魔法風雲會30週年慶典開始
1993年8月，一款當時仍然寂寂無名、名稱為魔法風雲會的遊戲開始在美國西海岸的遊戲店家發售。在接下來的近30年間，它成為了一種全球現象、成為了整個遊戲類型的藍圖，並且成為了有史以來最著名的遊戲之一。而今天，我們將展開持續一年多的慶祝活動。
就算您通常不喜歡閱讀或觀看到最後，都懇請您忍耐一下。就像好的混音帶一樣，此公告就是慢搖主打，而最後的部分絕對是不容錯過的。
作為慶祝活動的一部分，我們將在未來14個月內推出贈卡、產品和合作夥伴關係，以我們所知道的各種方式慶祝我們最喜愛的遊戲。今天的公告包括大量炫酷的收藏品、合作夥伴關係，當然還有牌張，但以上還不是全部內容。我們將推出更酷的方式來慶祝今年以及臨近誕辰的2023年。這是魔法風雲會的誕辰，因此我們將會盡情歡慶。
我們今天和將來展示的許多東西都將標有我們的30週年標誌。它看起來是這樣的：
此標誌旨在讓您了解我們與週年紀念相關的內容，並將成為在我們40週年及以後回顧過去的炫酷方式。
讓我們先展示一些贈卡。
30週年與參賽贈卡
每個人都應該慶祝魔法風雲會30週年紀念。為強調這一點，您可以在參與舉辦售前賽的Wizards Play Network店家中獲得30款特殊贈卡之一——每張均代表著魔法風雲會的一年。從現在到2023年底，每場售前賽都將推出一組上述贈卡，其中包括一些只會以魔法風雲會非英語的語言版本之一印製的贈卡。我們已揭曉了多明納里亞：眾志成城和兄弟之戰的售前賽贈卡，您可在下方重溫它們：
多明納里亞：眾志成城
兄弟之戰
其他贈卡又如何？如果我們要開始認真地慶祝，現在就是展示近乎所有其餘贈卡的最佳時機。以下就是所有贈卡，並根據它們相關的售前賽排列。
非瑞克西亞：萬界歸一
器械進擊
魔戒：中土故事
艾卓荒野
依夏蘭失落洞窟
開發代號為「馬球」的系列
沒錯，以上就只有29張牌加上魔法風雲會牌背。第30張牌在哪裡？根據我的計算，這張牌會是印製於2022年的牌，而且碰巧它尚未上市，並將於兄弟之戰中推出。我們將在今年晚些時候預覽後公佈它是哪張牌。
此外，我們會將我們的重要賽事贈卡升級。對於尋求取得2023年第三場專業賽（其相關地區冠軍資格賽於2023年1月展開）參賽資格的玩家，我們將會發放這些精美的新插畫贈卡。它們都是藍色的，因為有人一直在閱讀我的夢想日記。
地區冠軍資格賽的成績優異者贈卡
有關如何獲得這些贈卡的更多詳細資訊，請查看此處的完整說明。
魔法風雲會30週年與兄弟之戰預覽
在我們展開30週年慶典之際，我們已經發出首場歡慶會的邀請函：在美國拉斯維加斯舉行的魔法風雲會30週年。數千位玩家已報名參加此慶祝活動，但是魔法風雲會30週年的豐富內容遠多於我們迄今為止所披露的內容。
我們可以談論的一個亮點是，我們將會在該活動期間分享兄弟之戰預覽內容。魔法風雲會30週年將會是唯一可率先預覽兄弟之戰精彩內容的場地。
我們將在社交媒體和DailyMTG上回顧此次活動的精華，但您現在仍有時間購買虛擬門票，讓您可以存取面板、實時預覽和虛擬賽事，以及購買魔法風雲會30週年商品。
想要一睹魔法風雲會30週年為兄弟之戰準備的內容嗎？以下是我們今天將分享的預覽。讓我介紹一下米斯拉的終極形態：
甚至在魔法風雲會30週年開始之前，已有很多兄弟之戰的內容可供探索：
- 兄弟之戰故事：10月20-26日
- 時空建構面板：10月20日
- 首次登場影片與預覽開始：10月27日
- 魔法風雲會30週年兄弟之戰預覽：10月28-30日
- 兄弟之戰預覽繼續：10月31日–11月4日
- WPN遊戲店家售前賽：11月11-17日
- 《魔法風雲會：競技場》與魔法風雲會線上版上市：11月15日
- 兄弟之戰全球上市：11月18日
- WPN遊戲店家指揮官歡慶會賽事 ：12月16-18日
即將上市
30年對於一款遊戲來說是一項重大成就，但對於我們不斷創造炫酷內容的員工和要求不斷提高的愛好者來說，這也是一項重大成就。
魔法風雲會的核心是創新、嘗試新事物、修正舊事物並開拓未開發的空間。為此，從現在到2023年底，我們將會創造精彩內容，其中一些我們今天會在這裡重點介紹，包括可能是最驚人的系列。
多明納里亞：重製版
沒有什麼比得上多明納里亞的歷史之旅更能代表魔法風雲會的歷史。此系列以魔法風雲會故鄉時空各個系列的牌張製成，我們急不及待要展示更多有關這個將於2023年第一季上市的系列之內容。若您未留意的話，它的包裝如下：
此外，Wizards Play Network店家所提供的上市贈卡反擊咒語，將採用Mark Poole的原版插畫，並配有復古牌框。
由於這個系列讓我們非常、非常興奮，因此我們將在此展示一些多明納里亞：重製版牌張預覽，它們出自魔法風雲會的歷史——純粹因為我們能夠這樣做。
《魔法風雲會：競技場》探索過去
《魔風競技場》雖然是「新人」，但它也一起加入了我們的懷舊慶祝活動。
首先，今年晚些時候，《魔風競技場》將推出其第二個Explorer Anthology，重點介紹適用於探險家賽制的一套新牌張。
然後，在2023年上半年，依尼翠暗影：重製版將為《魔風競技場》注入一整個系列可用於探險家和史跡賽制的牌張。
隨著這些系列的上市日期逼近，我們將透露更多資訊。
Secret Lair 30週年倒數套件
正好趕上在節日前推出的Secret Lair 30週年倒數套件是一個具30包補充包的套裝，補充包具有標註著其年份的風格化包裝，每款各代表著魔法風雲會的其中一年。您會在其中找到一張從該年印製的牌，但它具有新元素——它的風格將完全符合Secret Lair的精神。
我們重新邀請了廣受歡迎的Secret Lair畫家和設計師來創造出30週年倒數體驗，以取悅愛好者。這些牌張不僅是魔法風雲會的亮點，而且還展示了在那些年間贏得比賽的牌。它們不僅是懷舊的——它們還是久經考驗的致勝牌張（幾乎全部都是），您肯定會想在賽事中使用它們。
雖然我們還不會揭示全部30張牌，但我們會讓您窺探一二。至於餘下的內容——就像拆開生日禮物一樣。究竟這個想法是從何而來的呢？
如果您是那種喜歡在拆禮物之前就已知道裡面有什麼的人，那麼從10月24日起，您可以在MagicSecretLair.com上窺探套件內的其他23張牌。
30週年倒數套件售價為$149.99美元，但它有別於其他Secret Lair產品，其印製數量有限制。它將於11月1日太平洋標準時間上午9點至11月4日太平洋標準時間上午9點期間在MagicSecretLair.com上出售，售完為止。
作為獎勵，每張牌都有30%機會是傳統閃版本。而作為額外獎勵，大多數地區都應該會在12月1日前收到30週年倒數套件！您在12月如何使用倒數套件將由您全權決定。
魔法風雲會30週年紀念版
最後，我們製造了一款產品。一款值得收藏、有紀念性但不適用於比賽的產品。一款驚人的產品。一款盛大得有其專屬文章的產品。
祝魔法風雲會30週年快樂！立即慶祝吧！