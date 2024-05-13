大家好！我是首席魔法風雲會設計師Gavin Verhey，也是純普賽制委員會的成員，該小組負責監控純普及其禁牌清單。作為來自世界各地的六個人組成的小組，我們始終在討論純普、分析數據，並決定是否需要在賽制中做出任何更動。

我將直接談論今天的變更，然後解釋我們為什麼做出這一變更。All That Glitters將在純普中被禁用。此更改將於桌面版立即生效，並於今天稍晚在魔法風雲會線上版上生效（如果還沒生效的話）。

All That Glitters

為什麼是這張卡？為什麼只有這張卡？讓我帶您了解一切。

我們將從回顧上次公告開始。上次在12月份進行禁限牌公告時，我們禁用了寺院迅矛僧作為針對紅色套牌的一擊。在Double Masters 2022 中被調降稀有度的這張牌在一年間慢慢地持續增強，最終讓一副紅色套牌成為不一定過度太強大但遠遠太過極端。帶著希望稍微拉回一些平衡的期盼，我們禁用了Swiftspear。當時，我們對All That Glitters提出了這樣的看法：

「共鳴已經在純普中維持一定強度很長一段時間。它對像禁用Atog這樣的手段有很強的韌性，且能一路上不斷地加入新玩具。最近，All That Glitters為這個套牌帶來了全新的白藍版本，可以將其貼在撲翼機或薑餅怪人上橫空出世造成巨大的傷害。」

「除此之外，在對付神器或甚至只是除去貼有All That Glitters的生物也有很多的備牌選擇。如果紅色被削弱了一些，那麼應該會有一些備牌的位置被開放來對付共鳴。即使只是四張額外的生物去除咒語，也能在對抗這個原型上起到很大的作用。」

「最終，我們決定暫時保留共鳴，看看這個變化會對純紅帶來什麼影響，並在未來的更新中視結果再來考慮它。」

好了，歡迎來到這次的未來的更新。

在上次禁牌以來的這段時間裡，All That Glitters已經不再僅出現在白藍色共鳴中，還出現在其他原型裡，例如藍紅白共鳴...甚至跳出共鳴，出現在紅白融合套牌中。事實證明，貼一張在爍目鷹上突然之間對對手造成8點傷害就已經夠好了，而當遊戲進行到後期時，兩張All That Glitters就能在一回合裡回合突然殺死對手。在Novice Inspector加入後，套牌裡的8張巡檢官很輕易地就能幫你在前期累積一定數量的神器。

All That Glitters這張牌讓你永遠不會想要把魔法力全部倒光。如果早期沒有答案，你很容易就會死掉，但到了後期也不能掉以輕心。這種對局模式並不是很令人愉快：它不僅加速了純普的遊戲進程—這是我們一直試圖遏制的，而且也造成了極端化的遊戲。

使用了這張牌的套牌表現如何？嗯，它們取得了很多成功。除了在挑戰賽中取得許多排名靠前的成績和在聯盟中無所不在外，勝率也很高：擁有All That Glitters的紅白融合套牌在與純紅、驚懼獸和共鳴等三個賽制中最重要的套牌的對戰中都擁有正面的勝率。它確實在與擁有大量去除法術並且可以隨著時間積累更多優勢的黑綠花園套牌等對戰中稍微遇到了困難，但極端性和能突然殺死對手的能力仍然存在。

這張牌也屬於那種即使在不在對局中，也能對賽制產生很大影響的卡牌。各種可行的套牌都必須衡量是否能夠擊敗像All That Glitters這樣極端化卡牌，而這種影響會大大地減少賽制中的選擇。

我們確實考慮過其他選擇，另一個被多次提出的主要選擇是神器地。許多卡牌都因為我們為了保留神器地而被列入禁牌清單。在過去幾年裡，像Atog、Disciple of the Vault和旅居者行侶這樣的卡牌都為此付出了代價。

因此，我們再次看了看近代新篇2 的結橋。然而隨著我們開始列出列表並嘗試它們時，我們發現它的影響並沒有你想象的那麼大。問題性的白藍共鳴套牌主要依賴於使用最初可以未橫置進場的秘羅地神器地，而雖然三色共鳴套牌使用了一些結橋，但它們仍有額外的空間可以放進更多但實際上計算的神器地時數量不會減少太多。紅白融合套牌確實使用了銹谷結橋，但通常每人仍會放進三到四張遠古獅穴和大熔爐，所以雖然這些套牌會稍微受到影響，但是用這麼大的禁牌規模來消除結橋，並不會有如你預期那麼好的結果。這些套牌的魔法力基底會變差了一點，並且讓長年懷恨這樣的神器去除變得更強大來減少它們的抗性，但這些套牌的神器地密度依然會很高。

當然，我們也討論過改為移除秘羅地的神器地，或著跟結橋一起，但每當我們談論到這些地牌時，我們都認為它們是純普玩家作為這個賽制的基石所喜歡的東西：如果它們消失了，就會有很多東西跟著消失。關於這點，我們很希望能從大家那裡收到任何關於這方面的想法，所以你有任何想法請告訴我們。

在考慮了種種路徑後，禁用All That Glitters變得直觀。從那裡開始，我們開始考慮是否應該禁用或解禁其他任何卡牌。

另一個主要考慮禁用卡牌的地方是純紅。儘管勝率很高（但不至於過分）並且帶來了一些極端化，純紅仍然是這個賽制的一個重要基石。雖然在沒有Swiftspear後已經變得較弱，且大多數不會再使用各四張魯莽衝動和Wrenn's Resolve，但純紅在依夏蘭迷窟中獲得了Goblin Tomb Raider，和光雷驛鏢客中獲得了Reckless Lackey，確實給了它一些強大的替代工具。

如果要選一張的話你會在紅色裡選什麼？庫度沙再生和Goblin Bushwhacker在這套牌中組成了一個能從手牌中迅速殺死對手的組合，將三點魔法力在一回合中轉換為8點攻擊力。

如果你想要一些更直接的東西，還有電流衝擊波。如果你選擇它，將會對許多套牌產生影響：融合、純紅和一些共鳴。

賽制的極端發展使得對紅色有利的卡牌通常對All That Glitters套牌不利，反之亦然，儘管它們都是強攻型的套牌。點對點去除有助於防止死於All That Glitters，但對抗一隊紅色大軍時，你就會更希望有像 電流惡戲這樣的掃場咒語。我們希望禁止All That Glitters會在這裡有所幫助。

除了紅色和擁有All That Glitters的套牌外，沒有任何一種原型有帶來我們認為必要採取行動的東西。其他一些套牌，如Familiars、Caw-Gate、黑綠花園等套牌都存在、強大並且表現良好。儘管Tolarian Terror套牌很受歡迎並且有人要求禁用它們，但是這副套牌並沒有正面的勝率，所以在這個時候對他出手是沒有意義的。

我們也討論了很多關於解禁牌張的事情。

在討論解禁牌張時，主要討論的是預視稜鏡。自從它最初被禁用以來，純普已經發生了很多變化，我們對於是否應該解禁預視稜鏡一直在猶豫不定。當時，Tron是頂尖的套牌之一—跟現在完全不同的世界。自那時以來，Tron已經增加了Energy Refractor且表現得很好。

然而，在這裡我們沒有這樣做有兩個主要原因。首先，這張卡牌在傳統上也在共鳴和紅白套牌中見過，而這正是我們這次禁牌希望削弱的兩個套牌，雖然我們不知道它是否會被使用，但似乎是一個不必要的風險。其次，透過禁用All That Glitters，確實會使地減慢賽制進行的速度，可能會為Tron等套牌重新出現帶來機會，我們想在給它另一個工具前先看看是否會發生這種情況。我們現在先對此保留，但它有很大的可能性不久就會再次出現。

說到這裡，我想談談我們下一次檢查的時間以及它與今天的禁牌之間的關係。近代新篇3在一個月之內就會上市，傳統上來說，這些系列會給純普添加很多卡牌，我想這次也不例外。

我們想確保先解決All That Glitters，因為無論你如何看待它，它都會使賽制極端化並比理想情況更快地推進事物。紅色仍然是的熱門討論話題，解禁棱晶也是，但與其在近代新篇3之前改變更多賽制中的內容，且純普會碰到比之前更大地震的同時，我們想先對付我們知道我們必須對付的那個，然後在上市後不久再進行檢查。

我要坦白地告訴你們一件有點不尋常的事情，這是Gavin個人作為一個能夠提前查看近代新篇3普通牌的人所說的話。（其他的純普賽制委員會成員不能提前看系列。）有一張近代新篇3 的普通牌，我認為有很大可能性需要在純普中被禁用，因為它和過去禁用的一張卡十分相似。這並不是什麼問題，和往常一樣，Magic的系列不應該以純普賽制為中心—它們應該做每個系列設計負責人認為是正確選擇的事情，而純普賽制將相應地做出反應。

但這個所帶來的結果，是我們預期在近代新篇3上市之後很快就進行檢查，以進行任何需要的賽制調整。花一些時間看到東西在現實中被實現是值得的，但我希望期望對任何可能造成問題的東西用比較嚴格的標準—我們不希望一個有問題的賽制持續數週之久，像上次絮聒風暴發布時那樣。這是一個你可以期待可能會對上述提到的一些問題採取其他潛在行動的時間點，但近代新篇套牌長期以來對純普都有產生了巨大的影響—所以我們要等到那時再做進一步的變化。

最後，最後一個話題。正如你可能已經聽到的，貼紙和景點卡牌將不再出現在競爭級別的比賽中。出於相同的原因，我們也將這一點應用於純普賽制。在純普中，________ Goblin是唯一有影響的卡片。考慮到純普的大部分遊戲都是在魔法風雲會線上版上進行的，而那裡唯一的貼紙卡片是________ Goblin，而且沒有足夠的普通景點牌可以在純普套牌中使用，對於大多數玩家來說，這意味著________ Goblin將離開賽制。

當對局設計小組問我對這一變化的看法時，我投了非常強烈的贊成票。雖然我讚揚魔法風雲會線上版還會有一些僅限於實體的套牌將會受到影響，比如Sticker Stompy。雖然這些套牌的支持者可能會不開心，我認為這將消除實體和數位比賽間的差距，並對純普賽制的健康是有益的。

好的，今天就到這裡。我預計在近代新篇3 發布後的幾週內再次與大家聊聊，要嘛進行一些調整，或著如果情況看起來確實不錯，就更新你們我們的想法。同時，請讓我們在純普賽制委員會知道你的想法—特別是關於那些神器地的問題，那是一個最常被討論的話題，我們希望收到你的意見。

代表整個純普賽制委員會，這是Gavin，今天就到這兒。

Alex Ullman – @nerdtothecore

Alexandre Weber – @Webermtg

Emma Partlow – @Emmadpartlow

Gavin Verhey – @GavinVerhey

Mirco Ciavatta – @Heisen011

Paige Smith – @TheMaverickGal

Ryuji Saito – @Saito_o3