒，精神上也符合過去幾年的指揮官套牌。它們將會取代依克黎的指揮官套牌（即使兩者一點也不像！）。如果你想簡稱這些套牌的話，它們的系列代碼將會是 C20。

但你明年會在店裡看到的全部指揮官預組套牌不僅只有這些！讓我繼續講下去 . . .

贊迪卡再起指揮官套牌

到目前為止，我們所做的一直都是我稱為「傳統」指揮官套牌的東西。大盒子、大卡，以及全部四五副套牌可以互相對戰的「生態系統」。

隨著贊迪卡再起的上市，我們將要介紹一種新的指揮官套牌。

這對指揮官玩家來說是再好不過了—也代表每年的這個時候都讓指揮官玩家引頸期盼。如果你想在傳統的預組套牌上市後六個月加入指揮官，也應該有些可以讓你入門的新東西。

我們將會在 贊迪卡再起 時發行兩副套牌。它們將被設計為加入指揮官的完美途徑，包含了一些新牌（每副套牌三張）而剩下將是重印牌，全部都是你開始體驗指揮官所需要的東西。就像 依克黎指揮官 一樣，新牌將會符合世界的主題，而重印牌則會來自各個地方。

不管你是剛加入指揮官想找一些必要元件，或是老手在找一些重印或是很酷的新東西，這些套牌都可以滿足你的需求。它們的系列代碼將會是 ZNC，也將取代贊迪卡再起的指揮官套牌。它們會放在一個看起來有點像爭鋒套牌的盒子裡，並和贊迪卡再起一起上市。

為什麼會用它們取代這些系列中的指揮官套牌？如我之前所提到的，指揮官已成為很多玩家的切入點—而這正是最適合放在店裡供玩家入門的產品。

鵬洛客套牌很適合學習，我們也會持續在2021核心系列時發行鵬洛客套牌。如果有人想要透過鵬洛客套牌來認識魔法風雲會，他也可以在店裡找到產品。但在大多數時候，玩家想要和他們的朋友玩一樣的東西—而休閒且多人對戰的指揮官是一個很好的起點。買一副指揮官套牌就能讓你加入社群：最棒的指揮官社群！

好，所以除了這些預組套牌外，你還有什麼新東西？

讓我帶你們來看看我們的全新產品！

Commander Collection: Green

在 2020 年後半，你將可以在 WPN 店裡（只有 WPN 店有）找到一些適合指揮官玩家的東西：Commander Collection！

產品一盒裡有八張相同顏色的重印牌，而第一個我們選擇了綠色—充滿著加速、大生物和各式你會想要指揮官裡使用東西的顏色！

那些牌全部都會是新的插圖，其中一個我最喜歡的部份就是許多牌都會引用熱門的傳奇。像是這張插畫：

在這張咒語上（你得要猜猜看這張咒語是什麼），施放咒語的人是雲遊詩人伊散。你得以再次看到這些熱門的角色 . . . ，而在和傳奇角色一起使用時更是格外有趣。

或著再來看看這個：

這是一隻神河的生物（暗示：這隻生物一開始並不是來自神河的）。如果你仔細看看他的形狀，你會發現它微妙地致敬了Azusa, Lost but Seeking的頭飾。

如果你是一名綠色的玩家，你將會想要這盒裡面的東西。

所以你在哪裡可以找到它？它將會有兩個版本：特殊版和一般版。

所有的 WPN 店家都會得到一般版，裡面包含了所有八張牌不閃的版本。WPN優質店則會得到全閃的 特殊版本，裡面包含了全部八張牌的閃卡版本！

所以不管你想要不閃的牌或閃卡，我們都有適合你的產品！你將要仔細考慮兩個不同版本的插畫。謹慎評估吧！系列代碼將是 CC1 （顯然這暗示了未來巨大的可能性，不是嗎？）

我知道一次給了你們太多內容，但我們還沒完呢！

事實上，我將要向你們宣布一個史上最令人興奮的指揮官產品。距離它上市還有一段時間， 將會在明年的第四季登場。而在它登場之際，那距離我第一次有這個產品的想法已經過了六年了。它就像是 Unstable 等於 Mark Rosewater 的小孩一樣，而我想你們會喜愛它的。

我很興奮終於可以告訴你們 . . . Commander Legends 這個系列。

Commander Legends

這是一個提供給指揮官玩家的完整系列，還有 70 張全新的傳奇能讓你構築套牌。當輪抽遇上指揮官會發生什麼事？

那實在是太棒了

我一直想要輪抽指揮官，但在操作上一直有些難度。所幸在經過了很多的努力之後，我們成功地製作出了 Commander Legends。能坐下來輪抽並構築出一副指揮官套牌實在是太棒了！再加上到最後，你也能就下一副指揮官套牌該長什麼模樣得到一系列的啟發！

Commander Legends 有 20 張牌的補充包，其中每包都有一張閃卡和兩張傳奇生物！隨著時間接近，我將會跟你們分享更多輪抽的系列，但別擔心操作上的問題，你絕對會感覺自己輪抽了一副指揮官套牌的。

這些牌可能來自多重宇宙中的任何時間和空間，且能在像是薪傳、特選和指揮官這類永恆賽制中使用。這個系列將比一般的系列更大，包含一些玩家經常要求的指揮官重印牌及類似的新牌。你會看到許多大家喜愛的時空和角色—當然也會有新的！

一般來說我們不會展示一年後系列的任何東西，但既然有著 70 張新傳奇 . . . 我想我可以讓你們感覺一下。看看這張：

老玩家或許可以猜到這是什麼東西，或著你可以聽聽看我是否會在指揮官區的播客中說漏嘴什麼。快去看看他是誰吧！

下一個或許有些微妙，但他是一個你曾經見過的角色：

我將讓沃爾們去發現這到底是什麼，我很期待在看 Reddit 上看到大家的回覆。（順帶一提，系列代碼將是 CMR。）

到你真正可以購買 Commander Legends 還需要一點時間，但我希望你們和我一樣興奮。在過去幾年每當有人問我是否有考慮過結合輪抽和指揮官時，我都只能微笑帶過。而現在它終於要來了！

這是我所參與過最令人興奮的系列之一。

伴隨著還有更多一點東西。

Commander Legends Commander Decks

終於，Commander Legends 將會有兩副屬於自己的指揮官套牌！

在邏輯上它們和我們在贊迪卡再起時發行的套牌類似—不過套牌本身將有很大的不同。它們將聚焦在三張不會出現在輪抽補充包中的新牌，而剩下的將會是重印牌。系列代碼將是 CMC。

如此一來，如果你是從 Commander Legends 入門而沒有一副套牌，馬上就可以選擇一副加入！

這段時間對指揮官玩家來說實在是一段很美好的時光

當我這麼說時，我是真心這麼認為的。

我們已經為指揮官玩家設計了許許多多的東西—而在 2020 年終於到了展示的時候。2020 年我們有許多包括了產品、比賽和各式各樣指揮官的機會 . . . 我已經等不及要讓你們知道這一切了。

以結果論來說，大家的反饋也比以前更加重要。你對這些產品有什麼看法？有哪些我們沒做的東西是你想看到的？請讓我知道！你的意見將更能幫助我們打造屬於這個賽制的未來。

你永遠都可以在推特上找到我、在 Tumblr 上問我問題、發 Instagram 的訊息，或是老派地寫 email 到 Beyondbasicsmagic@gmail.com。

這將加速指揮官歷史上最棒的一年！

—Gavin

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