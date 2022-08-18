魔法風雲會的下一步是什麼？

未來滿是令人驚喜的魔法風雲會內容，從9月9日起和多明納里亞：眾志成城一起回到一切的起點—剛好趕上慶祝魔法風雲會的 30週年紀念—10月 28–30日在拉斯維加斯所舉辦的魔法風雲會30—而Unfinity和無疆新宇宙的Warhammer 40,000系列將會更早在10月7日上市。

還沒完。威世智呈獻 帶我們一起來到2022的尾聲，並揭露明年的魔法風雲會及更多的內容：

威世智呈獻發表了比我們可以在這裡總結更多的內容，但如果你想了解未來魔法風雲會那些最重要的內容，我們為你整理了一下。

多明納里亞：眾志成城

你回到的魔法風雲會的故鄉：多明納里亞.

非瑞克西亞人也回來了。這個時空面臨了自古以來的敵人，每個盟友都能幫上大忙。

Aurore Folny 作畫

今天，我們將跟大家分享多明納里亞：眾志成城故事的最後一部分，先讓我們從一些預覽開始吧：

如果你現在才加入，七月時我們分享了所有的關鍵日期、很棒的活動及令人心動的多明納里亞：眾志成城預覽。你還可能在一些多明納里亞：眾志成城聚珍補充包裡找到一些之前遺失的傳承（牌）。

最早可以玩到這些牌的機會是參加多明納里亞：眾志成城售前現開賽，那將會於9月2–8日在你身邊的本地店家舉辦。多明納里亞：眾志成城會於9月9日全球上市，而MTG Arena和魔法風雲會線上版的上市日期則是9月1日。

在數位多明納里亞：眾志成城和售前現開賽開始後，還有更多可以參加的活動：

上市週末： 9月 9–11日

9月 9–11日 歡樂日： 9月17日

9月17日 指揮官歡慶會： 9月30日–10月2日

9月30日–10月2日 店家冠軍賽： 10月15–22日

雖然我們的英雄們正與非瑞克西亞的力量戰鬥，那些已經結束的人們肯定會更喜歡多一張多明納里亞：眾志成城的贈卡。專屬於WPN優質店家舉辦的指揮官歡慶會，參加的玩家將可以獲得一張非瑞克西亞文版本的肢解贈卡（送完為止）！

兄弟之戰

魔法風雲會的故事從多明納里亞開始，不過讓我們回到遙遠的過去一段兄弟之間極具毀滅性的衝突，兄弟之戰中的克撒與米斯拉。

Dominik Mayer 作畫

讓我們一起跟著大家熟悉的鵬洛客旅行回到多明納里亞其中一個關鍵的歷史時刻，我們將會了解更多當時的人物及地點—以及那場戰役中巨像及機械驚人的力量。

兄弟之戰 系列代碼：BRO

網站：兄弟之戰

現在預購：Amazon和你身邊的本地店家。

售前現開賽：2022年11月11–17日

上市紀念賽 ：2022年11月18–20日

：2022年11月18–20日 歡樂日： ：2022年12月3-11日

：2022年12月3-11日 WPN優質店家專屬的指揮官歡慶會：2022年12月16-18日

兄弟之戰的售前現開賽是你絕對不想錯過的桌上魔法風雲會對局。

除了售前現開賽套組內會包含六包兄弟之戰的輪抽補充包之外，你也可以直接從兄弟之戰的速戰補充包開始。不管你是使用哪種兄弟之戰的新牌，都可以獲得更多魔法風雲會30週年的贈卡。

這些傳統閃卡版本的贈卡將會在WPN 優質店家裡舉辦的兄弟之戰的售前現開賽中提供（發完為止）。快找找你身邊的本地店家並趕快提前報名售前現開賽以了解店家發放贈卡的方式。

我們將會在9月29–30跟大家分享更多兄弟之戰的內容。

明年的魔法風雲會

兄弟之戰或許是2022年的最後一個系列，但故事遠遠不止這樣。讓我們一起來看看明年整年魔法風雲會的標準賽系列有哪些。

在2023的第一季，我們將會回到另一個時空—這次將是那些最危險的時空其中之一。

非瑞克西亞：萬界歸一延續了魔法風雲會在兄弟之戰上未完的故事，隨著與非瑞克西亞人的戰役在現代魔法風雲會的世代中繼續升溫。

Magali Villeneuve 作畫

接著，戰鼓聲延續到了2023年的第二季。

器械進擊是一個從多明納里亞：眾志成城開始橫跨了四個系列故事的史詩最終章—並以魔法風雲會永遠的改變作結。

Billy Christian 作畫

魔法風雲會會如何改變？隨著塵埃落定，我們會在器械進擊：餘響中再來一探究竟—作為這場事件後記的小系列，那將為這個不可思議故事的開放結局收尾。

再來呢？

*Logo 尚未定案

在2023年的第三季，艾卓的童話世界在艾卓荒野的王國裡等著我們去冒險—我們將回到一個滿是童話奇幻—以及危險—的時空。

Magali Villeneuve 作畫

明年魔法風雲會的歷險還不只這樣。

*Logo 尚未定案

在 2023年的第四季，我們將回到滿是海盜（及恐龍）的時空—依夏蘭失落洞窟。我們將會看到依夏蘭的海洋及陸地，但在那潛伏著的是什麼？

Alix Branwyn 作畫

更多2023年魔法風雲會的內容—店內與更多

在2023年裡你能期待的魔法風雲會內容不僅只有標準賽系列而已。不管你喜歡的是特殊輪抽賽制、指揮官套牌，或是高奇幻度的內容，你都可以在魔法風雲會裡找到。

首先我們將在多明納里亞：重製版裡向魔法風雲會的故鄉致敬。

多明納里亞：重製版橫跨了魔法風雲會的系列，為大家帶來多明納里亞歷史中混合了熟悉及充滿懷舊的牌張，從最早的系列到現代都有。

Ryan Pancoast作畫

Arboria 無邊框Arboria 復古框Arboria

Force of Will 無邊框Force of Will 復古框Force of Will

不管是透過輪抽補充包體驗豐富的歷史和樂趣，或是從聚珍補充包裡獲得那些回歸牌最酷的版本，多明納里亞：重製版 對一直以來魔法風雲會的玩家或回歸的玩家都是最好的選擇。

多明納里亞：重製版將於2023前期上市，並會在上市一周前可以於WPN優質店家參加預覽賽事。你也可以在Amazon 和 你身邊的本地店家搶先預購。

2023 也將帶來大家期盼已久的無疆新宇宙系列：魔戒：中土世界傳奇™。

Dmitry Burmak 作畫

我們毫不掩飾我們對魔戒的興奮，也為了把永恆故事的版本帶進魔法風雲會，我們很努力與中土世界公司的人持續努力。那個世界的樣貌及感覺、角色、武器、地點和故事時刻都將會讓大家感到十分熟悉，卻仍能讓更多玩家感覺新鮮。

中土世界公司的人視自己的角色如監護人一般十分認真，而每個關於角色的決定都帶著對原版十足的敬意。考慮到了這一點，我們一起設定要在兩個守則下製作這個系列：

多樣性：魔戒的故事內容是不同來自中土世界的人們集結起來對抗索倫，利用他們的多樣性找出優勢。我們想要讓這個引人入勝的故事讓更廣泛的受眾感到新鮮及切題。

原創性：這個系列的目標是表現故事並在魔法風雲會的牌上設定魔戒。前人以有無盡的努力為這個世界繪出鮮明的插畫，但我們的目標是有現在的方式處理J.R.R. Tolkien 的作品，為新世代的玩家及支持者打造出他們的愛好。

結果是令人驚艷的。這裡有個插畫的例子讓你看看2023年魔戒：中土世界傳奇™ 上市後會有什麼樣的內容。

Magali Villeneuve 作畫

加上，一些絕倫的插畫值得不只一張牌，並延伸到更多新美好地捕捉了故事的無邊框場景牌上—像是剛鐸外的帕蘭諾平原戰役。

Tyler Jacobsen作畫

魔戒：中土世界傳奇™ 將於2023年年中全球上市。

更多無疆新宇宙和Secret Lair的內容

Warhammer 40,000 指揮官套牌將會在10月7日全球發售，把Warhammer 40,000 宇宙中的Grimdark lore、經典的插畫和敵對的組合帶進魔法風雲會的多重宇宙。魔法風雲會和Warhammer 40,000 的愛好者可以期待魔法風雲會無疆新宇宙 Warhammer 40,000 合作所帶來的令人驚嘆的插畫及視覺呈現。

Lie Setiawan 作畫

Anton Solovianchyk 作畫

這次的合作包括了三套 Secret Lair 的套組—Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks；Secret Lair x Warhammer Age of Sigmar；和Secret Lair x Blood Bowl—將會在今年下半發售。

而無疆新宇宙和魔法風雲會上還有更多內容。

Justyna Dura 作畫

Alexander Gering 作畫

魔法風雲會會在無疆新宇宙的超時空奇俠合作於2023年上市時遇上時間和空間相對維度（TARDIS）。共有四副指揮官套牌、特殊的牌張設計、聚珍補充包，當然也有Secret Lair。這次的合作有著絕佳的風味，並能為60 年以來超時空奇俠故事裡每位奇俠的支持者都帶來樂趣。

說到Secret Lair，你知道八月的套組馬上就要發售了嗎？

8月22日9 a.m. PT，快上MagicSecretLair.com 去看看所有可以提供預購的精美套組！

收工

這是大部分今年威世智呈獻中魔法風雲會的內容！要欣賞更多魔法風雲會的插畫並了解所有龍與地下城的內容，快去看看完整的威世智呈獻！

我們很快就會再見面了！