她屬於那種能融入其中，卻又一眼就能被鎖定的人。棕色的秀髮及銳利的雙眼，每一步的腳步聲聽起來都充滿自信且專注：毫無疑問她就是那個你被要求尾隨但絕不想被她發現的人。

從休息室的另一頭，你遠遠望著她懶散地低著頭，蕨類的影子落在她的身上。她背靠在角落—搜尋著任何打量她的人，沒人能從她手上討到一絲便宜。

聰明。聰明的人往往愛問問題。

她和誰在一起？是在等人嗎？什麼時候要離開？她接著要去哪？

這些問題是大家都會問題，但這麼久以來的第一次一個更大的問題佔據了你的思緒：她是誰，她又為什麼會在這裡？

「來自廚房的問候。」

你轉頭看到一個侍者端著精緻的小點站在你面前。你微笑點了點頭，調整個餐巾準備要開口道謝時—他們的眼神已經移開，來回打量著。

毫無疑問，他們，也在監視。

啪。

侍者的托盤翻倒在遠處，剩下的小點一股腦地都灑在了你的大腿上。你花了一些時間清理，然後站了起來。

「我很抱歉。」侍者連聲賠罪，小心地移動了桌巾、重新擺好乾淨的餐具，並從附近拿了一副乾淨的餐巾。

你突然發現：這一切並不是意外，一切都只是障眼法—且已經足夠：你回頭發現那個棕髮女子已經步出了前門。馬上起身追上去或許能讓你不跟丟，不過周遭有太多人可能會造成像剛剛一樣的畫面。

現在你也成了目標。

在桌上留了遠高於帳單的金額後，你來到了室外剛好看到她消失在轉角—在敞篷車裡揚長而去。

為何不跟上？

有些問題需要一個好的答案，但這個問題彷彿沒有明天般地迅速消逝。而對於那些有多雙眼睛在看著他們的人而言，或許這個問題沒有答案。那就只是新卡佩納：喧囂黑街的日常。

新卡佩納：喧囂黑街重要日程

新卡佩納：喧囂黑街系列符號（左）和新卡佩納：喧囂黑街指揮官系列符號（右）

新卡佩納：喧囂黑街 故事 ：3月28日—4月5日

：3月28日—4月5日 新卡佩納：喧囂黑街 故事影片 ：3月31日

：3月31日 首發影片及預覽開始 ：4月7日

：4月7日 完整牌圖集公開 ：4月15日

：4月15日 指揮官預覽： ：4月18-19日

：4月18-19日 指揮官完整牌圖集公開 ：4月20日

：4月20日 店內售前現開賽及開始販售 ：4月22日

：4月22日 魔法風雲會線上版上市 ：4月28日

：4月28日 新卡佩納：喧囂黑街 發售預告 ：4月28日

：4月28日 全球發售 ：4月29日

：4月29日 指揮官發售歡慶會 ：4月29日—5月1日

：4月29日—5月1日 Game Day ：5月7日—5月15日

：5月7日—5月15日 店家冠軍賽：7月9日—7月17日

預覽前的故事將繼續

如果你想在新卡佩納的街道巷弄間活下來，你得知道要提防什麼。從3月28日起，你會認識掌管街道的五個家族，過程中將了解為什麼這個城市對一些角色來說十分重要—比你所預期的更多，且危及了他們的過去及未來。

3月31日我們來自Command Zone 的好朋友會跟大家分享一段影片一探新卡佩納：喧囂黑街的故事及背景，讓你能更進一步來認識這些角色、家族和住在這個城市裡所會面臨到的危險。

預覽緊接其後

新卡佩納：喧囂黑街是一個充斥著力量的浮華城市—以及力量所帶來的腐化。如果你錯過了之前華麗的內容，讓Weekly MTG幫助你補上：

影片版太過生硬？那來看看新卡佩納：喧囂黑街裡一些牌的第一次亮相吧！

這個城市完全展現了新卡佩納流露出的力量和奢華，一切都多虧了這五個家族：

秘聞幫

（白藍黑）

絕藝盟

（藍黑紅）

勤工聯

（黑紅綠）

樂舞會

（紅綠白）

扶濟社

（綠白藍）

雖然你馬上就可以更認識這些強大的家族，他們的影響和觸角延伸到了城市裡的每一個角落。你在上面看到的全圖都會基本地都將會出現在輪抽、系列和聚珍補充包裡（和神河：霓朝紀裡的浮世繪基本地一樣）。

新卡佩納裡每個競爭權力—和利益—的家族都不只一或兩個顏色。家族在這個城市裡代表著本分，和交易者與武力展現的結盟可以讓你在已有四個以上家族邀請你時從中分出差異。

金錢與力量帶來奢華，新卡佩納的家族可以透過投入心力的美麗地景展現一切—不管是否合法。無邊框和摩天大樓的設計只是你會發現風格中的其中一項。

你希望成為能利用他們所提供內容的家族。每個可選的家族都有自己爬上頂端的計畫—扶濟社所提供的只是其中一瞥。

如果你打算聯繫其中一個家族獲得權力，看看黃金世代的版本並展現你的新人脈。

下面是你會在新卡佩納：喧囂黑街裡所找到的內容—以及更多：

新卡佩納：喧囂黑街輪抽、系列和聚珍補充包—加上一個專屬日本的全新10包系列補充包的包裝

新卡佩納：喧囂黑街套裝，包含一張異畫的贈卡及記血骰

新卡佩納：喧囂黑街 主題補充包，包含新卡佩納裡全部五個家族

新卡佩納：喧囂黑街售前現開賽套組，每個家族一個，包含記血骰且有家族重點牌的家族補充包

五副新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌，每個家族一個

輪抽補充包外包裝

系列補充包外包裝

聚珍補充包外包裝

套裝

主題補充包

售前現開賽套組（秘聞幫）

新卡佩納：喧囂黑街 指揮官套牌店內活動

新卡佩納：喧囂黑街指揮官包含專屬於系列補充包的牌、聚珍補充包裡的擴圖牌，再加上分別代表每個家族的指揮官套牌：

秘聞幫窺秘（白藍黑）

絕藝盟摧絕（藍黑紅）

勤工聯出勤（黑紅綠）

樂舞會歧樂（紅綠白）

扶濟社匡扶（綠白藍）

每副新卡佩納：喧囂黑街的指揮官套牌都會有一包聚珍補充包的樣品包—內含兩張來自你能從新卡佩納：喧囂黑街聚珍補充包裡開到的牌—提供一些你會想換進套牌裡的美麗新牌。

你可以在4月29日到5月1日於店家內舉辦的指揮官發售歡慶會上，向大家展示你的家族本分。比賽將會有贈卡版本的疾行靴—正是讓你在城市裡走遍大街小巷最好的鞋履。

在北美，新加入魔法風雲會 的玩家可以和朋友一起參加指揮官發售歡慶會—和之後的活動，邀請朋友一同參加將能讓你們兩個各獲得一張贈卡版本的心靈石。

Caroline Gariba 作畫

從3 月28日新卡佩納：喧囂黑街故事上線後，留意你在城市裡徘徊時的步伐，接著等待4月7日的預覽開始。你不會想錯過這個機會的。