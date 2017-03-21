讓您的DCI/威世智帳號保持更新
隨著今日的系統更新，現在當您要參加魔法風雲會比賽、進入我們的網站、遊戲歷程、或是任何需要帳號的非魔法風雲會線上版的產品時，您只需要威世智帳號系統的帳號即可。
我們相信您會有些問題，甚至是一些不安或猶豫的感覺。希望我們的首篇文章能說明如何解決您可能會有的首要問題（在今天的文章中，我們也會再次帶您瀏覽那些步驟），但我們也想讓您更了解箇中原因與經過。
最重要的是，我們需要您的協助。如果您有計畫要參加大獎賽、週五認證賽、或任何認證的魔法風雲會比賽的話，我們需要您更新您的帳號。
如果您只是想知道如何確保自己的帳號能正確被設定的話，最直接的方式便是直接跳到聯絡客服章節。
我們為什麼要轉換？
我們已經退役了兩個帳號系統－包括DCI帳號系統以及一個我們叫做MGI的系統，這兩個系統管理著我們的Help登入系統。擁有多個要求相同、類似、某些時候甚至是過時資料的系統，是件混亂的事－而這已經，雖然並不頻繁地，為各位玩家帶來了混亂。
未來，這次單一帳號系統的轉換將讓管理您所有威世智帳號的行動（魔法風雲會線上版未包含在此系統內，將持續擁有自己的登入系統）變得更加簡化－也更少錯誤－所有行動將在一個地方進行，也只有一次登入－無論您想參加比賽、聯絡客服、或以主辦人的身份舉辦活動都是。最終會對每個人都有更好、更為簡便的體驗。
而就像任何的轉換一樣，在改變單一系統時，可能會有一些挑戰，但我們相信未來的狀態－一個擁有你所需要所有事物的系統－對每個人來說都將有更好的體驗，也會成為未來進步的跳板。
為了確保您的體驗順利，我們高度建議您確定自己的DCI號碼已經和您的威世智帳號連結。這便是您可以協助我們的部分。
而我們可以提供協助的方式如下－如果您不確定自己的DCI號碼或威世智帳號的話，最好的方式就是跟著以下的步驟進行。
要做什麼
即便我們在前一篇文章發布之後看到有更多人聯絡客服，不過我們也知道依然還有其他玩家被這次的改變所影響。想知道您的下一步，請從下方選擇一個最能代表您當前狀況的選項，並點擊連結以跳到相關的章節中。
- 如果您沒有DCI號碼，也沒有威世智帳號
- 如果您知道自己的DCI號碼，但還沒有威世智帳號
- 如果您不知道自己的DCI號碼，但想拿回它，或覺得您未來可能會想要查看自己的組織賽事歷程
- 如果您是一位比賽主辦人，或Wizards Play Network 店家
- 如何聯絡客服
如果您沒有DCI號碼，也沒有威世智帳號
- 前往accounts.wizards.com 並選擇「創建帳號」來創一個威世智帳號。
- 您也可以藉由參加比賽得到一個DCI號碼，接著前往accounts.wizards.com並選擇「啟動DCI號碼」。
如果您知道自己的DCI號碼，但還沒有威世智帳號
- 前往accounts.wizards.com創建一個威世智帳號。
- 點擊「啟動DCI號碼」。
- 輸入您的DCI號碼及一組啟動碼來「宣告」您的DCI號碼，接著點擊「創建帳號」
- 如果你沒有啟動碼（許多人都沒有），只要聯絡客服，客服就可以給您一組。（請見下方得知如何聯絡客服）
- 除此之外，只要我們擁有某帳號的有效email，我們將會在三月21日之後將您的DCI號碼、啟動碼、以及宣告DCI帳號及創建威世智帳號的連結寄給您。
如果您不知道自己的DCI號碼，但想拿回它，或覺得您未來可能會想要查看自己的組織賽事歷程
- 如果您已經註冊了威世智帳號，比賽主辦人－包括當地店家的－就能查看與您帳號相連的DCI號碼。
- 如果您已經註冊了威世智帳號，您便能在accounts.wizards.com登入後，在自己的檔案頁面看到DCI號碼。您甚至可以從檔案頁面將自己DCI卡片的圖檔存到您的手機裡。
- 如果無法，您可以聯絡客服來幫助您拿回DCI號碼，並加入您的威世智帳號中。
如果您是一位比賽主辦人，或Wizards Play Network 店家
- 您將被要求擁有一個威世智帳號，如果還沒有，您可以聯絡客服。
確定您已經完成這些步驟是確保比賽體驗最簡單的方法，無論您是參加大獎賽、週五認證賽、或任何類似的活動皆然。
聯絡客服
想要解決任何疑難雜症，或是解答您的任何問題，最肯定的方式便是聯絡客服。如果您需要聯絡客服，您可以用以下的其中一種方式：
- 若您擁有威世智帳號，您可以透過wizards.custhelp.com聯絡。
- 如果您沒有威世智帳號，您可以在accounts.wizards.com創建一個，接著到wizards.custhelp.com使用線上協助。
- 如果以上選項對您來說皆不可行，您可以依據所在地區，利用此處的電話號碼聯絡我們。請注意，由於隱私考量，透過電話所能取回或提供的資訊是有限的，但我們的客服代表將會盡力協助您的問題。
如果您正在聯絡客服，您可以透過附上以下資訊，讓過程更為順暢快速：
- 姓名
- DCI號碼
- 生日
- 該帳號登錄的Email地址
- 目前的email地址（若有不同）
- 任何您所能提供的比賽資訊，例如您首次收到DCI號碼或最近一次登錄對局資料的店名。