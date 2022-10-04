1993年8月，一款當時仍然寂寂無名、名稱為魔法風雲會的遊戲開始在美國西海岸的遊戲店家發售。在接下來的近30年間，它成為了一種全球現象、成為了整個遊戲類型的藍圖，並且成為了有史以來最著名的遊戲之一。而今天，我們將展開持續一年多的慶祝活動。

就算您通常不喜歡閱讀或觀看到最後，都懇請您忍耐一下。就像好的混音帶一樣，此公告就是慢搖主打，而最後的部分絕對是不容錯過的。

作為慶祝活動的一部分，我們將在未來14個月內推出贈卡、產品和合作夥伴關係，以我們所知道的各種方式慶祝我們最喜愛的遊戲。今天的公告包括大量炫酷的收藏品、合作夥伴關係，當然還有牌張，但以上還不是全部內容。我們將推出更酷的方式來慶祝今年以及臨近誕辰的2023年。這是魔法風雲會的誕辰，因此我們將會盡情歡慶。

我們今天和將來展示的許多東西都將標有我們的30週年標誌。它看起來是這樣的：

此標誌旨在讓您了解我們與週年紀念相關的內容，並將成為在我們40週年及以後回顧過去的炫酷方式。

讓我們先展示一些贈卡。

30週年與參賽贈卡

每個人都應該慶祝魔法風雲會30週年紀念。為強調這一點，您可以在參與舉辦售前賽的Wizards Play Network店家中獲得30款特殊贈卡之一——每張均代表著魔法風雲會的一年。從現在到2023年底，每場售前賽都將推出一組上述贈卡，其中包括一些只會以魔法風雲會非英語的語言版本之一印製的贈卡。我們已揭曉了多明納里亞：眾志成城和兄弟之戰的售前賽贈卡，您可在下方重溫它們：

多明納里亞：眾志成城

撒拉天使 爆雷煉球 范得賀恩妖精

兄弟之戰

林木妖精 根牆

橫財 皇室家臣

其他贈卡又如何？如果我們要開始認真地慶祝，現在就是展示近乎所有其餘贈卡的最佳時機。以下就是所有贈卡，並根據它們相關的售前賽排列。

非瑞克西亞：萬界歸一

寇族庇護地 雪恨

Exalted Angel 偽神殿堂

器械進擊

不朽見證人 和聲召集 炎靈尼米捷

魔戒：中土故事

塔莫耶夫 艾藍卓幽谷大法師

酸液黏菌 撼地象

艾卓荒野

蜂后 索命惡魔

卡隆尼亞多頭龍 鬼怪鬧事頭

依夏蘭失落洞窟

龍王安塔卡 戲劇性逆轉

祖靈徑道 獸群語者

開發代號為「馬球」的系列

多溫的否決 暮影薔薇之棘維托

致命爭執 魔法風雲會牌背

沒錯，以上就只有29張牌加上魔法風雲會牌背。第30張牌在哪裡？根據我的計算，這張牌會是印製於2022年的牌，而且碰巧它尚未上市，並將於兄弟之戰中推出。我們將在今年晚些時候預覽後公佈它是哪張牌。

此外，我們會將我們的重要賽事贈卡升級。對於尋求取得2023年第三場專業賽（其相關地區冠軍資格賽於2023年1月展開）參賽資格的玩家，我們將會發放這些精美的新插畫贈卡。它們都是藍色的，因為有人一直在閱讀我的夢想日記。

地區冠軍資格賽的參賽贈卡

Turn Over

地區冠軍資格賽的成績優異者贈卡

地區冠軍賽贈卡

有關如何獲得這些贈卡的更多詳細資訊，請查看此處的完整說明。

魔法風雲會30週年與兄弟之戰預覽

在我們展開30週年慶典之際，我們已經發出首場歡慶會的邀請函：在美國拉斯維加斯舉行的魔法風雲會30週年。數千位玩家已報名參加此慶祝活動，但是魔法風雲會30週年的豐富內容遠多於我們迄今為止所披露的內容。

我們可以談論的一個亮點是，我們將會在該活動期間分享兄弟之戰預覽內容。魔法風雲會30週年將會是唯一可率先預覽兄弟之戰精彩內容的場地。

我們將在社交媒體和DailyMTG上回顧此次活動的精華，但您現在仍有時間購買虛擬門票，讓您可以存取面板、實時預覽和虛擬賽事，以及購買魔法風雲會30週年商品。

想要一睹魔法風雲會30週年為兄弟之戰準備的內容嗎？以下是我們今天將分享的預覽。讓我介紹一下米斯拉的終極形態：

翻面 翻面

甚至在魔法風雲會30週年開始之前，已有很多兄弟之戰的內容可供探索：

兄弟之戰故事 ：10月20-26日

：10月20-26日 時空建構面板 ：10月20日

：10月20日 首次登場影片與預覽開始 ：10月27日

：10月27日 魔法風雲會30週年兄弟之戰預覽 ：10月28-30日

：10月28-30日 兄弟之戰預覽繼續 ：10月31日–11月4日

：10月31日–11月4日 WPN遊戲店家售前賽 ：11月11-17日

：11月11-17日 《魔法風雲會：競技場》與魔法風雲會線上版上市 ：11月15日

：11月15日 兄弟之戰全球上市 ：11月18日

：11月18日 WPN遊戲店家指揮官歡慶會賽事 ：12月16-18日

即將上市

30年對於一款遊戲來說是一項重大成就，但對於我們不斷創造炫酷內容的員工和要求不斷提高的愛好者來說，這也是一項重大成就。

魔法風雲會的核心是創新、嘗試新事物、修正舊事物並開拓未開發的空間。為此，從現在到2023年底，我們將會創造精彩內容，其中一些我們今天會在這裡重點介紹，包括可能是最驚人的系列。

多明納里亞：重製版

沒有什麼比得上多明納里亞的歷史之旅更能代表魔法風雲會的歷史。此系列以魔法風雲會故鄉時空各個系列的牌張製成，我們急不及待要展示更多有關這個將於2023年第一季上市的系列之內容。若您未留意的話，它的包裝如下：

此外，Wizards Play Network店家所提供的上市贈卡反擊咒語，將採用Mark Poole的原版插畫，並配有復古牌框。

由於這個系列讓我們非常、非常興奮，因此我們將在此展示一些多明納里亞：重製版牌張預覽，它們出自魔法風雲會的歷史——純粹因為我們能夠這樣做。

天堂鳥 無邊框天堂鳥 復古牌框天堂鳥

一般 無邊框 復古牌框

一般 無邊框 復古牌框

復古牌框

一般 復古牌框

一般 復古牌框

《魔法風雲會：競技場》探索過去

《魔風競技場》雖然是「新人」，但它也一起加入了我們的懷舊慶祝活動。

首先，今年晚些時候，《魔風競技場》將推出其第二個Explorer Anthology，重點介紹適用於探險家賽制的一套新牌張。

然後，在2023年上半年，依尼翠暗影：重製版將為《魔風競技場》注入一整個系列可用於探險家和史跡賽制的牌張。

隨著這些系列的上市日期逼近，我們將透露更多資訊。

Secret Lair 30週年倒數套件

正好趕上在節日前推出的Secret Lair 30週年倒數套件是一個具30包補充包的套裝，補充包具有標註著其年份的風格化包裝，每款各代表著魔法風雲會的其中一年。您會在其中找到一張從該年印製的牌，但它具有新元素——它的風格將完全符合Secret Lair的精神。

我們重新邀請了廣受歡迎的Secret Lair畫家和設計師來創造出30週年倒數體驗，以取悅愛好者。這些牌張不僅是魔法風雲會的亮點，而且還展示了在那些年間贏得比賽的牌。它們不僅是懷舊的——它們還是久經考驗的致勝牌張（幾乎全部都是），您肯定會想在賽事中使用它們。

雖然我們還不會揭示全部30張牌，但我們會讓您窺探一二。至於餘下的內容——就像拆開生日禮物一樣。究竟這個想法是從何而來的呢？

如果您是那種喜歡在拆禮物之前就已知道裡面有什麼的人，那麼從10月24日起，您可以在MagicSecretLair.com上窺探套件內的其他23張牌。

30週年倒數套件售價為$149.99美元，但它有別於其他Secret Lair產品，其印製數量有限制。它將於11月1日太平洋標準時間上午9點至11月4日太平洋標準時間上午9點期間在MagicSecretLair.com上出售，售完為止。

作為獎勵，每張牌都有30%機會是傳統閃版本。而作為額外獎勵，大多數地區都應該會在12月1日前收到30週年倒數套件！您在12月如何使用倒數套件將由您全權決定。

魔法風雲會30週年紀念版

最後，我們製造了一款產品。一款值得收藏、有紀念性但不適用於比賽的產品。一款驚人的產品。一款盛大得有其專屬文章的產品。

祝魔法風雲會30週年快樂！立即慶祝吧！