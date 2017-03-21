隨著今日的系統更新，現在當您要參加魔法風雲會比賽、進入我們的網站、遊戲歷程、或是任何需要帳號的非魔法風雲會線上版的產品時，您只需要威世智帳號系統的帳號即可。

我們相信您會有些問題，甚至是一些不安或猶豫的感覺。希望我們的首篇文章能說明如何解決您可能會有的首要問題（在今天的文章中，我們也會再次帶您瀏覽那些步驟），但我們也想讓您更了解箇中原因與經過。

最重要的是，我們需要您的協助。如果您有計畫要參加大獎賽、週五認證賽、或任何認證的魔法風雲會比賽的話，我們需要您更新您的帳號。

如果您只是想知道如何確保自己的帳號能正確被設定的話，最直接的方式便是直接跳到聯絡客服章節。

我們為什麼要轉換？

我們已經退役了兩個帳號系統－包括DCI帳號系統以及一個我們叫做MGI的系統，這兩個系統管理著我們的Help登入系統。擁有多個要求相同、類似、某些時候甚至是過時資料的系統，是件混亂的事－而這已經，雖然並不頻繁地，為各位玩家帶來了混亂。

未來，這次單一帳號系統的轉換將讓管理您所有威世智帳號的行動（魔法風雲會線上版未包含在此系統內，將持續擁有自己的登入系統）變得更加簡化－也更少錯誤－所有行動將在一個地方進行，也只有一次登入－無論您想參加比賽、聯絡客服、或以主辦人的身份舉辦活動都是。最終會對每個人都有更好、更為簡便的體驗。

而就像任何的轉換一樣，在改變單一系統時，可能會有一些挑戰，但我們相信未來的狀態－一個擁有你所需要所有事物的系統－對每個人來說都將有更好的體驗，也會成為未來進步的跳板。

為了確保您的體驗順利，我們高度建議您確定自己的DCI號碼已經和您的威世智帳號連結。這便是您可以協助我們的部分。

而我們可以提供協助的方式如下－如果您不確定自己的DCI號碼或威世智帳號的話，最好的方式就是跟著以下的步驟進行。

要做什麼

即便我們在前一篇文章發布之後看到有更多人聯絡客服，不過我們也知道依然還有其他玩家被這次的改變所影響。想知道您的下一步，請從下方選擇一個最能代表您當前狀況的選項，並點擊連結以跳到相關的章節中。

如果您是一位比賽主辦人，或Wizards Play Network 店家

您將被要求擁有一個威世智帳號，如果還沒有，您可以聯絡客服。

確定您已經完成這些步驟是確保比賽體驗最簡單的方法，無論您是參加大獎賽、週五認證賽、或任何類似的活動皆然。

聯絡客服

想要解決任何疑難雜症，或是解答您的任何問題，最肯定的方式便是聯絡客服。如果您需要聯絡客服，您可以用以下的其中一種方式：

如果您正在聯絡客服，您可以透過附上以下資訊，讓過程更為順暢快速：