喜歡依尼翠：腥紅婚誓裡所有的新牌嗎？你是否期待依尼翠：Double Feature裡更多的狼人及吸血鬼？想開始計畫神河：霓朝紀時空上的旅行嗎？

隨著 2021 年將進入尾聲，快在你的行事曆上標註以下這些日期，和我們一起期待Magic令人興奮的 2022 年！

標籤：#MTGCrimson 和 #MTGInnistrad

LoadingReadyRun 售前前播客：2021 年 11 月 5 日

魔法風雲會線上版上市：2021 年 11 月 11 日

上市週：2021 年 11 月 12-18 日

上市日期：2021 年 11 月 19 日

你現在就可以知道哪裡找到依尼翠：腥紅婚誓的預覽，以及在依尼翠：腥紅婚誓牌圖集上欣賞最新的那些牌。再加上，跟我們一起期待 11 月 11 日依尼翠：腥紅婚誓 於魔法風雲會線上版上市時還會有的好東西。

指揮官歡慶會日期：2021 年 11 月 16 日

依尼翠：Double Feature 牌圖集：2021 年 11 月 29 日那一週

依尼翠：Double Feature 前瞻試玩會：2022 年 1 月 21 日限定於 WPN 頂級店家舉辦。

依尼翠：Double Feature、Commander Collection: Black及 指揮官歡慶會：2022 年 1 月 28 日

Commander Collection: Black 和依尼翠：Double Feature 將剛好趕上指揮官歡慶會！持續關注 11 月 16 日更多指揮官歡慶會的介紹，來更了解這個在本地店家使用你最喜歡指揮官套牌對戰的新方式。

標籤：#MTGNeon

哪裡可以看到覽文章：2022 年 1 月 24 日

播客及預覽開始：2022 年 1 月 27 日開始

魔法風雲會線上版上市：2022 年 2 月 10 日

上市週：2022 年 2 月 11-17 日

全球上市：2022 年 2 月 18 日

在 2021 結束之前，我們將會向大家分享一些神河：霓朝紀的資訊、插畫及幾張預覽牌，接著還會有更多影片和預覽將會於 2021 年 1 月登場。

這還只是開始—隨著魔法風雲會 2022年的開始，我們將會有更多好東西向你介紹！